Israel bombardiert historische Moschee im Südlibanon

Live-Blog: Bei israelischen Luftangriffen auf Gaza werden mindestens neun Palästinenser getötet

Der seit einem Jahr andauernde Krieg Tel Avivs gegen Gaza hat mindestens 42.175 Palästinenser getötet. Unabhängig davon haben israelische Angriffe im Libanon seit Oktober 2023 mehr als 2.255 Menschen getötet und weitere 1,2 Millionen entwurzelt.

Örtliche Berichte deuten darauf hin, dass israelische Kampfflugzeuge eine Gruppe von Personen östlich von Deir al Balah angriffen, wobei eine Person getötet und mehrere weitere verletzt wurden. / Foto: AA

Sonntag, 13. Oktober 2024

0837 GMT – Mindestens neun Palästinenser wurden heute Morgen getötet, während Israel weiterhin verschiedene Orte im Gazastreifen bombardiert, wie die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtet.

Lokale Berichte deuten darauf hin, dass israelische Kampfflugzeuge eine Gruppe von Personen östlich von Deir al Balah angriffen, wobei eine Person getötet und mehrere weitere verletzt wurden.

Bei einem weiteren Vorfall wurden bei einem israelischen Artillerieangriff in Block 1 des Flüchtlingslagers Bureij drei einheimische Palästinenser getötet und weitere verletzt.

Bei einer weiteren Eskalation wurden bei israelischen Luftangriffen auf das Gebiet Al Ettesalat westlich des Flüchtlingslagers Jabalia fünf weitere Palästinenser getötet und weitere Verletzte gemeldet.

Diese Militäraktionen fallen mit Berichten über Explosionen der israelischen Armee zusammen, bei denen Dutzende Häuser in Jabalia und Umgebung, insbesondere in den Stadtteilen al-Safatay und al-Tuwam, zerstört wurden.

Weitere Updates

09:02 Uhr GMT – Israelischer Gesandter kritisiert Vergleich des Atombombenüberlebenden aus Japan mit Gaza

Der israelische Botschafter in Japan hat einen Vorsitzenden von Nihon Hidankyo, der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Gruppe von Atombombenüberlebenden, dafür kritisiert, dass er ihre Erfahrungen mit denen der Kinder von Gaza verglichen hat.

Gilad Cohen gratulierte Nihon Hidankyo zum Gewinn des diesjährigen Preises, sagte aber in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X am Sonntag, dass der Vergleich, den der Co-Vorsitzende der Gruppe, Toshiyuki Mimaki, gezogen habe, „empörend und unbegründet“ sei.

08:51 Uhr GMT – Israelischer Angriff verletzt Freiwillige des Roten Kreuzes im Libanon

Vier libanesische Freiwillige des Roten Kreuzes wurden bei einem israelischen Luftangriff verletzt, als sie auf Opfer eines früheren Angriffs auf ein Haus in Srobbine, einem Dorf im libanesischen Gouvernement Nabatiyeh, reagierten, so das Rote Kreuz.

In einer Erklärung berichtete das Rote Kreuz, dass die Notfallteams in Abstimmung mit der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) gegen 8.00 Uhr (0500 GMT) zum Ort des ersten israelischen Luftangriffs in Srobbine entsandt wurden.

Während die Freiwilligen nach Opfern suchten, wurde das Haus erneut getroffen, wobei vier Helfer des Roten Kreuzes verletzt und zwei Krankenwagen beschädigt wurden. Die leicht verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht und befinden sich Berichten zufolge in einem stabilen Zustand.

08:45 GMT – Israel bereitet sich in Abstimmung mit den USA auf einen möglichen Angriff auf den Iran vor und setzt ein Raketenabwehrsystem ein

Berichten israelischer Medien zufolge bereitet sich die israelische Armee in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten auf einen möglichen Angriff auf den Iran vor, nachdem der Iran Anfang des Monats einen Vergeltungsangriff mit Raketen auf Israel durchgeführt hatte.

Israel hat sich „bereits für eine Art der Reaktion auf den Iran entschieden“, der genaue Zeitpunkt steht jedoch noch nicht fest, so Channel 12.

Am Samstagabend kündigte die israelische Armee die Stationierung des in den USA hergestellten Raketenabwehrsystems THAAD in Israel an, um potenziellen Bedrohungen durch ballistische Langstreckenraketen aus dem Iran entgegenzuwirken.

