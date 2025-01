https://www.tagesspiegel.de/politik/wenn-putin-waffenstillstand-zustimmt-wagenknecht-fordert-sofortigen-stopp-der-militarhilfe-fur-die-ukraine-13042345.html

© dpa/Hannes P Albert

„Wenn Putin Waffenstillstand zustimmt“ : Wagenknecht fordert sofortigen Stopp der Militärhilfe für die Ukraine Der Westen solle dem russischen Machthaber ein Angebot machen, wenn dieser Friedensgesprächen zustimme, so die BSW-Chefin. Ein Lob aus Moskau gefällt Wagenknecht allerdings gar nicht. Von Sven Lemkemeyer 18. Januar 2025



Seit fast drei Jahren tobt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Eine Waffenruhe oder gar Friedensverhandlungen sind nicht in Sicht. Auch Donald Trump relativierte seine Ankündigungen, den Krieg nach seinem Amtsantritt am Montag sehr schnell zu beenden.

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht pocht nun in einem Interview mit der Funke Mediengruppe auf ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine. „Wir sollten Russland anbieten, die Waffenlieferungen sofort zu stoppen, wenn Russland einem Waffenstillstand an der jetzigen Frontlinie und dem Beginn von Friedensverhandlungen zustimmt“, so Wagenknecht.

Weiterlesen in tagespiegel.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …