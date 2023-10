https://www.middleeastmonitor.com/20231030-we-need-a-national-debate-about-hamas/



Wir brauchen eine nationale Debatte über die Hamas

von Pete Gregson

30. Oktober 2023

Angesichts der anhaltenden Bombenangriffe auf den Gazastreifen ist dies der richtige Zeitpunkt für eine dringende öffentliche Debatte über die Frage, ob es sich bei der palästinensischen islamischen Widerstandsbewegung Hamas wirklich um eine „terroristische“ Organisation handelt, wie die britische Regierung sie erklärt hat, oder um eine legitime Unabhängigkeitsbewegung von Freiheitskämpfern. Die Hamas wurde in den späten 1980er Jahren als soziale Bewegung gegründet, die sich für die Befreiung Palästinas von der israelischen Besatzung einsetzen wollte; Ziel war die Befreiung des gesamten besetzten Palästinas, nicht nur des seit 1967 besetzten Landes. Im Jahr 2017 stimmte sie jedoch einem Waffenstillstand zu, wenn Israel sich auf die nominelle Grenze von 1967 zurückzieht – die in Wirklichkeit die Waffenstillstandslinie („Grüne Linie“) von 1949 ist – und einen völlig unabhängigen Staat Palästina mit Jerusalem als Hauptstadt und der Rückkehr aller palästinensischen Flüchtlinge gründet. Dies, so die Hamas, sei die Formel für einen nationalen Konsens.

Die Bewegung strebt zwar die Zerschlagung Israels als ausschließlich „jüdischen Staat“ an, aber das bedeutet nicht, dass sie Israelis und Juden töten will. Dies wird in dem im Mai 2017 veröffentlichten „Dokument mit allgemeinen Grundsätzen und Politiken“ der Bewegung dargelegt.

Als Befreiungsbewegung hat die Hamas niemals Widerstandsaktionen außerhalb der Grenzen des besetzten Palästina durchgeführt. Dennoch stufte die britische Regierung unter Premierminister Tony Blair den militärischen Flügel der Hamas – die Al-Qassam-Brigaden – im Jahr 2001 als terroristische Vereinigung ein, fügte dieser Einstufung aber 2021 den politischen Flügel hinzu.

Die Hamas gewann die letzten freien und fairen palästinensischen Parlamentswahlen im Jahr 2006, und der hochrangige Funktionär Ismail Haniyeh wurde Premierminister der Palästinensischen Autonomiebehörde und erhielt das Mandat, den Gazastreifen und das besetzte Westjordanland zu regieren. Das Wahlergebnis wurde von Israel und seinen westlichen Verbündeten nicht anerkannt, die eine Belagerung des Gazastreifens, in dem die Bewegung ihren Sitz hat, verhängten und unterstützten. Ihr Status wurde durch die Einstufung als Terroristen untergraben; sie kämpft für die Gerechtigkeit ihres Volkes und ist daher, wie jedes Regierungsorgan, verpflichtet, es zu verteidigen. Israel hat vor kurzem die Belagerung verschärft und die Versorgung mit Wasser, Strom, Treibstoff und Lebensmitteln eingestellt.

Die britische Regierung verhandelte mit der politischen Partei Sinn Fein in Gesprächen, die zum Frieden in Nordirland führten, während sie gleichzeitig den militärischen Flügel der irisch-republikanischen Bewegung, die Provisional IRA, verurteilte. Als die IRA Städte auf dem britischen Festland bombardierte, schickte die Regierung nicht die RAF los, um republikanische Hochburgen in der Provinz zu bombardieren und alle Bewohner zu töten. Und doch verteidigt die derzeitige Regierung in Westminster Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ und billigt die völkermörderische Bombenkampagne gegen die Palästinenser im Gazastreifen.

Die Situation in Palästina ist sehr ähnlich. Wenn wir einen wichtigen palästinensischen politischen Akteur wie die Hamas ausschließen, können wir nicht auf Frieden hoffen.

Die britische Regierung sollte die Situation überdenken und die Ausweisung der Hamas zurücknehmen. Selbst der ehemalige Tony Blair sagte 2017: „Es war falsch, die Hamas nach ihrem Wahlsieg zu boykottieren.“

Deshalb fordere ich, dass die Unterstützung der Hamas von der Liste der verbotenen Organisationen in diesem Land gestrichen wird, und weise Innenministerin Suella Braverman darauf hin, dass der politische Flügel der Bewegung erst von ihrer Vorgängerin Priti Patel nach ihren geheimen Treffen während ihres Urlaubs in Israel verboten wurde und ohne Abstimmung durch das Parlament ging.

Der belagerte Gazastreifen ist das Freiluftgefängnis, das sich gegen Israels Kolonisierung Palästinas wehrt – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Der belagerte Gazastreifen ist das Freiluftgefängnis, das sich Israels Kolonisierung Palästinas widersetzt – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Der Antrag auf Streichung der Hamas von der Liste stützt sich auf Abschnitt 4 des Terrorism Act 2000, der vorsieht, dass „die Organisation oder jede Person, die von einem Verbot betroffen ist, einen unterzeichneten, schriftlichen Antrag an den Innenminister stellen kann, in dem sie darum bittet, zu prüfen, ob eine bestimmte Organisation von der Liste der verbotenen Organisationen gestrichen werden sollte.“ Wir alle sind von dem Verbot der Hamas betroffen, da es den Einsatz für die legitimen Rechte der Palästinenser einschränkt.

Angesichts der anhaltenden Zerstörung und des völkermörderischen Gemetzels im Gazastreifen ist es jetzt an der Zeit, die Kommunikation mit dem politischen Flügel der Hamas wieder aufzunehmen, der immerhin die demokratisch gewählte Regierung des palästinensischen Volkes ist. Großbritannien betrachtet die Besetzung palästinensischen Landes durch Israel als völkerrechtswidrig, doch durch die Ächtung der Hamas schließen wir diejenigen, die darunter leiden, von Gesprächen über eine Lösung des Problems aus. Großbritannien hat eine wichtige Rolle bei der Gründung Israels gespielt, daher hat unsere Regierung sicherlich eine moralische Verantwortung, das Problem zu lösen und die Besetzung Palästinas zu beenden.

Europa muss dringend gegen den „geplanten Völkermord“ in Palästina vorgehen: Spanischer Minister

Das Völkerrecht, das in der UN-Resolution 37/43 von 1982 verankert ist, „bekräftigt die Legitimität des Kampfes der Völker für Unabhängigkeit, territoriale Integrität, nationale Einheit und Befreiung von kolonialer und ausländischer Herrschaft und ausländischer Besatzung mit allen verfügbaren Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes“. Dies ist ein Kurs, den die Hamas verfolgt, den aber nur wenige westliche Regierungen anerkennen.

Die Präambel der Resolution macht deutlich, dass sie sich speziell auf die Rechte der Palästinenser bezieht: „in der Erwägung, dass die Verweigerung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung, Souveränität, Unabhängigkeit und Rückkehr nach Palästina sowie die wiederholten Aggressionsakte Israels gegen die Völker der Region eine ernste Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellen“. Es sei darauf hingewiesen, dass Israels Recht auf Selbstverteidigung sich nicht darauf erstreckt, „Selbstverteidigung“ gegen palästinensischen Widerstand durch die Art von Bombardierung zu rechtfertigen, die in Gaza stattfindet, während ich schreibe.

Die Hamas hat 2017 ihre Verpflichtung unterstrichen, sich dem demokratischen Willen eines neuen Palästinas zu unterwerfen, das die derzeitigen Besatzer einschließt, sofern sie „de-zionisiert“ sind (wie der israelische Historiker Professor Ilan Pappe sagte). Die Bewegung besteht darauf, dass sie sich an die demokratische Präferenz der Mehrheit der zwischen Jordan und Mittelmeer lebenden Menschen halten wird, und zwar in einer Wählerschaft, die sowohl Juden, Christen und Muslime als auch Menschen ohne Glauben umfasst. In einer Reihe von muslimischen Ländern gibt es jüdische und christliche Minderheiten, die als „Volk des Buches“ anerkannt sind.

Israels Bemühungen, die Hamas mit brachialer militärischer Gewalt zu vernichten, führen zu einer Auslöschung der Palästinenser im Gazastreifen, von denen die Mehrheit 2006 für die Bewegung gestimmt haben mag und deren Forderungen nach Neuwahlen von der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah abgelehnt wurden. Nach 75 Jahren Besatzung ist es an der Zeit, den Zweck und das Format des „Friedensprozesses“ sowie die Personen, mit denen Gespräche geführt werden sollen, neu zu bewerten. Allein aus diesem Grund sollte die Hamas wirklich von der Liste der als terroristisch eingestuften Organisationen gestrichen werden. Übersetzt mit Deepl.com

Pete Gregson von One Democratic Palestine ruft dazu auf, seinen Brief an den Innenminister zu unterschreiben. Wenn Sie das tun möchten, gehen Sie auf www.tiny.cc/hamas

