Testimony from prison: unprecedented brutality against Palestinian detainees Ever since October 7, Israeli prison authorities have unleashed a brutal campaign of repression against Palestinian prisoners, including severe beatings, humiliation, and the deprivation of food, health care, and basic amenities.

Seit dem 7. Oktober haben die israelischen Gefängnisbehörden eine brutale Repressionskampagne gegen palästinensische Gefangene gestartet. Dazu gehören schwere Schläge, Demütigungen und der Entzug von Nahrung, medizinischer Versorgung und grundlegenden Annehmlichkeiten.

Zeugnis aus dem Gefängnis: beispiellose Brutalität gegen palästinensische Gefangene

Von einem anonymen Mitwirkenden

21. November 2023 1

Eine arabische Version dieses Berichts erschien zuerst im Institut für Palästinastudien und wurde von Ruba Bakeer übersetzt und mit Erlaubnis wiederveröffentlicht.

Dieses Zeugnis ist aus unserem täglichen Leben im Gefängnis. Ich habe ihn in aller Eile unter schwierigen Haftbedingungen verfasst, vor allem wegen der absichtlichen Stromausfälle, des Mangels an lebenswichtigen Dingen wie Zigaretten, des Mangels an unseren Grundbedürfnissen und der allgemeinen gewalttätigen und instabilen Bedingungen, in denen wir leben.

– Abu Hanin*, ein palästinensischer Gefangener.

* Die Identität des Autors wurde verborgen, um ihn vor der Repressalienkampagne des Siedlerkolonialstaates gegen palästinensische Gefangene zu schützen.

Zu einer Zeit, in der unser Volk und der Widerstand im Gazastreifen seit dem 7. Oktober einem beispiellosen faschistischen Angriff ausgesetzt sind, der aus Völkermord und Zwangsvertreibung besteht, der unter den Augen der ganzen Welt und unter eklatanter Verletzung aller internationalen Konventionen und Normen, die die Regeln des Krieges definieren, stattgefunden hat; zu einer Zeit, in der unser Volk im Westjordanland und in Jerusalem jeden Tag Repressionen, Misshandlungen, Verhaftungen und Massakern ausgesetzt ist; in einer Zeit, in der unser Volk in den 48 besetzten Gebieten mit ständigen Israelisierungskampagnen, Plänen zur Überflutung mit organisierter Kriminalität, Verhaftungskampagnen und Knebelung konfrontiert ist; in einer Zeit, in der unser Volk in der palästinensischen Diaspora verfolgt und seines natürlichen Rechts beraubt wird, seine Stimme gegen den zionistischen Kolonialfaschismus zu erheben; in diesen Zeiten sind wir, in der „sechsten palästinensischen Geographie“ (wie sie von Dr. Abdul Rahim Al-Sheikh) – die Gefängnisse der zionistischen Kolonisatoren, die sich über das gesamte Heimatland erstrecken – einem brutalen faschistischen Angriff ausgesetzt, dem ersten seiner Art seit den ersten Jahren des Betriebs israelischer Gefängnisse nach unserer zweiten Katastrophe im Jahr 1967.

Dieser Angriff hat alle unsere Errungenschaften in Bezug auf menschenwürdige Lebensbedingungen als Gefangene zunichte gemacht, einschließlich Essen, Trinken, Reinigungsmittel, Hofgang, Gesundheitsfürsorge, Familienbesuche, Fernsehen, Radio, Zugang zu Büchern, Stiften und Heften, Zugang zu persönlichen Gegenständen wie Kleidung und Familienbildern, Zugang zu Mitteln zum Schutz vor der extremen Kälte des Winters und so weiter.

Die Gefangenen stehen im Mittelpunkt der „Operation Al-Aqsa-Flut“.

Die Politik des langsamen Todes der zionistischen Kolonialisten ist nicht länger eine Metapher für die ständige Tötung von Gefangenen, sei es in Zellen, Verhörzentren oder Gefängnissen. Vielmehr sind sie Teil einer greifbaren Realität geworden, die täglich und auf verschiedene Weise gegen alle Gefangenen angewandt wird, einschließlich systematischer Folter und schwerer Schläge. Neue Gefangene, von denen eine beträchtliche Anzahl seit dem 7. Oktober befreit und wieder inhaftiert wurde, sowie Gefangene aus dem Gazastreifen, insbesondere solche, die in den besetzten Gebieten gearbeitet haben, sind die Hauptziele dieser Angriffe.

Infolge dieser Praktiken sind sechs Gefangene ums Leben gekommen, darunter Omar Daraghmeh, Arafat Hamdan, Abdel Rahman Marei, Thaer Abu Asab, Majed Zaqoul und ein weiterer Gefangener aus dem Gazastreifen, dessen Identität noch nicht bekannt ist. Darüber hinaus wurden Dutzende von Gefangenen, darunter auch ältere Menschen, schwer verletzt, ohne dass sie eine Behandlung erhielten.

Nach Aussagen mehrerer Gefangener werden die genannten schweren Schläge nicht nur von Mitgliedern der im Ofer-Gefängnis eingesetzten Repressionseinheiten, sondern auch von Angehörigen des israelischen Strafvollzugsdienstes ausgeübt. Dabei werden unter anderem Gummigeschosse verschossen und neue Gefangene, die zu Verhören des Shin Bet und der Polizei gebracht werden, gezwungen, ihren Rücken und Kopf extrem zu beugen. Wer sich diesen Anweisungen nicht fügt, wird schwer verprügelt!

Hinzu kommt eine Flut von Beleidigungen, Flüchen und Provokationen während der täglichen Zählung und Inspektion von Fenstern und Böden mit dem Ziel, die Gefangenen zu Reaktionen und damit zur Anwendung übermäßiger Gewalt zu bewegen. Die Gefangenen, die sich der Absicht hinter solchen Praktiken bewusst sind, behalten jedoch die Selbstkontrolle, um zu vermeiden, dass sie angegriffen oder gar getötet werden.

Es ist klar, dass die Tötung von Gefangenen durch Folter und schwere Schläge jetzt auf der Tagesordnung der israelischen Strafvollzugsbehörde steht, eine Umsetzung der vom Minister für die so genannte „nationale Sicherheit“, Itamar Ben-Gvir, geförderten Politik.

Die israelischen Medien enthüllten, dass die zionistischen Sicherheitsdienste den Beginn des Angriffs auf unser Volk im Gazastreifen als eine gute Gelegenheit betrachteten, Ben-Gvirs Plan umzusetzen, gegen die Gefangenen vorzugehen und ihre Errungenschaften nach jahrzehntelangem Kampf auszulöschen. Sie haben keine Angst mehr vor der Situation, die sich aus der Gefangenenfrage ergibt; sie ist bereits explosiv geworden, da der Slogan „alle Gefängnisse weiß machen“ nun im Mittelpunkt der Operation „Al-Aqsa-Flut“ steht. Die palästinensischen Gefangenen sind somit zur Zielscheibe von Racheakten geworden.

Infolgedessen muss der israelische Strafvollzugsdienst nicht mehr das anwenden, was als Eindämmungspolitik für den Umgang mit Gefangenen erscheinen könnte. Stattdessen haben sich Diskurs und Praxis auf die Anwendung einer eisernen Faust verlagert, wobei der Schwerpunkt auf Versuchen liegt, die Kontrolle durch verstärkte Gewalt auszuüben – ein deutliches Anzeichen für eine Rückkehr zu traditionellen Repressionsmethoden, die in den ersten Jahren der Entstehung der Gefangenenbewegung angewandt wurden.

Im Mittelpunkt steht dabei die Manifestation direkter „struktureller Gewalt“ in Form von Folter, brutalen Schlägen und Hundeangriffen. Darüber hinaus werden auch indirekte Formen der Folter praktiziert, die vielleicht am besten durch den gefühllosen Ansatz der israelischen Siedlerkolonialbehörde, „sie sterben zu lassen“, verkörpert werden. Dies geschieht durch Aushungern, Vernachlässigung der medizinischen Versorgung, extreme Kälte, Verweigerung grundlegender menschlicher Bedürfnisse und eine erstickende Belagerung, die die Bewegungsfreiheit der Gefangenen einschränkt, zusätzlich zu anderen Formen von Gewalt und Folter.

Kollektive Bestrafung von Freiheitskämpfern

Sich satt zu fühlen, ist jetzt per offiziellem Dekret verboten! Heute beschränken sich die Frühstücksrationen der palästinensischen Gefangenen auf einen Löffel Joghurt und eine Scheibe Tomate oder Paprika. Das Mittagessen besteht oft aus einer begrenzten Menge ungekochten Reises mit ein paar Körnern gekochter Linsen, Mais, Bohnen oder Erbsen und manchmal Hot Dogs oder „Schnitzel“. Putenfleisch wird roh serviert und von den Gefangenen nicht gegessen. Zum Abendessen gibt es einen Löffel Hummus und manchmal ein Ei mit einer Kartoffel. Obst ist seit Beginn der Aggression verboten. Die Gefangenen spüren einen echten Hunger, der durch ihre Adern fließt. Sie versuchen, ihn zu stillen, indem sie ein Stück Brot und etwas Wasser essen, falls verfügbar.

Vor der Razzia war die Situation anders, da die politischen Gefangenen die Gefängnisküche betrieben, aber jetzt ist es ihnen verboten, dies zu tun. Vor Beginn der Repressionen wurde das Essen in den Zellen mit Elektroherden zubereitet, die später beschlagnahmt wurden. Der erhebliche Mangel an Quantität und Qualität des Essens wurde durch den Kauf in der Gefängniskantine ausgeglichen, wozu auch Obst und Gemüse gehörten, die manchmal erlaubt waren. Jetzt ist die Kantine geschlossen, und es ist verboten, den Gefangenen [von ihren Familien] Geld zu überweisen, sei es von ihren Familien oder von der Palästinensischen Autonomiebehörde.

Wasser ist das einzige Getränk, das die Gefangenen zu sich nehmen dürfen, so dass Tee und Kaffee zu einem Luxusgut werden. Das Gleiche gilt für Zigaretten; die Vorräte, die die Gefangenen früher besaßen, sind bereits aufgebraucht.

Die Gefangenen werden kollektiv bestraft, u. a. wird tagsüber der Strom in den Zellen abgestellt, und nachts darf das Licht nur zur Überwachung und Durchsuchung im Halbstundentakt eingeschaltet werden. Diese Praxis wie auch andere Verfahren spiegeln eine rachsüchtige Mentalität wider, die tief in Autoritarismus und Faschismus verwurzelt ist. Auch die Zeit im Hof ist auf ein kurzes 15-Minuten-Fenster pro Zelle beschränkt, in dem in der Regel acht Gefangene duschen, kurze Spaziergänge unternehmen und in begrenztem Umfang mit den Gefangenen in den benachbarten Zellen durch die Gitter der Eisentüren kommunizieren können.

Früher haben wir gesagt, dass die Kolonialbehörden der Siedler eine bewusste Politik der „medizinischen Vernachlässigung“ betreiben. Heute brauchen wir eine andere Beschreibung, denn die medizinische Versorgung ist völlig unzureichend. Während Gefangene, die an chronischen Krankheiten leiden, noch jede Woche einen Teil ihrer Medikamente erhalten, können Patienten, die an akuten und saisonalen Krankheiten wie der Grippe leiden, keine Medikamente, medizinische Versorgung oder Krankenhausbehandlung erhalten. Sie sind daher gezwungen, mit Medikamenten auszukommen, die sie in ihren Zellen hätten aufbewahren können.

In den vergangenen Wochen haben die Allgemeinärzte die Abteilungen nicht besucht, um kranke Gefangene zu untersuchen. Darüber hinaus zögern die Gefangenen sehr, medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen, obwohl sie diese benötigen, da sie befürchten, dass ihr Besuch in der Klinik als Vorwand für körperliche Misshandlungen dienen könnte, was die koloniale Denkweise der Siedler bestätigt, die besagt, dass man sie sterben lassen muss. Diese Logik lag dem Vorgehen gegen Gefangene im offenen Hungerstreik schon immer zugrunde.

Bei der Versorgung der Gefangenen wird eine Politik der Rationierung verfolgt, die auch grundlegende Hygienematerialien wie Toilettenpapier, Spülmittel, Shampoo usw. umfasst. Diese Materialien werden in sehr begrenzten Mengen aus der geschlossenen Kantine auf Kosten der Gefangenen bereitgestellt. Darüber hinaus ist es den Gefangenen untersagt, grundlegende Reinigungsmittel wie Besen und Bodenwischer in den Zellen aufzubewahren!

Seit dem 7. Oktober werden auch die Organisationsstrukturen der Gefangenen in den Gefängnissen gezielt angegriffen. Vor allem die Kampfkomitees der Gefangenen, die nationalen Komitees, die Kantinenkomitees und die Vertretungen der politischen Gruppierungen und Gefängnisabteilungen wurden allesamt aufgelöst, und die Gefängnisverwaltung weigert sich derzeit, sich auf irgendeine Form der kollektiven Vertretung der Gefangenen einzulassen, was zeigt, dass kollektive nationale Aktionen und die Führung der verschiedenen Gruppierungen ins Visier genommen werden. Stattdessen versucht die Gefängnisverwaltung, den Gefangenen ein System der individuellen Behandlung aufzuzwingen, um 56 Jahre in die Vergangenheit zurückzugehen.

Zu den Angriffen auf die Gefangenen gehören auch das Verbot von Familienbesuchen in allen Gefängnissen und die Beschlagnahmung von Fernsehern, Radios, Büchern, Stiften, Notizbüchern und sämtlichen Besitztümern wie Familienfotos, Schuhen und Kleidung – die Gefangenen dürfen ein Kleidungsstück zum Wechseln behalten – sowie der Entzug des Zugangs zu Spiegeln, Spielen im Freien, Kaltwasserkühlschränken usw.

Zu den kollektiven Bestrafungen gehört auch, dass die Fenster der Gefängniszellen trotz der extremen Kälte geöffnet bleiben und die beschlagnahmte Winterkleidung nicht an die Gefangenen zurückgegeben wird. Die Zellenausstattung beschränkt sich auf eine Matratze und bestenfalls eine Decke, und einige Häftlinge haben nur eine leichte Sommerdecke. Auch das Rasieren ist verboten, und die Rasierwerkzeuge wurden beschlagnahmt.

Beileidsbekundungen für Gefangene, deren Familienangehörige in diesem völkermörderischen Krieg ums Leben gekommen sind, stehen ebenfalls im Vordergrund der Einschränkungen für palästinensische Gefangene. Dies war der Fall bei einem Vater, der zusammen mit zwei seiner Söhne verhaftet wurde, während der dritte den Märtyrertod erlitt. Dies war auch der Fall bei einem anderen Gefangenen, der seinen Bruder verloren hat. Auch das gemeinschaftliche Gebet in den Höfen ist verboten worden.

Die Liste der Verbote und Strafen lässt sich beliebig fortsetzen.

Die Gefangenen leben unter enormem Druck, aber sie bleiben standhaft gegenüber der Gefängnisverwaltung und den Repressionseinheiten, die bereit sind, sie bis zum Äußersten zu misshandeln, zumal die Gefangenen sich ihre Befreiung vorstellen können. Für die Gefangenen gibt es nichts Schöneres als die lang ersehnte Freiheit.

Mahmoud Darwish sagt: „Im Gefängnis soll man nicht sagen, dass alles vorbei ist. Im Gefängnis sagt man, dass alles begonnen hat. Und der Anfang ist die Freiheit.“ Die palästinensischen Freiheitskämpfer versichern, dass die terroristische Angriffswelle gegen sie sie nicht von ihrem großen Volk isolieren wird, das einen hohen Preis für die Erlangung der Freiheit zahlt, noch wird sie sie daran hindern, frei zu denken, was die strengsten Beschränkungen durchbrechen kann, so wie Nelson Mandela zu sagen pflegte: „Nichts im Gefängnis ist befriedigend, außer einer Sache: Zeit zu haben, um zu meditieren und zu denken.“

