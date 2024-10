https://www.palestinechronicle.com/we-will-not-forgive-families-of-israeli-captives-block-main-road-in-tel-aviv/



„Wir werden nicht vergeben“ – Familien israelischer Gefangener blockieren Hauptstraße in Tel Aviv

13. Oktober 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. (Design: Palestine Chronicle)

Von Palestine Chronicle Staff

Die Familien israelischer Gefangener veranstalteten mehrere Proteste, um einen Austausch zu fordern und Netanjahu zu beschuldigen, seine politische Zukunft über alles andere zu stellen.

Die Familien der israelischen Gefangenen in Gaza blockierten am Samstag einen Teil des Ayalon Highway in Tel Aviv und forderten einen sofortigen Austausch mit dem palästinensischen Widerstand in Gaza.

Laut dem israelischen Sender Channel 12 blockierten die Demonstranten, darunter die Familien der Gefangenen, die Hauptstraße und setzten sie in Brand.

Die Times of Israel berichtete, dass die Demonstranten Autoreifen in Brand setzten, um die Worte „Entschuldigung, dass wir als Geiseln genommen wurden“ zu bilden.

Die Demonstranten hielten Transparente mit den Namen der 101 israelischen Geiseln in Gaza hoch und forderten ihre Regierung auf, „dringende Schritte zu unternehmen, um sie zurückzubringen“, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Familien der Geiseln beschuldigten den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, ihre Angehörigen für seine eigene politische Zukunft „im Stich zu lassen“.

Die Times of Israel berichtete, dass fünf Israelis verhaftet wurden, weil sie die Autobahn blockiert hatten, bevor die israelische Polizei später erklärte, dass die Autobahn wieder geöffnet und von Demonstranten geräumt worden sei.

Der Protest in Tel Aviv fand zusammen mit mehreren anderen statt, die am Wochenende zum jüdischen Feiertag „Jom Kippur“ abgehalten wurden, um die Gefangenen um Vergebung zu bitten, wie dieselbe Zeitung berichtet.

Am Samstagabend gingen auch in Caesarea Hunderte von Demonstranten auf die Straße und versammelten sich vor der Privatresidenz des israelischen Premierministers, wo sie „Keine Vergebung“ riefen, in Anspielung auf Netanjahu.

Die Demonstranten hielten israelische Flaggen und gelbe Fahnen und entzündeten Botschaften mit den Aufschriften „Wir werden nicht vergeben“ und „Der Vernachlässiger ist am Ende“.

Hohle Ohren

Diese Demonstrationen finden inmitten eines tobenden Krieges statt, den die israelische Besatzungsregierung seit über einem Jahr gegen Gaza führt, und der jüngsten Eskalationen im Libanon.

Die Familien der Geiseln veranstalten seit Monaten Demonstrationen in israelischen Städten und fordern die rechtsextreme israelische Regierung auf, ein Abkommen mit der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas und anderen palästinensischen Gruppen im belagerten Gazastreifen zu schließen.

Die Demonstrationen waren gelegentlich gewalttätig, wobei es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der israelischen Polizei kam und in den letzten Monaten mehrere Personen festgenommen wurden.

Die israelische Regierung hat es versäumt, ein Abkommen mit den palästinensischen Widerstandsgruppen in Gaza zu schließen, wobei die Familien der Gefangenen Netanjahu oft beschuldigen, das Abkommen zu blockieren und seine politische Karriere über das Schicksal der israelischen Gefangenen zu stellen.

Der Völkermord in Gaza geht weiter

Israel hat sich über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats hinweggesetzt, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde, und wurde angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel, das derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof steht, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit Beginn des andauernden Völkermords in Gaza am 7. Oktober 2023 42.126 Palästinenser getötet und 98.117 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen sagen, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die den Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, zur Folge hatte.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba von 1948 geführt hat.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende Palästinenser auf der ständigen Suche nach Sicherheit, aus dem Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(PC, Anadolu)

Übersetzt mit Deepl.com

