Will the Scorpion Sting the U.S. Frog? Netanyahu is setting the stage for entrapment of the Biden Administration by manoeuvring so that the U.S. has little choice but to join with Israel….

Wird der Skorpion den US-Frosch stechen?

Von Alastair Crooke

20. November 2023

Netanjahu bereitet die Bühne für eine Falle der Biden-Administration vor, indem er so manövriert, dass die USA kaum eine andere Wahl haben, als sich mit Israel zusammenzuschließen.

In der Allegorie ist der Skorpion auf den Frosch angewiesen, um einen überschwemmten Fluss zu überqueren, indem er sich auf dessen Rücken schwingt. Der Frosch misstraut dem Skorpion, willigt aber widerstrebend ein. Während der Überquerung sticht der Skorpion den Frosch tödlich, der unter dem Skorpion durch den Fluss schwimmt. Sie sterben beide.

Es handelt sich um ein Märchen aus der Antike, das das Wesen der Tragödie veranschaulichen soll. Eine griechische Tragödie ist eine Tragödie, in der die Krise, die im Mittelpunkt einer „Tragödie“ steht, nicht durch reines Unglück entsteht. Nach griechischem Verständnis geschieht etwas, weil es geschehen muss, weil es in der Natur der Beteiligten liegt, weil die Beteiligten es geschehen lassen. Und sie haben keine andere Wahl, als es geschehen zu lassen, denn das liegt in ihrer Natur.

Diese Geschichte wurde von einem ehemaligen hochrangigen israelischen Diplomaten erzählt, der sich in der US-Politik gut auskennt. In seiner Erzählung der Froschfabel wehrt sich die israelische Führung verzweifelt gegen die Verantwortung für das Debakel vom 7. Oktober, und das Kabinett versucht krampfhaft, die Krise (psychologisch) von einer schuldhaften Katastrophe abzuwenden, um der israelischen Öffentlichkeit stattdessen ein Bild von einer epischen Chance zu präsentieren.

Die Chimäre, die präsentiert wird, ist die, dass Israel die Katastrophe in Gaza – wie Finanzminister Smotrich seit langem argumentiert – in eine Lösung verwandeln kann, die ein für alle Mal „den inhärenten Widerspruch zwischen jüdischen und palästinensischen Bestrebungen einseitig auflöst – indem sie die Illusion beendet, dass irgendeine Art von Kompromiss, Versöhnung oder Teilung möglich ist.

Dies ist der potenzielle Skorpionstachel: Das israelische Kabinett setzt alles auf eine äußerst riskante Strategie – eine neue Nakba -, die Israel in einen größeren Konflikt hineinziehen könnte, aber dabei auch die letzten Reste westlichen Ansehens versenkt.

Wie der ehemalige israelische Diplomat unterstreicht, geht es bei diesem Schachzug im Wesentlichen um Netanjahus persönlichen Ehrgeiz – er manövriert, um Kritik abzuschwächen und so lange wie möglich an der Macht zu bleiben. Noch wichtiger ist, dass er hofft, auf diese Weise die Schuld von sich weisen zu können, um sich von jeglicher Verantwortung und Rechenschaftspflicht freizusprechen. [Noch besser: „Es kann Gaza in einen historischen und epischen Kontext stellen, als ein Ereignis, das den Premierminister als einen prägenden Kriegsführer von Größe und Ruhm darstellen könnte“.

Weit hergeholt? Nicht unbedingt.

Netanjahu mag politisch um sein Überleben kämpfen, aber er ist auch ein echter „Gläubiger“. In seinem Buch Going to the Wars schreibt der Historiker Max Hastings, Netanjahu habe ihm in den 1970er Jahren gesagt: „Wenn wir es richtig machen, haben wir im nächsten Krieg die Chance, alle Araber zu vertreiben … Wir können das Westjordanland räumen und Jerusalem aufräumen.“

Und was denkt das israelische Kabinett über den ’nächsten Krieg‘? Es denkt an die Hisbollah. Wie ein Minister kürzlich bemerkte, „werden wir uns nach der Hamas mit der Hisbollah befassen“.

Es ist genau das Zusammentreffen eines langwierigen Krieges im Gaza-Streifen (nach dem Muster von 2006) und einer israelischen Führung, die anscheinend die Absicht hat, die Hisbollah auf der Eskalationsleiter nach oben zu provozieren, das dem ehemaligen israelischen Diplomaten zufolge im Weißen Haus rote Lampen aufleuchten lässt.

Im Krieg mit der Hisbollah im Jahr 2006 wurde der gesamte bewohnte Vorort von Beirut – Dahiya – dem Erdboden gleichgemacht. General Eizenkot (der die israelischen Streitkräfte während dieses Krieges befehligte und jetzt Mitglied in Netanjahus „Kriegskabinett“ ist) sagte 2008: „Was 2006 im Dahiya-Viertel von Beirut geschah, wird in jedem Dorf geschehen, von dem aus Israel beschossen wird … Aus unserer Sicht sind das keine zivilen Dörfer, sondern Militärbasen … Das ist keine Empfehlung. Dies ist ein Plan. Und er ist genehmigt worden.“

Daher die Behandlung des Gazastreifens.

Es ist unwahrscheinlich, dass das israelische Kriegskabinett eine umfassende Invasion Israels durch die Hisbollah provozieren will (was eine existenzielle Bedrohung darstellen würde); aber Netanjahu und das Kabinett würden es vielleicht gerne sehen, dass der derzeitige Schusswechsel an der Nordgrenze so weit eskaliert, dass die USA sich gezwungen sehen, selbst einige Warnschläge auf die militärische Infrastruktur der Hisbollah zu verüben.

Da die IDF bereits 40 km tief in den Libanon hinein Zivilisten beschossen hat (letzte Woche wurde ein Auto mit einer Großmutter und ihren drei Nichten von einer IDF-Rakete verbrannt), ist die Sorge der USA vor einer Eskalation real.

Genau das beunruhigt das Weiße Haus, sagt der Diplomat. Der Iran bestätigt, dass er innerhalb eines Tages nicht weniger als drei US-Botschaften erhalten hat, in denen Teheran mitgeteilt wurde, dass die USA keinen Krieg mit dem Iran anstreben. Und ein amerikanischer Gesandter, Amos Hochstein, hat in Beirut die Runde gemacht und darauf bestanden, dass die Hisbollah als Reaktion auf die israelischen Grenzangriffe nicht eskalieren dürfe.

„Netanjahus Weigerung, sich über den ‚Tag danach‘ in Gaza zu äußern – und die großen und bedrohlichen eskalierenden Entwicklungen im Libanon – führen zu einer Kluft zwischen der amerikanischen und der israelischen Politik, die so groß ist, dass einige in der Regierung Biden und im Kongress zu glauben beginnen, Netanjahu versuche, die Amerikaner in einen Krieg mit dem Iran hineinzuziehen“.

„Netanjahu ist nicht an einer zweiten Front im Norden mit der Hisbollah interessiert“, sagt der ehemalige Beamte und fügt hinzu, dass sie [im Weißen Haus] jedoch glauben, dass ein US-Schlag gegen die Provokationen des Irans Netanjahus jämmerliches Debakel in eine Art strategischen Triumph verwandeln würde“.

„Das ist dieselbe verworrene Logik, die ihn leitete, als er seinen Seelenverwandten, den damaligen Präsidenten Donald Trump, ermutigte, sich im Mai 2018 einseitig aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückzuziehen. Diese Logik lag auch seiner Anhörung im Kongress im Jahr 2002 zugrunde, in der er die Amerikaner ermutigte, in den Irak einzumarschieren, weil dies „die Region stabilisieren“ und „auf den Iran zurückstrahlen“ würde.

Diese Befürchtungen treffen den Kern der „Tragödie“, die „passieren muss“ – der Frosch hat sich sehr vorsichtig bereit erklärt, den Skorpion über die Flussüberquerung zu tragen, will aber eine Garantie, dass der Skorpion seinen Wohltäter nicht stechen wird.

Auch das Team Biden traut Netanjahu nicht. Er möchte nicht „gestochen“ werden, indem er in einen Krieg mit dem Iran hineingezogen wird.

Der Stachel ist spürbar: Das Kabinett Netanjahu bereitet allmählich und absichtlich die Bühne für die Verstrickung der Regierung Biden vor, indem es so manövriert, dass Washington kaum eine andere Wahl hat, als sich mit Israel zu verbünden, falls der Krieg sich ausweiten sollte.

Wie in jeder klassischen Tragödie kommt das Ergebnis zustande, weil die beteiligten Akteure es geschehen lassen; sie haben keine andere Wahl, als es geschehen zu lassen, denn das liegt in ihrer Natur. „Der israelische Premierminister lehnt nicht nur jede Idee oder Forderung aus Washington ab; Netanjahu will ausdrücklich, dass der Gaza-Krieg ohne politische Konsequenzen auf unbestimmte Zeit fortgesetzt wird“, so der Ex-Beamte.

Man beachte auch Jake Sullivans ausdrückliche Festlegung der roten Linien der USA: Keine Wiederbesetzung des Gazastreifens, keine Vertreibung seiner Bevölkerung, keine Verkleinerung seines Territoriums, keine politische Abkopplung von den Behörden im Westjordanland, keine alternative Entscheidungsfindung, außer der palästinensischen – und keine Rückkehr zum Status quo ante.

Netanjahu lehnt all diese „Linien“ in einem einzigen Satz ab: Israel, so sagte er, werde auf unbestimmte Zeit die „Gesamtverantwortung für die Sicherheit“ übernehmen und behalten. Mit einem Schlag untergräbt er das von den USA festgelegte Endspiel und lässt es im kalten Wind einer zunehmend unsympathischen globalen und nationalen Stimmung baumeln, während der Sand in der Sanduhr zur Neige geht.

Das „Endspiel“ von Smotrich ist offensichtlich: Netanjahu baut die Unterstützung der Bevölkerung im Inland für ein stilles neues Ultimatum für Gaza auf: „Auswanderung oder Vernichtung“. Für das Team Biden ist dies ein Gräuel. Amerikas jahrzehntelange Nahost-Diplomatie geht den Bach hinunter“.

Washington beobachtet mit wachsendem Unbehagen die „horizontale militärische Eskalation“ in der Region und fragt sich, ob Israel diese enger werdende Schlinge überleben wird. Doch die USA haben nur begrenzte Mittel und Zeit, um Israel in die Schranken zu weisen.

Bidens sofortige Unterstützung Israels sorgt für Aufruhr im eigenen Land und hat einen politischen Preis, der – ein Jahr vor den Wahlen – Konsequenzen hat. Es lag vielleicht in Bidens Natur“, dass er glaubte, er könne Israel dazu bringen, sich den Interessen der USA zu fügen. Das funktioniert jedoch nicht – und so sitzt er mit einem Skorpion im Nacken fest.

Einige meinen, die Lösung sei einfach: Drohen Sie damit, die Versorgung Israels mit Munition oder Finanzmitteln zu unterbinden, die nach Israel fließen. Das klingt einfach. Es wäre eine mächtige „Drohung“, aber damit dies geschieht, müsste Biden sich mit der allmächtigen „Lobby“ und ihrem festen Griff auf den Kongress auseinandersetzen. Und das ist kein Wettbewerb, den er wahrscheinlich gewinnen würde. Der Kongress steht fest auf der Seite Israels.

Einige meinen, dass eine Resolution im UN-Sicherheitsrat dem Gaza-Albtraum ein Ende setzen könnte. Aber Israel hat eine lange Tradition, solche Resolutionen einfach zu ignorieren (von 1967 bis 1989 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat 131 Resolutionen, die sich direkt mit dem arabisch-israelischen Konflikt befassten und von denen die meisten wenig oder gar keine Wirkung zeigten). Am Mittwoch dieser Woche hat der UN-Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedet, die zu humanitären Pausen aufruft. Die USA haben sich der Stimme enthalten, und höchstwahrscheinlich wird die Resolution ignoriert werden.

Könnte also ein weltweiter Aufruf zu einer Zweistaatenlösung mehr bewirken? Bislang nicht. Ja, theoretisch kann der UN-Sicherheitsrat eine Resolution verabschieden, aber der US-Kongress würde in diesem Fall „durchdrehen“ und jedem, der versucht, sie umzusetzen, mit Gewalt drohen.

Die Zwei-Staaten-Rhetorik geht jedoch an der Sache vorbei: Nicht nur die islamische Welt, sondern auch Israel befindet sich in einem wütenden Volkswandel. Die Israelis sind wütend und leidenschaftlich und billigen mit überwältigender Mehrheit die Vernichtung des Gazastreifens.

Netanjahus Kontextualisierung des Gaza-Krieges in absolut manichäischen Begriffen – Licht gegen Dunkelheit; Zivilisation gegen Barbarei; Gaza als Sitz des Bösen; alle Gazaner als Komplizen der bösen Hamas: Palästinenser als Nicht-Menschen – all das weckt israelische Emotionen und Erinnerungen an eine Ideologie im Stil von 1948.

Und dies ist nicht auf die Rechte beschränkt – die Stimmung in Israel wandelt sich von liberal-säkular zu biblisch-eschatologisch.

Der Vorstandsvorsitzende von B’Tselem, Orly Noy, hat einen Artikel mit dem Titel „The Israeli Public has Embraced the Smotrich Doctrine“ verfasst, der unterstreicht, wie sich die Verinnerlichung von Smotrichs „Decisive Plan“ in der Unterstützung der Bevölkerung für Israels Gaza-Politik „Emigration oder Vernichtung“ manifestiert:

„Vor sechs Jahren veröffentlichte Bezalel Smotrich, damals ein junges Knessetmitglied in seiner ersten Amtszeit, seine Überlegungen zu einem Endspiel für den israelisch-palästinensischen Konflikt … Anstatt die Illusion aufrechtzuerhalten, dass eine politische Einigung möglich sei, müsse das Problem ein für alle Mal einseitig gelöst werden, argumentierte er.

[Die Lösung, die Smotrich vorschlug, bestand darin, „den 3 Millionen palästinensischen Einwohnern die Wahl zu lassen: entweder auf ihre nationalen Bestrebungen zu verzichten und weiterhin auf ihrem Land in einem minderwertigen Status zu leben oder ins Ausland auszuwandern. Wenn sie sich stattdessen entscheiden, zu den Waffen gegen Israel zu greifen, werden sie als Terroristen identifiziert und die israelische Armee wird sich daran machen, diejenigen zu töten, die getötet werden müssen“. Als er bei einem Treffen, bei dem er religiös-zionistischen Persönlichkeiten seinen Plan vorstellte, gefragt wurde, ob er auch die Tötung von Familien, Frauen und Kindern meine, antwortete Smotrich: „Im Krieg wie im Krieg““.

Orly Noy argumentiert, dass diese Denkweise nicht nur auf das Kabinett oder die israelische Rechte beschränkt ist – sie ist vielmehr zum Mainstream geworden. Die israelischen Medien und der politische Diskurs zeigen, dass große Teile der israelischen Öffentlichkeit die Logik von Smotrichs Denken vollständig verinnerlicht haben, wenn es um den aktuellen IDF-Angriff auf Gaza geht.

„In der Tat ist die öffentliche Meinung in Israel in Bezug auf den Gazastreifen, wo Smotrichs Vision mit einer Grausamkeit umgesetzt wird, die nicht einmal er selbst vorausgesehen haben mag, jetzt noch extremer als der Text des Plans selbst. Das liegt daran, dass Israel in der Praxis die erste angebotene Möglichkeit – eine unterlegene, entpalästinisierte Existenz – von der Tagesordnung streicht, die bis zum 7. Oktober die von den meisten Israelis gewählte Option war“.

Diese „Smotrichisierung“ der Öffentlichkeit hat zur Folge, dass Israel – als Ganzes – radikal allergisch gegen jede Form eines palästinensischen Staates ist. Die Öffentlichkeit sieht die Weigerung der Palästinenser, sich der Macht des israelischen Militärs zu unterwerfen, inzwischen als existenzielle Bedrohung an – und als ausreichenden Grund für ihre Vertreibung“, stellt sie fest.

Übersetzt mit Deepl.com

