Wir müssen uns Israels gefährlichem Spiel widersetzen, bevor es zu spät ist

von Kathy Kelly

08. August 2024

Wenn man Israels Völkermord an den Palästinensern nicht stoppt, setzt man das Schicksal der gesamten Menschheit aufs Spiel.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stellte Albert Camus denjenigen, die eine Tragödie ungeheuren Ausmaßes überlebt hatten, ein „gewaltiges Wagnis“ in Aussicht. „Wir stecken bis zum Hals in der Geschichte“, stellte er fest, doch wir müssen darauf setzen, dass „Worte mächtiger sind als Munition“.

„Geh oder stirb“ sind die schrecklichen Worte, mit denen die weitgehend schutzlose palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen bedroht wird, während bestürzte Bevölkerungen auf der ganzen Welt von ihren nicht reagierenden Regierungen moralischen Anstand oder zumindest ein Zeichen von Vernunft fordern.

Es könnte nicht mehr auf dem Spiel stehen. Jahrzehntelang hat Israel internationale Normen missachtet, indem es sich weigerte, sein Atomwaffenarsenal anzuerkennen. Auch hat es die einschlägigen Verträge über die biologischen Waffen, die es besitzt, nicht unterzeichnet. Seit Jahren verstößt Israel mit der gewaltsamen Aneignung von Gebieten im Westjordanland und in Ostjerusalem sowie mit der Ansiedlung israelischer Siedler in den besetzten palästinensischen Gebieten in eklatanter Weise gegen die Genfer Konventionen und die Grundprinzipien des Völkergewohnheitsrechts.

Die völkermörderischen Angriffe Israels gegen die im Gazastreifen lebenden Palästinenser haben mindestens 39.677 Menschen das Leben gekostet. Man geht davon aus, dass Zehntausende unter den Trümmern begraben sind, dass mindestens 90 000 Menschen verwundet wurden und dass die überwältigende Mehrheit der 1,9 Millionen Vertriebenen vom Hungertod bedroht ist.

Die Nichteinhaltung internationaler Verträge und des humanitären Völkerrechts durch Israel zeigt, dass andere Länder dringend Waffenembargos und Handelsstopps verhängen und zivile Friedenstruppen unterstützen müssen, um einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen.

Statt sich konsequent an das Völkerrecht zu halten, bewaffnen und schützen die Vereinigten Staaten weiterhin Israels völkermörderischen Feldzug gegen die Palästinenser, zu dem inzwischen auch der Einsatz des Hungers als Kriegswaffe gehört.

Wir müssen versuchen zu begreifen, was es bedeutet, als Flüchtling in einem Konzentrationslager unter freiem Himmel zu leben – einem der am dichtesten besiedelten Gebiete der Erde, noch bevor 70 Prozent der Häuser zerstört wurden. Mehr als 341 Moscheen und drei Kirchen wurden zerstört. 2.000-Pfund-Bomben wurden auf Zelte an Orten abgeworfen, die als sichere Gebiete gelten.

Unschuldige Zivilisten werden von Scharfschützen getötet. Einunddreißig von sechsunddreißig Krankenhäusern wurden beschädigt oder zerstört. Die Fluchtwege sind abgeschnitten. Die anhaltenden Beschränkungen der humanitären Hilfe in und um den Gazastreifen führen zu einem verzweifelten Mangel an Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten. Während der Zugang zu humanitärer Hilfe absichtlich unterbunden wird, werden Kinder kollektiv bestraft, während die israelische Führung sie als Tiere beschimpft. Die Welt sieht mit Entsetzen, wie Chirurgen gezwungen sind, die Gliedmaßen verwundeter Kinder zu amputieren, ohne dass ein Betäubungsmittel zur Verfügung steht.

Eine neue Polio-Epidemie bricht aus, während Israel seine Soldaten impft, aber die palästinensische Zivilbevölkerung ungeschützt lässt. Kürzlich freigelassene Gefangene berichten, dass sie gefoltert wurden, unter anderem durch Waterboarding und Vergewaltigung.

Anstatt Verdächtige vor internationale Gerichte zu stellen, hat Israel zu Attentaten auf genau die Verhandlungspartner gegriffen, mit denen es vorgibt, Frieden zu suchen, und zwar in einer Weise, die eindeutig darauf abzielt, den Konflikt zu einem globalen Krieg auszuweiten, an dem mehrere atomar bewaffnete Nationen beteiligt sind.

In seinem maßgeblichen Gutachten vom 19. Juli 2024 über Israels Siedlungspolitik und -praktiken erklärte der Weltgerichtshof das israelische Siedlungsprojekt in den besetzten Gebieten eindeutig für illegal. Der Gerichtshof unterstrich die Verpflichtung aller Unterzeichner der Genfer Konvention und der Völkermordkonvention, alle Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit Israel einzustellen, die zur Aufrechterhaltung der israelischen Besatzung und der unrechtmäßigen Präsenz in den Gebieten beitragen könnten. Länder, die diese Abkommen unterzeichnet oder ratifiziert haben, sind verpflichtet, die Waffenexporte nach Israel unverzüglich einzustellen und ihren politischen, militärischen und wirtschaftlichen Einfluss geltend zu machen, um Israels eklatante und eskalierende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu unterbinden.

Der Weltgerichtshof hat Israels Völkermord an den Palästinensern mit starken, klaren Worten angeprangert. Wie während des Vietnamkriegs können die Bürger die gesetzlose Barbarei der anhaltenden Angriffe auf die Palästinenser nicht länger hinnehmen.

„Rolling the bones“ ist ein Slangausdruck für Glücksspiel. Da ein regionaler Krieg im Nahen Osten nun vielleicht unvermeidlich ist, könnte die völkermörderische Entrüstung der Vereinigten Staaten und Europas über Israels Vorgehen durchaus zu einem Atomkrieg führen, der die menschliche Spezies auslöscht. An diesem für die Menschheit so entscheidenden Punkt unsere Worte nicht zu gebrauchen, wäre, wie Camus sagte, in der Tat ein gewaltiges Risiko.

Dieser Artikel erschien zuerst in The Progressive.

Kathy Kelly(kathy.vcnv@gmail.com) ist Vorstandsvorsitzende von World BEYOND War, die dabei hilft, die Fasten- und Aktionstage vom 10. bis 15. August in New York City zu koordinieren, die sich auf die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen und ihre Verpflichtungen zur Einhaltung des Völkerrechts konzentrieren. .

