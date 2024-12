Würdige Opfer: Warum die New York Times das Video der israelischen Fan-Attacke löschte

https://www.mintpressnews.com/worthy-victims-new-york-times-censorship-israeli-fan-rampage-video/288862/



23. Dezember 2024

Die New York Times hat ein von ihr veröffentlichtes Video von Gewalttaten in Amsterdam gelöscht , nachdem sie festgestellt hatte, dass es sich bei den Tätern um Israelis und nicht um einen antisemitischen Mob handelte. Die Times hatte fälschlicherweise behauptet, das Video zeige, wie israelische Fußballfans angegriffen werden, während sie in den Niederlanden sind, um ihre Mannschaft zu unterstützen. In Wirklichkeit zeigte das Video eine Gruppe von Israelis, die Einheimische verfolgten und angriffen.

Anstatt ihre Geschichte zu ändern und das schlechte Verhalten der Israelis hervorzuheben, beschloss die Zeitung, das Video zu löschen. Warum war es berichtenswert, dass niederländische Fans Israelis angriffen, aber nicht, dass Israelis Niederländer angriffen? Die kurze Antwort lautet, dass die Geschichte nicht mehr in das seit langem bestehende Narrativ einer neuen Welle antisemitischer Gewalt passt, die den Westen überschwemmt. Deshalb wurde sie ganz fallen gelassen.

Entscheidend für das Verständnis, warum Medienunternehmen über bestimmte Ereignisse berichten und über andere nicht, ist das soziologische Konzept der „würdigen Opfer“. Das von den Medientheoretikern Edward Herman und Noam Chomsky entwickelte Konzept der „würdigen Opfer“ besagt, dass der Umfang der Presseberichterstattung über ein gewaltsames Ereignis von zwei Faktoren abhängt: den Tätern und den Opfern.

Wenn der Täter unser Feind ist und sich aus der Hervorhebung seines Verbrechens politisches Kapital schlagen lässt, werden die Medien das Opfer für „würdig“ halten – vor allem, wenn das Opfer eine pro-amerikanische Persönlichkeit ist. Wenn Sie jedoch durch die Hand der USA oder ihrer Verbündeten sterben, können Sie mit wenig Sympathie oder Berichterstattung durch die Presse rechnen. Dies gilt insbesondere, wenn Sie Kommunist, Moslem oder eine andere Bezeichnung sind, die Sie der Aufmerksamkeit der Medien unwürdig erscheinen lässt.

Eine Studie von MintPress News aus dem Jahr 2022 untersuchte diese Theorie und verglich die Berichterstattung der wichtigsten Medien über den Russland/Ukraine-Krieg mit der über drei andere Konflikte, die zur gleichen Zeit stattfanden: Israels Angriff auf Syrien, der von den Saudis geführte Angriff auf den Jemen und die US-Bombenkampagne gegen Somalia.

Die Studie ergab, dass die Ukraine von der New York Times, Fox News, CNN, der Washington Post und MSNBC 400 Mal mehr Aufmerksamkeit erhielt als die drei anderen Konflikte zusammen. Dies liegt genau daran, dass die Opfer im ersten Fall aus einem verbündeten Land (Ukraine) stammten und der Täter ein feindlicher Staat war (Russland). Bei den anderen drei Beispielen hingegen waren die Vereinigten Staaten oder ihre Verbündeten der Aggressor und die Opfer Feinde Washingtons.

Aus demselben Grund berichteten die New York Times und andere führende Zeitungen unermüdlich über den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober und bezeichneten ihn als barbarischen Terrorakt, berichteten aber kaum über laufende israelische Verbrechen von weitaus größerem Ausmaß. Wenn über diese Ereignisse berichtet wird, dann in einer geschönten Sprache, die oft versucht, den Täter durch die Verwendung eines Passivs zu verschleiern.

Das Auf- und Abdrehen des Empörungshahns ist eine wichtige Methode, mit der die Medien die Zustimmung zu unpopulären außenpolitischen Entscheidungen der USA herstellen, indem sie bestimmte Gräueltaten vor unseren Augen verbergen und andere auf unsere Bildschirme bringen. Die Medien sind zu dem Schluss gekommen, dass sie die Öffentlichkeit dazu bringen können, so ziemlich alles zu glauben und zu unterstützen, aber ihre Aufgabe würde viel schwieriger werden, wenn wir verstehen würden, wie sie mit unseren Gefühlen spielen.

Alan MacLeod ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Nummer von akademischen Artikeln. Er hat auch für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreamsgeschrieben .

