Zionismus – eine Ideologie für Selbsthasser

von Roger Harris

26. Oktober 2023

Als ich meiner Großmutter erzählte, dass ich zum ersten Mal nach Europa reisen würde, rief sie aus: „Oje!“ Sie erhob ihre Stimme und rief aus: „Da gibt es nichts! NICHTS! Nur Armut und Dreck.“ Sie sammelte sich und fügte hinzu: „Du magst ausländisches Essen? In New York gibt es besseres.“

Für ihre Generation von Juden gab es wenig Nostalgie für das alte Land…und das aus gutem Grund. Sie hatte unfreiwillig an Pogromen teilgenommen, gewalttätigen Unruhen, bei denen Juden massakriert wurden. Spulen wir in die Gegenwart vor, die Täter werden rehabilitiert. Volodymyr Zelenskyy, der sein religiöses Erbe missachtet, verehrt den mörderischen Stepan Bandera als einen seiner „unbestreitbaren Helden“.

Meine liebe Großmutter hatte, wie so viele andere Einwanderer aus Osteuropa, die Unterdrückung des Schtetl ertragen. Dann kam sie an diese Küste und wurde eine „Fancy American Lady“. Ihre Freunde nannten sie Fanny, ein eleganterer Name als ihr eigentlicher Name, Felicia. Für sie gab es kein Zurück mehr.

Von den verschiedenen ethnischen Gruppen, die den so genannten amerikanischen Schmelztiegel bilden, sind die Juden – soweit man das überhaupt verallgemeinern kann – die einzigen, die keine Zuneigung zu ihrer Herkunft haben. Die alten Leute würden in ihren zynischeren Momenten sagen, dass sie eher „aus Hunger“ als aus einem bestimmten Land kamen.

Was meine Familie betrifft, so weiß ich nicht einmal, woher sie genau gekommen ist. Als Kind lernte ich intuitiv, dass es einige Themen gibt, die tabu sind. Die Vergangenheit unserer Familie war ein implizit verbotenes Thema. Jetzt sind sie nicht mehr da, und ich wünschte, ich hätte nach ihrem früheren Leben gefragt.

Obwohl meine Verwandten nicht die Absicht hatten, nach Europa zurückzukehren, behielten sie die Kultur, die sie mitgebracht hatten, bei.

Die alten Leute hatten kein besonderes Interesse am Zionismus. Für viele meiner Glaubensgenossen wird die Tradition der europäischen jüdischen Kultur heute jedoch gemieden. Sie wird durch die Disneyeske Synthetik des politischen Zionismus ersetzt. Die Schande und der Schmerz der Vergangenheit werden in der zionistischen Überheblichkeit begraben.

Das Ideal des jüdischen Gelehrten wurde zugunsten der Verehrung des Kriegers über Bord geworfen. Der Zionist identifiziert sich nicht mehr als das „Volk des Buches“, sondern ist stolz darauf, der Waffenträger zu sein. Gnade und Barmherzigkeit sind einem Rachefeldzug biblischen Ausmaßes gewichen. Der zionistische Staat ist unverblümt nuklear bewaffnet und weltweit führend in der Herstellung von Streubomben, Überwachungsausrüstung und Polizeitechnologie.

Unsere warme jiddische Sprache mit ihrer reichen Literatur, ihrem Theater und ihren Liedern ist verschwunden. Bezeichnenderweise verschwinden auch ihr Humor und ihre Menschlichkeit, ihre manchmal selbstironische Bescheidenheit. An ihre Stelle ist eine ehemalige liturgische Sprache getreten, das Hebräische. Die neue Sprache, die aus den kalten Katakomben ausgegraben wurde, ist ein bewusster Teil des Traditionsbruchs im Rahmen eines Projekts zum Aufbau einer neuen nationalen Identität, die sich von ihrer Vergangenheit löst.

Der Zionismus stützt sich auf den Mythos eines höchsten Wesens, das ein bestimmtes Volk auserwählt hat, um an der östlichen Mittelmeerküste eine Nation zu gründen. Mehr politisch als religiös geht der Zionismus von einem grundlegenden Antagonismus zwischen Juden und anderen aus, der einen exklusiven Staat zur Verteidigung der einen gegen die anderen erforderlich macht.

Der Zionismus, der schon vor dem Zweiten Weltkrieg eine von vielen Strömungen in der jüdischen Diaspora war, erhielt nach dem Holocaust Auftrieb. Obwohl er in manchen Kreisen immer noch umstritten ist, ist er heute die vorherrschende Ideologie in der Diaspora und im israelischen Staat.

„Aliyah“ bedeutet für die Zionisten die Rückkehr in das Land, das als unser Mutterland bezeichnet wird, das Land unserer Ursprünge. Alijah ist einer der wichtigsten Grundsätze des Zionismus.

Hältst du mich für einen Schlemihl? Genetische Beweise zeigen, dass die europäischen Juden die besetzten Gebiete nie besetzt haben. Wir können nicht an einen Ort „zurückkehren“, der nie uns gehörte. Die europäischen Siedler, die im Rahmen des zionistischen Projekts in das heute von Israel beanspruchte Gebiet einwanderten, stammten nicht von dem in der Bibel beschriebenen jüdischen Volk ab. Vielmehr waren sie höchstwahrscheinlich die Nachkommen von Konvertiten zum Judentum.

Chaim Weizmann, Präsident des Zionistischen Weltkongresses, erklärte bereits 1914: „Es gibt ein Land, das zufällig Palästina heißt, ein Land ohne Volk, und auf der anderen Seite gibt es das jüdische Volk, und es hat kein Land. Was ist also anderes nötig, als den Edelstein in den Ring zu stecken, um dieses Volk mit diesem Land zu vereinen?“

Natürlich gab es die unbequeme Existenz der Ureinwohner, die dort seit Jahrtausenden gelebt hatten. Aber für die Siedlerkolonialisten, die jetzt an der Spitze des zionistischen Staates stehen, sind diese Ureinwohner buchstäblich „Tiere“. Während ich diese Zeilen schreibe, werden diese Untermenschen ausgerottet.

Der engstirnige nationalistische und fremdenfeindliche Tribalismus des Zionismus steht im Gegensatz zum universellen Humanismus des „Willkommenheißens des Fremden“ am Pessachtisch. In der traditionellen jüdischen Kultur wurde einem Fremden am religiösen Festtag ein Platz am Familientisch zugewiesen. Dieses schöne Ritual war ausdrücklich dazu gedacht, Mitgefühl für andere zu wecken.

Die Tora erinnert diejenigen, die sich nicht von ihrer Vergangenheit losgesagt haben, daran: „Du sollst den Fremden nicht unterdrücken, denn du kennst die Gefühle des Fremden, weil du selbst ein Fremder im Land Ägypten warst (Exodus 23,9).“ Deshalb schwingen viele antizionistische Juden im heutigen politischen Kontext den Slogan mit, „wir sind ALLE Palästinenser“.

Im Laufe der Zeit haben die Zionisten eine entsetzliche Verwandlung eines unterdrückten Volkes in einen Unterdrücker vollzogen. Aber sie hätten diese Umwandlung nicht allein vollziehen können. Die politische Ideologie des Zionismus musste untrennbar mit dem US-Imperialismus verbunden sein. Wie US-Präsident Biden betonte, ist es für die nationale Sicherheit Amerikas unerlässlich, dafür zu sorgen, dass Israel und die Ukraine Erfolg haben“.

Endloser Krieg ist das Rezept für das gemeinsame Projekt von US-Imperialismus und Zionismus. Ein Waffenstillstand, geschweige denn ein Frieden mit Gerechtigkeit, ist vom Tisch. Perverserweise hat der politische Zionismus die jüdische Identität zu einem Werkzeug des Imperiums instrumentalisiert.

Paradoxerweise sind die größten Anhänger des modernen Zionismus außerhalb der jüdischen Gemeinschaft antisemitische Autokraten. Sie lieben den Apartheidstaat wegen seines institutionalisierten Rassismus und nicht trotz dessen. Nennen Sie einen internationalen Tyrannen, und Sie können darauf wetten, dass sie von dem so genannten Gelobten Land begeistert sind.

Doch immer mehr von uns bekennen sich zu unserer angestammten Identität und lehnen, vor allem angesichts der aktuellen Ereignisse, die selbstverachtende Antithese des Zionismus vollständig ab. Was den Nazis nicht gelungen ist – die Auslöschung der europäischen jüdischen Kultur – führen die Zionisten fort. Im Jiddischen haben wir dafür ein Wort. Es ist eine Schanda, eine skandalöse Peinlichkeit und Schande. Übersetzt mit Deepl.com

Roger D. Harris ist Mitglied der 1985 gegründeten Menschenrechtsorganisation Task Force on the Americas.



