‚We won’t be silenced‘: Why high-school students are walking out for Palestine | Red Flag „Just because we’re young, it doesn’t mean we can’t have political opinions“, Ramona says. She’s a 14-year-old student at a Melbourne High School and one of the organisers of the school strike for Palestine on Thursday 23 November.



FOTO CREDIT: Matt Hrkac

Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen“: Warum Gymnasiasten für Palästina auf die Straße gehen

von Maria Dabbas

21. November 2023

„Nur weil wir jung sind, heißt das nicht, dass wir keine politische Meinung haben dürfen“, sagt Ramona. Sie ist eine 14-jährige Schülerin an einer High School in Melbourne und eine der Organisatorinnen des Schulstreiks für Palästina am Donnerstag, den 23. November.

Es wird erwartet, dass Hunderte von Schülern den Unterricht verlassen und sich zur Mittagszeit auf den Stufen der Flinders Street Station versammeln, um ihre Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen zu bekunden, die sich einem völkermörderischen Angriff des Staates Israel ausgesetzt sehen. Sie wollen auch ihren Widerstand gegen die Unterstützung Israels durch die australische Regierung zum Ausdruck bringen. Für Ivy, eine weitere Organisatorin des Streiks, ist das Gefühl, das viele ihrer Altersgenossen zur Teilnahme bewegt, ganz einfach: „Wir können nicht tatenlos zusehen, wie unsere Regierung einen Völkermord unterstützt“, sagt sie.

„Meine Schulfreunde und ich gehen gemeinsam zu den Sonntagskundgebungen, aber wir wollen mehr tun“, sagte Audra Hope, eine andere Schülerin, bei der Tausende zählenden Demonstration in Melbourne am vergangenen Sonntag – dem sechsten Wochenendprotest zur Unterstützung Palästinas in Folge. „Wir können nicht so tun, als sei dies nicht das größte Verbrechen, das unsere Generation erlebt hat. Wir können nicht schweigen, wenn Israel kaltblütig Kinder tötet. Wir können nicht akzeptieren, was unsere Schulleiter sagen: dass dies ein Krieg mit gleichen Seiten ist.“

Ramona, Ivy, Audra und ihre vielen Mitschülerinnen und Mitschüler folgen dem Beispiel von Schülerinnen und Schülern auf der ganzen Welt, die gegen die israelische Apartheid und die Mitschuld ihrer Regierungen daran mobilisieren. Von San Francisco bis London haben Highschool-Schüler den Unterricht geschwänzt, um für Palästina zu demonstrieren. Sie haben Sprechchöre „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein!“ durch die Schulflure gebrüllt und Denkmäler erklommen, um die palästinensische Flagge zu hissen.

Und genau wie andere Schüler auf der ganzen Welt sehen sich die Organisatoren des Schulstreiks in Melbourne mit einer Kampagne der Verurteilung und Herablassung seitens ihrer Schulverwaltung, der etablierten Medien und der großen politischen Parteien konfrontiert.

Die rechte Presse und die politische Rechte sind entrüstet. 3AW-Radiomoderator Neil Mitchell hat die „Manipulation“ von Schülern durch angeblich professionelle Aktivisten, die für die Hamas sind, angeprangert. Der vom Daily Telegraph beauftragte Kinderpsychologe Michael Carr-Greg beschwor die Eltern, ihre Kinder davon abzuhalten, an der Demonstration teilzunehmen, denn „die Gehirne junger Menschen sind noch nicht voll entwickelt, [und] es ist die Aufgabe der Eltern, den Frontallappen zu bilden“.

In der Zwischenzeit hat die föderale Schattenbildungsministerin Sarah Henderson in ähnlicher Weise beklagt, dass Schüler als „politische Schachfiguren“ missbraucht werden, und politische Aktivisten dafür angeprangert, den „äußerst komplexen Konflikt im Nahen Osten in die viktorianischen Klassenzimmer“ zu importieren.

Aus Sicht der Rechten können Highschool-Schüler und junge Menschen im Allgemeinen immer nur Instrumente und nicht Agenten der Politik sein – vor allem, wenn es um Meinungen und Aktionen geht, die dem israelfreundlichen Status quo zuwiderlaufen.

Die Botschaft der Labor Party ist ähnlich abweisend. Der viktorianische Bildungsminister und stellvertretende Premierminister Ben Carrol richtete letzte Woche einen herablassenden Appell an Schüler der High School: „Ihr wollt die Welt verändern? Gehen Sie zur Schule. Mach eine Ausbildung“. Bundesbildungsminister Jason Clare erklärte gegenüber dem Guardian, dass Schüler, wie leidenschaftlich sie auch sein mögen, „während der Schulzeit in der Schule sein sollten“.

In den Augen des politischen Establishments sind Oberschüler einfach zu jung und naiv, um die angebliche Komplexität des israelischen Völkermords an den Palästinensern zu verstehen, und ohnehin zu unfähig, etwas zu verändern. Aber Highschool-Schüler, die in der Palästina-Solidaritätsbewegung aktiv sind, sind anderer Meinung.

„Wir wissen, dass es falsch ist, ein Krankenhaus zu bombardieren, in dem sich Kinder und Babys befinden. Wir wissen, dass es falsch ist, Palästinenser aus ihren Häusern zu vertreiben, nur um sie dann auf der Straße zu bombardieren. Wir wissen, dass es falsch ist, einen Völkermord als Selbstverteidigung auszugeben“, sagt Audra.

Für Ivy ist die Reaktion des politischen Establishments auf die Arbeitsniederlegung reiner Opportunismus aus Eigennutz. „Es ist nur eine Ablenkung von ihrer Mitschuld“, sagt sie. „Wenn ihnen Schüler und Bildung wirklich am Herzen lägen, würden sie sich um die palästinensischen Kinder kümmern, die in ihren Schulen bombardiert werden.“

Ramona und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sind sich auch sehr bewusst, wie Highschool-Schülerinnen und -Schüler in der Vergangenheit für soziale Gerechtigkeit gekämpft haben – und zwar nicht, indem sie sich der Autorität beugten und fleißig ihre Hausaufgaben machten, sondern indem sie gemeinsam den Status quo störten. Der Kampf gegen die südafrikanische Apartheid und die Rolle, die Schüler dabei spielten, spielt in ihrem politischen Bezugssystem eine große Rolle. „Highschool-Schüler haben schon einmal die Schule verlassen und es hat funktioniert“, sagt Ramona.

Und je mehr sie von den Schulverwaltungen ins Visier genommen werden, desto mehr ziehen ihre Mitschüler ihre eigenen Schlussfolgerungen. „In meiner Schule gibt es so viel Unterdrückung“, erklärt Ramona, „und viele meiner Mitschüler sind schockiert und wollen aktiv werden“.

High-School-Schüler in Sydney, Wollongong und Adelaide organisieren sich nun, um sich ihren Kollegen in Melbourne anzuschließen. Die jungen Leute gehen voran und zeigen, was die „Erwachsenen im Raum“ wirklich sind: feige, willfährige Apologeten der israelischen Apartheid.

