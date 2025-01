„Das Klima in Bezug auf die Redefreiheit in Europa wird immer vergifteter, und wir sollten alle besorgt sein“, sagte ein UN-Experte für palästinensische Rechte.

Ali Abunimah, Palästinas „Zwickmühle“ und die Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren durch die Schweiz

in Palästina

von Rima Najjar

28/01/2025

Bildunterschrift: „Palästinensischer Journalist (Ali Abunimah) in der Schweiz vor einer Vortragsveranstaltung im Rahmen seiner laufenden Pressetour festgenommen, da die Schweizer Behörden versuchen, eine pro-palästinensische Rede zu unterdrücken.“ – Palästinensische Jugendbewegung

Das Problem, wie es in einer in den sozialen Medien kursierenden Petition für die Freilassung von Ali Abunimah heißt, ist folgendes: „Der preisgekrönte palästinensisch-amerikanische Journalist und Menschenrechtsverteidiger Ali Abunimah, Geschäftsführer der Medienplattform „Electronic Intifada“, wurde am Samstag, dem 25. Januar 2025, auf den Straßen von Zürich von Unbekannten in Zivilkleidung gewaltsam entführt. Er wird nun von der Kantonspolizei Zürich in Verwaltungshaft gehalten, die beabsichtigt, ihn am Montag aus dem Land abzuschieben.

Er war auf dem Weg, einen Vortrag über die Geschichte Palästinas zu halten, nachdem eine andere Veranstaltung, die er am folgenden Tag halten wollte, aufgrund von Druck von außen abgesagt worden war, nachdem ein diffamierender Artikel in einer lokalen Zeitung ihn grundlos des radikalen Islamismus und Antisemitismus beschuldigt hatte. Die Kantonspolizei soll ein Einreiseverbot für ihn erwirkt haben, als er bereits im Land war, eine Entscheidung, die keiner rechtlichen Überprüfung unterzogen wurde. Ali Abunimah wurde unter Missachtung eines ordnungsgemäßen Verfahrens brutal entführt.“

Lassen Sie mich gleich zu Beginn sagen, dass ich glaube, dass die schockierende Verhaftung von Ali Abunimah in Zürich (bei der er gewaltsam und brutal angegriffen wurde) nichts anderes bewirken wird, als Ali Abunimahs Bekanntheitsgrad zu erhöhen und die Spenden für seine Publikation zu steigern. Es wird wahrscheinlich auch zu einem sehr interessanten und wichtigen Bericht führen, auf den alle bereits warten – alle, die mit Ali Abunimahs Schriften und seinem jahrzehntelangen Aktivismus für die Befreiung Palästinas an amerikanischen Universitäten vertraut sind und wissen, dass diese Anschuldigungen nicht nur falsch, sondern auch lächerlich sind.

Bildunterschrift: Ilan Binyamin auf Facebook: „Das ist schwer zu glauben. Die Schweiz ist hier in eine Falle getappt, sie sollte Ali um ihrer selbst willen sofort freilassen. Das ist verrückt, aber das ist die Welt, in der wir leben. Eine Schweizer Regierung, die zum Völkermord in Gaza geschwiegen hat, handelt jetzt im Auftrag dunkler Mächte. Ich hoffe nur, dass sie schnell feststellen, dass es ein Fehler war.“

Die Schweiz versucht, Ali Abunimah und andere Aktivisten (wie Mohammed Khatib, den EU-Koordinator von Samidoun: Palestinian Prisoner Solidarity Network, dem seit zehn Jahren die Einreise in die Schweiz verweigert wird) und die palästinensische Sache auf der globalen Bühne zu isolieren. Ali Abunimah hat sich lange darauf konzentriert, die Heuchelei der EU in Bezug auf die Menschenrechte der Palästinenser aufzudecken, insbesondere wenn diese Länder ihre Besorgnis über die repressiven Gesetze und Maßnahmen Israels gegenüber den Palästinensern und die Auswirkungen solcher Gesetze auf die Menschenrechte und das Völkerrecht zum Ausdruck brachten, aber ihren Lippenbekenntnissen nie Taten folgen ließen.

Gesetze und Richtlinien, die jede Form des Eintretens für die Befreiung Palästinas als Terrorismus bezeichnen (oder Kritik an Israel als „Antisemitismus“ und „radikalen Islamismus“ falsch charakterisieren und kriminalisieren), schaffen eine „Zwickmühle“ für Aktivisten und zwingen sie, sich einem No-Win-Szenario zu stellen.

Solche Gesetze bezeichnen Widerstand und Fürsprache für Palästina als Terrorismus und als Bedrohung für die „nationale Sicherheit“. Selbst friedliche und legitime Formen des Protests und Aktivismus werden kriminalisiert. Das bedeutet, dass Aktivisten für Handlungen verhaftet, verfolgt und bestraft werden können, bei denen es im Grunde darum geht, ihre Rechte auszudrücken, gut dokumentierte israelische Gräueltaten zu verurteilen und Gerechtigkeit für Palästinenser zu fordern.

Infolgedessen könnten sich Aktivisten gezwungen sehen, ihre Handlungen und Äußerungen selbst zu zensieren. Sie könnten sozial stigmatisiert und ausgegrenzt werden. Dies kann dem Ruf von Aktivisten und ihren Organisationen schaden und es schwieriger machen, Unterstützung von der Öffentlichkeit und anderen Interessengruppen zu erhalten. Die Erfahrung von Samidoun: Palestinian Prisoner solidarity Network ist ein typisches Beispiel für diese letztgenannte Dynamik. Darüber hinaus können Rechtsstreitigkeiten und die Androhung von Klagen die Ressourcen von Aktivistengruppen erschöpfen und Zeit, Geld und Energie von ihren primären Zielen und Aufgaben ablenken.

Zu den Gesetzen in Israel, die zur Unterdrückung und Kriminalisierung von Aktivisten für Palästina führen, einschließlich friedlicher Proteste und politischer Äußerungen, gehören Gesetze wie das Antiterrorgesetz von 2016 mit seinen weit gefassten Definitionen von Terrorismus und terroristischen Aktivitäten und israelische Militärbefehle in den besetzten palästinensischen Gebieten, die dazu verwendet wurden, Palästinenser ohne Anklage oder Gerichtsverfahren, oft über längere Zeiträume, festzuhalten.

In der EU werden pro-palästinensische Aktivisten oft unter dem Vorwand der Aufrechterhaltung der „öffentlichen Ordnung“ und „Sicherheit“ unterdrückt. Die Behörden in mehreren EU-Ländern haben diese Rechtfertigungen genutzt, um Proteste und Demonstrationen präventiv zu verbieten. Darüber hinaus gab es Fälle von exzessiver Gewaltanwendung, wie z. B. den Einsatz von Pfefferspray, Polizeihunden und körperlicher Aggression, um friedliche Proteste aufzulösen. Diese Maßnahmen verstoßen gegen internationale Menschenrechtsstandards und betreffen Palästinenser, Menschen arabischer Abstammung und Muslime unverhältnismäßig stark.

Im Fall der Verhaftung von Ali Abunimah in Zürich stellt sich folgende Frage: Warum weicht ein Land wie die Schweiz, deren Neutralität tief in der Geschichte verwurzelt ist und ein bestimmendes Merkmal ihrer Außenpolitik darstellt, von dieser Politik ab, wenn es um Palästina/Israel geht? Warum handelt eine „Schweizer Regierung, die zum Völkermord in Gaza geschwiegen hat“, „im Auftrag dunkler Mächte“?

Es gibt eindeutig eine Überschneidung von finanziellen Interessen, westlichen politischen Allianzen und internationalen Verpflichtungen, die das erklärte Engagement der Schweiz für Neutralität in auswärtigen Angelegenheiten und für Menschenrechte Lügen straft.

Die Maßnahmen der Schweizer Behörden, wie das Verbot von Hamas und Hisbollah und die Aussetzung der Finanzierung bestimmter Menschenrechtsorganisationen in Palästina/Israel, stehen in engem Zusammenhang mit den politischen Prioritäten der westlichen Verbündeten, einschließlich der Vereinigten Staaten und Israels. Während die Schweizer Behörden nationale Sicherheitsbedenken als Rechtfertigung für diese Maßnahmen anführen, geht es bei den wahrgenommenen Bedrohungen eher um den Schutz der Interessen/Agenda Israels als um die Abwehr direkter Bedrohungen für die Schweiz, die USA oder ein anderes Land. Die Neutralität der Schweiz wird durch externen politischen Druck, politische Allianzen und wirtschaftliche Faktoren beeinflusst.

Die Schweiz ist einer der wichtigsten Handelspartner Israels im Nahen Osten und in Nordafrika. Die beiden Länder haben seit 1993 ein Freihandelsabkommen (FHA) abgeschlossen, das den Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit erleichtert. Die Schweizer Investitionen in Israel belaufen sich jährlich auf über 1 Milliarde CHF. Schweizer Unternehmen haben in verschiedenen Sektoren, darunter Lebensmittel, Pharmazeutika, Maschinen, Infrastruktur und Finanzdienstleistungen, erhebliche Investitionen getätigt. Die Schweiz und Israel haben ihre Zusammenarbeit im Bereich Finanzdienstleistungen vertieft. Im Jahr 2017 unterzeichneten sie eine Absichtserklärung zur Stärkung der Zusammenarbeit in diesem Bereich. Die Schweiz hat großes Interesse am israelischen Innovations- und Technologiesektor gezeigt. Mehrere Schweizer Unternehmen sind im israelischen Ökosystem aktiv und arbeiten mit lokalen Start-ups und Risikokapitalgesellschaften zusammen.

Vergleichen wir nun die finanziellen Interessen zwischen Israel und der Schweiz einerseits und zwischen den arabischen Golfstaaten und der Schweiz andererseits. Wir wissen, dass der Golf-Kooperationsrat (GCC) und die Schweiz 2009 ein Freihandelsabkommen unterzeichnet haben, das die Handels- und Investitionsbeziehungen verbessert. Die Schweiz ist ein wichtiger Handelspartner für die GCC-Staaten. Die arabischen Golfstaaten haben in der Schweiz erhebliche Investitionen getätigt, insbesondere in den Bereichen Immobilien, Banken und Luxusgüter. Die Direktinvestitionen aus arabischen Ländern in der Schweiz beliefen sich im Jahr 2022 auf 17,2 Milliarden Schweizer Franken. Die Position der Schweiz als globaler Rohstoffhandelsplatz hat zu starken Geschäftsbeziehungen mit großen Öl- und Gasproduzenten im Nahen Osten geführt. Schweizer Banken unterhalten Filialen in Finanzzentren wie Dubai und Abu Dhabi, während Finanzinstitute aus den Golfstaaten auch in der Schweiz präsent sind. Die Schweizer Alpen ziehen eine beträchtliche Anzahl von Touristen aus der arabischen Welt an, was Investitionen aus den Golfstaaten in den Schweizer Tourismussektor fördert.

Die finanziellen Interessen der Schweiz in beiden Regionen sind stark, aber die Auswirkungen variieren je nach Art und Umfang dieser Interessen. Dies setzt voraus, dass die Golfstaaten überhaupt aktiv den Wunsch haben, die Politik der Schweiz in Bezug auf die Befreiung Palästinas positiv zu beeinflussen.

Die starken wirtschaftlichen Beziehungen der Schweiz zu den Golfstaaten haben nicht zu einer weniger voreingenommenen Politik zugunsten Israels in Bezug auf die Befreiung Palästinas und einen dauerhaften Frieden geführt. Die 17,2 Milliarden Golf-Investitionen (im Jahr 2022) in Schweizer „Immobilien, Banken und Luxusgüter“ stehen den Milliarden-Dollar-Investitionen der Schweiz in den israelischen Innovations- und Technologiesektor gegenüber. Es ist klar, welche Seite sich als wirkungsvoller erwiesen hat.

Für einen dauerhaften Frieden und eine sinnvolle Lösung ist es von entscheidender Bedeutung, den gesamten Kontext der Ereignisse zu verstehen und zu berücksichtigen, die zur Teilung Palästinas im Jahr 1947 führten, als die Aufteilung Palästinas in getrennte jüdische und arabische Staaten vorgeschlagen wurde, obwohl die überwiegende Mehrheit der palästinensischen Bevölkerung arabisch war und den Plan ablehnte, weil er einen erheblichen Teil ihres Landes gegen ihren Willen dem neu gegründeten jüdischen Staat zuwies.

Das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung wurde damals von externen Mächten untergraben, ebenso wie es heute, im Jahr 2025, durch die Unterdrückung des palästinensischen Widerstands in seinen verschiedenen Formen untergraben wird.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) gab 2024 ein Gutachten heraus, in dem er zu dem Schluss kam, dass die Besetzung und Annexion palästinensischer Gebiete durch Israel nach dem humanitären Völkerrecht rechtswidrig sind. In dem Gutachten des IGH wurden alle Staaten aufgefordert, die durch die illegale Präsenz Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten entstandene Situation nicht anzuerkennen oder zu unterstützen. Es scheint, als hätte das Memo Zürich nicht erreicht.

Hinweis: Erstmals veröffentlicht auf Medium.

__________________

Rima Najjar ist Palästinenserin, deren Familie väterlicherseits aus dem zwangsweise entvölkerten Dorf Lifta am westlichen Stadtrand von Jerusalem stammt und deren Familie mütterlicherseits aus Ijzim südlich von Haifa stammt. Sie ist Aktivistin, Forscherin und Professorin für englische Literatur im Ruhestand an der Al-Quds-Universität im besetzten Westjordanland.

