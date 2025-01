X-Post @AliAbunimah Ich bin frei!

X-Post

Ich bin frei! Ich habe dies im Flugzeug geschrieben und veröffentliche es kurz nach der Landung in Istanbul. Am Montagabend wurde ich in Handschellen in einem kleinen Metallkäfig in einem fensterlosen Gefängniswagen zum Flughafen Zürich gebracht und von der Polizei bis zum Flugzeug begleitet. Dies geschah nach drei Tagen und zwei Nächten in einem Schweizer Gefängnis, in dem ich von der Außenwelt abgeschnitten war, 24 Stunden am Tag in einer Zelle mit einem Zellengenossen und ohne die Erlaubnis, meine Familie zu kontaktieren. Am Samstag beschuldigten sie mich bei einer polizeilichen Vernehmung in Anwesenheit meines Anwalts, „gegen das Schweizer Recht verstoßen“ zu haben, ohne mir jemals zu sagen, welches Verbrechen ich in der Schweiz begangen hatte, oder irgendwelche Anklagepunkte aufzulisten. Soweit ich weiß, wurde ich bisher keiner Straftat beschuldigt und wurde in „Verwaltungshaft“ festgehalten. Am Sonntagmorgen wurde ich aus meiner Zelle geholt und von Geheimdienstmitarbeitern des Schweizer Verteidigungsministeriums ohne Anwesenheit meines Anwalts verhört. Sie verweigerten mir erneut den Kontakt zu meiner Anwältin oder meiner Familie. Ich weigerte mich, ohne meinen Anwalt mit ihnen zu sprechen und forderte sie auf, mich in meine Zelle zurückzubringen. Während meiner Haft habe ich jede Mahlzeit und jede Tasse Kaffee oder Tee abgelehnt, die sie mir angeboten haben, mit Ausnahme der letzten Mahlzeit, nachdem ich wusste, dass ich nach Hause gehen würde. Ich habe nur Wasser akzeptiert, was das Recht eines jeden Menschen ist. All dies geschah, nachdem ich am Samstag gegen 13:30 Uhr auf dem Weg zum Palästina-Teach-in von verdeckten Ermittlern von der Straße entführt, in Handschellen gelegt, in ein unmarkiertes Auto gezwungen und direkt ins Gefängnis gebracht worden war. Mein „Verbrechen“? Ich bin Journalist und setze mich für Palästina ein, gegen den Völkermord und die Siedlerkolonialherrschaft Israels und gegen diejenigen, die diesen unterstützen und begünstigen. Ich bin auf Einladung von Schweizer Bürgern in die Schweiz gekommen, um über Gerechtigkeit für Palästina zu sprechen, über die Verantwortung für einen Völkermord, an dem auch die Schweiz beteiligt ist. Aber während ich wie ein gefährlicher Krimineller ins Gefängnis gebracht wurde, noch bevor ich überhaupt ein Wort sagen konnte, wurde der israelische Präsident Isaac Herzog, der zu Beginn des Völkermords erklärte, dass es in Gaza keine Zivilisten, keine Unschuldigen gebe, in Davos auf dem roten Teppich empfangen, einem Teppich, der mit dem Blut der mehr als 47.000 bekannten Opfer des Völkermords getränkt ist und der Tausenden weiteren, die noch immer unter den Trümmern liegen oder an absichtlich herbeigeführtem Hunger und der Verweigerung medizinischer Versorgung starben. Und an diesem Tag reist Netanjahu ungehindert nach Polen, um die Gedenkfeier in Auschwitz zu verhöhnen, obwohl ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen ihn vorliegt. Das ist die perverse, ungerechte Welt, in der wir leben. Diese Tortur dauerte drei Tage, aber dieser Hauch von Gefängnis war mehr als genug, um meine Bewunderung für die palästinensischen Helden, die Monate und Jahre in den Gefängnissen des völkermordenden Unterdrückers ausharren, noch zu steigern. Mehr denn je ist mir bewusst, dass wir ihnen eine Schuld schulden, die wir niemals begleichen können, und dass sie alle frei sein müssen und dass sie weiterhin in unserem Fokus stehen müssen. Die Polizei gab mir mein Handy erst am Gate des Flugzeugs zurück, sodass ich erst jetzt das Ausmaß der überwältigenden Unterstützung und Solidarität aus der ganzen Welt sehe. Ich bin jedem einzelnen Menschen zutiefst dankbar, der sich für mich eingesetzt hat. Ganz besonders dankbar bin ich meiner Anwältin Dina Raewel und ihrem Team, unseren Freunden in Zürich, die, wie ich später erfuhr, vor dem Gefängnis demonstriert haben, meiner Familie und meinen Kollegen bei EI und so vielen anderen. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was außerhalb dieses Betonraums vor sich ging! Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Ich möchte die ganze Geschichte erzählen, vielleicht in einem

Livestream in den nächsten ein oder zwei Tagen erzählen, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass die Menschen erfahren, wie tief ihre sogenannten „Demokratien“ im Westen im erbärmlichen Dienst des völkermörderischen Zionismus gesunken sind. Im Moment bin ich froh, auf dem Weg nach Hause zu sein. Ich freue mich darauf, meine Mutter und meinen Vater zu umarmen, zu duschen und in meinem eigenen Bett zu schlafen. Journalismus ist kein Verbrechen! Sich für Palästina einzusetzen, ist kein Verbrechen! Sich gegen den rassistischen, völkermörderischen Zionismus zu stellen, ist kein Verbrechen! Sagen Sie es mit mir: Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein!

