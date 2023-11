Invoking the Genocide Convention Against Israel Sam Husseini suggests ways global outrage can be harnessed to help induce a country to invoke the Genocide Convention against Israel at the International Court of Justice. By Sam Husseini Substack Some of the greatest successes in recent human history have combined protest movements with

Nationaler Marsch auf Washington für ein freies Palästina am 4. November. (Diane Krauthamer, Flickr,

Sam Husseini schlägt vor, wie die weltweite Empörung genutzt werden kann, um ein Land dazu zu bewegen, die Völkermordkonvention gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof geltend zu machen.

Anrufung der Völkermordkonvention gegen Israel

Von Sam Husseini

Substack

21. November 2023

Einige der größten Erfolge in der jüngeren Geschichte der Menschheit haben Protestbewegungen mit starken diplomatischen Schritten kombiniert.

Im Februar 1998 schien die Clinton-Regierung kurz davor zu stehen, den Irak massiv anzugreifen, doch der lautstarke Widerstand der amerikanischen Öffentlichkeit, insbesondere bei einer CNN-Rathaussitzung in Ohio, und die Reise des UN-Generalsekretärs Kofi Annan in den Irak wehrten den Angriff der US-Regierung ab.

Im darauf folgenden Jahr, in der Schlacht von Seattle, führten kombinierte Proteste auf den Straßen und Delegationen aus dem globalen Süden, die ihr Rückgrat gefunden hatten, zum Scheitern der Pläne der Welthandelsorganisation. Dies war ein großer Rückschlag für die globalen Konzerninteressen.

Inzwischen gibt es eine weltweite Bewegung, die sich weitgehend auf Massenproteste stützt, um Israels Völkermord an den Palästinensern in Gaza zu stoppen.

Mehrere Länder, darunter Südafrika, Bangladesch, Bolivien, die Komoren, Dschibuti sowie Kolumbien, Algerien und die Türkei haben beantragt, dass der Internationale Strafgerichtshof israelische Beamte verfolgt.

Das Problem ist, dass der IStGH seit Jahren mit der Strafverfolgung von Israelis hinterherhinkt. Er wurde als „Gericht des weißen Mannes“ bezeichnet, nachdem er sich nur mit Afrikanern befasst hatte, und, nachdem er Israel bei einem früheren Angriff auf Gaza vom Haken gelassen hatte, als „Schwindel“. Einige dieser Nationen haben Israels Kriegsverbrechen als „Völkermord“ bezeichnet.

Sie sollten ihren Worten Taten folgen lassen und sich auf den entsprechenden Vertrag berufen. Andere Länder, die Israel besonders kritisch gegenüberstehen, sind Pakistan, Brasilien, Chile, Belize, Jordanien, Tschad, Honduras, Bahrain, Venezuela, Iran und Kuba.

Der Internationale Gerichtshof, auch Weltgerichtshof genannt, hat dagegen gegen Israel entschieden. Bisher handelte es sich bei diesen Urteilen jedoch um beratende Stellungnahmen. Im Jahr 2004 entschied er gegen Israel in einem Fall, der seine Mauer betraf. Es wird erwartet, dass er in einem anderen Fall gegen die langfristige Politik Israels entscheiden wird.

Dringlichkeitsprozesse

Die Flagge der Vereinten Nationen weht am 13. November auf Halbmast vor dem UN-Hauptquartier in Trauer um die in Gaza getöteten Kollegen. (UN-Foto/Evan Schneider)

Prof. Francis Boyle, der die Bosnier erfolgreich vor dem Weltgerichtshof vertrat, ist der Ansicht, dass es jetzt möglich ist, dem Weltgerichtshof mit Hilfe von Dringlichkeitsverfahren mehr Schlagkraft zu verleihen. Dies kann durch die Berufung auf die Völkermordkonvention geschehen. Dies wird von Boyle skizziert, vom UN-Whistleblower Craig Mokhiber angemerkt, von der Friedensnobelpreisträgerin Mairead Maguire unterstützt und von mir beschrieben. Und zuletzt von Craig Murray, jetzt ein Menschenrechtsaktivist, der britischer Botschafter in Usbekistan und Rektor der Universität von Dundee war.

Murray hat gerade den Artikel „Activating the Genocide Convention“ geschrieben, in dem es heißt:

„Es gibt 149 Vertragsstaaten der Völkermordkonvention. Jeder von ihnen hat das Recht, den in Gaza stattfindenden Völkermord anzuprangern und ihn den Vereinten Nationen zu melden. Für den Fall, dass ein anderer Vertragsstaat die Behauptung des Völkermordes bestreitet – und Israel, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich sind alle Vertragsstaaten – ist der Internationale Gerichtshof [auch Weltgerichtshof genannt] verpflichtet, über ‚die Verantwortung eines Staates für Völkermord‘ zu entscheiden.“

Murray zitiert aus der Völkermordkonvention und führt Beweise dafür an, dass Israel Völkermord begeht und dass die Regierungen der USA und Großbritanniens daran zumindest mitschuldig sind. Dann erklärt er:

„Der Internationale Gerichtshof ist die am meisten respektierte internationale Institution; während die Vereinigten Staaten seine obligatorische Gerichtsbarkeit abgelehnt haben, hat das Vereinigte Königreich dies nicht getan, und die EU akzeptiert sie positiv.

Wenn der Internationale Gerichtshof einen Völkermord feststellt, muss der Internationale Strafgerichtshof nicht feststellen, dass ein Völkermord stattgefunden hat. Dies ist wichtig, denn im Gegensatz zum erhabenen und unabhängigen IGH ist der IStGH eine Marionetteninstitution der westlichen Regierungen, die sich aus der Affäre ziehen wird, wenn sie kann.

Wenn der IGH jedoch Völkermord und Beihilfe zum Völkermord feststellt, würde sich die Aufgabe des IStGH darauf beschränken, festzustellen, welche Personen die Verantwortung tragen. Das ist eine Aussicht, die das Kalkül von Politikern durchaus verändern kann.

„Es ist auch die Tatsache, dass ein Verweis auf Völkermord die westlichen Medien zwingen würde, das Thema anzusprechen und den Begriff zu verwenden, anstatt nur Propaganda über Hamas-Kampfbasen in Krankenhäusern zu verbreiten. …

„Ich fürchte, die Frage, warum Palästina sich nicht auf die Völkermordkonvention berufen hat, führt uns an einen sehr dunklen Ort. … Es ist die Fatah, die den palästinensischen Sitz bei den Vereinten Nationen innehat, und die Entscheidung, ob Palästina die Völkermordkonvention in Anspruch nehmen soll, liegt bei Mahmoud Abbas. Es wird täglich schwieriger, Abbas zu unterstützen. Er scheint außerordentlich passiv zu sein, und man kann sich des Verdachts nicht erwehren, dass er mehr damit beschäftigt ist, den palästinensischen Bürgerkrieg wieder aufleben zu lassen, als sich gegen den Völkermord zu wehren.

Mit der Berufung auf die Völkermordkonvention könnte er sich und die Fatah wieder in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Aber er tut nichts. Ich will nicht glauben, dass Korruption und das Versprechen, den Gazastreifen zu erben, Mahmouds Beweggründe sind. Aber im Moment kann ich mich an keine andere Erklärung klammern, an die ich glauben könnte.

Reden von Mahmoud Abbas, dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, und verbündeten palästinensischen Persönlichkeiten sollten daher äußerst skeptisch betrachtet werden.

Es ist, gelinde gesagt, auch sehr merkwürdig, dass Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, und andere Beamte eine Erklärung „Gaza: UN-Experten rufen internationale Gemeinschaft auf, Völkermord am palästinensischen Volk zu verhindern“ veröffentlicht haben – die Völkermordkonvention aber mit keinem Wort erwähnt haben.

Wie Murray schreibt:

„Jeder der 139 Vertragsstaaten könnte sich auf die Völkermordkonvention gegen Israel und seine Mitverschwörer berufen. Zu diesen Staaten gehören Iran, Russland, Libyen, Malaysia, Bolivien, Venezuela, Brasilien, Afghanistan, Kuba, Irland, Island, Jordanien, Südafrika, die Türkei und Katar. Aber kein einziger dieser Staaten hat den Völkermord [unter Berufung auf die Konvention] angeprangert. Und warum?

„Es liegt nicht daran, dass die Völkermordkonvention ein toter Buchstabe ist. Das ist sie nicht. Sie wurde von Bosnien und Herzegowina gegen Serbien geltend gemacht, und der IGH entschied gegen Serbien in Bezug auf das Massaker in Srebrenica.“

Murray merkt an, dass dies zu Strafverfolgungen geführt hat.

Er fügt hinzu: „Einige Staaten haben vielleicht einfach nicht daran gedacht. Vor allem für arabische Staaten könnte die Tatsache, dass Palästina selbst sich nicht auf die Völkermordkonvention berufen hat, eine Ausrede sein. Die EU-Staaten können sich hinter der Einstimmigkeit des Blocks verstecken.

„Aber ich fürchte, die Wahrheit ist, dass sich kein Staat ausreichend um die Tausenden von palästinensischen Kindern kümmert, die bereits getötet wurden, und um Tausende weitere, die in Kürze getötet werden, um einen weiteren Faktor der Feindseligkeit in ihre Beziehungen zu den Vereinigten Staaten einzubringen. Genau wie beim [jüngsten] Gipfel in Saudi-Arabien, wo sich die islamischen Länder nicht auf einen Öl- und Gasboykott Israels einigen konnten, ist den Machthabern ein Völkermord in Gaza in Wahrheit egal. Es geht ihnen um ihre eigenen Interessen.

„Es braucht nur einen Staat, der sich auf die Völkermordkonvention beruft und das Narrativ und die internationale Dynamik verändert. Das wird nur durch die Macht der Menschen geschehen, die ihren Regierungen diese Idee aufzwingen. Hier kann jeder einen kleinen Beitrag leisten, um den Druck zu erhöhen. Bitte tun Sie, was Sie können.“

Gewöhnliche Bürger können Länder, die Israel gegenüber kritisch eingestellt sind, dazu drängen, die Völkermordkonvention vor dem Internationalen Gerichtshof geltend zu machen, indem sie Gruppen und einflussreiche Personen dazu bringen, dies zu einer dringenden Forderung zu machen.

Zu den Protesten in New York City könnten Besuche und Mahnwachen bei den Vertretungen dieser Länder gehören. Aktivisten, die verhaftet wurden, weil sie gegen das israelische Abschlachten protestiert haben, können UN-Beamte aus israelkritischen Ländern bitten, sich auf die Völkermordkonvention zu berufen.

Palästinenser in Ramallah können sich vielleicht direkt an die Vertreter verschiedener Länder in Palästina wenden.

Dies kann überall geschehen. Die Demonstranten in London können sich respektvoll an die Botschaften der verschiedenen israelkritischen Länder wenden.

Direkter Druck auf die US-amerikanische und die israelische Regierung ist mit Herzen aus Stein verbunden. Andere Staaten, die sich auf die Völkermordkonvention berufen, könnten der Schlüssel zur Beendigung des Gemetzels sein.

Palästina-Solidaritätsmarsch in London am 9. Oktober (Alisdare Hickson, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Außerdem könnte dies ein Wendepunkt in den globalen Beziehungen sein. Sollte der Internationale Gerichtshof eine positive Eilentscheidung fällen, würde dies die USA und Israel in der UNO dramatisch isolieren.

Die USA würden natürlich versuchen, alles im UN-Sicherheitsrat zu blockieren. Aber mit einem Urteil des Weltgerichtshofs, so Boyle, wären die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich die Generalversammlung im Rahmen des Verfahrens von Uniting for Peace durchsetzen könnte.

In Verbindung mit anhaltenden Protesten, wie bei der WTO und anderen kritischen Auseinandersetzungen, könnten die Kosten für die Fortsetzung des Gemetzels untragbar werden. Darüber hinaus könnte ein Urteil des Weltgerichtshofs andere rechtliche Bemühungen, wie die universelle Gerichtsbarkeit, erleichtern.

Damit all dies geschehen kann, muss ein Land vortreten und sich auf die Völkermordkonvention berufen.

Täuschen Sie sich nicht: Jede Nation, die dies tut, könnte von den USA und Israel auf heimtückische Weise ins Visier genommen werden. Jede solche Nation sollte jedes bisschen Unterstützung erhalten, das Menschen guten Willens aufbringen können.

Hier ist eine Website, auf der alle Botschaften und anderen diplomatischen Vertretungen auf der ganzen Welt aufgelistet sind. Menschen von überall her können diese Botschaften und Vertretungen anmailen, anrufen und aufsuchen, um diese Länder aufzufordern, alle legalen Mittel zu nutzen, um Israel zum Aufhören zu zwingen, einschließlich der Berufung auf die Völkermordkonvention: embassy-worldwide.com.

Der Autor stellt am Ende dieses Artikels auf seiner Substack-Seite eine Liste von E-Mail-Adressen von UN-Vertretungen zur Verfügung.

Sam Husseini ist ein unabhängiger Journalist in der Nähe von D.C. Er ist auf Twitter: @samhusseini.

Dieser Artikel stammt aus dem Substack des Autors.

Übersetzt mit Deepl.com



