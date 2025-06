Religion & Politik im Islam “ Wie lange dauert es noch? Wie lange dauert es noch? Die epochalen Umwälzungen in der Welt sind kaum zu übersehen. Dennoch geht es vielen nicht schnell genug, denn sie ertragen das tä

Wie lange dauert es noch?

Von Yavuz Özoguz

8. Juni 2025

Die epochalen Umwälzungen in der Welt sind kaum zu übersehen. Dennoch geht es vielen nicht schnell genug, denn sie ertragen das tägliche Unheil nicht mehr. In ihrer Ungeduld kommen manche sogar zu dem Schluss, dass alle jene Prognosen hinfällig seien, weil das US-System immer noch dominant sei, das kapitalistische Fake-Weltfinanzsystem immer noch die Märkte beherrsche und die waffentechnische Dominanz des Westens gegenüber Aufmüpfigen so übertrieben unbesiegbar sei, dass selbst ein Vergleich von David und Goliath in z.B. Palästina nicht die Wirklichkeit abbilde, sondern eher Goliath und eine Ameise passender sei.

Derartige Gedanken sind weder hilfreich, noch spiegeln sie die Realität wider. Sie basieren vielmehr auf der Ungeduld bedingt durch ein allzu kurzes menschliches Leben und dem Wunsch, die erhofften Änderungen im Rahmen des eigenen Lebens miterleben zu können. Aber so funktioniert die Welt nicht. Im Jahr 1964 schrieb Martin Luther King sein Buch „Warum wir nicht warten können“. Seine Ungeduld bezog sich nicht auf die Entwicklung, sondern auf die Untätigkeit viel zu vieler. Er wollte die Individuen motivieren, sich zu befreien.

Bereits Sokrates wusste, dass man im Herzen des Menschen Spannungen hervorrufen muss, damit der Einzelne sich aus den Fesseln der Unwahrheit befreien kann, um in die hohen Stufen der Moral und Nächstenliebe aufzusteigen. Und an diesem Wissen hat sich seit über zwei Jahrtausenden nichts geändert. Dieser moralische Aufstieg ist eine individuelle Angelegenheit. Das hat Karl Paul Reinhold Niebuhr als einflussreicher US-amerikanischer evangelischer Theologe, Philosoph, Politikwissenschaftler und Autor publiziert. Es ist gut möglich, dass der eine oder andere deutsche Politiker, der heute uneingeschränkt an der Seite des verbrecherischen zionistischen Systems steht, im Privaten sich durchaus bewusst ist, Unrecht zu tun. Aber seine Gruppenidentität ermöglicht ihm nichts anderes. Er fühlt sich schließlich als ein falsch verstandener Nie-Wieder-Deutscher, er fühlt sich als Nachkomme von Juden-Verfolgern, er will kollektiv wiedergutmachen, sich reinwaschen usw. usf. Niebuhr hingegen verband eine Orientierung an kollektiven Interessen mit dem Leitbegriff der Gerechtigkeit, ein Begriff, den heutige Politiker mit aller Macht zu verdrängen versuchen, denn sie wissen, dass sowohl ihr Handeln bezüglich Palästina als auch Ukraine nicht gerecht sind. Niebuhr vertrat die Erkenntnis, dass der Mensch durch seine intellektuelle Freiheit die Fähigkeit zur Herstellung des Guten wie des Bösen habe. Der Mensch sei durch seine reflexiven Fähigkeiten dazu verdammt, sich seinen Lebenssinn selbst zu kreieren. Da Endlichkeit und Knappheit die Rahmenbedingungen seines Handelns sind, wird der Mensch zu aus Selbstgerechtigkeit und Stolz geborenen Taten verführt [1]. Auf der Ebene der internationalen Politik führt dies zu imperialistischem Handeln mächtiger Nationen.

Immer, wenn sie eine Nation als „auserwählt“ wähnt, führt das zu Despotismus. Das galt für den Rassenwahn der Arier, das gilt für die Anmaßung der USA, sich als auserwählte Nation zu fühlen, das galt für weiße Vorherrschaft in Südafrika und führt stets zur Katastrophe, wie es aktuelle bei der mörderischen Machtausübung in Palästina zu beobachten ist. Weltverbesserer fordern daher die Änderung ganzer Denkstrukturen, Ideologien, „Ismen“ und anderen Kollektiven. Die Zionisten müssten ihren Zionismus-Wahn aufgeben. Die Weißen müssten die Schwarzen gleichberechtigt behandeln – und umgekehrt auch. Die Immigranten müssten „remigrieren“. Die Hamas müsse vernichtet werden, wobei nach zionistischer Definition jeder der zwei Millionen Gaza-Bewohner inzwischen als Hamas gilt. Das tödliche Quartett aus Russland, China, Iran und Nordkorea müsse besiegt werden. Das westliche Verständnis von LGBT-Q müsse die Welt erobern. Diese Art von kollektiven Spannungen führen letztendlich allesamt in die Irre. Sie stehen zudem im Gegensatz zu der individuellen Spannung, die den Einzelnen befreien können. Eingebettet in ein Kollektivsystem, werden die individuellen Lichter in den Herzen der Menschen verdunkelt.

Der idealistische Islam – nicht das, was derzeit in der Welt als Islam von Feinden des Islam propagiert und von Freunden missverstanden wird – ist auf die Rettung des Individuums ausgerichtet. Der Heilige Quran misst der individuellen Erleuchtung einen höheren Wert bei als der kollektiven: Wer eine Seele mordet, ist es so, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Und wer eine Seele rettet, ist es so, als hätte er die ganze Menschheit gerettet [2]. Der Islam macht sowohl den Unterdrücker als auch denjenigen, der die Unterdrückung zulässt, verantwortlich für diesen Missstand an Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Das Opfer Imam Husains, das verbunden ist mit der berühmten Parole „niemals akzeptiere ich Unterdrückung“ [3], ist das epochale Vorbild für die individuelle Befreiung, der sich rund einhundert Individuen angeschlossen haben, während das Kollektiv on 30.000 mörderischen Soldaten ihren eigenen Seelen einen größeren Schaden zugefügt haben als den Seelen der von ihnen Ermordeten.

Tatsächlich war jene Weisheit bereits den Juden offenbart worden und die Christen kennen es auch. Die individuelle Befreiung bedarf aber Zeit, sehr viel Zeit. Und diese Zeit gewährt der Schöpfer der Liebe seinen Geschöpfen. Der Prophet des Islam hat um 628 unter anderem einen Einladungsbrief an den Gewaltherrscher Chosrau II. Parwez in Persien geschickt [4]. Erst ein Jahrzehnt später wurden die Iraner von der Gewaltherrschaft befreit. Die Sklaverei in den USA begann 1619 und wurde erst 1865 verboten. Die Apartheid in Südafrika war ein System der rassistischen Trennung und Unterdrückung, das 1948 offiziell eingeführt wurde und erst 1994 endete. Immer hatten Individuen in den Jahren und Jahrzehnten die Möglichkeit sich vom falschen Kollektiv zu trennen und dem Zusammenschluss individueller Lichter, welche die Wahrheit anstreben, anzuschließen. Es war das Kollektiv der Corona-Fanatiker und Impfpflicht-Despoten, die die Andersdenkenden unterdrücken wollten und es teilweise mit dem Mittel der schwersten Nötigung getan haben, nie umgekehrt. Es sind die Unterstützer des zionistischen Systems, auch in den Regierungen, die ihre Kritiker selbst mit illegitimen Mitteln mundtotmachen wollen.

Nun erscheint oberflächlich betrachtet ein Kollektiv von Unterdrückten dem Zusammenschluss von Individuen stets überlegen. Aber so ist es nicht. Es waren Individuen, die durch vorbildhaftes moralisches und damit menschliches Verhalten die Welt verändert haben. Moses stand gegen das Kollektiv der Ägypter und seine Anhänger waren schwach. Jesus stand gegen das Kollektiv der Römer und Juden zugleich, und seine Anhänger waren wenige. Muhammad stand gegen das Kollektiv der mächtigen Stämme in Mekka und seine Anhänger waren die Armen und Schwachen. Imam Husain stand gegen das Kollektiv des Kalifen des missbrauchten Namens des Islam, und Imam Husains wenige Anhänger wurden ermordet. Imam Chamenei als Oberhaupt der Islamischen Republik Iran steht gegen den kollektiven Westen mit all dessen finanziellen und militärischen Macht, aber es ist der Westen, der sich vor Imam Chamenei fürchtet und nicht umgekehrt.

Auf die Anfangsfrage „Wie lange dauert es noch“ gibt es daher folgende Antwort. Es dauert so lange, bis jedes Individuum die Chance erhalten hat, sich auf die Seite der Wahrheit, der Moral, der Mitmenschlichkeit zu begeben. Man kann nicht zur Wahrheit gezwungen werden. Warum musste Moses mit seinem Stab vor den Pharao treten und eine Schlange auftreten lassen? Es war die Chance für die Zauberer der Pharao, die Wahrheit zu erkennen. Sie haben die Wahrheit erkannt und die Seiten gewechselt. Warum musste Imam Husain so lange warten, bis es zum Massaker kam? Damit einzelne, wie z.B. der berühmte Hur [5] die Seiten wechseln konnten.

Der Gründer der Islamischen Republik Iran Imam Chomeini, dessen Todestag dieser Tage gedacht wird, hat 1989 einen Brief an den Präsidenten der damalige Sowjetunion Gorbatschow geschrieben und ihm zur Wahrheit eingeladen [6]. Es hat bis ca. 2020 gedauert, bis Gorbatschows Nachfolger des Nachfolgers Putin der Einladung nachgekommen ist und heute an der Seite des Iran gegen den Imperialismus steht. Im Jahr 2015 hat Imam Chamenei zwei Einladungsbriefe an die Jugend in Europa verfasst [7]. Es wird nicht lange dauern, bis auch jene Briefe ihre Wirkung entfalten werden, aber etwas Geduld müssen wir noch haben. Manche glauben, dass Imam Chamenei angekündigt habe, dass Israel spätestens 2040 nicht mehr existieren werde [8]. Aktuell sieht es danach aus, dass es viel schneller gehen könnte, denn an der ausgebrochenen ungezügelten Unmenschlichkeit könnte der gesamte kollektive Westen zerbrechen. Und der Erlöser wird dann kommen, wenn alle Menschen die Gelegenheit erhalten haben oder erhalten werden, auf die Seite des Erlösers zu wechseln. Nach Vorstellung von Schiiten wird der Erlöser Imam Mahdi [9] zusammen mit Jesus kommen.

Aber sieht es nicht danach aus, dass das Unrecht und die Perversion auf Erden zu siegen scheinen? Ja, es sieht so aus! Aber jene Sicht ist getrübt von der Lautstärke der Ungerechten. Leise bereitet sich überall in der Welt der Wunsch nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit, nach Liebe aus; selbst in Deutschland!

So bliebe also folgende Frage aus individueller Sicht: Was sollen wir dann bis dahin tun? Die Antwort darauf ist ganz einfach: Meiden wir Unmenschlichkeit, erfüllen wir unsere Verpflichtung zur Menschlichkeit und vervollkommnen wir dabei unsere Nächstenliebe. Dann kann jeder von uns eines der Lichter sein, die in dieser zunehmend dunkler erscheinenden Welt zum Leuchtturm für jene werden, die nach dem Hafen der Wahrheit suchen.

Ich wünsche allen Christen ein gesegnetes Fest zur Ausschüttung des Heiligen Geistes in die Herzen der Menschen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Sicht vom Hochblauen wider.