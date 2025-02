https://english.almayadeen.net/articles/opinion/what-dirty-tricks-will-the-us-resort-to-as-its-patience—an



Zu welchen schmutzigen Tricks werden die USA greifen, wenn ihre Geduld – und die Waffenruhe – im Libanon erschöpft sind?

Julia Kassem

Quelle: Al Mayadeen English

9. Februar 2025

Machen Sie sich auf weitere Telefonangriffe, Hausexplosionen und Krieg von dem Präsidenten gefasst, der mit dem Thema „Frieden“ in den Wahlkampf zog, während er einen 100-Millionen-Dollar-Scheck von Adelson einlöste.

Trumps neuer Nahost-Gesandter Ortagus hat Rice in ihren Aussagen noch übertroffen, als er vom libanesischen Präsidentenpalast in Baabda aus den israelischen Krieg und die Belagerung des Libanon begrüßte. (Al Mayadeen English; Illustration: Batoul Chamas)

Ein Hisbollah-Kämpfer und seine drei Töchter wurden brutal getötet, als „Israel“ ihr Haus in Tayr Harfa, Südlibanon, nahe der Grenze, mit Bomben präparierte. Der Vater, Abbas Haidar, war ein mutiger und frommer Hisbollah-Soldat, der an den heldenhaften Hinterhalten auf israelische Soldatengruppen in Chamaa, Südlibanon, teilnahm, die „Israel“ bei seiner Niederlage halfen.

Nur wenige Stunden später inspizierte der US-Botschafter und Trumps neuer ultra-zionistischer Gesandter Ortagus Orte im Süden, darunter in der Nähe von Tayr Harfa und Chamaa, wo die Hisbollah vor Monaten vernichtende Angriffe aus dem Hinterhalt gegen „israelische“ Besatzungssoldaten verübte.

Es ist kein Zufall, dass diese Orte, wie das Verbrennen von Panzern in Chamaa, die Niederlage des Bodenangriffs der zionistischen Entität auf den Libanon verkörperten.

Der Kämpferheld Abbas war Berichten zufolge Teil des Hinterhalts von Chamaa, und „Israel“ brachte als schmutzige Rache Bomben in seinem Haus an. Der US-Botschafter und Ortega waren vor Ort, um grünes Licht zu geben und die Folgen zu bewerten. Es gab nie eine Erklärung dafür, warum sie diese Tour gemacht haben. Der Wahnsinn hat Methode.

Es ist kein Zufall, dass eine der wichtigsten Zugeständnisse der USA für Gaza – die bei Bidens Treffen mit der israelischen Führung im Januar 2024 angekündigt wurde – darin bestand, die Hamas durch eine Führung im Stil der PA zu ersetzen. Und jetzt werden Taktiken im Stil der PA bei Boden- und Hausangriffen gegen die Häuser und Familien von Widerstandskämpfern getestet, die an die Hausbesetzungen und die Sabotage von Häusern erinnern, die von der Kompradorenbehörde gegen die palästinensischen Widerstandsgruppen im Westjordanland durchgeführt wurden. Die USA halfen dabei, Spione der PA in Gaza einzuschleusen, die vom Geheimdienstchef der Behörde entsandt wurden. Dies scheiterte jedoch schnell und wurde von der Hamas vereitelt, da es den souveränen Behörden von Gaza gelang, die Kontrolle über die Enklave zu behalten, trotz der gezielten Tötungen, des Völkermords und der vollständigen Zerstörung der Infrastruktur durch Israel.

Am 5. Januar beschlagnahmten palästinensische Widerstandskämpfer eine von der Palästinensischen Autonomiebehörde eingesetzte Panzerabwehrwaffe, die als Bodentruppe „Israels“ treu ihre Aufgabe erfüllte, Häuser in Dschenin in die Luft zu jagen. Von der PA unterstützte bewaffnete Männer stürmen regelmäßig in die Häuser, Nachbarschaften und auf die bekannten Wege von Widerstandskämpfern und widerständigen Intellektuellen und verrichten die schmutzige Arbeit vor Ort, die „Israel“ aus der Luft erledigt.

Und wo wir gerade von Hinrichtungen sprechen: Die USA – die sich in Ortagus Hoffnungen und Träumen widerspiegeln – unterstützen die mutwilligen Morde, gezielten Angriffe und Angriffe „Israels“ auf Hisbollah-Mitglieder und ihre Familien – auch nach dem Waffenstillstand. Ein Hisbollah-Funktionär im Dorf Machghara in der West-Bekaa-Ebene wurde vor seinem Haus erschossen.

Es ist kein Zufall, dass Netanjahus Geschenk an Trump ein goldener Pager war, der auf einem Querschnitt eines alten Olivenbaumstamms montiert war – eine vergoldete Schande über die Entweihung des natürlichen und sozialen Gefüges des Libanon – der symbolisch explosive Pager, der auf dem abgetrennten und in Scheiben geschnittenen Glied der tief im Süden des Libanon verwurzelten Ikone des Libanon montiert war (man beachte erneut – es handelte sich um einen Olivenbaum, typisch für den Süden des Libanon, nicht ein Zedernbaum aus dem Norden). Vielleicht wollte Netanjahu Trump auf passiv-aggressive Weise an die Aufgabe erinnern, die der US-Präsident zu erfüllen hat.

Verwandte Nachrichten

Der Angriff erfolgte, als die neue Nahost-Gesandte von Trump, Ortagus, die ihren Vorgänger, das ehemalige IOF-Mitglied Hochstein, in Sachen fanatischem Zionismus übertrifft, im Baabda-Palast schockierende und beleidigende Äußerungen machte. Auf einer Pressekonferenz behauptete sie: „Israel hat die Hisbollah besiegt, und wir sind dankbar. Wir hoffen auf ein Ende des Einflusses der Hisbollah im Libanon. Sie sollte der neuen Regierung nicht beitreten, da ihre Ära der Einschüchterung vorbei ist.“ Ortagus wagte es, eine libanesische Regierung ohne das Duo zu fordern, das mit Verbündeten 2018 eine parlamentarische Mehrheit und 2022 62 Sitze innehatte und allein im Vergleich zu anderen libanesischen Parteien eine Vielzahl von Stimmen erhielt.

Als sich der Schauplatz des israelisch-amerikanischen Krieges in den Libanon verlagerte, versuchten die USA, ihr langjähriges Ziel umzusetzen, die Hisbollah daran zu hindern, eine politische oder militärische Rolle im Libanon zu übernehmen. Die US-Botschafterin unterstützte die gesetzeswidrige und sinnlose Tötung von Hisbollah-Führern durch Israel und forderte den Libanon auf, sich „auf eine Ära nach der Hisbollah vorzubereiten“, was an Condoleezza Rices Vorstellung von der Verkündung eines Neuen Nahen Ostens erinnert. Ortagus‘ beleidigende, provokative und arrogante Worte sind ein Aufruf zum Krieg in gleicher Weise.

Trumps neuer Nahost-Gesandter Ortagus hat Rice mit seinen Äußerungen noch übertroffen, als er vom libanesischen Präsidentenpalast in Baabda aus den israelischen Krieg und die Belagerung des Libanon begrüßte. Bereit zu provozieren, zeigte sie ihren Davidstern-Ring während eines Fotos mit dem libanesischen Präsidenten, bei dem sie ihm die Hand schüttelte, und erinnerte die Libanesen allein durch ihre Anwesenheit daran, dass die Auferlegung der US-israelischen Siedler-Kolonialpolitik mit voller Wucht kommen würde.

Jahrzehntelange, von USAID und der Ford Foundation finanzierte Projekte, die darauf abzielten, die Hisbollah aus der libanesischen Gesellschaft sozial und wahltechnisch zu entfernen, sind gescheitert. Die „Zielgruppe“, die schiitische Gemeinschaft, war durch die Förderung eines starken Milieus für Kultur und politische Bildung durch die Hisbollah und jahrzehntelange, erkenntnisstiftende Reden von Sayyed Nasrallah mehr als nur ideologisch gerüstet, um der ideologischen Konditionierung durch die USA zu widerstehen.

Während die USA und „Israel“ versuchten, den Widerstand in eine Führungskrise zu stürzen, konnten sie ihre eigene Führungskrise nicht verbergen. Da die Besatzungsmacht ihre mangelnde Kontrolle über die Grenzen spürte, versucht sie, die Grenzen des Libanon von Süden und Norden her zu destabilisieren, um die Hisbollah zu überwältigen, sobald die von „Israel“ selbst ausgerufene Verlängerung des „Waffenstillstands“ endet. Der Waffenstillstand, der von „Israel“ bereits etwa tausendmal gebrochen wurde, lässt die eiserne Geduld des Widerstands schmelzen, ein vorübergehendes Einfrieren des Konflikts, das dazu dient, Angriffe auf den Widerstand von allen Seiten neu zu positionieren.

Der Waffenstillstand begann mit dem anschließenden Sturz Syriens durch vom Westen unterstützte Takfiri-Kämpfer, die nun nur noch wenige Tage von der neuen Frist „Israels“ entfernt sind und sich mit tödlichen und zerstörerischen Grenzinfiltrationen und der Anstiftung zu Unruhen im Kampf mit libanesischen Clans in Baalbeck befassen. Wieder einmal wurde der Armee befohlen, sich nicht in die Pläne der USA einzumischen, und sie ist nirgends zu finden, während Jolani-verbündete Terroristen sie aus dem Nordosten angreifen und versuchen, in den Libanon einzudringen, um erneut gegen den libanesischen Widerstand und das Volk vorzugehen, während der 18. Februar – „Israels“ selbstverlängerte Rückzugsfrist – näher rückt.

Im Süden sind „Israels“ Versuche, den Libanon südlich des Litani wieder zu besetzen, offensichtlich, indem Häuser von Widerstandskämpfern mit Sprengfallen versehen und Vorrichtungen zur Überwachung und Ermordung darin platziert werden – und indem „Sicherheitsgürtel“ als taktische Vorläufer zur Ausweitung der Besatzung erzwungen werden. „Israel“ hat seit Inkrafttreten des Abkommens etwa tausend Waffenstillstandsverletzungen im gesamten Libanon begangen – und die Besatzung hat den angegebenen Zeitraum – zunächst 60 Tage, jetzt fast 90 – genutzt, um Häuser, Stadtviertel und Gemeinden im Süden und in der Bekaa-Ebene anzugreifen.

Diese gewaltsame Umsetzung der „New Middle East“-Regierung in Gaza und im Libanon zielt nicht nur darauf ab, den Widerstand politisch auszuschalten, sondern die Angriffe auf sie und ihre Familien in solchen Terroranschlägen sind ein letzter verzweifelter Versuch, jeden in der Widerstandsorganisation – zusammen mit ihren Familien, einen nach dem anderen – vollständig zu töten. Künftige Angriffe werden über Pager hinausgehen – sie werden Telefone, technologische Schnittstellen und Häuser einschließen –, während Trump, Musk und Big Tech ihre Macht konsolidieren. Big Tech, das sich in Gaza Freiheiten herausgenommen hat, wird seine Instrumente weiter ins Herz der Widerstandsgesellschaft im gesamten besetzten Palästina und Libanon tragen, wo psychologische Kriegsführung und Social Engineering gescheitert sind. Dies erklärt den Stimmungswandel in der Big-Tech-Community, die sich über Nacht von diskursiv liberal zu neokonservativ gewandelt hat – um dem sich ändernden Kurs und der Stimmung der Feindseligkeit zu entsprechen, die darauf abzielt, Ziele durch Zwang zu erzwingen, die nicht durch „Zustimmung“ erreicht werden können.

Google hat vielleicht stillschweigend sein Versprechen aufgegeben, das – auf dem Papier – verhinderte, dass seine Technologie zu einem direkten Instrument der Kriegsführung und Überwachung wird, aber der KI-gestützte Völkermord in Gaza kündigte bereits den lauten Übergang an, den Big Tech von einem Instrument des sanften Krieges zu einer Waffe des heißen Krieges vollzogen hat. Die USA, die ihre auf dem Papier bestehenden Verpflichtungen gegenüber Menschenrechtsstandards, -agenturen und -gremien aufkündigten, markierten den Übergang von der Geiselnahme des UN-Menschenrechtsrats bis hin zur vollständigen Abkehr von dessen Bestimmungen. Die bedingungslose Finanzierung von Völkermord durch die vorherige Regierung hat die Fassade der „Rechtsstaatlichkeit“ und der „Menschenrechte“ der USA zum Einsturz gebracht, und nun sind die Masken – und die Samthandschuhe – vollständig gefallen.

Machen Sie sich auf weitere Telefonattacken, Bombenanschläge und Kriegshandlungen des Präsidenten gefasst, der mit dem Thema „Frieden“ in den Wahlkampf zog, während er einen 100-Millionen-Dollar-Scheck von Adelson kassierte.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Übersetzt mit Deep.com

Autorin und Forschungsmitarbeiterin

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …