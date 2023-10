We Are Millions, We Are Billions, We are all Palestinians: Stand with Palestine in DC on November 4th There is an emergent mass movement in the United States unwavering in its struggle for the liberation of Palestine. Join us in Washington, DC on November 4 for the largest march for Palestine in U.S. history: the Palestinian cause is your cause.



In den Vereinigten Staaten ist eine Massenbewegung im Entstehen, die unbeirrt für die Befreiung Palästinas kämpft. Schließen Sie sich uns am 4. November in Washington, DC, beim größten Marsch für Palästina in der Geschichte der USA an: Die palästinensische Sache ist Ihre Sache.

Wir sind Millionen, wir sind Milliarden, wir sind alle Palästinenser: Stehen Sie am 4. November in DC an der Seite Palästinas

Von Danya Al-Saleh

29. Oktober 2023

Wir sind Zeugen einer aufkommenden Bewegung in den Vereinigten Staaten, einer Bewegung, die sich für das Leben der Schwarzen von Ferguson bis Minneapolis einsetzt, die sich für die Souveränität der Ureinwohner von den hawaiianischen Bergen bis zu den Ebenen der Dakotas einsetzt, die von den texanischen Wüsten bis zu den kalifornischen Tälern keine Grenzen kennt und die unsere gestohlene Arbeit von den Klassenzimmern in Oklahoma bis zu den Fabriken in Michigan und den Hotels in Los Angeles zurückfordert. Es ist eine massenhafte, koalitionsübergreifende Bewegung, die unbeirrt für die Befreiung Palästinas kämpft. Auch wenn sie manchmal uneinheitlich erscheinen mag, ist ihr Kompass die weltgeschichtliche Verweigerung der Unterdrückten, und wie der palästinensische revolutionäre Intellektuelle Ghassan Kanafani deutlich macht, vereint uns Palästina, denn „die palästinensische Sache ist nicht nur eine Sache für Palästinenser, sondern eine Sache für jeden Revolutionär, wo immer er sich befindet, als Sache der Ausgebeuteten und Unterdrückten.“

Diese Bewegung hat nicht erst vor zwei Wochen begonnen, sondern baut auf jahrzehntelangem, von der Basis und der Jugend geführtem Kampf auf, wo immer sich Palästinenser, Araber und diejenigen, die mit ihnen gegen den zionistischen Kolonialismus stehen, befinden. Am 4. November wird sich diese Bewegung auf den Weg zum Freedom Plaza in Washington, DC machen, um für ein Ende der Belagerung des Gazastreifens, einen Waffenstillstand und ein Ende der US-Hilfe für Israel zu demonstrieren. Der von der Palästinensischen Jugendbewegung (PYM), den Nationalen Studenten für Gerechtigkeit in Palästina, der ANSWER-Koalition, dem People’s Forum, Al-Awda, dem US Palestinian Community Network, der American Muslim Alliance, der US Campaign for Palestinian Rights, Maryland2Palestine und dem Palestinian Feminist Collective organisierte Marsch stellt einen entscheidenden Moment im Kampf für Palästina dar und signalisiert die Konsolidierung einer Massenbewegung in den Vereinigten Staaten, die sich gegen die jahrzehntelange Rolle der amerikanischen Regierung beim Völkermord am palästinensischen Volk engagiert.

Seit heute Morgen meldete das Gesundheitsministerium in Gaza, dass mehr als 8.000 Palästinenser den Märtyrertod erlitten haben, darunter nicht weniger als 3.342 Kinder, wobei alle 10 Minuten ein Kind durch die israelische Bombardierung getötet wird. All dies geschah innerhalb von nur drei Wochen. Noch immer liegen Hunderte unter den Trümmern begraben, verstreut über die belagerten und dem Erdboden gleichgemachten Stadtteile. Die Palästinenser können ihre Toten nicht zählen, und Israel hat sie mit seinem nicht enden wollenden Bombardement ihrer Trauer beraubt. Die koloniale Besatzungsmacht hat in ihrer Bombenkampagne mehr als die Hälfte aller Häuser zerstört und 1,4 Millionen Palästinenser auf den 140 Quadratmeilen des so genannten Gazastreifens vertrieben. Es gibt keinen Ort, an dem sie sich vor diesem unaufhörlichen Angriff verstecken können. Selbst die Orte der Zuflucht und der medizinischen Versorgung – Krankenhäuser, Schulen, Moscheen und Kirchen – werden schamlos in die Luft gesprengt. In den letzten zwei Wochen wurden mehr von den USA finanzierte Bomben auf den Gazastreifen abgeworfen als die Vereinigten Staaten in zehn Jahren auf Afghanistan.

Eine Kampagne der unerbittlichen Zerstörung und des Massakers ist nicht billig. Israel braucht mehr Bomben, mehr weißen Phosphor, mehr Soldaten und immer mehr Waffen, um den Gazastreifen zu verwüsten und seine Massengräber zu füllen. Am 20. Oktober beantragte das Weiße Haus 10,6 Milliarden Dollar an zusätzlicher Militärhilfe für Israel. Laut US-Präsident Joe Biden ist diese materielle Unterstützung für die eskalierende koloniale Verderbtheit des israelischen Staates „eine kluge Investition, die sich über Generationen hinweg für die amerikanische Sicherheit auszahlen wird“. Gleichzeitig haben israelische Denkfabriken, die diese Investition betreiben, ihre Pläne für die vollständige ethnische Säuberung von 2,4 Millionen Palästinensern in Gaza offen dargelegt. Israelische Beamte haben offen zum Völkermord und zur Auslöschung des Gazastreifens aufgerufen und die Palästinenser als menschliche Tiere und Kinder der Finsternis bezeichnet. Diese Ausrottung ist, wie sowohl die US-amerikanische als auch die israelische Regierung behaupten, für die nationale Sicherheit unerlässlich. Solche abscheulichen Behauptungen über die nationale Sicherheit sind nicht neu, sondern gehen auf den US-Imperialismus und die 17-jährige Belagerung des Gazastreifens zurück: eine Land-, Luft- und Seeblockade, die den Gazastreifen in ein Konzentrationslager verwandelt hat, in dem neue US-amerikanische und israelische Waffen und Überwachungstechnologien an einer gefangenen Bevölkerung erprobt werden und israelische Beamte stolz verkünden, dass sie die Palästinenser in Gaza auf strenge Diät halten.

Die Bewegung für Palästina beschränkt sich nicht nur auf die Menschenmassen der großen liberalen Städte, sondern verkündet ihre Notwendigkeit mutig in den Straßen von Green Bay, Wisconsin, und Jackson, Mississippi. Diese Bewegung geht Hand in Hand mit dem weltweiten Kampf der Menschen, um der palästinensischen Sache auf den Straßen von Dublin und Sanaa, Jakarta und Teheran, Toronto und Kairo, London und Amman zum Durchbruch zu verhelfen und das Ende der von den USA unterstützten zionistischen Belagerung des Gazastreifens zu fordern. Studenten verließen am 25. Oktober an über hundert Universitäten in ganz Nordamerika ihre Klassenzimmer; jüdische Organisatoren ketteten sich an die Türen von Politikern und besetzten deren Büros sowie die Grand Central Station in New York City; Aktivisten ergreifen direkte Maßnahmen gegen Elbit Systems, Israels größten Waffenhersteller, in Cambridge, Massachusetts; palästinensische Jugendliche und Basisorganisationen von Houston bis Detroit organisieren eine Kundgebung nach der anderen, die in einigen der größten Märsche für Palästina gipfelten, die das Land je gesehen hat.

Während wir marschieren, sprechen und singen, um die Freiheit der Palästinenser und ein Ende der völkermörderischen Belagerung zu fordern, wissen wir, dass wir nicht allein oder klein sind. Wir hören, wie der mächtige Chor durch die Straßen unserer Stadt schallt. Wir sehen die schwache Antwort der Zionisten. Es ist klar, dass die Menschen auf der Seite Palästinas stehen. Dennoch versuchen die Medien, die Bewegung als eine isolierte radikale Randgruppe darzustellen. Die Zahl der Menschen auf den Straßen wird schlichtweg ignoriert oder zu wenig berichtet, so dass aus den Tausenden von Menschen Hunderte oder weniger werden. Wenn über die Bewegung berichtet wird, wird sie als gewalttätige „Terror“-Kundgebungen dargestellt, was die islamfeindliche Aufstachelung zum Hass und die Entmenschlichung des palästinensischen Volkes durch die Regierung Biden noch verstärkt. Mit diesen Massenmobilisierungen sind auch staatliche Repressionen und Gewalt einhergegangen. Das FBI hat Häuser von Palästinensern durchsucht, Arbeiter und Studenten wurden entlassen, und Universitäten haben mit Maßnahmen gegen die Studentenbewegung gedroht. Bedauerlicherweise sind dies keine leeren Drohungen. Menschenleben wurden zerstört. Unser wertvoller Märtyrer, Wadea Al-Fayoume, ein 6-jähriges Kind, das mit seiner Familie in einem Vorort von Chicago lebt, wurde brutal in seinem Haus ermordet. Und während Zionisten friedliche Kundgebungen mit ihren Autos angreifen und in einem anderen Vorort von Chicago mit Gewehren in die Menge schießen, mobilisieren wir weiterhin im Angesicht der reaktionären Gewalt, entschlossen in der Überzeugung der palästinensischen Sache.

Trotz dieser Versuche, die Bewegung zum Schweigen zu bringen und gewaltsam zu unterdrücken, wissen wir, dass die Palästinenser in Gaza und in ganz Palästina uns hören und uns sehen. Wir wissen, dass sie in 75 Jahren Besatzung und ethnischer Säuberung, in 17 Jahren Blockade und angesichts der gegenwärtigen Bombardierung des Gazastreifens und der verstärkten Bemühungen um die Beseitigung Palästinas standhaft geblieben sind, dass unser Kampf nicht vergeblich ist und dass auch wir standhaft bleiben müssen, indem wir uns tagtäglich dafür einsetzen, die Belagerung des Gazastreifens zu beenden und den Völkermord am palästinensischen Volk zu stoppen.

Der nationale Marsch am 4. November in Washington, DC, ist ein Aufruf an alle fortschrittlichen Kräfte, die entschlossen gegen Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen: Die palästinensische Sache ist eure Sache. Im ganzen Land werden Transporte organisiert, unter anderem aus Städten wie Chicago, New York, Atlanta, Boston, Pittsburgh, Raleigh, Indianapolis, Albuquerque, Providence und Philadelphia. Über 200 Organisationen haben den Marsch unterstützt und versammeln sich vor der Haustür von Joe Biden – mit der geballten Energie und Kraft, die die Bewegung in die Städte, Gemeinden, Arbeitsplätze und Schulen im ganzen Land gebracht hat – und fordern laut und deutlich: CEASEFIRE NOW! BEENDE DIE BELAGERUNG VON GAZA! BEENDE ALLE U.S.-HILFE FÜR ISRAEL!

Danya Al-Saleh ist Geographin und Organisatorin bei der Palästinensischen Jugendbewegung.

