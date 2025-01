https://english.almayadeen.net/articles/opinion/how-likely-is-a-ceasefire-in-gaza



Wie wahrscheinlich ist ein Waffenstillstand in Gaza?

Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

2. Januar 2025

Der ins Stocken geratene Waffenstillstand im Gazastreifen wird durch „Israels“ Annexionspläne, politische Spaltungen und regionale Spannungen behindert. In der Zwischenzeit bleibt der palästinensische Widerstand standhaft und unterstreicht „Israels“ Kampf, trotz schwerer Angriffe und weltweiter Beobachtung einen klaren Sieg zu verkünden.

Wenn der israelische Premierminister sich die Unterstützung sichern will, die er für einen solchen Waffenstillstand braucht, muss er die Extremisten auf seine Seite ziehen, und das kann er nur, indem er das Versprechen einlöst, das Westjordanland zu annektieren. (Al Mayadeen English; Illustriert von Ali Al-Hadi Shmeiss)

Da die Gespräche über einen Waffenstillstand im Gazastreifen erneut ins Stocken geraten sind, meinen einige Analysten, dass der Amtsantritt von Donald Trump der Schlüssel sein könnte. Die Aussichten auf ein Ende des Krieges hängen jedoch von einer Reihe anderer Faktoren ab, die einen israelischen Sieg unmöglich machen.

Trotz der jüngsten Fortschritte auf dem Weg zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen hat das zionistische Regime erneut seine Hinhaltetaktik angewandt, um den richtigen Zeitpunkt zu finden. Während sich der Widerstand im Gazastreifen bei den Feinheiten eines Gefangenenaustauschs und der Einstellung der Feindseligkeiten als flexibel erwiesen hat, hat er sich auch auf dem Schlachtfeld als standhaft erwiesen, so dass eine israelische Siegeserklärung unwahrscheinlich ist.

Die allgemein akzeptierte Analyse zum jetzigen Zeitpunkt ist, dass mit dem Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump die Möglichkeit eines Waffenstillstands im Gazastreifen stark zunehmen wird. Es wird angenommen, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Umsetzung eines solchen Abkommens sogar als Geschenk an Trump präsentieren könnte, um seine Präsidentschaft mit einem diplomatischen Durchbruch zu beginnen.

Es stimmt auch, dass die reichste Milliardärin der zionistischen Entität, Miriam Adelson, dem Wahlkampf von Trump 100 Millionen Dollar zugesagt hat, mit der Gegenleistung, dass er im Gegenzug für die Unterstützung seiner Präsidentschaftskandidatur eine israelische Annexion des besetzten Westjordanlandes zulassen würde.

Was einen Waffenstillstand im Gazastreifen gefährden könnte

Was die israelische Haltung zu einem Abkommen über einen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch im Gazastreifen betrifft, so muss man sich mit der Tatsache abfinden, dass die Vereinigten Staaten ihren Einfluss nicht geltend machen werden, um ein solches Abkommen zu erreichen, sondern lediglich versuchen, das zionistische Gebilde dabei zu unterstützen, das bestmögliche Abkommen zu erzielen. Daher sind die Argumente, dass die Trump-Administration den Einfluss Washingtons tatsächlich nutzen könnte, lächerlich und sollten als Hirngespinste verworfen werden.

Der Grund, warum Donald Trump in diesem Fall einen Unterschied machen könnte, liegt in zwei wichtigen Faktoren: Seine Unterstützung innerhalb des zionistischen Regimes und seine Bereitschaft, ihnen zu erlauben, die Idee einer so genannten „Zwei-Staaten-Lösung“ vollständig zu zerstören.

Es gibt niemanden, der in der israelischen Öffentlichkeit so viel Unterstützung genießt wie Donald Trump, er wird von ihnen sogar mehr geliebt als seine eigene Bevölkerung in den Vereinigten Staaten. Das bedeutet, dass sein Wort Gewicht hat, und wenn er sich hinter die von Netanjahu geführte Koalition stellt, könnte er die fundamentalistischeren Elemente in seiner Regierung zum Einlenken zwingen. Darüber hinaus wird er nicht zögern, eine israelische Annexion des besetzten Westjordanlandes zuzulassen.

Diese beiden Komponenten sind entscheidend dafür, dass ein Gaza-Abkommen die derzeitige israelische Koalition nicht zum Einsturz bringen wird. Wenn der israelische Premierminister sich die Unterstützung sichern will, die er für einen solchen Waffenstillstand braucht, muss er die Extremisten auf seine Seite ziehen, und das kann er nur, indem er das Versprechen einlöst, das Westjordanland zu annektieren.

Ein weiteres wichtiges Thema neben den innenpolitischen Spaltungen Israels sind die Aktivitäten und die Gefahr von Kämpfen an verschiedenen Fronten. Um das Westjordanland zu annektieren, muss das israelische Militär eine enorme Anzahl von Soldaten, privaten Sicherheitskräften und Besatzungspolizei in das Gebiet entsenden. Im Falle von Massenunruhen oder sogar im schlimmsten Fall, dem Zusammenbruch der Palästinensischen Autonomiebehörde, wird das israelische Militär Hunderttausende von Kämpfern in das Gebiet entsenden müssen, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Schon jetzt ist das zionistische Militär erschöpft, und viele seiner Soldaten weigern sich, wieder zu erscheinen, wenn sie aufgefordert werden, in den Gazastreifen zu verlegen. Zehntausende von verwundeten Kämpfern und zahllose andere, die an psychischen Störungen leiden, belasten das Regime allein. Es gibt auch ein Defizit an Soldaten, das die Israelis ausgleichen müssen, damit ihr Militär ordnungsgemäß funktionieren kann, was zu verzweifelten Versuchen geführt hat, neue Reservesoldaten heranzuziehen und die ultraorthodoxe Bevölkerung zu zwingen, ihren Nachwuchs einzuziehen.

Im besten Fall – wenn die Israelis ihre Annexion durchführen – müssen sie immer noch eine enorme Menge an Ressourcen und Arbeitskräften aufwenden, um die Aufgabe ordnungsgemäß zu erfüllen. Dies ist wichtig, um zu verstehen, warum sich die Annexion als äußerst schwierig erweisen wird, wenn sich eine der verschiedenen Kriegsfronten ausweitet, insbesondere die Libanon- oder die Syrien-Front.

Auch wenn die Zukunft des Widerstands innerhalb des syrischen Territoriums unklar und nicht sicher ist, wird eine solche Kraft, sollte sie sich erheben und die Besetzung ihres Territoriums im Süden herausfordern, große Investitionen zu ihrer Bekämpfung erfordern und die zionistischen Streitkräfte stark in Anspruch nehmen. Auch wenn es an dieser Front am unwahrscheinlichsten erscheint, dass es wieder zu einem Krieg kommt, so ist es doch ein Fragezeichen.

Dann haben wir den Libanon. Die Israelis haben den Waffenstillstand seit seiner Ankündigung keinen einzigen Tag lang eingehalten und Hunderte von Verstößen begangen. Das zionistische Regime hält nicht nur seine Präsenz im Südlibanon aufrecht, sondern ist in dieser Zeit sogar noch weiter in das Land eingedrungen und hat sich den Weg in Gebiete gebahnt, die es aufgrund des heftigen Widerstands nicht erreichen konnte.

Die Israelis diskutieren nun über die Wiederbesetzung des Südlibanon, sprengen täglich Häuser, Moscheen und andere Infrastrukturen in die Luft, ermorden Zivilisten, bombardieren Ziele tiefer im Land und hissen provokativ ihre Flaggen im Süden. Eine solche Situation hat es nicht mehr gegeben, seit die Hisbollah im Jahr 2000 das zionistische Regime aus ihrem Land vertrieben und 2006 die Israelis erneut geschlagen und ihr Land befreit hat. Es ist nicht vorstellbar, dass die Situation im Libanon so bleiben kann. Entweder beschließen die Israelis, das Land ganz zu verlassen, oder sie werden irgendwann mit einer Antwort der Hisbollah konfrontiert.

Wenn diese Fronten aufflammen oder die Spannungen mit dem Iran eskalieren, wird die Annexion eine schwierige Aufgabe für die Entscheidungsträger in „Tel Aviv“ sein, da sie sich dann in einer potenziell gefährlichen Lage befinden werden. Auch hier ist es schwer vorstellbar, dass das zionistische Regime ohne die Annexion des Westjordanlandes einen Waffenstillstand für den Gazastreifen schließen kann.

Hinzu kommt, dass der palästinensische Widerstand in Gaza alle schockiert hat und nicht nur weiter kämpft, sondern auch immer noch in der Lage ist, das besetzte Jerusalem und Tel Aviv mit Raketen zu treffen. Der letzte Abschuss von Langstreckenraketen aus dem Gazastreifen in Richtung des besetzten Jerusalems wurde aus Beit Hanoun abgefeuert, einem Gebiet in der belagerten Enklave, in dem die Israelis fast während des gesamten Krieges stationiert waren.

Palästinensische Widerstandskämpfer töten und verletzen weiterhin israelische Soldaten, zerstören und beschädigen deren Militärfahrzeuge und feuern Raketen und Drohnen ab. Die Kämpfe dauern nun schon fast 15 Monate an, und es gibt keine bekannten Nachschublinien nach Gaza. Dennoch bleibt die Bevölkerung standhaft, während der Widerstand weiterhin neue Kämpfer rekrutiert und neue Waffen herstellt.

Da sich die Menschen in Gaza weigern, in ihrer Sache nachzulassen, haben sie mehrere Versuche vereitelt, ihnen eine neue Herrschaft aufzuzwingen. Obwohl sie einen Völkermord erlitten und alles um sich herum verloren haben, haben sie nicht zugelassen, dass ihnen ein ausländisches Regime und Kämpfer aufgezwungen werden. Auch die Zionisten haben keine wirksame Strategie entwickelt, um die Übernahme der palästinensischen Gebiete zu ermöglichen, da es ihnen nicht gelungen ist, die Hamas zu zerstören.

Dies ist eine weitere Frage, die sich stellt: Wie wird der Tag danach aussehen? Auf diese Frage gibt es noch keine klare Antwort, und keiner der Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, wird den Zionisten das Bild eines vollständigen Sieges vermitteln, das sie von Anfang an vorgeschlagen haben.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

