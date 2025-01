https://www.trtworld.com/magazine/the-mask-is-off-trump-20-will-be-the-most-zionist-us-administration-18255034



Die Maske ist ab. Trump 2.0 wird die „zionistischste“ US-Regierung sein

Kazim Alam

17. Januar 2025

Marco Rubio, der Kandidat des designierten Präsidenten für das Amt des Außenministers, hat versprochen, die Sanktionen gegen extremistische israelische Siedler aufzuheben und „Pro-Hamas“-Leute aus den USA auszuweisen.

Der gewählte US-Präsident Donald Trump und sein Kandidat für das Amt des Außenministers, Marco Rubio, reagieren während einer Wahlkampfveranstaltung in Raleigh, North Carolina, am 4. November 2024. Foto: Reuters

Der gewählte Präsident Donald Trump hat sich in wichtigen politischen Fragen wie Einwanderung, globalem Handel, Atomwaffen, Covid und Israels Krieg gegen Gaza stets widersprüchlich verhalten.

Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen umwarb er erfolgreich gleichzeitig jüdische und muslimische Wähler, indem er beide Seiten des Zauns bediente.

Doch seine entschieden pro-israelische Kabinettswahl entlarvt die neue Regierung schneller als erwartet als Antikriegsregierung.

Es wird die „pro-israelischste Regierung“ in der Geschichte der USA sein, sagte Marco Rubio, Trumps Kandidat für das Amt des Außenministers, bei der Anhörung zur Bestätigung im Senat am 16. Januar.

Genauer gesagt gelobte Rubio, die Sanktionen zurückzunehmen, die die Biden-Regierung im Jahr 2024 in acht verschiedenen Runden gegen israelische Siedler und Einrichtungen verhängt hatte, weil sie „extremistische Gewalt durch Siedler im [besetzten] Westjordanland“ verübt und großes menschliches Leid unter den Palästinensern verursacht hätten.

Experten glauben, dass Rubios Aussage die Zukunft vorwegnimmt.

„Ich denke, dass diese Strafmaßnahmen [gegen israelische Siedler] aufgehoben werden“, sagt Yousef Alhelou, ein in London ansässiger politischer Analyst aus Gaza, gegenüber TRT World.

Die USA haben im vergangenen Jahr nicht weniger als 17 Personen und 16 Einrichtungen in Israel sanktioniert. Die Sanktionen schränken ihre Fähigkeit ein, Transaktionen über formelle Bankkanäle abzuwickeln.

Rubios politische Erklärung ist von Bedeutung, da Trump selbst sich bisher nicht öffentlich zu einer Aufhebung des Sanktionsregimes bekannt hat.

„Es ist noch zu früh, um vorherzusagen, ob [Trump] besonders pro-israelisch sein wird oder ob er ein Gleichgewicht zwischen Palästina und Israel [aufrechterhalten] wird. Aber die Erfahrung lehrt uns, dass Trump bereit für Israel ist. Er favorisierte [den israelischen Premierminister Benjamin] Netanjahu. Er hat ihm viele Dinge gegeben“, sagt Alhelou.

Trumps Kandidat für den Posten des US-Gesandten in Israel, Mike Huckabee, ist ‚überzeugter Pro-Israel‘ und unterstützt die israelische Besatzung im Westjordanland.

Rubio kündigte auch kategorisch die bevorstehende Abschiebung von Pro-Hamas-Anhängern aus den USA an. “Wenn Sie ein Visum beantragen, um in die Vereinigten Staaten einzureisen, und … ein Unterstützer der Hamas sind, würden wir Sie nicht einreisen lassen.“

Die Aussage des designierten Außenministers könnte mehr Substanz haben als ähnlich formulierte Provokationen in der Vergangenheit, da der Wahlzyklus vorbei ist und die Republikanische Partei in den Regierungsmodus wechselt.

„Ich schließe nicht aus, dass der palästinensischen Seite weitere Strafmaßnahmen auferlegt werden, um ihre Visa oder ihren Aufenthaltstitel zu widerrufen oder sie [aus den USA] auszuweisen“, sagt Alhelou.

US-Präsident Joe Biden spricht, nachdem die Unterhändler am 15. Januar 2025 im Weißen Haus in Washington eine schrittweise Einigung über einen Waffenstillstand in Gaza zwischen Israel und der Hamas erzielt haben. Foto: Reuters

Freund oder Feind?

Obwohl Israel und die Hamas einem Waffenstillstandsabkommen ab dem 19. Januar zugestimmt haben, hat der unerbittliche Angriff Tel Avivs auf die Palästinenser Gaza verwüstet und in den letzten 14 Monaten fast 47.000 Palästinenser, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet.

Ein kurzer Waffenstillstand im Mai 2024 brachte den kriegsmüden Palästinensern kaum Erleichterung.

Die Biden-Regierung gab wiederholt streng klingende Erklärungen ab, in denen sie Israel aufforderte, die Tötung unschuldiger Zivilisten einzustellen. Washington ließ diesen Erklärungen jedoch nie Taten der diplomatischen Unterstützung für die Palästinenser folgen.

Die US-Ausgaben für das israelische Militär und damit zusammenhängende Operationen im Nahen Osten belaufen sich seit dem 7. Oktober 2023 auf fast 23 Milliarden US-Dollar und sind damit deutlich höher als in jedem anderen Jahr seit Beginn der Militärhilfe Washingtons für Israel im Jahr 1959.

Aber auch Trump war kein Freund der Palästinenser.

Der designierte Präsident sorgte sich mehr darum, dass Israel den „PR-Krieg verlieren“ könnte, als um den erschütternden Verlust palästinensischer Leben, und kritisierte vorbehaltlos die Antikriegsdemonstranten, die auf Universitätsgeländen in den gesamten USA demonstrierten.

Unter Trumps Präsidentschaft wurde der arabisch-israelische Normalisierungsprozess im Rahmen der Abraham Accords, bilateraler Abkommen, die Israel 2020 mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain unterzeichnete, ernsthaft wiederbelebt.

In einem Bruch mit der offiziellen US-Politik seit Jahrzehnten erkannte die Trump-Regierung auch Jerusalem als Hauptstadt Israels an und verlegte die US-Botschaft von Tel Aviv in die Stadt, die von den meisten Ländern als Teil der besetzten palästinensischen Gebiete betrachtet wird.

Zur Freude der Israelis hat sich auch Trumps Position zur Zweistaatenlösung von der jahrzehntelangen US-Politik entfernt, da der gewählte Präsident sagte, dass er sich über ihre Realisierbarkeit nicht sicher sei.

Dennoch erhielt Trump bei den Wahlen 2024 die Mehrheit der muslimischen Stimmen, da er wiederholt versprach, den Krieg Israels gegen Gaza um jeden Preis zu beenden. Seine Positionen schwankten zwischen dem Drängen Israels, „wieder zum Frieden zurückzukehren und das Töten von Menschen zu beenden“, und der Aussage, dass „die Hölle losbrechen wird“, wenn die Hamas die israelischen Geiseln nicht freilässt.

Trump und Israels Rechtsextreme

Trump beanspruchte schnell die Lorbeeren für das lang erwartete Waffenstillstandsabkommen in Gaza, obwohl die Vereinbarung weitgehend mit dem Vorschlag übereinstimmt, den die Biden-Regierung im Mai 2024 vorgelegt hatte.

Aber es war der gewählte Präsident, der den immer wieder unterbrochenen Friedensgesprächen ein Gefühl der Dringlichkeit verlieh.

„Trump hat Israel keineswegs unter Druck gesetzt, sondern sich während seines Wahlkampfs 2024 noch stärker dessen Positionen angenähert“, schrieb Yair Rosenberg in der US-amerikanischen Publikation The Atlantic.

Zuvor waren rechtsextreme Mitglieder der Koalition von Netanjahu das größte Hindernis für ein Friedensabkommen. Sie drohten, Netanjahus Regierung zu stürzen, falls er eine Waffenstillstandsvereinbarung akzeptieren würde, die die Hamas in eine Machtposition in Gaza bringen würde.

Die gleichen radikalen Elemente kamen jedoch an Bord, als sie ihre Augen auf „größere Preise“ richteten, wie die Annexion des besetzten Westjordanlandes, sagt Rosenberg.

Sie hätten der Vereinbarung zugestimmt, um sich Trumps Gunst zu sichern, als er sein Amt antrat, fügt er hinzu.

Ramzy Baroud, Autor und palästinensischer Politologe, sagt, dass Palästina erneut „in Gegenmaßnahmen ausbrechen“ wird, wenn Trump auf dem Erbe seiner ersten Amtszeit aufbaut, ohne auf die minimalen Bestrebungen des palästinensischen Volkes einzugehen.

„Nach allem, was Gaza in seinem Kampf für Freiheit ertragen hat, werden die Palästinenser nicht übersehen, abgetan oder aus der politischen Gleichung gestrichen werden“, sagt er gegenüber TRT World.

QUELLE: TRT World

Kazim Alam

Kazim Alam ist Redakteur bei TRT World.

Übersetzt mit Deepl.com

