Israel ist sich vielleicht mehr als jede andere Regierung der Welt bewusst, wie nachteilig es ist, wenn seine Verbrechen im Licht des Tages aufgezeichnet und der Welt mitgeteilt werden.

Israel kappt die Kommunikation in Gaza, weil Mörder keine Zeugen mögen

von Caitlin Johnstone

28. Oktober 2023

Die israelischen Bodentruppen haben ihre Aktivitäten im Gazastreifen verstärkt, was anonyme US-Beamte gegenüber der Presse als „rollenden Start“ für die lang erwartete Bodeninvasion bezeichnet haben.

Gleichzeitig hat Israel den größten Telekommunikationsdienst des Gazastreifens lahmgelegt, der der letzte verbliebene Kontakt der Enklave mit der Außenwelt war, nachdem Israel alle anderen abgeschaltet hatte. Humanitäre Organisationen und die Mainstream-Presse berichten nun, dass sie die Kommunikation mit ihren Kontakten in Gaza verloren haben, und zwar in einem Ausmaß, wie wir es in der heutigen Zeit nicht mehr gewohnt sind, einen Informationsstopp zu erleben.

„Diese Informationssperre birgt die Gefahr, dass massenhafte Gräueltaten gedeckt werden und die Straflosigkeit für Menschenrechtsverletzungen zunimmt“, stellt Human Rights Watch richtig fest.

Und ich behaupte einfach mal, dass das wahrscheinlich nicht nur ein günstiger Zufall für Israel ist. Ein völkermörderisches Massaker in völliger Dunkelheit wirkt sich sehr zum Vorteil derjenigen aus, die das Massaker begehen.

Da der israelische Belagerungskrieg den Gazastreifen sowohl von der Stromversorgung als auch von der Kommunikation abschneidet, gehen die Lichter in Gaza in mehr als einer Hinsicht aus.

Das Licht wurde durch die zügellose Tötung von Journalisten durch das israelische Militär noch weiter verdunkelt. Wikipedia, dessen notorisch manipuliertes Redaktionssystem dazu neigt, Informationen zu Gunsten der US-Informationsinteressen zu verdrehen, listet derzeit immer noch 17 Journalisten auf, die von der IDF im Gazastreifen und einen weiteren im Südlibanon während des aktuellen Angriffs getötet wurden. NPR listet die Zahlen etwas höher auf, weigert sich aber bequemerweise zu sagen, wer die Morde begangen hat.

Ein Al Jazeera-Reporter namens Wael Dahdouh verlor seine Frau, seinen Sohn, seine Tochter und seinen kleinen Enkel durch einen einzigen israelischen Luftangriff im Gazastreifen und sagte in der Sendung: „Sie rächen sich, indem sie unsere Kinder töten“, während er über dem Körper seines toten Sohnes kniete. Berichten zufolge hatte er sie auf einen israelischen Evakuierungsbefehl hin in den Süden von Gaza-Stadt gebracht, weil er glaubte, dass sie dort in Sicherheit wären.

Nach Angaben von Reuters hat die IDF den Nachrichtenagenturen Reuters und AFP mitgeteilt, dass sie die Sicherheit ihrer Reporter nicht garantieren kann, wenn diese weiterhin im Gazastreifen tätig sind. Nach Israels historisch beispiellosen Angriffen auf Journalisten in den letzten drei Wochen kann dies nur als Drohung verstanden werden.

Wie wir bereits früher erörtert haben, leidet Israel seit Jahren unter einer sich zunehmend verschärfenden PR-Krise, da mit dem Aufkommen von Smartphones und dem weit verbreiteten Zugang zu den sozialen Medien die Möglichkeit entstand, unbearbeitetes Videomaterial von seinen Übergriffen zu teilen und zu verbreiten.

Während eines Videoauftritts im Rahmen des International Festival of Whistleblowing, Dissent and Accountability im Jahr 2021 machte der in Israel lebende Journalist Jonathan Cook einige Bemerkungen, über die ich immer wieder nachdenke, wenn Israel versucht, alle Lichter in Gaza auszuschalten. Cook beschrieb die Veränderungen, die er beobachtete, als Smartphones und Internetzugang die Palästinenser unabhängiger von der Arbeit mitfühlender westlicher Aktivisten machten und ihnen die Möglichkeit gaben, direkt Material über ihre eigenen Misshandlungen zu verbreiten.

Hier ein Zitat:

„Leider schenkten die meisten Konzernjournalisten der Arbeit dieser Aktivisten wenig Beachtung. In jedem Fall wurde ihre Rolle schnell ausgelöscht. Das lag zum Teil daran, dass Israel lernte, dass die Erschießung einiger weniger von ihnen eine sehr wirksame Abschreckung darstellte und andere warnte, sich fernzuhalten.

„Aber auch, weil die Technologie immer billiger und zugänglicher wurde – und schließlich in Mobiltelefonen endete, die jeder haben sollte – konnten die Palästinenser ihr eigenes Leid sofort und ohne Vermittlung aufzeichnen.

„Israels Ablehnung der frühen, körnigen Bilder von der Misshandlung von Palästinensern durch Soldaten und Siedler – als ‚Pallywood‘ (palästinensisches Hollywood) – wurde immer unglaubwürdiger, sogar für seine eigenen Anhänger. Schon bald nahmen Palästinenser ihre Misshandlungen in hoher Auflösung auf und stellten sie direkt auf YouTube ein.

Israel ist sich vielleicht mehr als jede andere Regierung der Welt bewusst, wie nachteilig es ist, wenn seine Verbrechen im Tageslicht aufgezeichnet und mit der Welt geteilt werden. Deshalb hat es die Lichter in Gaza ausgeschaltet: weil Mörder keine Zeugen mögen.

Übersetzt mit Deepl.com

