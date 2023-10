Gaza death toll reaches 8,000 Israel bombs near Gaza City hospital as communications are restored.

Zahl der Todesopfer in Gaza erreicht 8.000

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

30. Oktober 2023

Ort eines israelischen Luftangriffs im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens, 29. Oktober. Naaman Omar APA-Bilder

Israel hat am Sonntag den 23. Tag in Folge den Gazastreifen bombardiert, während der palästinensische Widerstand in dem Gebiet weiterhin Raketen abfeuerte und sich mit den Bodentruppen der Besatzer anlegte.

Drei prominente palästinensische Menschenrechtsgruppen äußerten sich äußerst besorgt über die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, insbesondere in der nördlichen Hälfte des Gebiets, wo Israel Krankenhäuser bedroht und wiederholt die Evakuierung von Zivilisten angeordnet hat.

Die Menschenrechtsgruppen – Al-Haq, Al Mezan und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte – bekräftigten, dass Israel „alle palästinensischen Zivilisten, die sich im nördlichen Gazastreifen aufhalten oder dorthin zurückgekehrt sind, vor direkten Angriffen und wahllosen und unverhältnismäßigen Angriffen schützen muss“.

Sie fügten hinzu, dass „die Gräueltaten, die wir derzeit in Gaza erleben, einschließlich völkermörderischer Handlungen, die Menschheit noch jahrzehntelang verfolgen werden“.

Der Palästinensische Rote Halbmond erklärte am Sonntag, Israel habe die unmittelbare Umgebung des Al-Quds-Krankenhauses in Gaza-Stadt angegriffen und „medizinisches Personal, Vertriebene und Patienten gezwungen, das Krankenhaus zu evakuieren“.

Die humanitäre Organisation veröffentlichte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Rauch die Einrichtung füllt, die durch die israelischen Angriffe erheblich beschädigt wurde:

Die israelischen Besatzungstruppen feuern weiterhin absichtlich Raketen direkt in der Nähe des Al-Quds-Krankenhauses in #Gaza ab, um medizinisches Personal, Vertriebene und Patienten zu zwingen, das Krankenhaus zu evakuieren. Dies hat zu erheblichen Schäden in den Abteilungen des Krankenhauses geführt und die Bewohner und… pic.twitter.com/Nh3nkeGadp

– PRCS (@PalestineRCS) October 29, 2023

Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Direktor der Weltgesundheitsorganisation, sagte, dass der Bericht „über die Evakuierungsdrohungen für das Al-Quds-Krankenhaus in Gaza zutiefst besorgniserregend“ sei und wiederholte, dass „es unmöglich ist, Krankenhäuser voller Patienten zu evakuieren, ohne deren Leben zu gefährden.“

Nach den Gesetzen des Krieges muss die Gesundheitsversorgung immer geschützt werden“, sagte Ghebreyesus.

Israel bedrohte am Freitag ein weiteres Krankenhaus in Gaza-Stadt und behauptete ohne glaubwürdige Beweise, dass es von der Hamas als Kommandozentrale genutzt werde.

Ein direkter Angriff auf eine wichtige Gesundheitseinrichtung würde zu einem unvorstellbaren Verlust an Menschenleben führen, wie das Massaker im al-Ahli Krankenhaus in Gaza-Stadt am 17. Oktober gezeigt hat.

„Krankenwagen nahmen keine Anrufe mehr entgegen“

Die Kommunikation im Gazastreifen wurde am Sonntag teilweise wiederhergestellt, nachdem ein mehr als eintägiger Stromausfall „die Rettungsarbeiten stark beeinträchtigt hatte“, wie Reuters am Sonntag berichtete.

„Die medizinischen Dienste wurden so stark beansprucht, dass die Krankenwagen keine Anrufe mehr entgegennahmen“, so Reuters. „Die von den Bomben getroffenen Menschen waren auf Freiwillige angewiesen, die sie zur Behandlung mitnahmen.

Einige Menschen waren erleichtert, als sie erfuhren, dass ihre Angehörigen in Gaza noch am Leben waren, nachdem der Stromausfall beendet war. Andere erhielten die schreckliche Nachricht, dass ihre Angehörigen und Freunde bei den schwersten Bombardierungen seit Beginn der israelischen Militäroffensive am 7. Oktober getötet worden waren.

„Dies sind die Ziele, die Ziele der Besatzung sind Kinder“, sagte ein trauernder Mann, der den reglosen Körper eines Babys im Zentrum von Gaza trug, während er auf das Kind zeigte, das er im Arm hielt, und auf einen offensichtlich toten Säugling, der in den Armen eines zweiten Mannes lag:

Marwan al-Hams, Direktor des al-Najjar-Krankenhauses in Rafah im südlichen Gazastreifen, schilderte am Sonntag die schrecklichen Verletzungen, die einer palästinensischen Familie zugefügt wurden, als Israel ihr Haus über ihren Köpfen einstürzte:

Ein Kind der Familie wurde mit zerschmettertem Schädel und aufgerissenem Unterleib ins Krankenhaus gebracht, seine Mutter wurde enthauptet.

Mit Blick auf das Kind, dessen Körper in dem Video unscharf zu sehen ist, sagte al-Hams: „Das ist Israels Zielbank“, auch in den südlichen Gebieten des Gazastreifens, in die die Menschen im Norden des Landes umgesiedelt werden sollen.

Palästinensische Medien berichteten, dass fast zwei Dutzend Menschen aus den Familien Jumaa und al-Khatib am Sonntag in Krankenhäuser im Norden des Gebiets gebracht wurden:

مراسل شهاب: وصول 23 شهيداً لمستشفيات شمال قطاع غزة نتيجة استهداف الاحتلال لمنازل عائلتي جمعة والخطيب . pic.twitter.com/rcFbJzW3Bt

– وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 29, 2023

Ghassan Abu Sitta, ein britisch-palästinensischer Chirurg, der sich derzeit in Gaza aufhält, sagte am Sonntag, dass Israel „zunehmend Phosphorbomben einsetzt“ und dass er ein 13-jähriges Mädchen „mit deutlichen Phosphorverbrennungen an beiden Beinen und Oberschenkeln“ behandelt habe.

Amnesty International und Human Rights Watch haben festgestellt, dass Israel seit dem 7. Oktober im Gazastreifen und im Libanon weiße Phosphorwaffen eingesetzt hat.

Zahl der Todesopfer in Gaza erreicht 8.000

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza erklärte am Sonntag, dass seit dem 7. Oktober mehr als 8.000 Palästinenser in dem Gebiet getötet wurden, darunter mehr als 3.300 Kinder. Die tatsächliche Zahl der Todesopfer ist wahrscheinlich viel höher, da viele Menschen unter den Trümmern der durch israelische Angriffe zerstörten Gebäude liegen.

Keines dieser palästinensischen Kinder hat auch nur einen einzigen Tag in Freiheit erlebt.

Ihr Leben wurde von Israels Abriegelung, militärischer Besatzung und Apartheid geprägt.

Die Menschheit hat jeden einzelnen von ihnen im Stich gelassen. https://t.co/KfK6LZiTu2

– Al-Mezan الميزان (@AlMezanCenter) October 29, 2023

Die britische Wohltätigkeitsorganisation Save the Children erklärte am Sonntag, dass „die Zahl der in Gaza in nur drei Wochen getöteten Kinder die jährliche Zahl der in allen Konfliktgebieten der Welt getöteten Kinder seit 2019 übertroffen hat.“

Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass bis zum 26. Oktober 881 Familien im Gazastreifen mehrere Todesopfer zu beklagen hatten – 192 Familien verloren zehn oder mehr Mitglieder bei israelischen Angriffen, 136 Familien verloren sechs bis neun Mitglieder und 444 Familien verloren zwei bis fünf Mitglieder.

Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, erklärte am Sonntag gegenüber CNN, dass die israelische Regierung alle möglichen Mittel einsetzen sollte, um zwischen Kämpfern und Zivilisten zu unterscheiden.

Er beschuldigte die Hamas, „Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen … indem sie ihre Raketeninfrastruktur und terroristische Infrastruktur unter Zivilisten platziert“.

Sullivan bestätigte, dass die Regierung Biden davon ausgeht, dass „Tausende von palästinensischen Zivilisten bei diesem Bombardement getötet wurden“.

In der vergangenen Woche hatten sowohl Biden als auch der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, die Opferzahlen des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza angezweifelt, obwohl die Zahlen des Ministeriums bei internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen einen guten Ruf genießen.

Sullivan behauptete außerdem, dass die Hamas ausländische Staatsangehörige, darunter auch Amerikaner, daran hindere, den Gazastreifen über den Rafah-Übergang nach Ägypten zu verlassen.

Er sagte auch, Netanjahu habe „die Verantwortung, die extremistischen Siedler im Westjordanland zu zügeln“ und bezeichnete die Gewalt der Siedler als „völlig inakzeptabel“.

Das UNRWA, das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge, teilte am Sonntag mit, dass mehrere seiner Lagerhäuser im Gazastreifen von Tausenden von Menschen aufgebrochen worden seien, die „Weizenmehl und andere überlebenswichtige Dinge wie Hygieneartikel“ mitgenommen hätten.

Thomas White, der Direktor des UNRWA in Gaza, sagte, die Menschen hätten das Gefühl, „auf sich allein gestellt zu sein“, und forderte „eine regelmäßige und kontinuierliche Versorgung mit humanitären Gütern in den Gazastreifen“.

Tausende von Palästinensern, die in UN-Lebensmittellager im belagerten Gazastreifen eingebrochen sind, sind nach drei Wochen Krieg „verängstigt, frustriert und verzweifelt“, sagt der Direktor des UN-Flüchtlingshilfswerks ⤵️ pic.twitter.com/DXYTFGmUSc

– Al Jazeera English (@AJEnglish) October 29, 2023

„Wir brauchten Hilfe, und wir hätten das nicht getan, wenn wir nicht bedürftig wären“, sagte Abdulrahman al-Kilani am Standort eines der UNRWA-Lagerhäuser. „Alle internationalen Mächte sind gegen uns.“

Die Palästinenser haben das UNRWA, die größte humanitäre Organisation im Gazastreifen, beschuldigt, die Menschen in der nördlichen Hälfte des Gebiets, die Israel am 12. Oktober evakuieren ließ, im Stich zu lassen.

Die UNO erklärte am Sonntag, dass sich im Gazastreifen eine schwere humanitäre Krise entwickelt hat.

Die Vereinten Nationen berichteten von erheblichen Schäden an der kritischen Infrastruktur und den wichtigsten Dienstleistungen im Gazastreifen, wobei fast die Hälfte des Wohnungsbestands im Gazastreifen zerstört oder beschädigt wurde.

Seit dem 21. Oktober sind nur 117 Lastwagen mit humanitärer Hilfe in den Gazastreifen gelangt, während es vor dem 7. Oktober im Rahmen der von Israel und Ägypten seit 2007 verhängten Blockade durchschnittlich 500 Lastwagenladungen pro Tag waren.

IStGH-Ankläger besucht den Grenzübergang Rafah

Karim Khan, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, stattete am Sonntag dem Grenzübergang Rafah an der Grenze zwischen Ägypten und Gaza einen unangekündigten Besuch ab und erklärte, er hoffe, während seiner derzeitigen Mission sowohl den Gazastreifen als auch Israel betreten zu können.

#ICC Ankläger @KarimKhanQC war dieses Wochenende am Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen.

Sehen Sie sich seine Ausführungen zur aktuellen Lage in Israel und dem Staat Palästina an. pic.twitter.com/Z22DMLaAv3

– Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) October 29, 2023

Khan sagte, dass „wir aktive Ermittlungen in Bezug auf die Verbrechen haben, die am 7. Oktober in Israel begangen worden sein sollen“, „und auch in Bezug auf den Gazastreifen und das Westjordanland, und unsere Zuständigkeit reicht bis ins Jahr 2014 zurück.“

Auf einer Pressekonferenz in Kairo sagte Khan später am Tag, dass die Blockade der humanitären Hilfslieferungen nach Gaza ein Kriegsverbrechen darstellen könnte.

Er sagte, Israel müsse „ohne weitere Verzögerung erkennbare Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung Grundnahrungsmittel und Medikamente erhält“, berichtete Reuters.

Palästinensische und internationale Menschenrechtsgruppen haben Khan gedrängt, auf die Situation in Gaza mit der gleichen Dringlichkeit zu reagieren, wie er es in den Tagen nach Russlands Einmarsch in der Ukraine 2022 tat.

Agnes Callamard, Leiterin von Amnesty International, forderte rasche Fortschritte bei der 2021 eingeleiteten Palästina-Untersuchung des IStGH und sagte, die Staaten müssten das Gericht bedingungslos und unmissverständlich unterstützen.

Israel lehnt die IStGH-Untersuchung von Kriegsverbrechen im Westjordanland und im Gazastreifen vehement ab und könnte Khan die Einreise verweigern, da es UN-Ermittlern und anderen Menschenrechtsforschern die Einreise in das von ihm kontrollierte Gebiet untersagt hat.

Die USA lehnen die Untersuchung ebenfalls ab, und die Menschenrechtsorganisation DAWN hat davor gewarnt, dass sich amerikanische Beamte strafbar machen könnten, wenn sie nicht dafür sorgen, dass die von Washington an Israel gelieferten Waffen nicht für Kriegsverbrechen in Gaza verwendet werden.

Die in Großbritannien ansässige Organisation Lawyers for Palestinian Human Rights erklärte am Sonntag, Khan habe „seine Verantwortung wahrgenommen, die Konfliktparteien öffentlich zu warnen, um sie von anhaltenden offensichtlichen Verstößen abzuhalten“.

Die Gruppe stellte fest, dass Khans Erklärung eine implizite „Warnung an die israelische Führung über das Verbot des Verhungerns“ sei.

Letzte Woche erklärte die britische Wohltätigkeitsorganisation Oxfam, dass der Hunger als Kriegswaffe gegen die Zivilbevölkerung des Gazastreifens eingesetzt werde, da Israel die Lieferung von Hilfsgütern behindere und die totale Belagerung des Gebiets aufrechterhalte. Übersetzt mit Deepl.com



