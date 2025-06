https://overton-magazin.de/top-story/wolodymyr-selenskij-und-der-kopfschmerz/



Wolodymyr Selenskij und der KopfschMERZ

Die Rolle, die Wolodymyr Selenskij auf der politischen Bühne spielt, wird meistens unterschätzt. Erst galt er als Marionette der USA, dann als Bettler in der EU, um Waffen und Munitionzu erhalten, und inzwischen gilt er als Befürworter eines Waffenstillstands von dreißig Tagen, zu Bedingungen, die Russland nicht akzeptieren wird. Immer aber präsentiert er sich in den westlichen Medien als besonders bewegliche Figur und als Gegenspieler des verteufelten Namensvetters Wladimir im Kreml.

Der Medienstar

Zum Medienstar wird man nicht durch einen sympathischen Charakter, sondern durch permanente Präsenz. Und da übertrifft Selenskij inzwischen alle anderen Akteure auf den politischen Bühnen. Auch Ursula von der Leyen, Emanuel Macron und inzwischen sogar Donald Trump verblassen gegen den kleinen Mann aus Kiew.

Der Ex-Kanzler Olaf Scholz, der sich mit dem Koalitionsbruch geschickt aus der Affäre gezogen hat, und Friedrich Merz ,der brutal nach vorne drängt, sind nur Nebendarsteller; denn Deutschland hat längst kapituliert gegenüber den Forderungen Selenskijs nach immer mehr Waffen und Geld und weiteren Provokationen Russlands durch sinnlose Angriffe und Sanktionen.

Der gekonnte Trick Selenskijs ist der, dass er auf allen Bühnen beinahe gleichzeitig erscheint, in Berlin, in Brüssel, in Washington, aber auch bei kleineren Events; in München und sogar in Aachen, wo man ihm den Karlspreis verliehen hat, für besondere Verdienste um Europa. Die anderen agieren vorwiegend auf ihren eigenen Bühnen. Selenskij ist täglich und überall im Bild, mit seiner konsequent auf Kampf gestylten Erscheinung. So ein Kämpfer-Image hatte auch Fidel Castro schon kultiviert, doch der war ein echter Revolutionär.

Wolodymyr Selenskij ist ein Medienmann. Seine Omnipräsenz zeigt uns, dass die Auftritte geschickt inszeniert sind. Wann ist er überhaupt in Kiew? War er wirklich an der Front? Kann er nebenbei noch dieses von Korruption und Rechtsradikalen gequälte Land regieren? Hat er in der Ukraine die Machtposition, die man ihm hier zuschreibt? Man setzt das alles einfach voraus, ohne genau hinzuschauen. Wenn man die Entfernungen und die Flugzeiten berücksichtigt, dann bleibt nicht mehr viel Zeit zwischen den Auftritten. Er ist wie ein Popstar ständig auf Tournee.

Diener des Westens

Wir kommen dem Phänomen näher, wenn wir vom Anfang ausgehen: Eine mehrteilige Fernsehshow mit Selenskij als Hauptdarsteller und Produzent, Diener des Volkes. Es ist eine Satire, wo er als unerfahrener Lehrer durch Propaganda seiner Schüler zum Präsidenten gewählt wird und dann gegen das korrupte System der Ukraine angeht. Eine sehr sympathische Geschichte.

