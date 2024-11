Jeder Bürger, egal ob jüdisch oder nicht, muss sich angesichts einer solchen Stellungnahme fragen, steht dieser „Zentralrat der Juden in Deutschland“ noch auf dem Boden des Grundgesetzes? Und leistet er mit dieser Stellungnahme nicht propagandistische Beihilfe zum Völkermord? Und wen vertritt er eigentlich? Welcher „deutsche Jude“ kann sich eigentlich noch von so einem Zentralrat und seinen Aussagen vertreten fühlen? Und darf so eine Organisation noch als „Körperschaft des Öffentlichen Rechts“ mit Steuergeldern unterstützt werden? Evelyn Hecht-Galinski



https://www.zentralratderjuden.de/aktuelle-meldung/artikel/news/statement-dr-schuster-zum-haftbefehl-gegen-netanjahu-und-gallant/



„Dieser Haftbefehl gegen einen Ministerpräsidenten eines demokratischen Staates und seinen früheren Verteidigungsminister ist eine Absurdität. Israel verteidigt sich nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 gegen islamistischen Terror in Gaza und im Libanon. Allein der semantische Dualismus, Israel auf eine Stufe mit der Hamas zu stellen, grenzt an Unverfrorenheit und vollkommen verfehlten Amtsverständnis eines internationalen Strafgerichtshofs in Folge einer Anti-Israel-Propaganda. Die Bundesregierung darf diese Täter-Opfer-Umkehr nicht akzeptieren.“

