https://www.palestinechronicle.com/zakaria-zubeidi-other-key-figures-included-in-israels-release-of-735-palestinian-prisoners/



Zakaria Zubeidi, weitere Schlüsselfiguren, die in Israels Freilassung von 735 palästinensischen Gefangenen einbezogen sind

18. Januar 2025 News

Der palästinensische politische Gefangene Zakaria Zubeidi. (Foto: Datei)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

Israel kündigt die Freilassung von 735 palästinensischen Gefangenen im Rahmen eines bahnbrechenden Waffenstillstandsabkommens an.

Das israelische Justizministerium gab am Samstag bekannt, dass 735 palästinensische Gefangene im Austausch für die erste Gruppe israelischer Häftlinge im Rahmen der ersten Phase des Gefangenenaustauschabkommens und des Waffenstillstands im Gazastreifen freigelassen werden.

Die israelische Rundfunkbehörde (KAN) gab bekannt, dass Israel möglicherweise gezwungen sein könnte, fünf bedeutende palästinensische Persönlichkeiten freizulassen.

Unter den freizulassenden Personen befindet sich auch Zakaria Zubeidi, der ehemalige Kommandeur der Al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden, dem bewaffneten Arm der Palästinensischen Nationalen Befreiungsbewegung (Fatah).

Das Ministerium veröffentlichte die Namen von 95 palästinensischen Gefangenen, die morgen, am Sonntag, im Rahmen der ersten Phase des Abkommens freigelassen werden.

Laut der Akka-Website für israelische Angelegenheiten, die den Fernsehsender Channel 12 zitiert, werden in der ersten Phase auch die folgenden Personen freigelassen:

– Ashraf Zughayer, ein Hamas-Führer, der beschuldigt wird, den Anschlag auf die Linie 4 in der Allenby Street in Tel Aviv im September 2002 unterstützt zu haben, bei dem sechs Israelis getötet und 84 verletzt wurden.

– Ahmed Barghouti, der ehemalige Kommandeur des militärischen Arms der Fatah im Raum Ramallah, der 2016 wegen der Tötung von 12 Israelis zu 13 lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurde.

– Iyad Jaradat von der Islamischen Dschihad-Bewegung, einer der Gefangenen, die 2021 aus dem Gilboa-Gefängnis entkommen sind.

Weitere bemerkenswerte palästinensische Gefangene, die freigelassen werden sollen, sind:

– Bilal Abu Ghanem, der 2015 in Jerusalem eine Schießerei verübte, bei der drei Israelis getötet und 15 verletzt wurden.

– Ashraf Abu Srour, ein Soldat der Palästinensischen Autonomiebehörde, der 2002 einen israelischen Soldaten am Rachels Grab tötete.

– Wael Qassem und Wissam Abbasi, Anführer der mit der Hamas verbundenen Silwan-Zelle.

– Akram Hamed, ein prominenter Anführer der Al-Aqsa-Brigaden, der einer Reihe von Schießereien zwischen 2002 und 2004 beschuldigt wird.

Thabet Mardawi, ein Anführer der Bewegung Islamischer Dschihad.

Muhammad Kharboush, ein Anführer der Qassam-Brigaden in Tulkarm.

Die Gesamtzahl der palästinensischen Gefangenen, die in der ersten Phase des Abkommens freigelassen werden sollen, beträgt 1.904, darunter 1.167 Bewohner des Gazastreifens, die während des Krieges verhaftet wurden und nicht an den Anschlägen vom 7. Oktober 2023 beteiligt waren.

Yedioth Ahronoth berichtete, dass nach israelischen Schätzungen 25 der 33 Häftlinge in Gaza, die in der ersten Phase freigelassen werden sollen, noch am Leben sind.

Qadura Fares, Leiter der Palästinensischen Behörde für Angelegenheiten von Gefangenen und freigelassenen Gefangenen, bestätigte, dass 296 dieser Gefangenen lange Haftstrafen verbüßen.

Die Zahl der freizulassenden Gefangenen steht in Zusammenhang mit den Haftbedingungen der in Gaza inhaftierten israelischen Gefangenen. Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat diese Details aufgrund der massiven Zerstörung im Gazastreifen nicht bekannt gegeben.

Fares gab an, dass die israelische Besatzung entschlossen sei, einige Gefangene abzuschieben, was dazu führe, dass die Freilassung bestimmter Anführer in der ersten Phase verschoben werde.

Hamas-Führer: Hisbollah-Kämpfer werden in Phase zwei des Gefangenenaustauschs freigelassen

Thaer Shreiteh, Sprecher der Palästinensischen Behörde für Gefangenenangelegenheiten, wies auf Fehler in der Liste hin, darunter zuvor freigelassene weibliche Gefangene und fehlende Daten zu zehn Gefangenen. Shreiteh forderte die Vermittler in Katar und Ägypten auf, diese israelischen Verstöße zu thematisieren.

Israelische Medien berichteten, dass die Namen von drei weiblichen Gefangenen, die in Gaza festgehalten werden und morgen als erste freigelassen werden sollen, heute um 16 Uhr Ortszeit Jerusalem eingehen werden. Die Liste der in Gaza festgehaltenen israelischen Gefangenen umfasst 33 weibliche und männliche Gefangene.

KAN berichtete, dass fünf wichtige palästinensische Persönlichkeiten nicht in der ersten Phase des Abkommens freigelassen werden.

Dazu gehören Abbas al-Sayed, Ibrahim Hamed, Abdullah Barghouti, Hassan Salameh und Marwan Barghouti. Quellen zufolge wird die Hamas ihre Einbeziehung in die zweite und dritte Phase des Abkommens fordern.

Das Abkommen besteht aus drei Phasen, die jeweils 42 Tage dauern.

Die erste Phase umfasst die Freilassung von 33 israelischen Gefangenen, die im Gazastreifen festgehalten werden, im Austausch gegen Hunderte palästinensische Gefangene. Die zweite Phase beinhaltet die Rückkehr zu einer nachhaltigen Ruhe, weitere Gefangenenaustausche und den vollständigen Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen. Die dritte Phase konzentriert sich auf den Wiederaufbau des Gazastreifens, den Austausch von Leichen und sterblichen Überresten sowie die Öffnung aller Grenzübergänge für den Personen- und Warenverkehr.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …