Zionismus: Mit den Worten der führenden Zionisten und ihrer Verbündeten

Shahid Alam

26. November 2024

David Ben-Gurion mit Yigal Allon und Yitzhak Rabin im Negev, während des Arabisch-Israelischen Krieges 1948. Fotoquelle: https://www.flickr.com/people/45644610@N03 – Dieses Foto stammt aus der National Photo Collection of Israel, Photography dept. Regierungspresse – CC BY-SA 3.0

Fast alle diese Zitate stammen aus den Kapitelüberschriften des Buches von M. Shahid Alam, Israeli Exceptionalism: Die destabilisierende Logik des Zionismus (Springer: 2008). Ein paar der Zitate stammen von Nicht-Zionisten. Die Quellen für die meisten dieser Zitate sind in diesem Buch zu finden.

Chosenness

„Israel ist nicht ein weiteres Beispiel für die Gattung Nation; es ist das einzige Beispiel für die Gattung Israel.“ Martin Buber

„Nur Israel lebt in Gottes Reich und macht es aus…“ Jacob Neusner

„Für mich ist die höchste Moral, dass das jüdische Volk ein Recht auf Existenz hat. Ohne dies gibt es keine Moral in der Welt.“ Golda Meier, 1967

„Wir passen nicht in das allgemeine Muster der Menschheit…“ David Ben-Gurion

„…nur Gott kann ein so besonderes Volk wie das jüdische Volk geschaffen haben.“ Gideon Levy

Zionismus

„Man weiß, dass es auf der ganzen Welt mehr als sieben Millionen Juden gibt… Sie besitzen mehr Reichtum, Aktivität, Einfluss und Talente als jedes andere Volk auf der Erde…., und sie werden in triumphaler Zahl marschieren, Syrien wieder in Besitz nehmen und ihren Platz unter den Regierungen der Erde einnehmen.“ Mordecai Noah, 1818

„Das Endziel … ist es, mit der Zeit das Land Israel einzunehmen und den Juden die politische Unabhängigkeit wiederzugeben, die ihnen in diesen zweitausend Jahren vorenthalten wurde. . . Die Juden werden sich noch erheben und mit der Waffe in der Hand (wenn es sein muss) erklären, dass sie die Herren ihres alten Heimatlandes sind.“ Wladimir Dubnow, 1882

„…der Zeitgeist nähert sich immer mehr der wesentlichen jüdischen Betonung des wirklichen Lebens.“ Moses Hess, 1862

„…die Juden sind ein Volk, das, nachdem es einmal als Sauerteig der sozialen Welt gewirkt hat, dazu bestimmt ist, mit den übrigen zivilisierten Nationen wieder aufzuerstehen.“ Moses Hess, 1862

„Heute mögen wir tot sein, aber morgen werden wir sicher zum Leben erwachen; heute mögen wir in einem fremden Land sein, aber morgen werden wir im Land unserer Väter wohnen; heute mögen wir fremde Zungen sprechen, aber morgen werden wir Hebräisch sprechen.“ Eliezer Ben-Yehudah, 1880

„Wir müssen mit ganzem Herzen, mit unserem Geist und unserer Seele eine Heimat suchen.“ Peretz Smolenskin, 1881

„Man möge uns die Souveränität über einen Teil des Erdballs gewähren, der groß genug ist, um die berechtigten Ansprüche einer Nation zu befriedigen: den Rest werden wir selbst verwalten.“ Theodore Herzl, 1896

„Palästina ist in erster Linie nicht ein Zufluchtsort für osteuropäische Juden, sondern die Inkarnation eines wiedererwachenden Gefühls nationaler Solidarität.“ Albert Einstein, 1921

Zionismus: Bewaffnung des Antisemitismus

„Die Antisemiten werden unsere verlässlichsten Freunde, die antisemitischen Länder unsere Verbündeten werden.“ Theodore Herzl, 1896

„Der Kampf der Juden für Einheit und Unabhängigkeit … ist darauf berechnet, die Sympathie von Menschen zu gewinnen, für die wir zu Recht oder zu Unrecht abstoßend sind.“ Leo Pinsker

„Die westliche Form des Antisemitismus – die kosmische, satanische Version des Judenhasses – bot den verletzten [arabischen] Gefühlen Trost.“ Bernard Lewis, 2006

Zionismus: Ethnische Säuberung

„Werden die [Palästinenser], die vertrieben wurden, wirklich ihren Frieden halten und ruhig akzeptieren, was ihnen angetan wurde? Werden sie sich nicht am Ende erheben, um sich zurückzuholen, was ihnen durch die Macht des Goldes genommenwurde … Und wer weiß, ob sie dann nicht sowohl Ankläger als auch Richter sein werden …“ Yitzhak Epstein, 1907

Der Zionismus: Ehrgeiz

„Besprach mit Bodenheimer die Forderungen, die wir stellen werden. Gebiet: vom Bach Ägyptens bis zum Euphrat. Festlegung einer Übergangszeit mit unseren eigenen Institutionen. Ein jüdischer Gouverneur für diese Zeit. Danach ein Verhältnis wie zwischen Ägypten und dem Sultan.“ Theodore Herzl, 1898

„Wir sollten uns darauf vorbereiten, in die Offensive zu gehen. Unser Ziel ist es, den Libanon, Transjordanien und Syrien zu zerschlagen. Der Schwachpunkt ist der Libanon, denn das muslimische Regime ist künstlich und für uns leicht zu untergraben. Wir werden dort einen christlichen Staat errichten, und dann werden wir die Arabische Legion zerschlagen, Transjordanien beseitigen; Syrien wird uns zufallen. Dann bombardieren wir und ziehen weiter und nehmen Port Said, Alexandria und den Sinai ein.“ David Ben-Gurion Mai 1948

Der Zionismus: Destabilisierende Logik

„Werden die [Palästinenser], die vertrieben wurden, wirklich ihren Frieden halten und ruhig hinnehmen, was ihnen angetan wurde? Werden sie sich nicht am Ende erheben, um sich zurückzuholen, was ihnen durch die Macht des Goldes genommen wurde … Und wer weiß, ob sie dann nicht Ankläger und Richter zugleich sein werden …“ Yitzhak Epstein, 1907

„Gott bewahre uns davor, dass wir irgendeinem Volk Schaden zufügen, noch viel weniger einem großen Volk, dessen Hass für uns am gefährlichsten ist.“ Yitzhak Epstein, 1907

„Was den Krieg gegen die Juden in Palästina betrifft…., so war es schon vor zwanzig Jahren klar, dass der Tag kommen würde, an dem sich die Araber gegen uns erheben würden. „Ahad Ha’am, 1911

„Zwei wichtige, gleichartige, aber gegensätzliche Phänomene zeichnen sich in diesem Augenblick in der asiatischen Türkei ab. Es handelt sich um das Erwachen der arabischen Nation und um das latente Bestreben der Juden, das alte Königreich Israel in sehr großem Umfang wiederherzustellen. Diese Bewegungen sind dazu bestimmt, sich ständig gegenseitig zu bekämpfen, bis eine von ihnen siegt.“ Najib Azouri, 1905

„Es ist alles schlecht und ich habe es Balfour gesagt. Sie machen [den Nahen Osten] zu einer Brutstätte für zukünftige Kriege.“ Oberst Edward Mandell House, 1917

„Die Frage ist, ob wir Palästina jetzt erobern wollen, wie Josua es seinerzeit tat – mit Feuer und Schwert.“ Judah L. Magnes, 1929

„Es ist unser Schicksal, uns in einem ständigen Kriegszustand mit den Arabern zu befinden.“ Arthur Rupin, 1936

„Der Tag, an dem wir die Araber lecken, das ist der Tag, denke ich, an dem wir die Saat eines ewigen Hasses von solchem Ausmaß säen werden, dass die Juden nicht in der Lage sein werden, in diesem Teil der Welt für die nächsten Jahrhunderte zu leben.“ Judah L. Magnes, 1947

„Der Staat Israel hat Sprengstoff – die Beschwerden von Hunderttausenden vertriebener Araber – in seine Fundamente eingebaut.“ Isaac Deutscher, 1954

„Warum sollten die Araber Frieden schließen? Wenn ich ein arabischer Führer wäre, würde ich mich niemals mit Israel einigen. Das ist ganz natürlich: Wir haben ihnen ihr Land weggenommen.“ David Ben-Gurion, 1956

„Die historische Logik deutet auf die letztendliche Auflösung des jüdischen Staates hin. Die Mächte um uns herum sind so groß. Es gibt einen so starken Willen, uns zu vernichten, dass die Chancen sehr schlecht stehen.“ Benny Morris, 2008

Zionismus: Demografische Bedrohung

„In jüdischen Städten, Dörfern und Kibbuzim bekommen Familien 1,2 Kinder. Für den Yishuv bedeutet das die Ausrottung.“ David Ben-Gurion, März 1943

Christlicher Zionismus

„…wir begrüßen die Freundschaft der christlichen Zionisten.“ Theodore Herzl, 1897

„Die gesamte christliche Kirche in ihren verschiedenen Zweigen… wird gezwungen sein… die Geschichte und Entwicklung des entstehenden jüdischen Staates zu lehren. Kein Gemeinwesen auf der Erde wird mit einer solchen Propaganda für seine Ausbeutung im Weltdenken beginnen, oder mit einer so eifrigen und minutiösen Prüfung seiner kleinsten Einzelheiten durch Millionen von Menschen.“ A. A. Berle, 1918

„Christliche Zionisten befürworten den jüdischen Zionismus als einen Schritt, der nicht zum Fortbestehen, sondern zum Verschwinden der Juden führt.“ Morris Jastrow, 1919

„…Der Zionismus hat nur ein Prinzip ans Licht gebracht und ihm eine praktische Form und eine anerkannte Stellung gegeben, das lange Zeit bewusst oder unbewusst die englische Meinung geleitet hatte.“ Nahum Sokolow, 1919

„Der christliche Zionismus und der jüdische Zionismus haben zusammen ein internationales Bündnis geschaffen, das alles übertrifft, was die NATO oder die UNO zu bieten hat.“ Daniel Lazare, 2003

„Positiv ausgedrückt: Abgesehen von den israelischen Verteidigungsstreitkräften sind die amerikanischen [christlichen] Zionisten vielleicht der ultimative strategische Vorteil des jüdischen Staates.“ Daniel Pipes, Juli 2003

Destabilisierende Logik: Muslime entfremden

„…es scheint mir und allen Mitgliedern meines Büros, die mit dem Nahen Osten vertraut sind, dass die Politik, die wir verfolgen [Unterstützung der Teilung]…den Interessen der Vereinigten Staaten zuwiderläuft und uns schließlich in internationale Schwierigkeiten bringen wird….wir die Freundschaft der arabischen Welt verlieren…[und] uns eine langfristige arabische Feindschaft zuziehen.“ Loy Henderson, November 1947

„Das Ansehen der USA in der muslimischen Welt hat einen schweren Schlag erlitten, und die strategischen Interessen der USA im Mittelmeerraum und im Nahen Osten sind ernsthaft beeinträchtigt worden.“ George F. Kennan, Januar 1948

„Das Wiederaufleben dessen, was wir als islamischen Extremismus bezeichnen, lässt sich auf den Sechstagekrieg zurückführen.“ Michael Oren, 2007

Destabilisierende Logik: Aufstieg Israels/Sechs-Tage-Krieg vom Juni 1967

„Israel wurde nun [nach 1967] vom Westen, und vor allem von Washington, als regionale Supermacht und wünschenswerter Verbündeter unter einer Schar wankelmütiger, schwacher arabischer Staaten angesehen.“ Benny Morris, 2001

„Der Ruhm vergangener Zeiten ist nicht mehr aus der Ferne zu sehen, sondern ist von nun an Teil des neuen Staates…“ Leitartikel in Haaretz, 8. Juni 1967

„Wir sind zu unseren heiligsten Stätten zurückgekehrt, wir sind zurückgekehrt, um uns nie wieder von ihnen zu trennen“. Moshe Dayan, 9. Juni 1967

„Ein messianischer, expansionistischer Wind fegte über das Land. Religiöse Menschen sprachen von einem „Wunder“ und von „Erlösung“; das alte Land Israel war dem Volk Gottes zurückgegeben worden.“ Benny Morris, 2001

Der Zionismus: Unterstützung der westlichen imperialistischen Mächte

„Wenn Seine Majestät der Sultan uns Palästina geben würde…[w]ir sollten dort einen Teil eines Walls von Europa gegen Asien bilden, einen Vorposten der Zivilisation im Gegensatz zur Barbarei.“ Theodore Herzl, 1896

„Machen Sie sich keine Sorgen, Dr. Wise, Palästina gehört Ihnen.“ Woodrow Wilson, März 1919

„Die Vereinigten Staaten haben eine besondere Beziehung zu Israel im Nahen Osten, die nur mit der vergleichbar ist, die sie mit Großbritannien in einem weiten Bereich von Weltangelegenheiten haben…Ich denke, es ist ganz klar, dass die Vereinigten Staaten im Falle einer Invasion Israel unterstützen würden.“ John F. Kennedy, Dezember 1962

Zionismus: Schrittweise Strategie

„Errichtet sofort einen jüdischen Staat, auch wenn er nicht auf dem ganzen Land liegt. Der Rest wird im Laufe der Zeit kommen. Er muss kommen.“ David Ben-Gurion, 1937

„Ägypten ist der einzige Staat unter den arabischen Ländern, der einen wirklichen Staat darstellt und in dem sich ein Volk bildet. Es ist ein großer Staat. Wenn wir mit ihm Frieden schließen könnten, wäre das für uns eine gewaltige Eroberung.“ David Ben-Gurion, 1949

Siedlerkolonialismus/ethnische Säuberung

„Sobald wir hier eine große Siedlung haben, werden wir uns das Land aneignen, wir werden stark werden, und dann werden wir uns um das linke Ufer [des Jordans] kümmern. Wir werden sie auch von dort vertreiben. Sollen sie doch zurück in die arabischen Länder gehen.“ Ein jüdischer Siedler, 1891

„[Wir] müssen darauf vorbereitet sein, entweder die [arabischen] Stämme, die im Besitz sind, mit dem Schwert zu vertreiben, wie es unsere Vorväter taten, oder uns mit dem Problem einer großen fremden Bevölkerung auseinanderzusetzen, die zumeist mohammedanisch ist und seit Jahrhunderten daran gewöhnt ist, uns zu hassen.“ Israel Zangwill, 1905

„… Palästina wird so jüdisch sein, wie England englisch oder Amerika amerikanisch ist.“ Chaim Weizmann, 1919

„Ich unterstütze den Zwangstransfer. Ich sehe darin nichts Unmoralisches.“ David Ben-Gurion, 1938

„Wir sind eine Generation von Siedlern, und ohne den Stahlhelm und das Gewehrrohr können wir keinen Baum pflanzen und kein Haus bauen.“ Moshe Dayan, April 1956

„Der Zionismus beinhaltet die Überzeugung, dass die Juden eine Nation sind und als solche ein Recht auf Selbstbestimmung haben, wie alle anderen Nationen auch.“ Emanuele Ottolenghi, 2003

„Ohne die Entwurzelung der Palästinenser wäre hier kein jüdischer Staat entstanden.“ Benny Morris, 2004

Jüdische Macht

„Es gibt mehr als sieben Millionen Juden, von denen man weiß, dass es sie auf der ganzen Welt gibt… sie besitzen mehr Reichtum, Aktivität, Einfluss und Talente als jede andere Gruppe von Menschen auf der Erde…., und sie werden in triumphaler Zahl marschieren und Syrien noch einmal in Besitz nehmen und ihren Platz unter den Regierungen der Erde einnehmen.“ Mordecai Noah, 1818

„Wenn wir sinken, werden wir ein revolutionäres Proletariat … wenn wir uns erheben, steigt auch unsere schreckliche Macht des Geldes.“ Theodore Herzl, 1896

„Wenn Seine Majestät der Sultan uns Palästina geben würde, könnten wir uns im Gegenzug verpflichten, die gesamten Finanzen der Türkei zu regeln.“ Theodore Herzl, 1896

„…Die Juden sind eine große Macht im Journalismus in der ganzen Welt.“ Israel Zangwill, 1914

„In weiten Teilen Osteuropas [in den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts] war praktisch die gesamte „Mittelschicht“ jüdisch.“ Yuri Slezkin, 2004

„Die Expansion und Konsolidierung des amerikanischen Judentums im späten neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert war in der jüdischen Geschichte ebenso wichtig wie die Gründung Israels selbst, in mancher Hinsicht sogar noch wichtiger. Denn wenn die Verwirklichung des Zionismus der bedrängten Diaspora einen immer offenen Zufluchtsort mit souveränen Rechten gab, um ihr Schicksal zu bestimmen und zu verteidigen, so war das Wachstum des US-Judentums ein Machtzuwachs ganz anderer Art, der den Juden eine wichtige, legitime und dauerhafte Rolle bei der Gestaltung der Politik des größten Staates der Welt gab.“ Paul Johnson

„…die Juden aus allen Stämmen sind in Scharen herabgestiegen, und sie sind entschlossen, mit einem Brecheisen einzubrechen, wenn man sie nicht hereinlässt.“ Edward House, Oktober 1917

Jüdische Macht: Jüdische Lobby

„Es tut mir leid, meine Herren, aber ich muss Hunderttausenden von Menschen Rede und Antwort stehen, die um den Erfolg des Zionismus besorgt sind: Ich habe keine Hunderttausende von Arabern unter meinen Wählern.“ Präsident Harry Truman, November 1945

„Ich weiß, dass ich wegen der Stimmen der amerikanischen Juden gewählt wurde. Ich verdanke ihnen meine Wahl. Sagen Sie mir, gibt es etwas, das ich für das jüdische Volk tun kann?“ Präsident John F. Kennedy, Dezember 1961

„Ohne diese Lobby wäre Israel den Bach runtergegangen“. Isaiah (Si) Kenen

„Während jeder Kongresskampagne wird jeder Kandidat für jeden Sitz gebeten, seine Ansichten über den Nahen Osten zu beschreiben. Die meisten Amtsanwärter kommen dieser Aufforderung gerne schriftlich nach. Die AIPAC gibt die Ergebnisse dann an ihre Mitglieder weiter und hilft ihnen zu entscheiden, wer am meisten für Israel ist.“ J. J. Goldberg, 1996

„AIPAC hat einen enormen Vorteil. Er hat wirklich keine Opposition.“ Douglas Bloomfield, 2003

„In den letzten zwei Jahrzehnten zwischen 1980 und 2000 haben die amerikanischen Juden mehr Macht und Einfluss gewonnen, als sie je zuvor erlebt haben.“ Stephen Schwartz, 2006

„Eine Lobby ist wie eine Nachtblume: Sie gedeiht im Dunkeln und stirbt in der Sonne.“ Steven Rosen, 2005

„Wenn Israel Chicago bombardieren würde, würde der Kongress dem zustimmen.“ Steve Reed, 2009

„1000 jüdische Lobbyisten sind auf dem Capitol Hill gegen mich, den kleinen Alten. Präsident George H. Bush, September 1991

„… bevor ich ins Amt gewählt wurde, habe ich geschworen, ein unerschütterlicher Unterstützer von Israel zu sein. Ich habe dieses Versprechen gehalten.“ Präsident Bill Clinton, Mai 1995

„… ich werde ein unerschütterliches Engagement für Israels Sicherheit ins Weiße Haus bringen.“ Barack Obama, Juni 2008

Zionismus versus Rettung jüdischen Lebens

„Wenn ich wüsste, dass es möglich wäre, alle [jüdischen] Kinder in Deutschland zu retten, indem man sie nach England transportiert, aber nur die Hälfte, indem man sie nach Palästina transportiert, würde ich mich für das Zweite entscheiden.“ David Ben-Gurion, 1938

„Wenn ich gefragt werde, ob Sie Geld von UJA [United Jewish Appeal] geben könnten, um Juden zu retten? Ich sage ‚Nein; und ich sage noch einmal: Nein.“ Itzhak Greenbaum, 1943

