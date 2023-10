These are biggest anti-war protests since Iraq In recent weeks the U.S. has seen the biggest anti-war protests since the Iraq War, but you wouldn’t know this from watching mainstream media.



Jüdische Aktivisten fordern in DC einen Waffenstillstand für Gaza. 18. Oktober 2023 (JVP Twitter)

In den letzten Wochen kam es in den USA zu den größten Anti-Kriegs-Protesten seit dem Irak-Krieg, aber das würde man nicht wissen, wenn man die Mainstream-Medien verfolgt.

Wir erleben die größten Anti-Kriegs-Proteste in den USA seit 20 Jahren

Von Michael Arria

28. Oktober 2023

Von 2004 bis 2010 befragten die Wissenschaftler Fabio Rojas und Michael Heaney Tausende von Antikriegsaktivisten, um die Interaktion zwischen politischen Parteien und sozialen Bewegungen in den Vereinigten Staaten zu untersuchen. Im Jahr 2015 veröffentlichten sie ihre Ergebnisse in einem Buch, Party in the Street: The Antiwar Movement and the Democratic Party after 9/11″.

Ihr Hauptargument ist, dass sich der Antikriegsaktivismus in den USA weitgehend mit der Demokratischen Partei überschnitt. Während in den Bush-Jahren die Friedensbewegung als Reaktion auf die Invasionen in Afghanistan und im Irak wiedererstarkte, schwanden die öffentlichen Proteste unter seinem Nachfolger.

Barack Obamas Ablehnung des Irakkriegs war ein zentraler Bestandteil seiner Kampagne und der auffälligste Unterschied zwischen ihm und Hilary Clinton während der Vorwahlen der Demokraten. „Ich war von Anfang an gegen den Irakkrieg“, sagte der zukünftige Präsident während seiner Kampagne. „Und ich sage das nicht nur, um zurückzublicken, sondern auch, um nach vorne zu schauen, weil ich denke, dass der nächste Präsident die Art von Urteilsvermögen zeigen muss, die sicherstellt, dass wir unsere militärische Macht weise einsetzen.“

„Ich denke, ich werde der Demokrat sein, der am effektivsten gegen einen John McCain oder einen anderen Republikaner antreten kann“, fuhr er fort. „weil sie alle im Grunde eine Fortsetzung von George Bushs Politik wollen, [und] weil ich einen klaren Kontrast bieten werde als jemand, der diesen Krieg nie unterstützt hat, der ihn für eine schlechte Idee hielt.“

Obama hatte Recht, was seine Fähigkeit angeht, McCain zu schlagen, aber er hat sicherlich einige von Bushs Politiken fortgesetzt. Einige davon hat er sogar noch ausgeweitet: Er hat die US-Präsenz in Afghanistan drastisch erhöht, den „Krieg gegen den Terror“ auf weitere Teile Afrikas ausgedehnt und eine globale Mordkampagne in Form eines Drohnenprogramms gestartet. Trotz dieser Maßnahmen gingen nur sehr wenige Menschen auf die Straße.

„Die Menschen müssen eine Entscheidung treffen, vielleicht unbewusst, indem sie sagen: ‚Weißt du, ich könnte weiter gegen den Krieg protestieren, aber lässt das Obama schlecht aussehen? Ist das ein Thema, das wir vermeiden wollen?‘ Und im Fall der Antikriegsbewegung haben parteiische Motivationen und parteiische Identitäten den Sieg davongetragen“, sagte Rojas 2018 gegenüber Jacobin.

Proteste in Palästina

Seit Israel als Reaktion auf den Angriff der Hamas am 7. Oktober mit der Belagerung des Gazastreifens begonnen hat, gab es weltweit massive Proteste aus Solidarität mit Palästina. Dies gilt auch für die Vereinigten Staaten, wo es die größten antikriegerischen und antiimperialistischen Proteste seit dem Irakkrieg 2003 gegeben hat.

NYC-Kundgebung zur Solidarität mit Palästina (Al Quds Twitter)

NYC-Kundgebung für die Solidarität mit Palästina (Al Quds Twitter)

Tausende sind in New York City, Los Angeles, Washington DC und Dutzenden anderen Städten auf die Straße gegangen. An einem von jüdischen Aktivistengruppen organisierten Protest in Washington DC nahmen Tausende teil, und Hunderte wurden später verhaftet, darunter zwei Dutzend Rabbiner. An einer Kundgebung in Chicago nahmen schätzungsweise 25.000 Menschen teil. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass diese Veranstaltungen aufhören, und in den kommenden Tagen sind viele weitere geplant.

Jüdische Aktivisten blockieren den Verkehr in DC zur Unterstützung von Palästina (IfNotNow)

Diese Aktionen gehen über Märsche hinaus, denn die Demonstranten tauchen in den Büros und Wohnungen von Politikern auf und fordern einen Waffenstillstand. Sechs Aktivisten wurden bei einer Pro-Palästina-Kundgebung vor dem Bostoner Büro von Senatorin Elizabeth Warren (D-MA) verhaftet. Eine große Menschenmenge demonstrierte vor dem Haus von Senator Chuck Schumer (D-NY) in Brooklyn. Jüdische Demonstranten tauchten vor dem Haus von Vizepräsidentin Kamala Harris in Brentwood auf. IfNotNow-Mitglieder veranstalteten Sit-ins vor den Büros von Schumer, Senator Bernie Sanders (I-VT), dem Abgeordneten Hakeem Jeffries (D-NY) und der Abgeordneten Katherine Clark (D-MA) in Washington.

Ehemalige Mitarbeiter von Warren, Sanders und Senator John Fetterman haben die Gesetzgeber öffentlich aufgefordert, einen Waffenstillstand zu unterstützen.

Streik an der Harvard-Universität (Dissenters Press)

Am 25. Oktober schlossen sich Zehntausende von Studenten an mehr als 100 nordamerikanischen Universitäten zu einer Arbeitsniederlegung zusammen, um einen sofortigen Waffenstillstand, die Beendigung der bedingungslosen Unterstützung Israels und den Ausstieg der Universitäten aus den Unternehmen zu fordern, die die Besetzung Palästinas finanzieren.

In der Nacht des 27. Oktober legten jüdische Aktivisten die Grand Central Station lahm, was zur Verhaftung von über 300 Personen führte.

„Das ist größer, als wir es je erlebt haben“, sagte Ahmad Abuznaid, Geschäftsführer der US Campaign for Palestinian Rights (USCPR), gegenüber Mondoweiss. „Dies ist das Ergebnis jahrzehntelanger Arbeit, die wir in diese Bewegung gesteckt haben, und ich denke, dass einiges davon mit den [George-Floyd-Protesten von 2020] zusammenhängt. Damals wurde so viel für Rassenfragen, soziale Gerechtigkeit und gegen den Krieg getan.

Was ich heute beobachte, ist, dass die Leute die richtigen Fragen stellen“, fuhr er fort. „Warum unterstütze ich das? Bin ich mitschuldig an dem Ganzen? Die Durchschnittsamerikaner sehen dieses Gemetzel und fragen sich, warum sie diesen Völkermord unterstützen.“

Hatem Abudayyeh lebt in Chicago und ist der nationale Vorsitzende des U.S. Palestinian Community Network (USPCN). Er sagte gegenüber Mondoweiss, dass die schiere Bösartigkeit der israelischen Angriffe und die Weigerung des politischen Establishments, Palästina zu unterstützen, wichtige Faktoren sind, die die Menschen zum Protest treiben.

„Wir haben schon früher große Proteste gegen Palästina erlebt“, sagte Abudayyeh gegenüber Mondoweiss. „Wir haben große Proteste in Chicago gesehen, als Israel 2009 den Gazastreifen angegriffen hat und als sie 2014 den Gazastreifen bombardiert haben. Regelmäßig hohe Tausende, wahrscheinlich bis zu 10 oder 15.000. Wir sahen sie wieder [als Israel den Gazastreifen angriff] im Jahr 2021. Nichts, was ich gesehen habe, sieht so aus wie das hier. Das waren die größten, die ich seit dem Irak-Krieg gesehen habe. Das Ausmaß ist größer als alles, was ich je gesehen habe.“

Jüngste Umfragen zeigen, dass viele Amerikaner mit den Forderungen der Demonstranten nach einem Waffenstillstand übereinstimmen, was darauf hindeutet, dass die Organisation eine spürbare Wirkung hat.

Eine neue Umfrage von Data for Progress ergab, dass 66 % der Wähler der Forderung nach einem Waffenstillstand und einer Deeskalation der Gewalt in der Region „voll und ganz“ oder „eher“ zustimmen. Darunter sind 57 % der Unabhängigen, 56 % der Republikaner und überwältigende 80 % der Demokraten.

Palästina und die Demokratische Partei

Im Gegensatz zu den Protesten der Obama-Ära, die Rojas und Heaney verfolgt haben, findet dies alles unter einer demokratischen Regierung statt.

Biden sieht sich sogar mit dem Widerstand von Gesetzgebern innerhalb seiner eigenen Partei konfrontiert. Eine Gruppe progressiver Mitglieder des Repräsentantenhauses (darunter die Abgeordneten Cori Bush, Rashida T. Cori Bush, Rashida Tlaib, André Carson, Summer Lee, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar und Ayanna Pressley) drängt auf eine Resolution, die die Regierung auffordert, einen Waffenstillstand zu akzeptieren und sofortige Hilfe nach Gaza zu schicken.

Auf der Kundgebung in Washington forderte Tlaib Biden direkt auf. „Wenn wir uns nicht auf unsere gemeinsame Menschlichkeit besinnen, werden wir uns wohl nie von dieser Situation erholen“, sagte sie der Menge. „Und an unseren Präsidenten: Ich möchte, dass er weiß, dass ich als palästinensische Amerikanerin und als jemand muslimischen Glaubens dies nicht vergessen werde. Und ich denke, viele Menschen werden das nicht vergessen.

Eine neue Gallup-Umfrage hat ergeben, dass Bidens Zustimmung bei den Demokraten seit Anfang Oktober um 11 Punkte gesunken ist, die bisher schlechtesten Werte in seiner eigenen Partei. Im Bericht der Gruppe über die Umfrage wird darauf hingewiesen, dass Bidens Rückgang im Gefolge des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober erfolgte.

„Unmittelbar nach dem Angriff versprach Biden eine ‚felsenfeste und unerschütterliche‘ Unterstützung Israels durch die USA, und er besuchte das Land am 18. Oktober, um diese Botschaft zu bekräftigen“, heißt es. „Biden wurde jedoch von einigen Mitgliedern seiner Partei dafür kritisiert, dass er sich zu sehr auf die Seite Israels stellt und nicht genug für die Palästinenser tut. Einige prominente demokratische Gesetzgeber und Demonstranten in den USA haben Biden aufgefordert, mehr für die Millionen von Palästinensern zu tun, die humanitäre Hilfe benötigen, während Israel versucht, die Hamas auszulöschen.

„Obwohl die Umfrage nicht so angelegt ist, dass sie statistisch verlässliche Schätzungen für eine Teilmenge des dreiwöchigen Umfragezeitraums zulässt, deuten die täglichen Ergebnisse stark darauf hin, dass die Zustimmung der Demokraten zu Biden nach den Angriffen der Hamas am 7. Oktober und Bidens Versprechen der vollen Unterstützung Israels am selben Tag stark gesunken ist“, heißt es weiter.

Diese Entwicklung dürfte niemanden überraschen, der die Umfragen der letzten Jahre zu diesem Thema verfolgt hat.

Eine Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2021 ergab, dass erstmals eine Mehrheit der Demokraten mehr mit Palästinensern als mit Israelis sympathisiert. Eine Umfrage von Data for Progress aus dem Jahr 2019 ergab, dass 65 % der demokratischen Wähler die Konditionierung der Hilfe für Israel unterstützen. In einer Umfrage des Center for American Progress aus demselben Jahr lag die Zahl sogar noch höher, nämlich bei 71 %. Eine Umfrage der University of Maryland Critical Issues aus dem Jahr 2020 ergab, dass 48 % der Demokraten, die von Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) gehört hatten, die Bewegung „stark oder etwas“ unterstützen. Eine Umfrage der gleichen Gruppe aus diesem Jahr ergab, dass 44 % der Demokraten Israel für einen Apartheidstaat halten.

Bidens Ruf leidet auch unter den arabisch-amerikanischen Wählern, ein zwingender Grund für die Regierung, sich Sorgen zu machen. Im Jahr 2020 verhalfen 300.000 arabisch-amerikanische, demokratische Wähler in Michigan Biden zu einem knappen Sieg über Trump in diesem Swing State.

„Der Mann hat mir das Herz gebrochen“, sagte die palästinensisch-amerikanische Komikerin Maysoon Zayid am 23. Oktober gegenüber Politico, „ich hätte nie im Leben gedacht, dass der Mitfühlende im Amt sich so anhören würde, wie er es tat. Den Palästinensern wurde keine Menschlichkeit geschenkt. Joe Biden sollte jeden seiner Atemzüge damit verbringen, Israels Völkermord mit demselben Eifer zu verurteilen, mit dem er das Massaker der Hamas an Zivilisten verurteilt hat, mit demselben Eifer. Und wir bekommen nichts. 1.000 Kinder sind tot, und wir erfahren nichts.“

„Es ist wirklich verrückt für mich, dass die Demokratische Partei 20 Jahre guten Willens mit Muslimen und Arabern in nur zwei Wochen zerstört hat und eine ganze Generation, die in der progressiven Koalition aufgewachsen ist, möglicherweise für immer verloren hat“, twitterte der Autor und Aktivist Eman Abdelhadi. „Die Schnelligkeit, die Endgültigkeit – es ist erstaunlich.“

„Während die Republikaner das Leben von Muslimen und Arabern missachten, haben einige muslimische und arabische Amerikaner auch das Gefühl, dass die Demokratische Partei ihre Stimme als selbstverständlich ansieht, obwohl die Politik der Demokraten dies nie widerspiegelt“, schreibt Dana El Kurd in The Nation. „Ein arabisch-amerikanischer Freund äußerte mir gegenüber, dass zumindest unter republikanischen Regierungen ‚Araber Verbündete‘ in ihrer Opposition finden könnten.“

„Ob Liberale mit diesem Kalkül übereinstimmen oder nicht, ist irrelevant“, schreibt sie weiter. „Eine wachsende Zahl von Menschen entscheidet, dass die Frage, wie die Bedingungen vor Ort in Palästina und im Nahen Osten im weiteren Sinne verbessert werden können, wenig damit zu tun hat, wer Präsident ist. Und das sollte die Regierung beunruhigen – vorausgesetzt, Biden und sein Team sind in der Lage, eine dieser Lektionen zu verinnerlichen. Für viele muslimische und arabische Amerikaner ist es mit der Hoffnung vorbei.“

Medienberichterstattung

Viele haben die Medienberichterstattung über die aktuelle Bewegung kritisiert.

„Überall in den USA gibt es riesige Proteste gegen den Völkermord in Gaza, in Solidarität mit den Palästinensern und mit der Forderung nach einem Waffenstillstand und einem Ende der US-Unterstützung für die Besatzung“, twitterte die Autorin und Professorin Thea Riofrancos. „Ich habe noch keinen einzigen Artikel in einer großen Zeitung darüber gesehen, was sich zu einer Massenbewegung entwickelt. Erstens: Habe ich etwas verpasst? Haben die NYT, WaPo usw. darüber ausführlich berichtet? Zweitens: Wer behält die Zahlen im Auge? Ich sehe anekdotische Berichte über Tausende und Zehntausende bei einigen dieser Demonstrationen. Gibt es eine Stelle, die diese Zahlen erfasst?“

„Wir wissen, dass die Medien ein Arm der US-Regierung sind“, sagte Abudayyeh gegenüber Mondoweiss. „Sie sind nicht unabhängig, sondern gehören multinationalen Konzernen…sie wollen das ganze Ausmaß abdecken. Wir hatten rechtmäßig 25.000 in Chicago. Einer der Veranstalter sprach von Hunderten! Mit bloßem Auge konnte ein Kind sehen, dass es Tausende waren.“

Ein Campus-Organisator an der University of Massachusetts Amherst erzählte Mondoweiss, dass etwa 300 pro-palästinensische Studenten zu einer Kundgebung kamen, während nur 3 oder 4 pro-israelische Studenten dagegen protestierten. „Die einzige Berichterstattung über diese Veranstaltung war in einer von Studenten herausgegebenen Zeitung“, erklärte er. „Die Mainstream-Medien geben nicht wieder, was wirklich vor sich geht“.

Über den erwähnten College-Walkout wurde kaum berichtet, abgesehen von Studentenzeitungen und einem Artikel in Teen Vogue.

In einem Beitrag auf Instagram kritisierte die Philly Palestine Coalition den Philadelphia Inquirer dafür, dass er es versäumt hatte, über eine große Palästina-Demonstration in der Stadt zu berichten, sich aber dafür entschied, über eine viel kleinere Pro-Israel-Aktion zu berichten. „Am Samstag, den 21. Oktober, gingen Tausende von Philadelphianern auf die Straße, um gegen den Völkermord und die ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes zu protestieren“, hieß es. „Dies war einer der größten Proteste in der Geschichte Philadelphias, doch der [Philadelphia Inquirer] und andere Nachrichtenagenturen berichteten NULL darüber, während sie über pro-israelische Kundgebungen berichteten und diese übertrieben. DAS IST MEDIENUNTERDRÜCKUNG. Wir müssen den Inquirer boykottieren und eine angemessene Medienberichterstattung über den Völkermord am palästinensischen Volk und unsere Solidaritätsbekundungen mit den Palästinensern fordern, die sich gegen die ethnische Säuberung wehren. SHAME ON THE INQUIRER.“

„Die Umfragen zeigen weiterhin, dass diese Organisierung funktioniert“, sagte Abuznaid. „Die Medien tun ihr Bestes, um die Bemühungen der Massenbewegung zu bremsen. Wir sehen konzertierte Bemühungen von US-Entscheidungsträgern, dieses Gespräch in der Öffentlichkeit zu ersticken. Das bedeutet, dass wir unsere Anstrengungen verdoppeln und weiter hart arbeiten müssen.“ Übersetzt mit Deepl.com



