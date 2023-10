Netanyahu Accused of ‚Genocidal Intentions‘ in Gaza After ‚Holy Mission‘ Speech „The biblical reference to Amalek is genocidal,“ noted one theologian after the prime minister invoked an ancient enemy. „The Bible commands to wipe out Amalek, including women, babies, children, and animals.“

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu schüttelt am 29. Oktober 2023 im Marinestützpunkt Ashdod die Hand von Konteradmiral David Saar Salama.

(Foto: Büro von Benjamin Netanjahu)



„Der biblische Verweis auf Amalek ist völkermörderisch“, bemerkte ein Theologe, nachdem der Premierminister einen alten Feind beschworen hatte. „Die Bibel befiehlt, Amalek auszurotten, einschließlich Frauen, Babys, Kinder und Tiere“.

Netanjahu beschuldigt „völkermörderische Absichten“ im Gaza-Streifen nach „heiliger Mission“-Rede

Von Brett Wilkins

30. Oktober 2023

Menschenrechtsaktivisten warfen dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu am Montag einen „ausdrücklichen Aufruf zum Völkermord“ vor, nachdem er in einer Fernsehansprache Israels bevorstehenden Einmarsch in den Gazastreifen als „heilige Mission“ bezeichnet und sich auf einen alten mythischen Feind berufen hatte, den der Gott der hebräischen Bibel den Israeliten zu vernichten befahl.

Netanjahu erklärte den Beginn einer „zweiten Phase“ des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen – den er als „heilige Mission“ bezeichnete – und sagte: „Ihr müsst euch daran erinnern, was Amalek euch angetan hat, sagt unsere Heilige Bibel“.

Der hebräischen Bibel zufolge war das Volk der Amalekiter ein alter Erzfeind der Israeliten, dessen Ausrottung von Gott über den Propheten Samuel an Saul befohlen wurde.

„Der biblische Bezug auf Amalek ist völkermörderisch. Warum schweigen die westlichen Politiker?“

„Geh hin und schlage Amalek und vernichte alles, was sie haben, und verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Ochse und Schaf, Kamel und Esel“, heißt es im Alten Testament in 1 Samuel 15,3.

Im heiligen Text heißt es weiter, dass Saul Gott erzürnt, indem er einige der Amalekiter und ihr Vieh verschont.

„Wenn es durch die Teppichbombardierung, den Einsatz von weißem Phosphor und das wahllose Töten nicht offensichtlich war, dass die zionistische Regierung Israels klare völkermörderische Absichten hat, dann sollte der… Verweis auf die Palästinenser als Amalek in Netanjahus Rede, in der er seine Pläne für Gaza beschreibt, ausreichen, um Sie zu überzeugen“, schrieb der britische Religionswissenschaftler Hamza Andreas Tzortzis am Montag in den sozialen Medien.

„Der biblische Verweis auf Amalek ist völkermörderisch. Die Bibel befiehlt, Amalek auszulöschen, einschließlich Frauen, Babys, Kinder und Tiere“, fügte Tzortzis hinzu. „Warum schweigen die westlichen Politiker? Stoppt den Völkermord jetzt!“

Wie Aidan Orly von Truthout letzte Woche feststellte:

Seit Jahrhunderten haben christliche Führer die Sprache der Amalekiter benutzt, um Völkermord zu rechtfertigen, unter anderem gegen die amerikanischen Ureinwohner und gegen die Tutsi in Ruanda. Auch rechtsgerichtete jüdische Gruppen haben sich der Amalek-Trophe bedient. Baruch Goldstein massakrierte 1994 29 palästinensische Gläubige am Grab der Patriarchen, wahrscheinlich beeinflusst durch die amalekitische Sprache der rechtsextremen Kahane-Bewegung, der er angehörte.

Orly fügte hinzu, dass „Israels derzeitiger Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, ebenfalls mit dieser Bewegung in Verbindung gebracht wird, die sich zwar weitgehend aufgelöst hat, aber technisch gesehen in Israel immer noch als terroristische Gruppe verboten ist.“

Der US-Wissenschaftler und Herausgeber von Informed Comment, Juan Cole, warf Netanjahu vor, „einen heiligen Krieg zur Vernichtung der Zivilbevölkerung in Gaza“ ausgerufen zu haben.

„Netanjahu mag sich auf die Bibel berufen und sie beschmutzt haben, indem er seinen Völkermord an den Zivilisten in Gaza mit dem 1. Samuel entschuldigte. Aber seine wahre Bibel ist der revisionistische Zionismus mit seiner faschistischen und explizit kolonialen Ideologie“, schrieb Cole am Sonntag auf Informed Comment und bezog sich dabei auf eine Form des Zionismus – die Bewegung für ein jüdisches Heimatland in Palästina -, die nicht nur ganz Palästina, sondern auch Jordanien und Teile des Libanon und Syriens zu erobern versucht.

„Die Eiserne Mauer stößt jetzt in den Gazastreifen vor und tut kleinen Kindern und schwangeren Frauen das an, wovon die Autoren des 1. Samuel im prosaischen Babylon wahrscheinlich nur träumten, es den mythischen Amalekitern anzutun“, so Cole weiter.

Netanjahu ist nicht der einzige israelische Regierungschef, der in den letzten Wochen Äußerungen gemacht hat, die von Kritikern als Völkermord bezeichnet wurden. Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog behauptete Anfang des Monats, dass es im Gazastreifen keine unschuldigen Zivilisten gebe, während Verteidigungsminister Yoav Gallant versprach, dort „alles zu eliminieren“.

Ariel Kallner, ein Parlamentsabgeordneter von Netanjahus Likud-Partei, forderte eine „Nakba, die die Nakba von ’48 in den Schatten stellen wird“, eine Anspielung auf die gewaltsame Vertreibung und ethnische Säuberung von mehr als 750.000 Arabern aus Palästina während der Gründung des modernen Staates Israel 1947-48.

Tally Gotliv, ein weiterer Likud-Abgeordneter, forderte, „nicht ein Viertel platt zu machen“, sondern „den Gazastreifen ohne Gnade zu zerstören und platt zu machen“.

Einige US-Republikaner schlossen sich den Äußerungen der israelischen Führung an, während Präsident Joe Biden und Mitglieder seiner Regierung der Leugnung von Völkermord – und der Komplizenschaft dabei – beschuldigt wurden, weil sie die offiziellen palästinensischen Opferberichte verunglimpften und der israelischen Regierung diplomatische Rückendeckung und Militärhilfe in Milliardenhöhe gewährten.

Die Gegenreaktion auf Netanjahus Äußerungen erfolgte, als Panzer und Truppen der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) auf Gaza-Stadt vorrückten und der unerbittliche israelische Luft- und Artilleriebeschuss anhielt.

Nach Angaben des Gaza-Gesundheitsministeriums haben die israelischen Streitkräfte in Gaza 8.306 Menschen getötet, darunter 2.136 Frauen und 3.457 Kinder. Mehr als 21.000 Menschen wurden verletzt, fast die Hälfte aller Häuser zerstört oder beschädigt, und mehr als 1,4 Millionen Menschen mussten um ihr Leben fliehen. Nach Angaben der Hilfsorganisation Save the Children hat Israel in den letzten drei Wochen mehr Kinder getötet als in allen bewaffneten Konfliktgebieten der Welt zusammengenommen seit 2019 getötet wurden.

Im illegal besetzten Westjordanland wurden seit dem 7. Oktober, als von der Hamas geführte Kämpfer in den Süden Israels eindrangen und über 1.400 israelische Zivilisten und Soldaten töteten und mehr als 200 Geiseln nahmen, mindestens 121 Menschen getötet und mehr als 2.000 weitere verwundet.

Mehr als 800 internationale Anwälte, Juristen und Rechtsgelehrte haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem es heißt: „Wir sehen uns gezwungen, Alarm zu schlagen, dass die israelischen Streitkräfte möglicherweise einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen begehen.“

Raz Segal, ein führender israelischer Holocaust-Gelehrter, bezeichnete den Angriff seines Landes auf den Gazastreifen als „einen Fall von Völkermord aus dem Lehrbuch“.

