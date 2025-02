https://www.middleeasteye.net/opinion/trump-arab-leaders-netanyahu-how-much-longer-run-amok



Wie lange noch werden arabische Staats- und Regierungschefs Trump und Netanjahu gewähren lassen?

Marco Carnelos

13. Februar 2025

Um den Entscheidungsprozess der USA in Bezug auf den Nahen Osten zu beeinflussen, müssen die arabischen Monarchien ihre Strategien koordinieren und mit einer Stimme sprechen

US-Präsident Donald Trump spricht während eines Treffens mit dem jordanischen König Abdullah II. im Oval Office am 11. Februar 2025 (Andrew Harnik/Getty Images/AFP)

In den letzten Jahren hat sich die amerikanische Demokratie langsam in Richtung einer Art techno-feudaler Finanzoligarchie entwickelt.

Mit der zweiten Regierung von Trump macht sie einen gewaltigen Sprung in diese Richtung. Sie ähnelt immer mehr einer konstitutionellen Monarchie, in der eine der Säulen des amerikanischen politischen Systems – die Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative – immer mehr verwischt wird.

Präsident Donald Trump löscht die Mitarbeiter der Bundesregierung der USA unter der Aufsicht seines Kronprinzen, des Milliardärs Elon Musk, aus.

Er kontrolliert auch beide Häuser des Kongresses, und es wird erwartet, dass der Oberste Gerichtshof gefügig und verständnisvoll gegenüber seiner Umgestaltung des amerikanischen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systems ist.

Der einzige schwache Widerstand kommt von einigen Richtern, die einige von Trumps Exekutivanordnungen anfechten.

Die Situation ähnelt der in einigen arabischen Monarchien, und aus dieser Perspektive ist es interessant, die politische Dynamik zwischen den USA und den arabischen Staaten im Rahmen der angespannten Lage im Nahen Osten zu beobachten, die von zwei fragilen Waffenruhen im Libanon und im Gazastreifen abhängt. Israel wird vorgeworfen, beide zu verletzen.

Natürlich hat Trump nichts zu diesen Verstößen gesagt – aber als die Hamas die Freilassung einiger Geiseln verzögerte, weil der Waffenstillstand nicht eingehalten wurde, antwortete der US-Präsident mit einem gefährlichen und kriegerischen Ultimatum, das am kommenden Samstag abläuft.

Peinlicher Besuch

Jeder arabische Bürger, der noch einen Funken persönlicher Würde besitzt, muss sich zutiefst geschämt haben, als er am Dienstag die Interaktion im Oval Office beobachtete, als Trump König Abdullah von Jordanien empfing.

Der haschemitische König äußerte sich kein einziges Wort, als der US-Präsident seine Vision für Gaza darlegte, die eine Aktualisierung aller diplomatischen Handbücher erforderlich machen sollte, um dieses neue System der „Immobilienaußenpolitik“ widerzuspiegeln.

ner ethnischen Säuberung der palästinensischen Bevölkerung in Gaza und ihrer Umsiedlung in Nachbarländer (außer Israel) noch stärker. Dieser Vorschlag birgt die Gefahr, die Region auf den Kopf zu stellen und die beiden fragilen Länder zu destabilisieren, die die Hauptempfänger der zwei Millionen Palästinenser sein sollen: Ägypten und Jordanien.

Es ist unklar, ob König Abdullah nach dem Verlassen der Medien aus dem Oval Office etwas zu Trump gesagt hat.

Es ist jedoch nicht überraschend, dass ein bevorstehender Besuch des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi in Washington Berichten zufolge verschoben wurde. Vielleicht wollte Sisi nicht die gleiche demütigende Behandlung wie der jordanische König erfahren.

Wenn Trump spricht, gibt es eine goldene Regel zu befolgen: Nehmen Sie seine Worte niemals für bare Münze. Für ihn kann alles und sein Gegenteil wahr sein; wir befinden uns in einer postfaktischen Ära. Es gibt also einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass er nicht wirklich meint, was er sagt, und dass sein Ansatz rein transaktional ist.

Wir alle kratzen uns am Kopf, wenn wir versuchen, Trumps Behauptung, er werde Gaza besitzen, mit seiner Zusage in Einklang zu bringen, keine US-Truppen im Nahen Osten einzusetzen.

Es ist auch unklar, ob das, was Trump sagt, seine eigene Meinung widerspiegelt oder das Nebenprodukt der vielen zionistischen Berater ist, die er für sein außenpolitisches Team ausgewählt hat.

Einen überzeugenden Hinweis darauf liefern die jüngsten Äußerungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu. Um seinem amerikanischen Kumpel nicht nachzustehen, sagte er, dass ein palästinensischer Staat in Saudi-Arabien geschaffen werden könnte, das über viel freies Land verfügt.

Der königliche Hof in Riad war von diesem Vorschlag, gelinde gesagt, nicht begeistert. In seiner direkten Antwort an Netanjahu und Trump goss der königliche Palast am vergangenen Sonntag kaltes Wasser über beide aus und erklärte: „Seine königliche Hoheit betonte, dass Saudi-Arabien seine unermüdlichen Bemühungen zur Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt fortsetzen und ohne diesen keine Beziehungen zu Israel aufnehmen wird.“

Tatsächlich könnten die jahrelange Diplomatie der USA und Israels gegenüber Saudi-Arabien und die Ausweitung der Abraham-Abkommen durch die ungeschickten Äußerungen von Trump und Netanjahu gefährdet sein. Die Zeit wird es zeigen.

Komplexes Dilemma

Wenn die arabischen Monarchien wirklich Einfluss auf den Entscheidungsprozess der USA in Bezug auf einen gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten nehmen wollen, müssen sie koordiniert und gemeinsam sprechen. Der dringliche arabische Gipfel am 27. Februar könnte eine der letzten Gelegenheiten dafür sein.

Leider hat die Geschichte wiederholt gezeigt, dass solche Zusammenkünfte von hochtrabenden rhetorischen Darbietungen geprägt sind, denen wenig konkrete Taten folgen. Um fair zu sein, wurde das letzte Mal, als die Arabische Liga etwas Sinnvolles vorschlug, die Arabische Friedensinitiative von 2002, sowohl von den USA als auch von Israel praktisch ignoriert.

Katar und die VAE, zwei kluge und mutige Monarchien, haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, effektiv mit den USA zusammenzuarbeiten und Washington und Tel Aviv unbequeme Wahrheiten zu sagen. Saudi-Arabien steht unterdessen vor einem komplexen Dilemma: Wie kann es seine Reformagenda vorantreiben, die die Unterstützung der USA und ein friedliches regionales Umfeld erfordert, und gleichzeitig seine Legitimität als Hüter der beiden heiligen Moscheen wahren?

Werden sich Ägypten und Jordanien weiterhin an ihre Friedensverträge mit Israel halten, wenn die Absichten des letzteren alles andere als friedlich erscheinen?

Mit anderen Worten: Wie kann der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman den Abraham-Abkommen beitreten, wenn die USA und Israel mit ihrer hetzerischen Rhetorik und ihren brutalen Aktionen vor Ort die Mindestvoraussetzungen für Stabilität und Frieden in der Region systematisch untergraben?

Trump hat auch den saudischen Kronprinzen nicht verschont und ihn gedemütigt, als er sagte, dass er, um das Königreich mit seinem ersten Besuch zu ehren, 500 Milliarden Dollar für Einkäufe vom Königreich benötigen würde; als es sich zu 600 Milliarden Dollar verpflichtete, erhöhte Trump die Summe auf 1 Billion Dollar.

Und die fragile jordanische Monarchie ist, wie Ägypten, auf wirtschaftliche, militärische und nachrichtendienstliche Unterstützung aus dem Westen angewiesen.

Für viele Wissenschaftler, die sich auf die Diplomatie im Nahen Osten spezialisiert haben, stellen das Verhalten der USA und Israels Logik und konventionelle Weisheit in Frage – Güter, die leider recht selten geworden sind.

Es entsteht der Eindruck, dass Trump Netanjahu dabei helfen will, sein Ziel, den Krieg in Gaza wieder aufzunehmen, zu erreichen. Offenbar haben sie aus den 15 Monaten des Scheiterns nichts gelernt. Aber es könnte noch schlimmer kommen: Es wäre nicht überraschend, wenn die neue US-Regierung weitere israelische Annexionen palästinensischen Landes im besetzten Westjordanland, über Ostjerusalem hinaus, sowie neue Annexionen von Land in Syrien formell anerkennen würde.

Die saudische Antwort auf diese offene Unterstützung des israelischen Expansionismus kam in einer weiteren Erklärung aus dem Königspalast, in der Aussagen kritisiert wurden, die „darauf abzielen, die Aufmerksamkeit von den fortwährenden Verbrechen abzulenken, die von der israelischen Besatzung gegen die palästinensischen Brüder in Gaza begangen werden, einschließlich der ethnischen Säuberung, der sie ausgesetzt sind“.

Es ging noch weiter: „Diese extremistische Besatzungsmentalität versteht nicht, was das palästinensische Land für das brüderliche Volk Palästinas und seine emotionale, historische und rechtliche Verbindung zu diesem Land bedeutet.“

Werden sich die arabischen Monarchien angesichts dieses neuen harten Tons in der saudischen Diplomatie weiterhin für die Abraham-Abkommen einsetzen? Werden sich Ägypten und Jordanien weiterhin für ihre Friedensverträge mit Israel einsetzen, wenn die Absichten des letzteren alles andere als friedlich erscheinen?

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Marco Carnelos ist ein ehemaliger italienischer Diplomat. Er war in Somalia, Australien und bei den Vereinten Nationen tätig. Zwischen 1995 und 2011 gehörte er dem außenpolitischen Stab von drei italienischen Premierministern an. In jüngerer Zeit war er Sonderbeauftragter der italienischen Regierung für den Friedensprozess im Nahen Osten und bis November 2017 Italiens Botschafter im Irak.

