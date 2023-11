Zionisten kündigen Massaker im Namen der deutschen Staatsräson an Zionisten kündigen Massaker im Namen der deutschen Staatsräson an Wenn ein berühmter Sprecher des Zionismus in einem berühmten zionistischen Sender mehr ode

Zionisten kündigen Massaker im Namen der deutschen Staatsräson an

von Yavuz Özoguz

20. November 2023

Wenn ein berühmter Sprecher des Zionismus in einem berühmten zionistischen Sender mehr oder weniger allen Muslimen und vielen Nichtmuslimen droht, sie zu vernichten und der deutsche Staatsräson-Bürger nicht davon erfahren darf, dann ist jene Staatsräson offensichtlich auf Lug und Trug aufgebaut.

Erst vor wenigen Tagen hat Shai Golden im Sender Channel 14 unter anderem folgendes gesagt [1]:

„Wir kommen nach Gaza, wir kommen in den Libanon, wir kommen in den Iran. Wie viele von euch werden wir töten? Wie viele von euch werden wir abschlachten? Anstelle eines jeden getöteten Israelis werden wir euch töten. Ihr werdet dieses Töten nicht kommen sehen. Massaker, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Wir sind bereit, eine Konfrontation mit den USA und der ganzen Welt einzugehen. Wir werden so viele von euch und denen, die euch unterstützen, töten, wie wir wollen. Das ist Israels Ansatz. Wir werden kommen, um euch zu vernichten.“

Bei diesem Clip handelt es sich nicht um einen verrückten Youtuber oder TikToker, der seiner Wut freien Lauf lässt und dessen Videos dann schnell gelöscht werden oder keine Reichweite haben. Der Redner ist Shai Golden. Er ist eine der prominentesten israelischen TV-Persönlichkeit. Er gilt als das öffentliche Gesicht eines wachsenden Trends: säkulare Israelis, die einer möglichen linken Ausrichtung in ihren Nachrichten überdrüssig geworden sind und es vorziehen, sich der Orthodoxie anzuschließen, anstatt sie zu verunglimpfen, obwohl sie die Religion verachten [2]. Der Sender Channel 14 ist ein berühmter israelischer kommerzieller Fernsehsender. Er richtet sich an ein rechtsorientiertes Publikum, insbesondere an Anhänger des derzeitigen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu[3].

Der Mehrheitsaktionär des Senders ist Yitzchak Mirilashvili [4]. Yitzchak Mirilashvili ist ein israelischer Multimilliardär und Mitbegründer des größten sozialen Netzwerk Russlands. Er lebt in Israel und ist einer der reichsten Bürger des Landes. Der Sender Channel 14 zeigt in erster Linie Nachrichtensendungen und gelegentlich auch religiöse Sendungen, wobei die Anzahl der religiösen Sendungen im Laufe der Jahre abgenommen hat. Die offensichtlich völlig aus dem Ruder gelaufenen Tirade, die ihresgleichen sucht, wurde allein in YouTube bereits in einem Tag rund 90.000-mal aufgerufen. Viele Medien verbreiten die Nachricht mit dem vollen Wortlaut, ohne die leiseste Kritik daran zu üben, wie die New York Post [5] und viele andere mehr. Das geschieht in einer Atmosphäre, in der Israelis das Leiden der Palästinenser in Gaza öffentlich verhöhnen. Ein zusammenfassendes Video von Al-Jazeera wurde bereits fast eine Millionen Mal angesehen [6].

Aber das ist nichts Neues. Bereits im Jahr 2014 hat die Times of Israel davon berichtet, wie rechtsextreme Israelis den Tod von Kindern aus dem Gazastreifen feiern [7]. Kein Zionist wird für solche „Feierlichkeiten“ jemals belangt. Israelische TikToker, die sich über leidende Palästinenser lustig machen, gehen in Israel viral. Eine weitere Zusammenfassung von TRT wurde bereits über 4 Millionen Mal angesehen [8]. Das Internet ist voll mit grölenden und tanzenden Israelis, die zu jeder Bombe, die in Gaza einschlägt, applaudieren.

Doch die Ankündigung Shai Golden im Sender Channel 14 [9] übertrifft wirklich alle Demütigungsversuche, die es zu Tausenden gab. Er droht nicht nur den Muslimen, sondern auch allen anderen Staaten. Faktisch droht er damit auch uns Deutschen. Wo gibt es so etwas, bei dem ein Staat es zu seiner eigenen Staatsräson erklärt einen anderen Staat schützen zu wollen, der andere Staat aber über seien Propagandisten androht, ihn zu vernichten? Was ist das für eine Staatsräson, der selbst eine Kriegserklärung gegen die USA durch den berühmtesten Regierungssender schweigsam hinnimmt? Ist der Herr unserer verloren gegangenen Souveränität nicht die USA, sondern Israel?

Mir ist bekannt, dass solcherlei Fragen in Deutschland mit der Antisemitismuskeule mundtot gemacht werden. Und so ist aus einer spirituellen Sicht der Dinge beurteilt obiges Video wohl auch nicht für die Deutschen gedacht. Denn jeder halbwegs informierte Deutsche kann schon lange nicht mehr sagen, er hätte von all dem nichts gewusst. Das Video ist für die Juden bestimmt, damit auch sie niemals sagen können, sie hätten von all dem nichts gewusst. Die radikalen Zionisten reagieren augenscheinlich wie ein schwer verwundetes Raubtier, das völlig unkontrollierbar und hilflos um sich schlägt. Solcherlei Drohungen sind kein Zeichen der Stärke, sondern der Schwäche. Tausende und abertausende Frauen und Kinder umzubringen ist kein Zeichen der Stärke, sondern der Schwäche. Das irdische Leben für Millionen Menschen zur Hölle zu gestalten, ist kein Zeichen der Stärke, sondern der Schwäche. Der Zionismus beweist an diesen Tagen seine ganze Unmenschlichkeit. Und die Westliche Welt zeigt dem Rest der Welt, dass sie diese Unmenschlichkeit bis zum Ende hin mittragen will.

Offensichtlich setzen die Zionisten im missbrauchten Namen des Judentums aktuell alles auf eine Karte. Warum sie das tun, wird – so Gott will – bei einer anderen Gelegenheit analysiert werden. Aber in der Geschichte der Menschheit hat es niemals ein Unterdrückungssystem gegeben, dass solch ein Niveau der Unmenschlichkeit erreicht und dann noch lange existiert hat. Das friedvolle Zusammenleben von Juden, Christen und Muslimen in Jerusalem erscheint für weitsichtige Menschen näher als je zuvor. Nur die deutsche Staatsräson wird dann zu zahlreichen Gerichtsverfahren führen, deren Angeklagte in ihren heutigen Palästen noch nicht einmal erahnen, dass ihnen eines Tages ein Verfahren wegen Beihilfe zu den schwersten Menschheitsverbrechen unserer Zeit blühen könnte.

