Die Eigentümer des ursprünglich geplanten Veranstaltungsortes, des Schutzhauses Zukunft auf der Schmelz in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus, hätten "nach Einschüchterung" die Reservierung aufgekündigt, hieß es auf der Webseite des Kongresses weiter. Die Veranstalter deuteten massiven Druck aus der Wiener Stadtregierung auf den Vermieter an. Ein Protestschreiben an den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wegen dieser "De-facto-Untersagung auf Wiener Art" sei bis zum Samstagvormittag bereits mehr als 300-mal unterzeichnet worden.