Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Wir denken, wir sind vereint

Gideon Levy

26. Januar 2025

Hamas-Terroristen marschieren auf, bevor sie Geiseln im Rahmen eines Waffenstillstands- und Geiseldeals an Mitglieder des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Bildnachweis: Dawoud Abu Alkas/REUTERS

Nicht nur kehrten die vier entführten Soldatinnen am Samstag nach Hause zurück – das ganze Land kehrte zu sich selbst zurück, zu seiner Selbstliebe, zu seiner Selbstverherrlichung, zu trügerischem Miteinander, zu falschen Siegesfeiern, zu Gefühlen der Überlegenheit, zu Ultranationalismus und Hetze.

Die bewegende persönliche Freude von Familienmitgliedern und Freunden, deren Welt im Laufe des vergangenen Jahres zusammengebrochen war, wurde zu einem nationalen Karneval, der jegliches Maß sprengte. Wir haben uns bereits daran gewöhnt, aber am Samstag haben wir uns eine Überdosis Kitsch und Lügen verabreicht.

Nach mehr als einem entsetzlichen und schrecklichen Jahr ist es leicht zu verstehen, dass man glücklich sein muss, wenn auch nur für einen Moment, und dass man stolz sein und sich selbst gratulieren muss. Aber die Feier am Samstag ging weit darüber hinaus. Als ob die natürliche Freude über die Rückkehr der Soldatinnen nicht genug wäre, mussten wir die Freude in Lügen hüllen. Die Notwendigkeit von Propaganda und Hetze genau an einem Tag der landesweiten Freude zeugt davon, dass sich unter dem Deckmantel der Umarmungen, Küsse und Tränen, die mit Karina, Naama, Daniella und Liri geteilt wurden, etwas Böses zusammenbraut.

Wir wurden am Samstag belogen. Die Lüge vom totalen Sieg über die Hamas wurde angesichts einer organisierten, geordneten und bewaffneten Hamas, die in Gaza herrscht und eine Befreiungsfeier mit einer Bühne und einigen Statisten abhielt, zunichte gemacht. Wenn am Samstag überhaupt ein Sieg zu sehen war, dann der einer Organisation, die nach 16 Monaten Luftangriffen, Töten und Zerstörung aus der Asche und den Trümmern auferstanden war und immer noch stand, lebte und munter war.

Uns wurde gesagt, dass diese Organisation nationalsozialistisch, grausam, monströs und dämonisch sei – nicht nur in der aufgeregten Straßenrede, sondern auch von den erfahrensten Fernsehmoderatoren, der Stimme Israels und den Darstellern der Realität. Die Realität, wie sollen wir es ausdrücken, stand in gewissem Widerspruch zu solchen Aussagen.

Der Wettbewerb zwischen den Fernsehmoderatoren, wer die Hamas in seinen Studios am meisten verunglimpfen konnte, stand in groteskem Widerspruch zu dem tröstlichen und relativ ermutigenden Anblick der aus der Gefangenschaft entlassenen Frauen. Sie standen aufrecht da, lächelten und hielten Tüten mit Erinnerungsstücken in der Hand, die ihnen von ihren Entführern gegeben worden waren. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

