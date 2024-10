https://www.middleeasteye.net/opinion/iran-israel-hasnt-retaliated-against-why



Warum hat der Iran nicht gegen Israel zurückgeschlagen?

Von Hamid Dabashi

1. Oktober 2024

Teherans Ansatz besteht in einer verlangsamten, asymmetrischen Kriegsführung an mehreren Fronten, während es zusieht, wie sich das Regime in Tel Aviv selbst zerstört

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian spricht am 16. September 2024 in Teheran (Atta Kenare/AFP)

Es ist nicht mehr möglich, die mörderischen Irrwege Israels in Gaza, im besetzten Westjordanland und jetzt im Libanon oder seine Überfälle in Syrien, Iran, Jemen und Gott weiß wo sonst noch zu verfolgen.

Der Besatzerstaat sieht immer mehr aus wie einer der militarisierten Transformers aus Science-Fiction-Actionfilmen, aus dessen Gliedmaßen tödliche Waffen herausragen. Noch bevor die Welt den sich noch immer vollziehenden Völkermord in Gaza in vollem Umfang begriffen hatte, begann Israel mit einem weiteren Massaker im Libanon.

Im Namen seiner Wohltäter und Nutznießer in den USA und Europa projiziert die israelische Siedlerkolonie eine spektakuläre, aber leere Macht – und die Welt ringt darum, diese Terrorkampagne zu verstehen.

Nehmen wir zum Beispiel die Ermordung von Ismail Haniyeh, dem Vorsitzenden des Politbüros der Hamas, im vergangenen Juli in Teheran. Diese außergerichtliche Tötung war Teil einer Reihe subversiver Angriffe, die in den letzten Jahren von Israel und den USA gegen Iraner und andere „Feinde“ durchgeführt wurden.

Im Jahr 2020 ordnete die Trump-Regierung die Ermordung von Qassem Soleimani an und setzte dabei Methoden ein, die während der Obama-Präsidentschaft perfektioniert worden waren. Später im selben Jahr tötete Israel den führenden iranischen Nuklearwissenschaftler Mohsen Fakhrizadeh.

Die USA und Israel sind in einer offensichtlichen Militär- und Geheimdienstallianz, die darauf abzielt, die kolonialen und imperialen Interessen beider Parteien in feindlichem Gebiet zu fördern, während die einheimischen Einwohner, darunter die Palästinenser, sich ihrer unverhohlenen Barbarei widersetzen.

Bald nach der Ermordung von Haniyeh schwor der Iran Rache, als die USA schnell ankündigten, dass sie Israel verteidigen würden – als wäre das nicht der Status quo – und mehr militärische Ausrüstung in der Region stationierten.

Während seines jüngsten Krieges gegen den Libanon Ende September tötete Israel auch Hassan Nasrallah, den Generalsekretär der Hisbollah, und eine Reihe hochrangiger Kommandeure.

Infolgedessen steht der Iran nun im Rampenlicht, wenn es darum geht, was er, wenn überhaupt, zu tun bereit ist, um der Welt zu zeigen, dass er alles andere als ein opportunistischer Wohltäter und Nutznießer der Widerstandsbemühungen anderer Nationen ist.

Wenig Spielraum für Vergeltungsmaßnahmen

Tatsache ist jedoch, dass der Iran wenig Spielraum oder Willen hat, sich an einer Schurken-Siedlerkolonie zu rächen – nicht wegen seiner eigenen militärischen Mittel, sondern weil Israel eng mit seinen Partnern in den USA und Europa verflochten ist. Israel kann sich daher wie ein wütender Goliath auf Steroiden verhalten und im Norden, Süden, Osten und Westen völlig ungestraft unschuldige Menschen töten.

Die Reaktion des Iran, oder das Ausbleiben einer Reaktion, ist daher sowohl das Ergebnis von Vorsicht, wenn nicht gar Feigheit, als auch der Natur der asymmetrischen Kriegsführung in einer Region, die von der militärischen Macht der USA dominiert wird.

Es ist unwahrscheinlich, dass Israel etwas ohne das volle Wissen, die Zustimmung und die Beteiligung der USA tut. Israel agiert praktisch wie eine Söldnerarmee, die von den USA unter Vertrag genommen wurde, um ihre unappetitlichen Aufträge auszuführen. Die Farce der Biden-Regierung, die versucht, einen Waffenstillstand auszuhandeln, ist eine schlecht ausgeführte Farce.

Der Iran hat es sich zur Aufgabe gemacht, bestehende und aufkommende regionale Krisen, die von den USA und Israel in Afghanistan, im Irak, in Palästina, im Libanon, in Syrien, im Jemen und anderswo verursacht wurden, auszunutzen. Das Massaker im Libanon, während der Völkermord in Palästina noch andauert, könnte Israel und seine Wohltäter in den USA noch einholen.

Der Iran muss oder kann derzeit nur sehr wenig direkt gegen die israelische Siedlerkolonie unternehmen

Aber was ist mit dem versprochenen Gegenangriff des Iran passiert? Trotz der gegenseitigen Drohungen handelt der Iran nie rein reaktiv. Historisch gesehen hat er seine eigene, langsame, stetige Haltung, die er dazu benutzt hat, Israel an mehreren Fronten in einen asymmetrischen Krieg zu verwickeln. Aber ist diese Strategie noch plausibel?

Jede Front, die gegen Israel kämpft, wird auch zu einer Front für den Iran. Man denke nur an die Hunderttausende Israelis, die an Protesten gegen die Regierung teilnehmen. Der Iran musste diese Krise nicht heraufbeschwören; Israels völkermörderische Instinkte, die voll und ganz im Dienste der USA und ihrer imperialen Verbündeten stehen, haben das ganz allein geschafft.

Die fehlgeleitete und scheinbar grenzenlose Unterstützung Washingtons für Israel verleiht diesem Prozess zusätzliche Dynamik. Diese Unterstützung entspringt jedoch nicht der Güte des amerikanischen Herzens: Vielmehr nutzen die USA Israel zu ihrem vollen imperialen Vorteil. Wie Präsident Joe Biden oft sagt: „Wenn es kein Israel gäbe, müssten wir eines erfinden.“ Israel fungiert heute als amerikanischer Flugzeugträger im Nahen Osten.

Staatliche Paranoia

Vor diesem Hintergrund beobachtet der Iran geduldig, wie Israel Gaza, das besetzte Westjordanland, den Libanon, Syrien und den Jemen angreift, Anspruch auf Gebiete Ägyptens in der Nähe von Rafah erhebt und Zehntausende Menschen abschlachtet. Aber wann würde diese „Geduld“ in Feigheit umschlagen und den Iran schließlich seinen regionalen Einfluss kosten?

Bevor sich der Staub in jedem Fall gelegt hat, nutzt der Iran die Krise in der Regel zu seinem eigenen strategischen Vorteil und stärkt sein regionales Netzwerk aus Verbündeten und Aktivisten. Der Hass und die Wut, die in Washington und Tel Aviv gegen Teheran brodeln, rühren genau daher, dass sie sehen, wie das iranische Regime ihre eigenen mörderischen Torheiten gegen sie einsetzt.

Der Iran kann oder muss derzeit nur sehr wenig direkt gegen die israelische Siedlerkolonie unternehmen. Israel ist aufgrund des Völkermords, den es in Palästina begeht, und jetzt aufgrund des Massenschlachtens im Libanon zu einem globalen Paria geworden. Es befindet sich an mehreren Fronten im Krieg, auch im Inneren, wo eine Fraktion der Zionisten gegen eine andere protestiert.

Wie ein israelischer Beobachter kürzlich in der Zeitung Haaretz schrieb: „Nach seinen politischen Verhaltensmustern zu urteilen, wird Israel derzeit von einem Premierminister regiert, der an einem akuten Masada-Syndrom leidet. Wie im Jahr 73 n. Chr. versucht er, den Israelis das Gefühl zu vermitteln, dass wir eine kleine Gruppe verfolgter Gerechter sind, umgeben von einer feindlichen und hasserfüllten Welt. Wir befinden uns in einer grausamen Belagerung und sind von der Gefahr der Vernichtung bedroht, haben nichts zu verlieren und sind zutiefst davon überzeugt, dass dies ein existenzieller Krieg ist, bei dem es um alles oder nichts geht.“

Israel ist heute ein paranoider Besatzungsstaat, dessen Führer es als eine Nation darstellen, die von Millionen von Menschen umgeben ist, die seine bloße Existenz verachten. Aus diesem Grund werfen Zionisten und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu jedem, der es wagt, die Politik des Staates zu kritisieren, den schrecklichen Vorwurf des „Antisemitismus“ vor.

Doch während die weltweite Verurteilung zunimmt, brauchen sich Israels Gegner nur zurückzulehnen und zuzusehen, wie sich das Regime selbst zerstört.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Hamid Dabashi ist Hagop Kevorkian Professor für Iranistik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University in New York, wo er Vergleichende Literaturwissenschaft, Weltkino und Postkoloniale Theorie lehrt. Zu seinen neuesten Büchern gehören „The Future of Two Illusions: Islam after the West (2022); The Last Muslim Intellectual: The Life and Legacy of Jalal Al-e Ahmad (2021); Reversing the Colonial Gaze: Persian Travelers Abroad (2020) und The Emperor is Naked: On the Inevitable Demise of the Nation-State (2020). Seine Bücher und Essays wurden in viele Sprachen übersetzt.

