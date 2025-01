Auch bei der offiziellen Auschwitz Gedenkfeier fiel kein Wort des andauernden israelischen und US-amerikanischen Völkermords in Gaza, sowie wurden die sowjetischen Rote Armee Befreier mit keinem Wort erwähnt, sondern eine 89jährige Überlebende sprach nur von der „einzigen Demokratie“ im Nahen Osten die um ihr „Überleben“ kämpft, was für ein schändliches und scheinheiliges Gedenken. EHG

Holocaust-Gedenktag – US-Regierung gedenkt ohne ein Wort des andauernden israelischen und US-amerikanischen Völkermords in Gaza

27. Januar 2025

Am 24. Januar 2025 verschickte die Veterans Administration der Pazifikregion eine Mitteilung an alle in der Pazifikregion registrierten Veteranen, in der sie dazu aufrief, den Holocaust-Gedenktag nicht zu vergessen. Es überrascht nicht, dass in der E-Mail weder ein Wort über den anhaltenden israelischen Völkermord an den Palästinensern in Gaza noch über die Mitschuld der USA an diesem Völkermord verloren wurde.

In der E-Mail der VA, die wahrscheinlich auch von anderen Bundesbehörden an ihre Mitarbeiter und Kunden verschickt wurde, heißt es:

„Am 27. Januar 2025 begehen wir den Holocaust-Gedenktag, ein feierlicher Anlass, um über eine der dunkelsten Epochen der Geschichte nachzudenken. Der Holocaust begann mit der Eröffnung des Konzentrationslagers Dachau am 22. März 1933 und endete mit der Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945. In dieser Zeit wurden Millionen unschuldiger Menschen – darunter Menschen mit Behinderungen, LGBTQ+-Personen, Menschen jüdischer Herkunft und Roma-Gemeinschaften – systematisch vernichtet.

Möge dieser Tag uns daran erinnern, alle Menschen mit Würde und Respekt zu behandeln und uns vor Verurteilung und Vorurteilen in all ihren Formen zu hüten.“

Ohne den anhaltenden israelischen Völkermord an Gaza zu erwähnen, der von US-Politikern und Bundesbediensteten der Biden-Regierung mitgetragen wird, entwürdigt die Erinnerung an den Holocaust des Zweiten Weltkriegs die schrecklichen Ereignisse vor 80 Jahren. Der oft im Zusammenhang mit dem Holocaust verwendete Satz „Niemals vergessen“ klingt hohl, wenn unsere Regierung unverhohlen und ohne Reue weiterhin an einem Völkermord teilnimmt, bei dem 47.000 Palästinenser durch US-Bomben, die vom israelischen Militär geliefert wurden, ermordet wurden.

Wie nach dem Völkermord im Zweiten Weltkrieg müssen wir alle Täter des Völkermords, ob in Israel oder den Vereinigten Staaten, für das international anerkannte Verbrechen des VÖLKERMORDES zur Rechenschaft ziehen.

Bitte lesen Sie meine Artikel über die hochrangigen Frauen der Biden-Regierung, die sich am israelischen Völkermord in Gaza mitschuldig gemacht haben, und über alle frommen Katholiken in der Biden-Regierung, die die Völkermordpolitik der Vereinigten Staaten umgesetzt haben.

Die Trump-Regierung hat die Richtlinien für pazifische Insulaner und für Vielfalt, Gleichheit und Inklusion ausgehöhlt

Am Ende der E-Mail des VA Pacific Islands, die an alle US-Veteranen im Pazifikraum gesendet wurde, von denen die meisten aus Minderheiten stammen, die in vielen Programmen nicht berücksichtigt wurden und die nicht gleichberechtigt behandelt wurden, heißt es in der E-Mail, dass in Übereinstimmung mit den neuen Richtlinien der Trump-Administration „gemäß der Executive Order on Ending Radical and Wasteful DEI Programs and Preferencing das VA Pacific Islands Health Care System (VAPIHCS) alle Diversity, Equity, and Inclusion (DE &I) eingestellt. Chancengleichheit am Arbeitsplatz (EEO) ist bei Bedarf verfügbar.“

Ann Wright diente 29 Jahre lang in der US-Armee/Armee-Reserve und ging als Oberst in den Ruhestand. Sie war außerdem 16 Jahre lang US-Diplomatin. Sie arbeitete in US-Botschaften in Nicaragua, Grenada, Somalia, Usbekistan, Kirgisistan, Sierra Leone, Mikronesien, Afghanistan und der Mongolei. Im März 2003 trat sie aus Protest gegen den Irakkrieg der US-Regierung bei. Sie ist Mitautorin von „Dissent: Voices of Conscience“.

Übersetzt mit Deepl.com

