Gleiches gilt für die Deutsche Bundesregierung! Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeasteye.net/opinion/icc-arrest-warrants-us-must-distance-itself-increasingly-toxic-israel



ICC-Haftbefehle: Die USA müssen sich von einem zunehmend giftigen Israel distanzieren

Von David Hearst

21. November 2024

Wenn Trump es nicht auf eine Art und Weise zähmt, wie es Biden nicht konnte, kann Israel nur Washingtons globale kommerzielle und militärische Reichweite schwächen

Ein Demonstrant, der ein Kostüm trägt, das den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in einer Gefängnisuniform zeigt, ist am 8. Juli 2023 in Tel Aviv zu sehen (Jack Guez/AFP)

Sechs lange Monate sind vergangen, seit Chefankläger Karim Khan bei der Vorverfahrenskammer des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant und drei Hamas-Führer, von denen mindestens zwei inzwischen tot sind, beantragt hat.

In dieser Zeit wurden weitere 9.000 Palästinenser im Gazastreifen durch Israels grausame Bombardierung und unerbittliche Hungersnot getötet, so dass sich die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer auf 45.000 beläuft, wobei The Lancet davon ausgeht, dass sie um ein Vielfaches höher liegen könnte.

Die Tatsache, dass die drei Richter der Vorverfahrenskammer sechs Monate brauchten, um über diese Frage zu entscheiden, während die durchschnittliche Wartezeit zwei Monate beträgt, ist ein Beweis für den beispiellosen Druck, dem das höchste Gericht des internationalen Rechts ausgesetzt ist.

Im Gegensatz dazu dauerte es nur drei Wochen, bis der IStGH Haftbefehle gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Maria Aleksejewna Lwowa-Belowa, die russische Beauftragte für die Rechte des Kindes, erließ.

Der Druck auf diese drei tapferen Richter kam ausschließlich von den Ländern, die behaupten, für eine regelbasierte Weltordnung zu kämpfen.

US-Präsident Joe Biden führte den Angriff auf den IStGH und die internationale Justiz an, indem er Khans Antrag sofort als „empörend“ verurteilte.

„Und lassen Sie es mich klar sagen: Was immer dieser Staatsanwalt andeuten mag, es gibt keine Gleichstellung – keine – zwischen Israel und der Hamas. Wir werden immer an der Seite Israels stehen, wenn seine Sicherheit bedroht ist“, sagte Biden im Mai. Man beachte, dass dies gesagt wurde, bevor ein ordentliches Verfahren zugelassen wurde.

Kein Wunder, dass der Chefankläger selbst mit einer Kündigung wegen des Vorwurfs sexuellen Fehlverhaltens konfrontiert wurde, der nun einer externen Untersuchung unterzogen wird.

Sanktionierung des Gerichts

Bei den subtileren Versuchen, die Haftbefehle aus dem Weg zu räumen, argumentierte unter anderem das Vereinigte Königreich zunächst erneut mit einer Frage, die vom IStGH bereits geklärt worden war, nämlich der Zuständigkeit des Gerichts für Vorgänge in den besetzten Gebieten. Das Vereinigte Königreich argumentierte, dass es aufgrund des in den 1990er Jahren unterzeichneten, aber nie umgesetzten Osloer Abkommens nicht zuständig sei.

Dieses Argument wurde inzwischen von der Regierung von Premierminister Keir Starmer zurückgenommen. Ein Sprecher von Starmer ließ die Einwände des Vereinigten Königreichs gegen den IStGH-Prozess fallen und sagte: „Wir waren uns über die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit und der Unabhängigkeit der Gerichte sowohl im Inland als auch international im Klaren.“

We shall see.

In den USA, die das Römische Statut nicht unterzeichnet haben, liegt dem Kongress ein Gesetzentwurf vor, mit dem Druck auf den Internationalen Strafgerichtshof ausgeübt werden soll. Die Gesetzesvorlage, mit der das Gericht wegen der Haftbefehle sanktioniert werden soll, ist nichts weniger als ein plumper politischer Versuch, ein Gerichtsverfahren einzuschüchtern, aber 42 Demokraten im Repräsentantenhaus stimmten dafür. Das Weiße Haus war dagegen, und der Senat unter der Führung des scheidenden Demokratenführers Chuck Schumer muss ihn noch verabschieden.

Aber Senator John Thune, der Mehrheitsführer im Senat werden wird, wenn Donald Trump nächstes Jahr wieder Präsident wird, hat versprochen, den Internationalen Strafgerichtshof zu sanktionieren.

Die USA stehen für das Gesetz des Dschungels, in dem Recht und Unrecht verformbar sind und zum Spielball der Mächtigen werden.

„Wenn der IStGH und sein Ankläger ihr empörendes und rechtswidriges Vorgehen bei der Verfolgung von Haftbefehlen gegen israelische Beamte nicht rückgängig machen, sollte der Senat unverzüglich ein Sanktionsgesetz verabschieden, wie es das Repräsentantenhaus auf parteiübergreifender Basis bereits getan hat“, schrieb Thune vor einigen Tagen auf X (früher Twitter).

Dieser Druck auf die drei Richter wurde fast unerträglich. Eine von ihnen, die rumänische Richterin Iulia Motoc, bat letzten Monat aus gesundheitlichen Gründen darum, das dreiköpfige Gremium zu verlassen. Sie wurde durch die slowenische ICC-Richterin Beti Hohler ersetzt.

Trotz alledem haben diese mutigen Richter weitergemacht und die Haftbefehle erlassen. Ihnen gebührt uneingeschränktes Lob, denn sie – und nicht die Bidens dieser Welt – vertreten eine auf Regeln basierende Ordnung, die auf dem Vorrang des Völkerrechts beruht.

Die USA stehen für das Gesetz des Dschungels, in dem Recht und Unrecht formbar sind und zum Spielball der Mächtigen werden. Dennoch kam eine typische Reaktion auf den IStGH von einem Demokraten, Senator John Fetterman, der in den sozialen Medien postete: „Kein Ansehen, keine Relevanz, kein Weg. Scheiß drauf“, und fügte ein Emoji mit der israelischen Flagge hinzu.

Eine Minderheit von einem

Dies entspricht ganz der Minderheit der USA, die gerade im UN-Sicherheitsrat ein Veto gegen einen bedingungslosen und sofortigen Waffenstillstand in Gaza eingelegt haben – das vierte Mal, dass die USA dies in dem 13-monatigen Krieg getan haben.

Majed Bamya, der palästinensische Gesandte bei der UNO, sagte in einer eindringlichen Erklärung: „Es gibt kein Recht auf Massentötung von Zivilisten. Es gibt kein Recht, eine ganze Zivilbevölkerung auszuhungern. Es gibt kein Recht, ein Volk gewaltsam zu vertreiben, und es gibt kein Recht auf Annexion. Das ist es, was Israel in Gaza tut. Das sind seine Kriegsziele. Das Fehlen eines Waffenstillstands ermöglicht es ihm, damit fortzufahren.

ICC-Haftbefehle: Was wird Netanjahu und Gallant vorgeworfen?

Mehr lesen „

Kurz darauf bombardierten israelische Kampfflugzeuge einen Wohnblock in der Nähe des Kamal-Adwan-Krankenhauses im belagerten nördlichen Gazastreifen und töteten mindestens 66 Menschen.

Die USA legten ihr Veto ein, obwohl sie nur zwei Tage zuvor von ihrem Verbündeten gedemütigt worden waren. Zwei Wochen nach Trumps Wahlsieg am 5. November kritisierte Netanjahu in einer Ansprache vor der israelischen Knesset wiederholt Bidens Urteil.

„Die USA hatten Vorbehalte und schlugen vor, den Gazastreifen nicht zu betreten“, sagte Netanjahu. „Sie hatten Vorbehalte gegen die Einreise nach Gaza-Stadt, Khan Younis und, was am kritischsten ist, lehnten die Einreise nach Rafah entschieden ab.

„Präsident Biden hat mir gesagt, dass wir, wenn wir einmarschieren, allein sein werden“, fügte er hinzu. „Er sagte auch, dass er wichtige Waffenlieferungen an uns stoppen würde. Und das tat er auch. Ein paar Tage später erschien [US-Außenminister Antony] Blinken und wiederholte die gleichen Dinge, und ich sagte ihm, dass wir mit unseren Nägeln kämpfen werden.“

Dies sind die letzten Wochen einer Präsidentschaft, die als eine der berüchtigtsten in die Geschichte der USA eingehen wird.

Bidens Schwäche, wenn es darum ging, als wahrer Weltführer zu handeln, ließ seine republikanischen Vorgänger wie Ronald Reagan und George H. W. Bush im Vergleich dazu wie Säulen der Moral erscheinen.

Partner im Verbrechen

Als Biden vor vier Jahren sein Amt antrat, war die Messlatte in der „Hall of Shame“ bereits so niedrig wie nie zuvor, und das nach einer Trump-Präsidentschaft, die alle Voraussetzungen für die folgende Explosion geschaffen hatte. Aber Biden schaffte es, mit seinem Management von Israels Krieg gegen den Gazastreifen in noch tiefere Tiefen hinabzusteigen.

Eine Passage im ICC-Urteil macht die Verantwortung der USA für das Blutbad in Gaza brutal deutlich. Die Kammer stellte fest, dass Israel zwar Appelle des UN-Sicherheitsrats, des UN-Generalsekretärs, von Staaten sowie von Regierungs- und zivilgesellschaftlichen Organisationen zur humanitären Lage in Gaza ignorierte, aber auf Druck der USA reagierte.

„Die Kammer stellte auch fest, dass die Entscheidungen, die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zuzulassen oder zu erhöhen, oft an Bedingungen geknüpft waren“, so das Gericht. „Sie wurden nicht getroffen, um Israels Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht zu erfüllen oder um sicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung in Gaza angemessen mit den benötigten Gütern versorgt wird. Vielmehr waren sie eine Reaktion auf den Druck der internationalen Gemeinschaft oder auf Bitten der Vereinigten Staaten von Amerika. In jedem Fall reichte die Aufstockung der humanitären Hilfe nicht aus, um den Zugang der Bevölkerung zu lebenswichtigen Gütern zu verbessern“.

Mit anderen Worten: Netanjahu hat die Einstellung der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern und der humanitären Hilfe nicht nur offen mit den Zielen des Krieges in Verbindung gebracht, sondern die Versorgung mit Lebensmitteln von dem Druck abhängig gemacht, dem er ausgesetzt war.

„Die Kammer hat daher hinreichende Gründe für die Annahme gefunden, dass Herr Netanjahu und Herr Gallant die strafrechtliche Verantwortung für das Kriegsverbrechen des Aushungerns als Methode der Kriegsführung tragen“, stellte das Gericht fest.

Diese Feststellung macht die USA ausdrücklich zu einem Partner bei Netanjahus Verbrechen.

Man kann die Bedeutung der Haftbefehle des IStGH nicht hoch genug einschätzen. Der Gerichtshof verfügt nicht über Vollstreckungsbefugnisse. Er ist darauf angewiesen, dass die Mitgliedsstaaten Verdächtige festnehmen und ausliefern.

Mit diesen Haftbefehlen wird also jedem der 124 Vertragsstaaten des Römischen Statuts der Fehdehandschuh hingeworfen. Und die Frage, die sich jedem Land stellt, das nun völkerrechtlich verpflichtet ist, diese Haftbefehle aufrechtzuerhalten und zu vollstrecken, ist eine einfache: „Glauben Sie an das Völkerrecht oder an das Gesetz des Dschungels?“

Die Schlinge zieht sich zu

Einige Länder des Globalen Südens werden keine Schwierigkeiten haben, eine solche Frage zu beantworten, andere hingegen schon.

Insbesondere wird sie das Vereinigte Königreich und alle europäischen Länder vor große Herausforderungen stellen, die das Rückgrat der Unterstützung für Israels Angriff auf die Bevölkerung des Gazastreifens gebildet haben und die immer wieder ihr Veto gegen die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand eingelegt haben.

Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien haben alle argumentiert, dass Israel das Recht hat, seinen Krieg gegen den Gazastreifen im Namen der Selbstverteidigung fortzusetzen, und haben im eigenen Land große Kampagnen geführt, um Proteste zu kriminalisieren, zunächst als antisemitisch und in letzter Zeit als Terrorismus.

Die rechtliche Herausforderung für diese Länder ist jedoch beträchtlich. Die ICC-Haftbefehle gelten nicht nur für die beiden genannten israelischen Führer. Die Haftbefehle können innerstaatliche Verfahren gegen andere israelische Staatsbürger auslösen, insbesondere gegen Doppelstaatsangehörige in europäischen Ländern, weil das Gericht festgestellt hat, dass Straftaten begangen wurden.

Die Haftbefehle ziehen die Schlinge der Weltöffentlichkeit und des internationalen Rechts um Israels Hals zu

„Jeder andere, der an der Begehung der Verbrechen beteiligt war, kann auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene vor Gericht gestellt werden“, erklärte Triestino Marinello, ein internationaler Menschenrechtsanwalt, der palästinensische Opfer vor dem IStGH vertritt, gegenüber Middle East Eye.

Es ist unwahrscheinlich, dass Netanjahu oder Gallant den politischen Willen von Starmer durch einen Besuch im Vereinigten Königreich oder in einem anderen Land, in dem diese Haftbefehle zugestellt werden könnten, testen werden.

Aber würde Starmer als ehemaliger Direktor der Staatsanwaltschaft die Strafverfolgung britischer Staatsbürger mit doppelter Staatsangehörigkeit zulassen, die an den Verbrechen beteiligt waren, die der IStGH jetzt in Gaza festgestellt hat? Dies ist ein weitaus schärferer Test für die Entschlossenheit des Vereinigten Königreichs, das Völkerrecht zu wahren.

Selbst wenn nichts passiert, ziehen die Haftbefehle die Schlinge der Weltmeinung und des internationalen Rechts um Israels Hals enger. Dies kann seine weltweite Isolation nur noch verstärken.

Sollten Netanjahu und Gallant einen Blick auf die mehr als fünf Dutzend anderen Angeklagten auf der Website des IStGH werfen, so befinden sie sich nicht in guter Gesellschaft für israelische Führer, die sich als Teil der westlichen Welt betrachten.

Da ist Omar al-Bashir, der ehemalige Präsident des Sudan; Joseph Kony, der ugandische Anführer der Lord’s Resistance Army; Sergei Shoigu, der ehemalige russische Verteidigungsminister; und natürlich Putin selbst.

Verdoppelung

Die israelische Koalitionsregierung reagierte instinktiv mit einer weiteren Verschärfung der Maßnahmen. Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, bezeichnete die Entscheidung des Gerichts von Anfang bis Ende als antisemitisch und sagte, Israel solle auf den IStGH mit der Ankündigung der Annexion des Westjordanlandes reagieren.

Die neue Trump-Administration könnte dies durchaus unterstützen, aber Trump selbst sollte erst einmal nachdenken, bevor er aus der Hüfte schießt.

Der ICC-Haftbefehl gegen Netanjahu: Was als nächstes zu erwarten ist

Mehr lesen „

Wenn er zu seinem Wort steht, „Amerika an die erste Stelle zu setzen“, wäre es in der Tat klug von Trump, sich von den rücksichtslosen Aktionen eines Pariastaates zu distanzieren. Andernfalls könnte er einfach Bidens altem Beispiel folgen und zulassen, dass Israel die USA mit in den Abgrund reißt.

Trump, der Erzpragmatiker, muss einsehen, dass er, wenn er Israel erlaubt, den Iran anzugreifen, das Westjordanland zu annektieren und den Gazastreifen wieder zu besetzen, all die lukrativen Handels- und Immobiliengeschäfte vergessen kann, von denen er beim Wiederaufbau der Region schwärmt.

Von nun an kann Israel, wenn es nicht auf eine Art und Weise gezähmt wird, zu der Biden nicht in der Lage war, die globale kommerzielle und militärische Reichweite Washingtons nur schwächen. Es kann es nicht verbessern, geschweige denn als eine Säule davon fungieren.

Israel ist für seinen amerikanischen Partner eine schlechte kommerzielle Wette geworden.

Trotz all der evangelikalen Prahlerei und des Geldes von Miriam Adelson, der israelisch-amerikanischen Milliardärin, die hinter seiner Präsidentschaftskampagne steht, bezweifle ich sehr, dass der ultra-säkulare und ultra-transaktionale Trump dies nicht schon längst erkannt hat.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …