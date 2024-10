Worte töten: Warum Israel mit Mord in Gaza und im Libanon davonkommt Von Ramzy Baroud

https://www.middleeastmonitor.com/20241001-words-kill-why-israel-gets-away-with-murder-in-gaza-and-lebanon/



Worte töten: Warum Israel mit Mord in Gaza und im Libanon davonkommt

1. Oktober 2024

Hunderte pro-palästinensische Demonstranten versammeln sich am 24. September 2024 vor dem Federal Building in San Francisco, Kalifornien, USA, um gegen die jüngsten Angriffe Israels auf den Libanon und Gaza zu protestieren [Tayfun Coşkun/Anadolu Agency]

Die offizielle Version der israelischen Armee, warum sie während der intensiven und tödlichen Bombardierung des Südlibanons am 20. September zivile Gebiete ins Visier nahm, lautet, dass die Libanesen Langstreckenraketenwerfer in ihren Häusern verstecken. Diese offizielle Erklärung sollte die Tötung von 492 Menschen und die Verwundung von 1.645 Menschen an einem einzigen Tag israelischer Luftangriffe rechtfertigen.

Diese Standarderklärung wird während des gesamten israelischen Krieges im Libanon wiederholt werden, egal wie lange er dauert. Die israelischen Medien zitieren jetzt diese Behauptungen und wie üblich wiederholen die US-amerikanischen und westlichen Medien dieselbe Geschichte. Denken Sie daran, wenn Sie sich an frühere Aussagen des israelischen Präsidenten Isaac Herzog vom 13. Oktober letzten Jahres erinnern, als er behauptete, dass es in Gaza keine Zivilisten gäbe und dass „dort draußen eine ganze Nation für [den 7. Oktober] verantwortlich ist“.

Israel tut dies in jedem Krieg, den es gegen die Palästinenser oder eine arabische Nation führt.

Anstatt Zivilisten und zivile Infrastrukturen von seiner Zielbank zu entfernen, macht es die Zivilbevölkerung sofort zum Hauptziel seiner Bomben.

Ein kurzer Blick auf die Zahl der Zivilisten, die im andauernden Krieg und Völkermord in Gaza getötet wurden, sollte ausreichen, um zu zeigen, dass Israel ganz selbstverständlich auf normale Menschen zielt. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza machen Kinder und Frauen mit 69 Prozent den größten Anteil der Kriegsopfer aus . Wenn wir die Zahl der getöteten erwachsenen Männer berücksichtigen – darunter Ärzte und anderes medizinisches Personal, Mitarbeiter des Zivilschutzes und zahlreiche andere Personengruppen – wird deutlich, dass die überwiegende Mehrheit aller Opfer der israelischen Brutalität in Gaza Zivilisten waren.

Nur die israelischen Medien und ihre Verbündeten im Westen finden weiterhin Rechtfertigungen dafür, palästinensische und jetzt auch libanesische Zivilisten in großer Zahl zu töten.

Vergleichen Sie die folgenden beiden Aussagen des israelischen Militärsprechers Daniel Hagari zu Gaza und zum Libanon, die in den Medien viel Aufmerksamkeit erregt haben: „Die Hamas nutzt Krankenhäuser systematisch zur Kriegsführung und setzt die Menschen in Gaza konsequent als menschliche Schutzschilde ein“, sagte Hagari am 25. März. Am 27. September behauptete er dann: „Das Terrorhauptquartier der Hisbollah wurde absichtlich unter Wohngebäuden im Herzen von Beirut errichtet, als Teil der Strategie der Hisbollah, menschliche Schutzschilde einzusetzen.“

Wer Hagari und anderen israelischen Sprechern normalerweise einen Vertrauensvorschuss gibt, sollte sich nur einmal ansehen, was im vergangenen Jahr in Gaza passiert ist. Israel behauptete beispielsweise, dass das Massaker im Al-Ahli-Baptistenkrankenhaus nicht von ihm verübt wurde und dass es eine palästinensische Rakete war, die am 17. Oktober 2023 die fast 500 vertriebenen Flüchtlinge tötete und Hunderte weitere verletzte. Alle Beweise, einschließlich der Untersuchungen angesehener Menschenrechtsgruppen, kamen zu dem gegenteiligen Schluss. Dennoch beherrschten die falschen Behauptungen Israels weiterhin die Schlagzeilen der Medien.

Die Episode im Baptist Hospital wurde mit anderen Lügen bei zahlreichen Gelegenheiten wiederholt. Tatsächlich begannen die Lügen am 7. Oktober, nicht am 17. Oktober, als Israel Behauptungen über enthauptete Babys und Massenvergewaltigungen aufstellte. Obwohl vieles davon eindeutig als falsch erwiesen wurde, sprechen einige in den Medien und pro-israelische Beamte weiterhin darüber, als ob es sich um eine erwiesene Tatsache handele.

Obwohl unter dem Al-Shifa-Krankenhaus nie ein Hamas-Hauptquartier gefunden wurde, wurden die unbegründeten israelischen Behauptungen weiterhin wiederholt, als ob sie die volle Wahrheit wären, und rechtfertigten somit den Tod und die Zerstörung in der wichtigsten medizinischen Einrichtung des Gazastreifens.

Dieselbe Logik wird jetzt auf den Libanon angewendet, wo Israel behauptet, dass es nicht auf Zivilisten zielt und dass, wenn Zivilisten getötet werden, die Libanesen selbst dafür verantwortlich sind, dass sie angeblich Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzen.

Das Gaza-Drehbuch ist jetzt das Libanon-Drehbuch.

Natürlich spielen viele mit, nicht weil sie irrational sind oder nicht in der Lage, auf der Grundlage der offensichtlichen Beweise zu richtigen Schlussfolgerungen zu gelangen. Sie tun dies, weil sie glücklich sind, Teil der israelischen Erzählung zu sein, und nicht, weil sie neutrale Geschichtenerzähler oder ehrliche Journalisten sind.

Selbst die BBC spielt in dieser Erzählung eine Rolle, da sie israelische Behauptungen als Ausgangspunkt für jedes Gespräch über Palästina oder den Libanon verwendet. „Israel hat erklärt, es habe eine Welle von Präventivschlägen im Südlibanon durchgeführt, um einen groß angelegten Raketen- und Drohnenangriff der Hisbollah zu vereiteln“, berichtete der Sender am 26. August. Das ist nur ein Beispiel von vielen.

Israel kommt mit seinen Lügen über die Massenmorde in Gaza und jetzt im Libanon davon, weil die israelische Propaganda von westlichen Beamten und Journalisten begrüßt und sogar begrüßt wird. Als der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, die Luftangriffe vom 20. September auf den Libanon als „Gerechtigkeit“ bezeichnete, sagte er damit den Mainstream-Medien, dass ihre Berichterstattung dieser offiziellen Einschätzung verpflichtet bleiben sollte.

Stellen Sie sich die Empörung vor, wenn der Spieß umgedreht würde und israelische Zivilisten in ihren eigenen Häusern durch libanesische Bomben getötet würden. Die Reaktionen der USA oder der westlichen Medien müssten nicht erklärt werden, da sie für jeden, der aufmerksam ist, offensichtlich wären.

Der Libanon ist ein souveräner arabischer Staat. Gaza ist ein besetztes Gebiet und seine Bevölkerung ist durch die Vierte Genfer Konvention geschützt. Weder libanesische noch palästinensische Leben sind wertlos und ihr Massenmord sollte unter keinen Umständen geduldet werden, insbesondere nicht auf der Grundlage von Lügen, die von einem israelischen Militärsprecher verbreitet und von mitschuldigen Medien wiederholt werden.

Die Verbreitung israelischer Lügen ist gefährlich, nicht nur, weil es eine Tugend ist, die Wahrheit zu sagen, sondern auch, weil Worte töten. Unehrliche Berichterstattung kann tatsächlich dazu führen, dass Völkermord gerechtfertigt wird, weshalb Israel mit Mord in Gaza und im Libanon davonkommt.

