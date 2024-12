https://consortiumnews.com/2024/12/23/cop-city-leads-us-buildup-in-police-training-bases/?eType=EmailBlastContent&eId=99dcf25f-a79e-479f-a2b2-ef09a46faaa1



Cop City“ führt US-Aufbau von Polizei-Trainingsstützpunkten an

Von Elizabeth Vos

Speziell für Consortium News

23. Dezember 2024

Elizabeth Vos berichtet über eine riesige Trainingseinrichtung für die Strafverfolgungsbehörden in Atlanta, die sich gegen die „Defund-Police“-Bewegung stellt und die Bühne für eine mit Israel verbundene militarisierte Polizeiarbeit in den gesamten USA bereitet.

Die Georgia Air National Guard unterstützt das SWAT-Team des Atlanta Police Department bei der Durchsetzung einer Ausgangssperre bei Demonstrationen in Atlanta während der Black Lives Matter-Proteste am 4. Juni 2020. (U.S. Air National Guard, Roger Parsons, CC BY 2.0)

Nachjahrelangem heftigem Widerstand, bei dem ein Demonstrant von Polizeikugeln durchlöchert wurde, soll die sogenannte Cop City in Atlanta in den nächsten Wochen in Betrieb genommen werden. Der Polizeichef der Stadt lud letzte Woche zu einem Rundgang über den Campus ein, und es wird erwartet, dass die Ausbildungsprogramme im ersten Quartal 2025 beginnen.

Das Atlanta Public Safety Training Center, wie es offiziell heißt, ist ein 85 Hektar großes Gelände, das mindestens 110 Millionen Dollar kostet und für dessen Sicherheit der Stadtrat von Atlanta kürzlich weitere 1,7 Millionen Dollar bewilligt hat.

Besonders berüchtigt ist die Stadtattrappe, die dem Gelände den Spitznamen Cop City (Polizistenstadt) eingebracht hat, und die ein Lebensmittelgeschäft, ein zweistöckiges Haus, eine Wohnung und ein gewerbliches Gebäude umfasst.

Außerdem gibt es ein militärisches Ausbildungszentrum für Veterinäre, ein Führungsinstitut, ein Labor zur Entwicklung und Erprobung technologischer Innovationen, einen Übungsplatz und einen 12 Hektar großen Parcours für den Einsatz von Einsatzfahrzeugen.

Außerdem gibt es Verbrennungstürme, einen Schießstand, Pferdeställe, Polizeihundezwinger und Trainingsgelände sowie 40 Hektar Pferdeweide, wie aus einem von der Atlanta Police Foundation veröffentlichten Video und der Website der Stiftung hervorgeht.

Gegenreaktion auf Black Lives Matter

George-Floyd-Gedenkstätte in Minneapolis, 17. August 2020. (Fibonacci Blue, Flickr,CC BY 2.0)

Atlantas Cop City wurde 2021 benannt, ein Jahr nachdem ein weißer Polizeibeamter aus Minneapolis namens Derek Chauvin einen Schwarzen namens George Floyd erstickt hatte, indem er sich mehr als neun Minuten lang auf seinen Hals kniete.

Chauvins Ermordung von Floyd, nach einer Reihe von öffentlichkeitswirksamen Polizeimorden an schwarzen Amerikanern, brachte die wachsende „Black Lives Matter“-Bewegung in Schwung und löste eine der größten sozialen Bewegungen in der Geschichte der USA aus, wobei sich einige Proteste international ausweiteten.

Die Welle der Demonstrationen im Sommer 2020 machte auf den größeren Schaden aufmerksam, den die Polizei Schwarzen zufügt, die laut einer Studie der Harvard University mehr als dreimal so häufig von der Polizei getötet werden.

Die Forderungen der Demonstranten nach Abschaffung der Polizei haben in mehreren Bundesstaaten zu Reformen der Polizeiarbeit geführt.

Auf Bundesebene ist der George Floyd Justice in Policing Act jedoch ins Stocken geraten.

Und obwohl die Protestwelle im Jahr 2020 dazu beigetragen hat, die Bedrohung aufzuzeigen, die die Polizei für die Gesamtbevölkerung der USA darstellt, ist es ihr nicht gelungen, die Amerikaner vor tödlicher Polizeigewalt zu schützen. Laut der kollaborativen Forschungsgruppe Mapping Police Violence tötete die Polizei im Jahr 2024 so viele Zivilisten wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.

In Atlanta sagte Jasmine Burnett, eine politische Organisatorin, gegenüber Prism, dass die Forderungen nach einer Entlastung der Polizei und Investitionen in Gemeinschaftsprogramme „die Mitglieder des Stadtrats, die Führungskräfte und die Eliten der Stadt wirklich verängstigt haben, und dann haben sie wirklich Gas gegeben, um dieses ‚Cop City‘-Projekt voranzubringen.“

Mehr Mittel für die Polizei

Diese polizeifreundliche Gegenreaktion auf Black Lives Matter in Georgia scheint auch in vielen anderen Teilen der USA stattzufinden . Im Jahr 2022, zwei Jahre nach der Black-Lives-Matter-Demonstrationswelle, stiegen die Polizeibudgets Jahr für Jahr, wie eine Analyse der Budgets von mehr als 100 Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land ergab. In Minneapolis, wo George Floyd getötet wurde, wird das Budget der Stadt von 230 Millionen Dollar für die Polizeiarbeit im nächsten Jahr Berichten zufolge um 6 Prozent gegenüber diesem Jahr steigen.

Renee Johnston, Co-Moderatorin von Saturdays with Renee auf Black Liberation Media, verfolgt seit 2020 das stetige Interesse und die Investitionen in Polizeieinrichtungen im ganzen Land.

Bitte unterstützen Sie CN‘s

Winter Fund Drive!

Johnston argumentiert, dass viele der von ihr aufgelisteten Einrichtungen zwar schon vor 2020 geplant oder in Arbeit waren, aber die Aufstände nach Floyds Tod ihre Genehmigung oder Entwicklung beschleunigten.

US-Präsident Joe Biden hat sich während seiner gescheiterten Wiederwahlkampagne Anfang des Jahres positiv über die Polizei geäußert, als er ein Informationsblatt des Weißen Hauses veröffentlichte, in dem die Verbrechensbekämpfung der Regierung angepriesen wurde.

„Mehr als 1.000 Gemeinden im ganzen Land haben über 15 Milliarden Dollar investiert, um ihre Gemeinden sicher zu halten und Verbrechen zu verhindern“, heißt es in dem Merkblatt. „Der Haushalt des Präsidenten finanziert auch seinen Safer American Plan, der unter anderem die Einstellung von 100.000 zusätzlichen Polizeibeamten für eine effektive und verantwortungsvolle Polizeiarbeit in den Gemeinden vorsieht.

Am 27. Januar 2023 ruft US-Präsident Joe Biden RowVaughn und Rodney Wells an, die Mutter und den Stiefvater von Tyre Nichols, der in diesem Monat in Memphis, Tennessee, durch Polizeigewalt getötet wurde. (Weißes Haus, Erin Scott)

Johnston sagt, sie habe ihre pdf-Tabelle erstellt, um Aktivisten zu informieren, die über die zunehmende Polizeipräsenz in ihren Gemeinden besorgt sind. „Auf nationaler Ebene organisieren sich Gruppen in mehreren Städten und Staaten, es gab einige nationale Treffen in diesem Sommer und eine nationale Koalition hat sich gebildet, in der Hoffnung, gemeinsame Prozesse und Ressourcen zu schaffen“, so Johnston gegenüber Consortium News per E-Mail.

Ihre Tabelle enthält 83 Projekte unterschiedlicher Größe und in verschiedenen Stadien – vom Vorschlag bis zur Fertigstellung – in jedem US-Bundesstaat außer Wyoming zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels.

Einige der Projekte sind so scheinbar harmlos wie ein 23.000 Quadratmeter großes Zentrum für öffentliche Sicherheit in Chisholm, Minnesota, in dem die Polizeiausbildung nicht erwähnt wird und das eine Feuerhalle als Ersatz für eine aus der Zeit der Pferdefuhrwerke stammende Halle sowie die Unterbringung von Notdiensten und der Polizei an einem Ort vorsieht.

Doch einige der Projekte, die Johnston im Auge hat, sind noch größer als Cop City Atlanta.

Das teuerste ist ein 415-Millionen-Dollar-Projekt, das auf staatlichem Grund in der Nähe eines Hochsicherheitsgefängnisses in Nashville, Tennessee, geplant ist. Auf dem 600 Hektar großen Gelände sollen Büros der staatlichen Strafvollzugsbehörde und des Ministeriums für Sicherheit und Heimatschutz sowie Ausbildungseinrichtungen für Polizisten und Beamte untergebracht werden, darunter Schlafsäle, eine Rennstrecke und Zwinger für Polizeihunde.

Ein weiteres riesiges Gebäude ist für Baltimore geplant. Mit voraussichtlichen Kosten von mindestens 330 Millionen Dollar könnte es ein „taktisches Dorf“ im Stil von Atlanta Cop-City umfassen, heißt es in Nachrichtenberichten.

Die Modernisierung und Erweiterung einer Polizeiakademie in Hershey, Pennsylvania, die sich derzeit im Bau befindet, wird auf 300 Millionen Dollar veranschlagt und soll ein „taktisches Dorf“ und andere Elemente umfassen, die den Ausbildungseinrichtungen in Atlanta ähneln.

In New York City wurde dieses Jahr eine 225 Millionen Dollar teure Polizeiausbildungseinrichtung angekündigt.

Motorradpolizisten demonstrieren am 22. Oktober 2011, dem 36. Tag von Occupy Wall Street, in New York City gegen Polizeibrutalität. (Carwil Bjork-James, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Geschichte des Protests

Ein Jahr nach dem Höhepunkt der Black-Lives-Matter-Bewegung löste die Ankündigung des Ausbildungszentrums in Atlanta im Jahr 2021 sofortige Proteste aus, die sich zu den Bewegungen„Stop Cop City“ und „Defend The Atlanta Forest“ entwickelten.

Aktivisten, die sich selbst als Waldverteidiger bezeichnen, begannen damit, den South River Forest zu besetzen, der Teil des Geländes ist, das Ende 2021 zu Cop City werden soll, wobei einige von ihnen monatelang ganztags in Baumhäusern lebten.

Mit der Besetzung des Waldes wollten sie sich sowohl gegen die autoritären Implikationen eines solchen massiven Polizeitrainingsgeländes als auch gegen die Umweltschäden wehren, die die Anlage Berichten zufolge in einem Gebiet verursacht, das als eine der „Lungen“ von Atlanta bezeichnet wird.

Allein der Schießplatz des Geländes könnte eine starke Quelle für Schwermetallverunreinigungen sein. Das drohende Schreckgespenst der Umweltzerstörung führte zu Klagen örtlicher Umweltorganisationen.

Die gesamte Protestbewegung gegen den Campus war dezentralisiert und führerlos, wobei einige hofften, dass das Land eines Tages an das Volk der Muscogee zurückgegeben werden könnte.

Die Besetzung des Waldes führte zu einer aggressiven Reaktion der Behörden von Georgia, die im Laufe der Zeit eskalierte und zu einer starken polizeilichen Überwachung führte, die an Schikane grenzte. Im Mai 2022 wurden acht Demonstranten verhaftet, als Polizeikräfte versuchten, die Aktivisten aus dem Gebiet zu entfernen. Am 13. Dezember desselben Jahres wurden fünf Demonstranten verhaftet und wegen inländischen Terrorismus angeklagt. Sie sollten nicht die letzten sein.

Am 18. Januar 2023 wurde Manuel Paez Terán, der sich „Torguguita“ nannte, bei einer frühmorgendlichen Polizeiaktion gegen die Waldschützer mit 57 Schüssen getötet. Der 26-Jährige saß im Schneidersitz mit erhobenen Händen, als er erschossen wurde, wie die Autopsie ergab.

Die Familie von Terán reichte kürzlich eine Bundesklage gegen drei der an der Tötung beteiligten Beamten ein und behauptete, sie hätten Teráns Rechte aus dem vierten und ersten Verfassungszusatz verletzt.

Ein Schrein in Atlanta am 19. Januar 2023, dem Tag nach der polizeilichen Tötung von Manuel Esteban Paez Terán, auch bekannt als Tortuguita. (Tatsoi, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

RICO-Anklagen

Die Staatsanwälte haben eine neuartige juristische Strategie verfolgt, die wegen der Kriminalisierung von politischem Protest kritisiert wurde. Im August 2023 wurde gegen 61 Demonstranten in Cop City Anklage erhoben, weil sie angeblich gegen den „Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act“ des Bundesstaates Georgia verstoßen haben sollen, was als die größte Anwendung der so genannten RICO-Gesetze gegen eine Protestbewegung in der Geschichte der USA bezeichnet wurde.

Die RICO-Gesetze wurden für die Verfolgung des organisierten Verbrechens entwickelt. Als Beispiel dafür, wie unpassend diese Gesetze auf Aktivisten angewandt werden, haben Staatsanwälte Leute, die einen „Solidaritätsfonds“ für einige Demonstranten organisierten, mit Geldwäsche-Anklagen belegt.

[Siehe: Georgia stellt den Protest gegen die Polizeistadt als kriminelle Verschwörung dar].

Mit nachweislicher Unterstützung des US-Heimatschutzministeriums erhoben Staatsanwälte in einem Bundesstaat, der 2017 seine Definition von inländischem Terrorismus erweitert hatte, separate Anklagen wegen inländischem Terrorismus gegen Dutzende derselben Angeklagten, weil sie angeblich Feuerwerkskörper und Molotowcocktails gegen die Polizei eingesetzt hatten, obwohl niemand verletzt worden sein soll.

Im März 2023 ging die Polizei sogar so weit, dass sie einen Rechtsbeobachter des Southern Poverty Law Center und der National Lawyers Guild festnahm.

Alle Anklagen wegen Geldwäsche wurden später fallen gelassen, wobei die Staatsanwaltschaft für die „eklatante Verletzung“ der Rechte der Demonstranten kritisiert wurde. Der Rest der Anklagen bleibt jedoch bestehen, wobei einige Verfahren bereits laufen und andere im nächsten Jahr beginnen sollen.

Wer steckt hinter Cop City?

Die Atlanta Police Foundation (APF), eine 2003 gegründete gemeinnützige Organisation, ist der Hauptfinanzier des Cop City-Projekts. Als Nichtregierungsorganisation unterliegt sie nicht der öffentlichen Aufsicht.

Die APF ist stattdessen rechtlich einem Vorstand unterstellt, dem mächtige Unternehmen angehören – CEOs von Waffle House und den Atlanta Hawks, Vizepräsidenten von Home Depot und Delta Air Lines – sowie Mitglieder der herrschenden Klasse von Atlanta, wie ein Bericht des New Yorker aus dem Jahr 2022 zeigt. Cox Enterprises, ein Medienkonglomerat mit Sitz in Atlanta, dem die größte Zeitung der Stadt, The Journal-Constitution, gehört, die Leitartikel zu Gunsten des Projekts veröffentlicht hat, gehört zu den Firmenspendern von Cop City. Der Vorstandsvorsitzende von Cox, Alex Taylor, ist laut demselben New Yorker-Artikel der Vorsitzende für die Mittelbeschaffung für die Ausbildungseinrichtung.

Der Hauptsitz von Cox Enterprises in Atlanta. (Taylor2646, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Verbindungen zu Israel

Die Atlanta Police Foundation ist auch ein zentraler Punkt der Verbindung zwischen Cop City und pro-israelischen Interessen. Wie Derek Seidman im Juli für Truthout berichtete, wird erwartet, dass das Projekt „eine polizeiliche Ökosphäre in Atlanta mit engen Verbindungen zu israelischen Kräften, die Palästinenser unterdrücken, vertieft“.

Diese mit Israel verbundene „Ökosphäre“ hat viel mit dem Georgia International Law Enforcement Exchange (GILEE) Programm zu tun. GILEE ist an der Georgia State University angesiedelt und ermöglicht seit langem Reisen für Strafverfolgungsbehörden nach Israel und in andere Länder. Wie 11Alive berichtet:

„Seit mehr als drei Jahrzehnten reisen führende Vertreter der Strafverfolgungsbehörden aus dem gesamten Bundesstaat nach Israel, um dort Beamte in bewährten Praktiken der kommunalen Polizeiarbeit und der inneren Sicherheit zu schulen.“

Ähnliche Programme außerhalb Georgiens ermöglichen Schulungen in Israel oder mit israelischem Personal, darunter auch Austauschprogramme der Anti-Defamation League (ADL) und des Jewish Institute for National Security of America (JINSA).

Ein gepanzerter Wagen der israelischen Grenzpolizei, August 2004. (Justin McIntosh, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Diese Programme wurden größtenteils nach dem 11. September 2001 ins Leben gerufen, damit die US-Strafverfolgungsbehörden dank der Erfahrung der israelischen Behörden mit der brutalen Unterdrückungder Palästinenser eine Ausbildung in Terrorismusbekämpfung erhalten. Organisationen wie Jewish Voices for Peace und andere behaupten, dass ein solcher Austausch zur Militarisierung der US-Polizeikräfte beigetragen hat.

Beim Training mit Israel erleben die US-Polizeidelegierten „Live-Demonstrationen repressiver Gewalt in Echtzeit, bei Protesten im Westjordanland, Patrouillen in Ost-Jerusalem und Besuchen an der Grenze zum Gazastreifen“, erklärte Eran Efrati, Geschäftsführer der Researching the American-Israeli Alliance (RAIA), gegenüber Al Jazeera im Jahr 2020.

Im Jahr 2020 dokumentierten Hacktivisten außerdem enge Verbindungen zwischen der US-Strafverfolgung und Israel sowie polizeiliche Verbindungen zu in den USA ansässigen Organisationen wie der ADL.

Die Befürworter des Polizeiausbildungszentrums in Atlanta argumentieren, dass dort Deeskalationstechniken vermittelt werden sollen.

„Neben dem Schwerpunkt auf der taktischen Ausbildung wird das PSTC auch das kulturelle Bewusstsein, das Wissen über die Gemeinschaft und die Vielfalt der Bürgeranliegen betonen, die eine moderne Polizeiarbeit in einer vielfältigen Stadt von einer effektiven und vertrauenswürdigen Strafverfolgungsbehörde verlangt“, heißt es auf der Website der Atlanta Police Foundation.

Doch angesichts der Größe und des Umfangs der Einrichtung in Atlanta sowie ihrer Verbindung zu israelischen Ausbildungsmethoden sind solche Beteuerungen nicht geeignet, die Beunruhigung über die Aussicht auf eine von Unternehmen unterstützte, militarisierte Polizeitruppe mit Tentakeln über Georgia hinaus zu lindern. Mehr als 40 Prozent der Auszubildenden in der Einrichtung in Atlanta kämen von außerhalb des Bundesstaates, wie aus Dokumenten hervorgeht, die dem Atlanta Community Press Collective vorliegen.

Die Stadtattrappe des Zentrums erinnert an die vom Militär durchgeführte Ausbildung im Bereich der städtischen Kriegsführung. Die Gestaltung des Geländes, die extremen Verfolgungen und die offensichtlich zwangsweise Überwachung von Demonstranten sprechen für die Behandlung der Öffentlichkeit als potenziell terroristischen Feind.

Elizabeth Vos ist freiberufliche Reporterin, Co-Moderatorin von CN Live! und regelmäßige Mitarbeiterin von Consortium News.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten können, müssen aber nicht mit denen von Consortium News übereinstimmen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …