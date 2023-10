Israeli targets journalists, kills their families as Big Tech & Biden admin silence Palestinians – The Grayzone With Israeli airstrikes on Gaza killing at least twenty Palestinian journalists-and the Biden administration working to muzzle others-Big Tech is quietly coordinating with Tel Aviv to muzzle Palestinian media outfits. Israeli strikes on the Gaza Strip killed three Palestinian journalists on October 25 in one of the deadliest days for local reporters since the military’s bombing campaign began nearly three weeks before.

Israel schießt auf Journalisten und tötet ihre Familien, während Big Tech und Biden die Palästinenser zum Schweigen bringen

Von Wyatt Reed

-Oktober 27, 2023

Während bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen mindestens zwanzig palästinensische Journalisten getötet wurden und die Biden-Administration daran arbeitet, andere mundtot zu machen, koordiniert Big Tech im Stillen mit Tel Aviv, um palästinensische Medienunternehmen mundtot zu machen.

Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen wurden am 25. Oktober drei palästinensische Journalisten getötet – einer der tödlichsten Tage für lokale Reporter seit Beginn der Bombardierung durch das Militär vor fast drei Wochen. Im Laufe der Stunden tauchten Aufnahmen auf, die den Moment zeigten, als der in Ramallah lebende Journalist Mohammed Farra erfuhr, dass seine Frau und seine Kinder bei einem israelischen Luftangriff im Gaza-Viertel Khan Younes getötet worden waren.

Ähnlich herzzerreißende Szenen spielten sich im Laufe des Tages mehr als einmal ab. An anderer Stelle in der belagerten Küstenenklave wurden bei einem israelischen Luftangriff die Frau, der Sohn, die Tochter und der kleine Enkel des Leiters des Gaza-Büros von Al Jazeera Arabic, Wael Dahdouh, getötet.

Die israelischen Angriffe auf palästinensische Journalisten erfolgten Stunden, nachdem US-Außenminister Antony Blinken bei einem Besuch in Doha versichert hatte, er habe die Regierung Katars aufgefordert, die Rhetorik von Al Jazeera in Bezug auf den Krieg im Gazastreifen zu mäßigen.

Der Verdacht, dass die israelischen Streitkräfte Dahdouhs Familie absichtlich ins Visier genommen haben, wurde schnell durch Kommentare des News 13-Journalisten Zvi Yehezkeli erhärtet.

„Im Allgemeinen kennen wir das Ziel“, sagte Yehezkeli wenige Stunden nach dem Angriff und fügte hinzu: „Heute gab es zum Beispiel ein Ziel: die Familie eines Al Jazeera-Reporters.“

„Im Allgemeinen wissen wir es“, schloss er.

Wenn das stimmt, wäre es nicht das erste Mal, dass Dahdouhs Sender ins israelische Fadenkreuz gerät. Im Jahr 2021 zerstörte das israelische Militär den Turm in Gaza, in dem die Mitarbeiter von Associated Press und Al Jazeera untergebracht waren. Im darauffolgenden Jahr ermordeten israelische Streitkräfte die bekannte palästinensisch-amerikanische Journalistin Shireen Abu-Akleh, eine langjährige Korrespondentin von Al Jazeera in Jerusalem, in einer Schießerei, die international verurteilt, aber von der US-Regierung weitgehend ignoriert wurde, die sich der Position der israelischen Regierung anschloss, dass ihre Tötung „unbeabsichtigt“ war. Unter Blinken hat sich das Außenministerium von seinen anfänglichen Äußerungen der Empörung distanziert und fordert nun weder eine unabhängige Untersuchung noch eine strafrechtliche Verfolgung der Täter.

Big-Tech-Zensur zielt auf palästinensische Journalisten ab, nachdem Israel ihre Häuser angegriffen hat

Während die USA und Israel sich beeilen, die Stimme palästinensischer Journalisten zu zensieren, hat sich die Big-Tech-Zensur als unverzichtbar für Israels Propagandakrieg erwiesen. Nach dem 7. Oktober haben mehrere Social-Media-Plattformen die Profile zahlreicher prominenter Journalisten, Menschenrechtsverteidiger und palästinensischer Aktivisten gesperrt oder deaktiviert. Das harte Durchgreifen folgt auf jahrelange Beschwerden, wonach mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn es um antizionistische Inhalte in sozialen Medien geht.

Die von Eye On Palestine betriebenen Konten verschwanden am 25. Oktober von Instagram, Facebook und X, so dass mehr als 6 Millionen Follower keinen Zugang mehr zu einer der beliebtesten Quellen hatten, die Bilder aus erster Hand über die Zerstörung in Gaza lieferte. Ein Sprecher von Meta, der Muttergesellschaft von Instagram und Facebook, betonte, dass die Sperrungen nicht politisch motiviert waren: „Wir haben diese Konten nicht wegen irgendwelcher Inhalte gesperrt, die sie geteilt haben.“

Trotz des Dementis von Meta sollte man sich vor Augen halten, dass das Unternehmen den Zensuraufforderungen der israelischen Regierung nachgekommen ist. Nach der Verabschiedung des so genannten „Facebook-Gesetzes“, mit dem 2016 gegen digitale „Aufwiegelung“ vorgegangen werden sollte, prahlte die fanatische ehemalige israelische Justizministerin Ayelet Shaked damit, dass Facebook, Twitter und Google 70 Prozent der von ihnen angeordneten Sperrungen einhalten würden.

Tamer Al Mishal, ein palästinensischer Journalist, der seit vielen Jahren eine wichtige Nachrichtenquelle in Gaza ist, hat dieser Statistik ein Gesicht gegeben. Im September sorgte Al Mishal für Aufsehen, als er einen Bericht über Al Jazeera veröffentlichte, in dem er darlegte, wie Meta mit dem israelischen Geheimdienst zusammenarbeitet, um pro-palästinensische Inhalte zu unterdrücken. Als er Tage später versuchte, auf sein Social-Media-Profil zuzugreifen, machte der Reporter eine alarmierende Entdeckung: Seine Facebook-Seite existierte überhaupt nicht mehr.

Er war nicht der Einzige. In der Woche zuvor hatte Meta den Instagram-Account des palästinensischen Influencers und Fotojournalisten Motaz Azaiza gesperrt, nachdem dieser Bilder von den Überresten seines Wohnhauses geteilt hatte, in dem 15 seiner Familienmitglieder bei einem israelischen Luftangriff getötet worden waren.

„Palästinensische Journalisten in Gaza sind nicht nur mit der israelischen Besatzung konfrontiert“, erklärte Shadi Abdelrahman, ein lokaler Reporter mit jahrelanger Erfahrung in der Berichterstattung über die Ereignisse in Gaza, gegenüber The Grayzone. „Sie müssen sich auch gegen die Zensur von Facebook und YouTube wehren“, sagte er gegenüber The Grayzone und fügte hinzu: „Bei allem, was in den sozialen Medien geschieht, müssen sie sehr vorsichtig sein, weil ihre Konten sonst gesperrt werden.“

„Die Arbeit als Journalist in Gaza ist nicht einfach“, sagt er, nicht nur, weil man in den sozialen Medien zensiert wird, sondern auch, weil es Probleme mit den israelischen Behörden geben kann, vor allem, wenn man über einen von Israel kontrollierten Grenzübergang ausreisen möchte.

Wenn man in seiner Berichterstattung offen ist, sagt Abdelrahman, werden die israelischen Behörden einen als Feind betrachten“.

Während des Großen Marsches der Rückkehr im Jahr 2021 „wurden die Journalisten, die an den wöchentlichen Märschen teilnahmen und darüber berichteten, von Israel gezielt angegriffen.“

„Einigen von ihnen wurde in die Knie geschossen, anderen in die Beine. Einige von ihnen wurden getötet“, erinnerte sich Abdelrahman.

Auf Instagram bemerkten die Nutzer unterdessen einen offensichtlichen „Fehler“, der das arabische Wort für „Palästinenser“ vorübergehend in „palästinensischer Terrorist“ übersetzte.

Bei einer Razzia in Dschenin am 26. Oktober zerstörte die israelische Armee die Gedenkstätte für Shireen Abu Akleh, die bekannte Al Jazeera-Korrespondentin, die dort ein Jahr zuvor getötet wurde.Übersetzt mit Deepl.com

Wyatt Reed ist Korrespondent und leitender Redakteur von The Grayzone. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @wyattreed13.



