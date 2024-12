https://www.aljazeera.com/features/2024/12/23/millions-in-bonds-for-israel-put-us-states-at-odds-with-investment-policies



Millionenschwere Anleihen für Israel bringen US-Bundesstaaten in Konflikt mit der Investitionspolitik

Von Delaney Nolan

Veröffentlicht am 23. Dezember 2024

US-Bundesstaaten geben Millionen für israelische Investitionen aus, riskieren aber die Nichteinhaltung ihrer eigenen Politik.

Israels Wirtschaft hat im vergangenen Jahr unter den regionalen Kriegen gelitten, aber das hat die US-Bundesstaaten und -Gemeinden nicht davon abgehalten, Millionen in das Land zu investieren [Datei: Ariel Schalit/AP Photo].

Die Vereinigten Staaten sind seit langem Israels wichtigster internationaler Unterstützer und gewähren dem Land umfangreiche politische, diplomatische und finanzielle Hilfe.

Diese Unterstützung hat sich seit dem Beginn der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen im vergangenen Oktober nur noch verstärkt, selbst als Israel die Parameter seines Krieges, in dem es von Menschenrechtsgruppen weithin des Völkermordes beschuldigt wird, schrittweise ausweitete. Nach Angaben des Watson-Instituts der Brown University hat die US-Regierung Israel im ersten Jahr des Krieges mit Waffen und Militärhilfe im Wert von fast 18 Milliarden Dollar unterstützt.

Israel ist aber auch zunehmend von einer anderen Geldquelle abhängig: Anleihen, die von Bundesstaaten und Gemeinden in den USA gekauft werden.

Zwischen dem 7. Oktober 2023 – dem Tag, an dem die palästinensische Gruppe Hamas Israel angriff und Israel daraufhin seinen Krieg gegen den Gazastreifen begann – und dem 18. April dieses Jahres haben fast drei Dutzend Bundesstaaten und Bezirke Anleihen im Wert von 1,7 Milliarden Dollar gekauft, so Israel Bonds, ein in den USA ansässiges Unternehmen, das ausländische Gelder für Israel sammelt.

Dieses Geld ist direkt in Israels allgemeinen Fonds geflossen, von wo aus es dann in Israels ausufernden Militärhaushalt fließen kann. In einer E-Mail von Israel Bonds an den Schatzmeister eines Bezirks im US-Bundesstaat Ohio heißt es, die Anleihen seien zum Teil dazu verwendet worden, „der Regierung der Vereinigten Staaten die Kosten für Sicherheitsausrüstung zu erstatten“.

Der weltweit größte Einzelkäufer von israelischen Kriegsanleihen ist Palm Beach County – der wohlhabende Bezirk in Florida, in dem sich die Mar-a-Lago-Residenz des designierten Präsidenten Donald Trump befindet. Palm Beach besitzt israelische Anleihen im Wert von 700 Millionen Dollar – ein Kredit, der ausreicht, um den Kauf mehrerer F-15-Kampfjets zu finanzieren.

Doch nun, nach mehr als einem Jahr eines eskalierenden und international verurteilten Konflikts, gerät Israels Wirtschaft ins Straucheln. Zehntausende israelischer Unternehmen werden in diesem Jahr voraussichtlich schließen müssen, das Haushaltsdefizit ist von 4 Prozent auf 8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gestiegen, die Direktinvestitionen sind um 30 Prozent zurückgegangen und die US-Ratingagenturen haben Israels Kreditwürdigkeit herabgestuft.

All dies bedeutet, dass lokale Finanzverwalter, wenn sie israelische Anleihen kaufen, zunehmend Gefahr laufen, gegen ihre eigene Politik zu verstoßen, die von ihnen verlangt, dass sie das Geld der Steuerzahler verantwortungsvoll investieren.

Tatsächlich hat eine Untersuchung von Al Jazeera ergeben, dass mindestens zwei Bundesstaaten ihre Investitionspolitik verletzen, wenn sie mehr israelische Anleihen kaufen.

Mindestens vier weitere Staaten, die seit Oktober 2023 israelische Anleihen gekauft haben, könnten ebenfalls gegen die Richtlinien verstoßen, wenn die Kreditwürdigkeit Israels weiter herabgesetzt wird.

Eine riskante Investition

Wenn ein Staat oder ein Bundesland israelische Anleihen kauft, leihen sie der israelischen Regierung Geld mit der Zusage, dass sie dieses Geld in einer vereinbarten Anzahl von Jahren zurückbekommen, zuzüglich Zinsen Nach dem 7. Oktober setzten sich die Mitarbeiter des Emissionshauses für Israel Bonds direkt mit den Schatzmeistern in Florida, Louisiana, Ohio und anderen Bundesstaaten in Verbindung. Diese Finanzbeamten kauften rasch israelische Anleihen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar.

Doch mit der Schwächung der israelischen Wirtschaft wird es immer schwieriger, diese Investitionen zu rechtfertigen.

Im April warnte Fitch, eine der drei führenden US-Ratingagenturen, dass der Konflikt „zu einer erheblichen Verschlechterung der israelischen Kreditkennzahlen führen könnte“. Im August hatte Fitch die Kreditwürdigkeit Israels herabgestuft. Im darauf folgenden Monat stufte eine andere Agentur, Moody’s, Israels Kreditwürdigkeit zum ersten Mal in seiner Geschichte auf Baa1 herab, und im Oktober stufte auch die dritte Agentur, S&P, Israel herab.

Moody’s warnte sogar vor weiteren Herabstufungen angesichts des Konflikts Israels mit der libanesischen Gruppe Hisbollah Ende November wurde ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah vereinbart, aber Fitch warnte, dass „der Waffenstillstand wahrscheinlich brüchig sein wird“, und sagte einen Anstieg des israelischen Haushaltsdefizits für 2025 voraus

Alle drei großen Ratingagenturen prognostizieren einen negativen Ausblick für Israels Kreditwürdigkeit Alles in allem deutet dies darauf hin, dass Israel weniger in der Lage ist, seine Kredite zurückzuzahlen.

Dies bringt einige US-Bundesstaaten in eine prekäre Lage, da in einigen staatlichen Investitionsrichtlinien festgelegt ist, dass Schatzmeister nur in ausländische Unternehmen investieren dürfen, wenn diese eine bestimmte Kreditwürdigkeit aufweisen

Al Jazeera hat herausgefunden, dass zwei Bundesstaaten – Florida und Nevada – möglicherweise gegen ihre Investitionsrichtlinien verstoßen, wenn sie mehr israelische Anleihen kaufen

Die Finanzpolitik beider Staaten schreibt vor, dass ausländische Anleihen von mindestens einer Rating-Agentur ein Rating von AA- oder höher erhalten müssen. Israel Bonds erfüllen diesen Standard seit April nicht mehr.

Floridas Finanzminister kündigte zuletzt im März den Kauf von israelischen Anleihen an, wodurch sich der Bestand des Staates auf 250 Millionen Dollar erhöhte. Nevada kaufte im Oktober letzten Jahres israelische Anleihen, wie der Geschäftsführer von Israel Bonds mitteilte.

Weder das Finanzministerium von Florida noch das von Nevada reagierten auf Bitten um Stellungnahme.

Sollte die Kreditwürdigkeit Israels weiter herabgestuft werden, könnten auch mindestens vier andere US-Bundesstaaten gezwungen sein, den Kauf israelischer Anleihen einzustellen Ohio, Georgia, Louisiana und Oklahoma.

Rachel Ziemba, Expertin für Geowirtschaft und Länderrisiken und Adjunct Senior Fellow am Center for a New American Security, sagte, dass weitere Käufe israelischer Anleihen gegen die Richtlinien dieser Bundesstaaten zu verstoßen scheinen, nachdem sie die Grundsatzdokumente geprüft hatte

„Die Lektüre der Richtlinien deutet darauf hin, dass es sich um einen Verstoß handelt… sie müssten ihre israelischen Anleihen verkaufen, vor allem, wenn es zu weiteren Herabstufungen kommt“, sagte Ziemba, obwohl sie hinzufügte, dass staatliche Investitionsausschüsse auch Ausnahmen beschließen könnten

„Letztendlich denke ich, dass sie es [den Kauf israelischer Anleihen] aus politischen und ihrer Meinung nach moralischen Gründen tun, [aber] angesichts der Aussichten für die Kreditwürdigkeit ist dies wahrscheinlich etwas, das immer häufiger zur Sprache kommen wird, und wahrscheinlich wird es mehr Rechtsfälle zu diesem Thema geben.

Daniel Garrett, Assistenzprofessor für Finanzen an der Wharton School der Universität von Pennsylvania, war vorsichtiger

Er wies darauf hin, dass Florida über mehrere Portfolios verfüge, von denen einige höhere Rating-Anforderungen stellten, und dass es unklar sei, in welchem Portfolio sich die israelischen Anleihen befänden.

Garrett fügte hinzu, dass alle staatlichen Richtlinien den Investmentmanagern Flexibilität einräumen, wenn ein Wertpapier nicht mehr den Anforderungen entspricht, und dass eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit nicht zu einer sofortigen Veräußerung führt, selbst wenn das Portfolio nicht mehr den Standards entspricht.

Dennoch fügte er hinzu: „Wenn ich zunehmende Investitionen in ein Wertpapier sehe, dessen Bonität sich verschlechtert hat und das nicht mehr den Anforderungen entspricht, wäre das nicht im Einklang mit diesen Richtlinien.

Wenn eine Anlage nicht mehr den Vorschriften entspricht, muss der Portfoliomanager von Florida einen schriftlichen Antrag stellen, das Wertpapier länger als 90 Tage zu halten. Über den Antrag wird dann von einer Arbeitsgruppe für Investitionen abgestimmt. Al Jazeera hat eine Anfrage an die Öffentlichkeit gestellt, um festzustellen, ob ein solcher Austausch stattgefunden hat, hat aber noch keine Antwort erhalten.

Politische Investitionen

Die sinkenden Renditen der Anleihen entkräften auch die Behauptungen einiger Finanzminister, die behaupten, dass die Käufe auf soliden finanziellen und nicht auf politischen Gründen beruhen

Der Schatzmeister von Louisiana, John Fleming, zum Beispiel, der seit Oktober letzten Jahres israelische Anleihen im Wert von 40 Millionen Dollar gekauft hat, sagte, der Kauf basiere „auf soliden finanziellen Prinzipien“.

Dennoch kaufte Fleming im April und im August israelische Anleihen im Wert von 10 Millionen Dollar – beides Monate, in denen Israels Kreditwürdigkeit herabgestuft wurde. Mit der jüngsten Herabstufung durch Moody’s stoßen die Anleihen nun auch an die gesetzlichen Anforderungen von Louisiana.

Ein Blick auf die Daten stellt die Idee in Frage, dass israelische Anleihen solide Investitionen sind Wenn wir alle anderen Anleihen im Portfolio von Louisiana zusammenfassen, so haben sie seit September an Wert gewonnen. Die israelischen Anleihen hingegen haben seit September an Wert verloren“, sagt Ayyub Ibrahim, ein Datenwissenschaftler am Berkeley Institute for Data Science, der Louisianas Bestand an israelischen Anleihen untersucht hat.

„Israelische Anleihen sind sehr, sehr, sehr wichtig im Hinblick auf den laufenden Krieg“, fügt Ibrahim hinzu. Die von ihm untersuchten Daten „belegen, dass diese Anleihen nicht nur unmoralisch sind, sondern auch finanziell nicht vorteilhaft, da man mit ihnen Geld verliert.

Andere Kämmerer haben offen zugegeben, dass sie aus ideologischen Gründen Steuergelder für den Kauf israelischer Anleihen verwenden Der Rechnungsprüfer von Palm Beach County, Joseph Abruzzo, hat wiederholt auf die Notwendigkeit hingewiesen, Israel zu schützen und zu unterstützen, um den Kauf zu rechtfertigen

Auch dies könnte ein Verstoß gegen das staatliche Recht sein Mehrere Bundesstaaten, die Israel-Anleihen halten – darunter auch Florida – haben Gesetze erlassen, die es Schatzmeistern verbieten, Investitionen aus sozialen oder politischen Gründen zu tätigen. Abruzzo hat – trotz seiner offensichtlichen Unterstützung für Israel – betont, dass die Investitionen „in keiner Weise zu politischen Zwecken getätigt wurden“.

Rechtliche Herausforderung

Da Kommunalverwaltungen Steuergelder verwenden, investieren sie in der Regel nur in sichere, zuverlässige Anlagen. In Palm Beach County hat Abruzzo jedoch erstaunliche 16 Prozent des Portfolios des Bezirks in israelische Anleihen investiert – ein höchst ungewöhnlicher Schritt, der über das gesetzliche Maximum von 15 Prozent hinausgeht. Diese Obergrenze wurde vom Bezirk im März von 10 Prozent erhöht.

Im vergangenen Frühjahr reichten Anwälte in Palm Beach eine Klage ein, in der sie argumentierten, dass Abruzzo sowohl gegen staatliches Recht als auch gegen eine von ihm geleitete lokale Investitionspolitik verstoßen habe. Diese besagt, dass israelische Anleihen gekauft werden können, solange sie von S&P und Moody’s mit A bewertet werden – ein Standard, den Israel im September unterschritten hat.

Lydia Ghuman ist eine der Rechtswissenschaftlerinnen, die an der Klage mitarbeiten. Sie weist darauf hin, dass die mit Grundsteuergeldern gekauften Anleihen in etwa dem Haushaltsdefizit von Palm Beach County in Höhe von 730 Millionen Dollar entsprechen.

„Florida macht gerade eine Wohnungskrise durch. Wir machen eine große Krise der Arbeitnehmerrechte durch“, betonte Ghuman. „Es gibt Dinge, die hier finanziert werden müssen, und genau hier sollte das Geld hingehen“, sagte sie. Sie fügte hinzu, dass sie es gerne sähe, wenn die Gelder „in die von den Wählern festgelegten lokalen Bedürfnisse reinvestiert würden“.

Die in der Beschwerde zitierten Finanzexperten merkten an, dass es für eine Stadt sehr ungewöhnlich sei, einen so hohen Prozentsatz ihres Portfolios in ein einziges Unternehmen zu investieren, geschweige denn in eine ausländische Anleihe.

Justin Marlowe, Forschungsprofessor an der Universität von Chicago, sagte, er kenne keine andere Gerichtsbarkeit, die einen so hohen Prozentsatz an Anlagen in einer einzigen Art von Investment habe „Es handelt sich um eine viel größere Risikokonzentration in einem Portfolio einer öffentlichen Einrichtung, als ich sie seit langem gesehen habe“, wird Marlowe in der Beschwerdeschrift zitiert.

Garrett, Assistenzprofessor an der University of Pennsylvania, wies darauf hin, dass Investmentmanager in der Regel gesetzlich verpflichtet sind, der staatlichen Investitionsbehörde mitzuteilen, wenn ein Wertpapier gegen die Vorschriften verstößt. Ghuman, der für die Klage zuständige Rechtswissenschaftler, erklärte, dass Abruzzo laut öffentlichen Unterlagen diese vorgeschriebene Offenlegung nicht vorgenommen habe.

Abruzzo beantragte die Abweisung der Klage und argumentierte unter anderem, dass er staatliche Immunität genieße, die Regierungsangestellte vor Haftung schützt.

„Kein gewinnorientiertes Unternehmen, das sein eigenes Geld anlegt, würde so viel in eine ausländische Anleihe investieren wollen“, sagte Ghuman, “aber er darf das Geld der Steuerzahler seiner Wähler investieren.

„Das ist es, wo es herkommt – es kommt von den Vermögenssteuern, also ist es kein Risiko für ihn persönlich. Und es ist ungewöhnlich Es ist sehr seltsam… sie haben ihre Investitionen in US-Staatsanleihen, die mehr Geld einbringen und stabiler sind und die Inflation schlagen, verringert, um [Gelder] in israelische Anleihen zu stecken, die die Inflation nicht schlagen, also keine Marktrendite erzielen und instabiler sind und ein niedrigeres Kreditrating haben.

Kathy Burstein, Abruzzos Kommunikationsbeauftragte, sagte in einer E-Mail, dass der Bezirk seit März 2024 keine israelischen Anleihen mehr gekauft habe. Das Büro lehnte es ab, angesichts des anhängigen Rechtsstreits weitere Kommentare abzugeben.

Da die Gelder der Steuerzahler zur Unterstützung der israelischen Kriegsanstrengungen verwendet werden, argumentieren einige, dass die gesamte Regelung gegen Bundesrecht verstößt.

Im April schrieb die Organisation Democracy for the Arab World Now (DAWN) an das US-Justizministerium, die Börsenaufsicht und das Außenministerium und forderte sie auf, die Israel Development Corporation, die Organisation, die israelische Anleihen verkauft, als ausländischen Agenten einzustufen

Die Gewinne aus israelischen Anleihen „werden größtenteils an [israelische] Regierungskoalitionen verteilt, aus denen oft die Budgets für die Siedlungen stammen“, erklärte Michael Omer-Man, DAWNs Forschungsdirektor für Israel-Palästina, und bezog sich dabei auf die illegalen israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland.

Aus diesem Grund, so Omer-Man, „riskiert jeder, der in israelische Anleihen investiert, gegen die Siedler-Sanktionen zu verstoßen“, die Biden im Februar angesichts der zunehmenden Gewalt der Siedler gegen Palästinenser erlassen und im November erweitert hat.

DAWN hat keine Antwort auf seine Briefe an die Bundesbehörden erhalten.

In Illinois, Ohio, Louisiana und Florida laufen Kampagnen, um den Kauf von israelischen Kriegsanleihen zu stoppen. In der Europäischen Union laufen alle Verkäufe von israelischen Anleihen über die irische Zentralbank, und es werden Forderungen laut, diese Verkäufe zu stoppen, da sie gegen EU-Recht und ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs verstoßen, wonach die israelische Besetzung des Westjordanlands und Ostjerusalems illegal ist.

Die Israel Development Corporation und andere Zeichner israelischer Anleihen „sind Unternehmen, die von ausländischen Regierungen kontrolliert werden und deren politische und andere Interessen fördern“, sagte Omer-Man – aber „sie sind es nicht gewohnt, für diese Dinge geradestehen zu müssen“.

