Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-06-17/ty-article/.premium/for-the-first-time-ever-israel-is-asking-america-to-fight-alongside-it-or-for-it/00000197-7eda-d9fe-a597-ffde6f610000



Analyse |

Zum ersten Mal bittet Israel die USA, an seiner Seite zu kämpfen – oder für es

Israel bricht das längste Tabu und fordert nicht nur defensive Unterstützung, sondern direkte militärische Beteiligung: US-Piloten und Flugzeuge sollen Irans Urananreicherungsanlage in Fordow bombardieren. Dies ist ein beispielloser Höhepunkt in der Abhängigkeit Israels von den USA.

Verteidigungsminister Katz und IDF-Stabschef Zamir mit dem Kommandeur des US-Zentralkommandos (CENTCOM), General Michael Kurilla, im April. Bildnachweis: Elad Malka, israelisches Verteidigungsministerium

Aluf Benn

17. Juni 2025, 21:15 Uhr IDT

Der regionale Krieg, der mit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 begann, hat die Abhängigkeit Israels von den Vereinigten Staaten vertieft – diplomatisch, wirtschaftlich und militärisch.

Premierminister Benjamin Netanjahu konnte den Krieg bis in den 21. Monat fortsetzen, Zehntausende Palästinenser töten, den Gazastreifen verwüsten, dessen Bewohner mit Vertreibung bedrohen und Gebiete in Syrien und im Libanon besetzen – unter dem Schutzschild des US-Vetos im UN-Sicherheitsrat, das jeden Versuch blockiert, Israel einen Waffenstillstand oder Rückzug aufzuzwingen.

Die IDF kann mit ihren Vorräten an amerikanischen Waffen, die aus den ständig wachsenden US-Hilfsbudgets finanziert werden, weiterkämpfen. Israels Verteidigung gegen Raketen, Flugkörper und Drohnen stützt sich auf die Erkennungs-, Warn- und Einsatzkoordinierungssysteme, die vom US-Zentralkommando (CENTCOM) verwaltet werden.

Bis letzten Freitag war die operative Unterstützung der USA jedoch streng defensiv. Die Eröffnung einer Kampagne gegen den Iran markiert einen neuen Höhepunkt in der Abhängigkeit Israels von den USA. Zum ersten Mal in seiner Geschichte fordert Israel die amerikanischen Streitkräfte auf, nicht nur zur Verteidigung, sondern auch zu Offensivmaßnahmen beizutragen: der Bombardierung der iranischen Urananreicherungsanlage in Fordow.

Ort des iranischen Raketenabschusses in Herzliya, in der Nähe von Tel Aviv, am Dienstagmorgen. Quelle: Itai Ron

Experten zufolge übersteigt die Zerstörung der Anlage durch Luftangriffe die technologischen Möglichkeiten der israelischen Luftwaffe, da hierfür schwere „Bunkerbrecher“-Bomben eingesetzt werden müssen. Diese Bomben können nur von Elite-Stealth-Bombern vom Typ B-2 abgeworfen werden, die ausschließlich von der US-Luftwaffe betrieben werden. Selbst diese würden mehrere Angriffsflüge benötigen, um die schwer befestigte Anlage, die unter einem Berg verborgen liegt, zu zerstören.

In den kommenden Tagen wird Präsident Donald Trump entscheiden, ob die Bomber nach Fordow entsandt werden. Da die iranische Luftabwehr von Israel ausgeschaltet wurde, ist die Mission nicht besonders komplex und wurde amerikanischen Medienberichten zufolge sogar bereits in der Vergangenheit geprobt. Die Anlage selbst kann nicht verlegt werden, und ihre Betreiber wurden rechtzeitig gewarnt, die Maschinen abzuschalten und das Personal zu evakuieren.

Trumps Zögern rührt nicht von militärischen Schwierigkeiten her, sondern von politischen Risiken: Ein Krieg gegen eine Regionalmacht könnte die weltweite Ölversorgung gefährden und die USA nach den langen Kriegen in Afghanistan und im Irak, die beide an den Iran grenzen, in einen dritten Konflikt im Nahen Osten hineinziehen.

Trump am Montagabend. Bildnachweis: Kevin Lamarque/Reuters

Trump wurde zweimal mit dem Versprechen gewählt, sich nicht in unnötige Kriege hineinziehen zu lassen, eine Position, die zumindest ein Teil seiner Partei, der ideologische Flügel der MAGA, teilt. Auf der anderen Seite drängen pro-Netanjahu-Republikaner, von Senator Lindsey Graham bis John Bolton, vom Wall Street Journal bis zur Free Press, den Präsidenten, die Arbeit der IDF zu Ende zu bringen und die B-2-Bomber nach Fordow zu schicken.

Die implizite Botschaft in den öffentlichen Verlautbarungen Israels ist klar: Präsident Franklin Roosevelt weigerte sich 1944, die Eisenbahn nach Auschwitz zu bombardieren. Trump hat nun die Chance, das „neue Auschwitz“ in Fordow dem Erdboden gleichzumachen. Seit Jahren beschreibt Netanjahu das iranische Atomprogramm als moderne Version der Nazi-Vernichtungslager. In den letzten Tagen hat er solche Äußerungen vermieden, aber es ist wahrscheinlich, dass der von Netanjahu und IDF-Stabschef Eyal Zamir ausgearbeitete Kriegsplan auf einem „letzten Schritt“ basiert, den die USA unternehmen müssen: einem Bombenangriff mit massiver Sprengkraft, der die tief unter der Erde verlegte Atomanlage zerstören würde. Bleibt Fordow unversehrt, könnte der Iran sein Atomprogramm viel schneller wieder aufnehmen.

Premierminister Benjamin Netanjahu führt am frühen Freitag die ersten Angriffe auf den Iran durch. Bildnachweis: Avi Ohayon/GPO

Während der Suez-Krise 1956 stationierte Frankreich Jagdgeschwader in Israel, um dessen Luftraum vor der ägyptischen Luftwaffe zu schützen. Die USA wiederholten dieses Modell, indem sie während des Golfkriegs 1991 Patriot-Raketen in Israel stationierten, um sich gegen irakische Scud-Raketen zu verteidigen, und seitdem in mehreren Krisen.

Heute ist ein Langstreckenradar der US-Armee vom Typ X-Band auf dem Berg Keren im Negev stationiert, um Raketen aus dem Iran zu erkennen, und an anderen Standorten in Israel sind THAAD-Raketenabwehrbatterien stationiert. Als der Iran Israel im vergangenen Jahr zweimal mit Raketen und Drohnen angriff und dies während der aktuellen Offensive erneut tat, halfen US-Flugzeuge und -Schiffe zusammen mit anderen Verbündeten aktiv bei der Abwehr. Eine ähnliche Zusammenarbeit gab es gegen die Houthis im Jemen.

Bislang hat Israel jedoch davon abgesehen, die USA zu bitten, an seiner Seite oder für Israel zu kämpfen. Im Gegenteil, israelische Politiker und Militärführer haben wiederholt erklärt, dass sie amerikanische Soldaten nicht in Gefahr bringen würden, anders als andere Verbündete der USA in der Vergangenheit und Gegenwart. Die massive US-Militärhilfe für Israel wurde mit der Behauptung gerechtfertigt, die IDF sei Amerikas „landgestützter Flugzeugträger” im Nahen Osten, ein Ersatz für eine permanente amerikanische Militärpräsenz wie in Deutschland, Südkorea, Japan oder Saudi-Arabien.

Dieser Grundsatz wurde nun gebrochen. Es wurde ein neuer Präzedenzfall geschaffen: Zum ersten Mal bittet Israel amerikanische Piloten, an der Seite der Besatzungen des israelischen Luftwaffenkommandanten Tomer Bar zu fliegen. Selbst wenn Fordow letztendlich nicht bombardiert wird – sei es, dass der Iran es selbst abbaut oder die IDF einen anderen Weg findet, es zu beschädigen –, ist das Tabu, um direkte militärische Beteiligung zu bitten, gebrochen. Die Forderung, dass Amerika Fordow bombardieren soll, ist ein klares Zeichen: Manche Missionen sind einfach zu groß für die IDF allein. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

