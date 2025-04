https://english.almayadeen.net/news/politics/yair-netanyahu-to-macron—scr-w-you—over-palestine–israe



Yair Netanjahu zu Macron: „Leck mich!“ wegen Palästina: Israelische Medien

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

13.April 2025

Der jüngere Netanjahu griff X an, nachdem Macron seine Unterstützung für einen palästinensischen Staat „ohne Hamas“ bekräftigt hatte, und erteilte ihm eine hitzige und undiplomatische Rüge, die schnell viral ging.

Der Sohn des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, Yair Netanjahu, griff den französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach dessen Erklärung vom X. zur Unterstützung eines palästinensischen Staates „ohne Hamas“ an.

In einer hitzigen Antwort postete Yair: „Leck mich!“ und begann dann eine Tirade gegen die territorialen Besitzungen Frankreichs: „Ja zur Unabhängigkeit von Neukaledonien! Ja zur Unabhängigkeit von Französisch-Polynesien! Ja zur Unabhängigkeit von Korsika! Ja zur Unabhängigkeit des Baskenlandes! Ja zur Unabhängigkeit von Französisch-Guayana! Stoppt den Neoimperialismus Frankreichs in Westafrika!“

Dies geschah kurz nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron angekündigt hatte, dass Frankreich sich darauf vorbereite, in den kommenden Monaten einen palästinensischen Staat anzuerkennen, wobei ein formeller Schritt möglicherweise auf einer Konferenz der Vereinten Nationen im Juni in New York erfolgen werde.

In einem Interview mit dem Fernsehsender France 5 sagte Macron: „Wir müssen uns in Richtung Anerkennung bewegen, und das werden wir in den kommenden Monaten tun.“ Er wies darauf hin, dass die geplante Anerkennung während einer von Frankreich und Saudi-Arabien gemeinsam geleiteten Konferenz zur Beilegung der Palästinafrage abgeschlossen werden könnte.

„Unser Ziel ist es, im Juni gemeinsam mit Saudi-Arabien den Vorsitz dieser Konferenz zu übernehmen, auf der wir diese Bewegung der gegenseitigen Anerkennung (eines palästinensischen Staates) durch mehrere Parteien abschließen könnten“, erklärte Macron.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …