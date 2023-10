https://www.middleeastmonitor.com/20231030-how-many-trucks-would-be-needed-to-carry-3300-child-sized-coffins/

Palästinenser werden aus dem Gebiet weggebracht, nachdem israelische Angriffe Gebäude zerstört haben, während die israelischen Luftangriffe und Artilleriefeuer am 19. Tag in Gaza-Stadt, Gaza, am 25. Oktober 2023 weitergehen. (Ali Jadallah – Anadolu Agency)



Wie viele Lastwagen wären nötig, um 3.300 Kindersärge zu transportieren?

von Lana Ramadan

30. Oktober 2023

Vor nur zwei Wochen habe ich in Ostjerusalem mein erstes Kind zur Welt gebracht. Mein Sohn ist gesund, und mein Mann und ich lieben ihn über alles. Doch neben dem ungetrübten Glück der Mutterschaft gibt es auch Trauer und Schuldgefühle.

Trauer um die Mütter in Gaza, die sich die Namen ihrer Kinder auf die Hände schreiben, damit sie, falls sie getötet werden, identifiziert werden können, bevor sie in einem Massengrab verscharrt werden. Trauer um die Mütter, die ihre Kinder inmitten von Trümmern und nicht in einem Krankenhauszimmer zur Welt bringen – oder Kaiserschnitte ohne Betäubung vornehmen lassen. Trauer um die Mütter, deren Kinder zu den Tausenden gehören, die unter den Trümmern verschüttet sind und deren Namen nicht bekannt sind. Schuldgefühle für jeden glücklichen Moment, den ich mit meinem Neugeborenen erlebe, wenn ich weiß, dass die Mütter in Gaza ständig um das Leben ihres Kindes bangen oder den unvorstellbaren Schmerz über den Tod ihres Kindes ertragen müssen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden in den letzten drei Wochen 3.300 Kinder in Gaza getötet.

Als Palästinenser ist mir das Erleben von Konflikten nicht fremd, da ich mein ganzes Leben unter der israelischen Militärbesatzung verbracht habe. Die Welt beschreibt die Gewaltausbrüche im Westjordanland und im Gazastreifen im Allgemeinen als „Zusammenstöße“, „Scharmützel“ oder „Eskalationen“. Ich erinnere mich an sie als getötete Freunde. Oder dass mein Geschwisterchen verhaftet wurde. Oder dass Soldaten mein Haus gestürmt haben. Oder an die Zerstörung eines Familienhauses. Oder dass ich wegen der Absperrungen und Checkpoints ohne meine Familie entbinden musste.

Aber das hier ist anders. Das schiere Ausmaß und die Grausamkeit der Feindseligkeiten in Gaza machen mir Angst. Und die Rhetorik und Politisierung dieser Tragödien erfüllt mich mit Schrecken.

Der belagerte Gazastreifen ist das Freiluftgefängnis, das sich gegen Israels Kolonisierung Palästinas wehrt – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Manchmal hat man das Gefühl, dass die Welt denkt, das Leben von Palästinensern sei nicht wichtig, als ob das Leben eines Kindes aus Gaza weniger wichtig wäre als das anderer Kinder auf dieser Welt. Ein UN-Ausschuss hat vor Hassreden gewarnt, nachdem Palästinenser als „Tiere“ bezeichnet worden waren. Diese Sprache entmenschlicht uns und suggeriert, dass der Tod und das Leiden unserer Kinder irgendwie schmackhaft ist. Und obwohl diese Worte unsere Würde nicht schmälern können, darf man sich nicht täuschen, es sind gefährliche Worte.

Ich habe an meinem Telefon geklebt, als immer mehr herzzerreißende Nachrichten von Freunden und Familienangehörigen aus Gaza eintrafen. Ich wartete jeden Morgen auf die gleiche Nachricht: „Ich lebe“. Bis Freitagabend, als die Telefonleitungen und der Internetzugang gekappt wurden. Wenn die Kommunikationsleitungen gekappt sind, sind die Menschen in Gaza von der Welt abgeschnitten, abgeschnitten voneinander – und auch vom Zugang zu Lebensmitteln, sauberem Wasser und medizinischer Versorgung.

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass viele Kinder einfach nicht überleben werden, wenn die Hilfsgüter nicht in dem erforderlichen Umfang nach Gaza gelangen. Wenn die Bomben sie nicht töten, werden es Dehydrierung oder Krankheiten tun. Wenn genügend Zeit ohne Waffenstillstand und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe vergeht, werden die auf den Lastwagen wartenden Hilfsgüter durch Särge ersetzt werden müssen. Aber bei nur einem Dutzend Lastwagen, die jeden Tag über einen einzigen Grenzübergang kommen, frage ich mich: Wie viele Lastwagen werden benötigt, um 3.300 Kindersärge zu transportieren? Wie viele werden wir noch brauchen? Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde zuerst von Save the Children am 29. August 2023 veröffentlicht.



