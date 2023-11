We Keep Our Gaze Fixed On Gaza I hate every goddamn fucking second of this. I crack jokes here and there to highlight the ridiculousness of the pro-Israel position, but the truth is I’ve never enjoyed this commentary job of mine…

Wir halten unseren Blick auf Gaza gerichtet

Von Caitlin Johnstone

7. November 2023

Ich hasse jede gottverdammte Sekunde hiervon. Ich reiße hier und da Witze, um die Lächerlichkeit der Pro-Israel-Position hervorzuheben, aber die Wahrheit ist, dass ich meinen Job als Kommentator nie weniger genossen habe als im letzten Monat.

In manchen Nächten sehe ich tote Kinder, wenn ich meine Augen schließe. Es gibt ein Phänomen, das man den Tetris-Effekt nennt: Wenn man das klassische Puzzle-Videospiel oft spielt, sieht man die bunten digitalen Blöcke vor seinem geistigen Auge, wenn das Licht aus ist. Für mich sind das die toten palästinensischen Kinder. Das ist jetzt einfach mein Leben.

Während sich dieser Horror einen scheinbar endlosen Tag nach dem anderen hinzieht, werde ich mir nicht nur des unfassbaren Leids in Gaza bewusst, sondern auch all der anderen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die die gleiche Erfahrung machen wie ich, die diesem Albtraum Tag für Tag, Woche für Woche ins Auge sehen und nicht mit gutem Gewissen wegschauen können.

Ich habe gesehen, wie ein Account mit dem Handle @exomarxi auf Twitter etwas gesagt hat, das ich im Moment sehr gut nachvollziehen kann: „Ich will über nichts anderes reden. Ich will keine Arbeit machen. Ich will keine Hausarbeiten machen oder ins Fitnessstudio gehen oder ein Buch lesen. Es erinnert mich an das Gefühl, das man hat, wenn ein geliebter Mensch auf der Intensivstation liegt: Man spürt jede verdammte Sekunde und das Adrenalin will sich nicht beruhigen und man kann nicht stillsitzen.“

Es verzehrt dich. Es wird zu deinem Leben. Man macht hier und da kurze Pausen, um etwas Gras unter den Füßen zu haben und den Wind in den Haaren zu spüren, aber das tut man nur, um wieder einzusteigen und die Sache mit der Aufmerksamkeit und Ehrfurcht durchzuwaten, die sie verdient. Du darfst dich nicht ausbrennen lassen, weil du sonst nicht in der Lage wärst, deinen eigenen klitzekleinen, fast unbedeutenden Beitrag zu leisten, um diese Sache auf jede erdenkliche Weise zu bekämpfen.

Aber eigentlich geht es um mehr als das. Es geht um mehr als den Kampf. Man ist sich auch bewusst, dass es wichtig ist, Zeugnis davon abzulegen, selbst wenn wir nichts tun können, um das Gemetzel in Gaza zu stoppen. Man fühlt sich als Mensch auf diesem Planeten dafür verantwortlich, den Blick auf das Geschehen zu richten und nicht wegzuschauen.

Es fühlt sich… heilig an. Die Verantwortung, meine ich. Ich weiß nicht einmal genau, was dieses Wort bedeutet, aber es ist das einzige Wort, das mir einfällt und sich angemessen anfühlt, wenn ich diese Verantwortung beschreibe, die Massengräueltaten in Gaza mit offenen Augen zu sehen. Es ist eine heilige Pflicht, die wir gegenüber unserer Spezies haben. Vielleicht sogar dem Universum gegenüber.

Es könnte so einfach sein wie der Drang, den Aufrufen der Mächtigen zum Wegschauen zu widerstehen. Alle mächtigen Institutionen der Welt wollen, dass wir den Blick abwenden, dass wir weiterblättern, dass wir uns distanzieren, dass wir unsere Aufmerksamkeit woanders hinlenken. Wir alle vollziehen einen sehr einfachen Akt des Trotzes, indem wir unsere Aufmerksamkeit und unser Bewusstsein auf das allerletzte lenken, was die Mächtigen von uns wollen, ein Augenpaar nach dem anderen.

Also halten wir unseren Blick auf Gaza gerichtet. Egal, wie sehr es weh tut. Egal, wie entsetzlich es wird. Egal, wie sehr wir weinen. Egal, wie oft wir in uns zusammensacken und das Gefühl haben, es nicht mehr zu schaffen. Wir halten unseren Blick auf Gaza gerichtet. Denn was können wir sonst tun? Nichts anderes fühlt sich richtig an. Nichts anderes fühlt sich verantwortlich an.

Ich weiß nicht, wann es enden wird, oder warum. Ich weiß nicht, ob es enden wird, weil all der Widerstand es für Israel und seine mächtigen westlichen Verbündeten politisch unhaltbar macht, weiterzumachen, oder weil es nichts mehr zu bombardieren oder niemanden mehr zu töten gibt. Es kommt mir so vor, als ginge mich das nichts an. Denn ich bin mit meiner ganzen Person dabei, egal was passiert. Komme was wolle. Mein Leben fühlt sich nicht mehr so an, als gehöre es mir.

Wie auch immer, das ist genug für den Moment. Hauptsächlich wollte ich alle, die diese Mahnwache halten, wissen lassen, dass ich euch sehe, und dass ich euch schätze, und dass ihr nicht allein seid, und dass ihr es nie sein werdet. Ich erhebe mein Glas auf euch schöne, schöne Seelen.

Vielen Dank, dass ihr Zeugnis ablegt.

___________

Übersetzt mit Deepl.com



