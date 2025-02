Zum Neuen Jahr 2025

Von Andreas Schlüter

4. Februar 2025

Es hat lange gedauert, bis ich mich zu diesen Zeilen zum Neuen Jahr aufraffen konnte. Selbstverständlich wünsche ich den Lesern dieser Zeilen ein gesundes und glückliches Neues Jahr. Mein Optimismus für das Jahr 2025 hinsichtlich der allgemeinen Situation befindet sich aber auf einem Tiefpunkt. Zu finster sind die Aussichten. Der US-geführte Westen befindet sich in Kriegsrausch und Allmachtswahn.

Zwischenbemerkung: Mein Blog WiPoKuLi (https://wipokuli.wordpress.com/) ist praktisch lahmgelgt, d. h. Ich kann keine neuen Artikel darauf setzen, da WordPress mich nach über 13 Jahren der Benutzung der kostenfreien Version zwingen will, auf die Bezahlversion upzugraden. Die Kosten wären zwar gering, aber ich müsste Internetbanking machen, was ich aus Sicherheitsgründen ablehne.

Überdies dtelle ich fest, das „X“, vormals Twitter, eine sehr bösartige Manipulation vorgenommen hat. Bisher sah ich in meiner Timeline vornehmlich die Tweets von Leuten, denen ich folgte, bzw. Tweets zu ähnlichen Themen, mit denen ich mich beschäftige. Jetzt wird meine Timeline überschwemmt mit Schrott, darunter Äußerungen des X-Eigentümers Musk. Was für eine widerliche Manipulation durch geänderte Algorithmen! Ja, die Macht der Tech-Giganten!

Die westlichen Vasallenstaaten befinden sich nicht nur in der offiziellen Politik, sondern bis tief in die Parteien, die Medien und den akademischen Bereich im Griff der US-Machtelite. Dieser Zugriff ist in den Jahrzehnten nach dem „offiziellen“ Ende des „Ersten Kalten Krieges“ noch um Vieles gewachsen.

Nun hat der Präsidentenwechsel in den USA stattgefunden. Selbst in manchen „linken Kreisen“ hatte sich ein gewisser Optimismus zu Trump breit gemacht, anknüpfend an Äußerungen von ihm zu einer schnellen Beendigung des Ukrainekrieges. Es wird schon offenbar, dass es sich dabei nur um eine Reduktion des US-Engagements handeln wird (zum Schutz der USA), aber dafür gesorgt werden wird, dass die europäischen Vasallen noch tiefer in den Krieg gestoßen werden.

Was den Nahen Osten angeht, folgt auf „Genocide-Joe“ Biden nun Genocide-Donald. Das Waffenstillstands-Abkommens (das natürlich den Menschen in der Hölle von Gaza eine Atempause verschafft) wird sich bald in Luft auflösen. Tatsächlich ist Trumps Bindung an die Expansions- und Völkermord-Politik Israels wohl noch größer als die von Biden. Die israelische Machtelite wird schon Tricks finden, um das Abkommen zu zerstören, und dann der palästinensischen Seite die Schuld in die Schuhe schieben. Dazu gehört auch, dass zwar derzeit die Waffen in Gaza schweigen, aber Israel, vom Westen nicht weiter „behelligt“, die Westbamk brutal rrackiert und viele Menschen durch Siedler und IDF sterben. Auch hat Trump die Lieferung schwerer Bomben (die Biden gestoppt hatte) an Israel freigegeben.

Trump zeigt sich nun schon als personifizierte „Madman-Theory“. Die Madman Theory war ein Konzept, das unter Nixon und Kissinger erdacht wurde. Es könne nützlich sein, wenn ein US-Präsident sich als unbeherrscht und wahnsinnig präsentieren würde, um Kontrahenten einzuschüchtern. Sie fand damals keine Anwendung, da mit dem US-Selbstverständnis nicht recht in Einklang zu bringen. Biden stand als vorgeblich „milder Opa“ für einen maskierten Imperialismus, der sich – wenn auch immer wieder völlig unglaubwürdig – als menschenrechts- und freiheits-orientiert ausgab. Die „seriöse“ Selbstpräsentation war fraglos der „Mogelpackung“ Obama noch besser gelungen. Die neuen Eskapaden von Trump passen durchaus in dieses „Madman“ Schema. Seine Ambitionen zu Grönland, Kanada und Panama haben viel davon an sich.

Trumps Nummer mit Kanada knüpft auch an alte Gelüste der US-Machtelite an. In den späten 1920er und frühen 1930er Jahren wurde vom US-Kriegsministerium der „War Plan Red“ erarbeitet, der sich damit beschäftigte, wie die USA in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Großbritannien Kanada annektieren könnten. Und was Panama angeht, haben die USA ja eine lange Übung an „Eingriffen“ in Lateinamerika, wie sich auch in der Invasion Panamas im Dezember 1989 zeigte. Man erinnert sich an die Nazi-Besetzung Norwegens und Dänemarks.

Es sieht wahrlich finster aus, was die gesellschaftliche Diskussion im Westen, besonders in den Vasallenstaaten Europas, angeht. Die nun offen zutage tretende Unterstützung von rechtsradikalen Parteien in Europa durch die USA schafft einen eingeschränkten Diskursraum, der vielen Menschen den Eindruck vermittelt, es gäbe nur die Wahl zwischen den offen rechtsradikalen Rowdies (einschließlich Trump und Musk) und den „seriösen“ Vasallen des US-Imperiums (die dann eigenständig die geopolitischen Ziele – der USA – in der Ukraine unterstützen müssten). Die Meinungsfreiheit steht unter schwerem Beschuss, wie auch die vielen juristischen Angriffe auf die Palästina-Solidarität immer wider zeigen.

Die Unterstützung des Imperial-Faschismus´ der USA (die auf Völkermord, Sklaverei, Rassismus und imperialen Kriegen aufgebaut sind), die Unterstützung des Ukraine-Nazitums und des Zio-Nazitums Israels durch die „Parteien der Mitte“ in EU-Europa wird zunehmend begleitet vom Erstarken des Rechtsradikalismus´. Die angebliche Gegnerschaft „der Mitte“ zu dieser Entwicklung ist oft nur heuchlerisch und scheinheilig. Und diese Parteien übernehmen immer mehr Positionen der Rechtsradikalen. Derzeit tritt Deutschland dabei besonders hervor.

Widerliche und verabscheuungswürdige Verbrechen weniger Migranten werden dabei auf das scheinheiligste benutzt. Diese Benutzung soll die „Elefantenherde im Raum“ überdecken. Die US-geführte Zerstörung der Umgebung Europas durch Kriege, die zu der westlichen Ausplünderung des Globalen Südens hinzukommt, erzeugt in den betroffenen Gesellschaften natürlich auch Wahnsinn und Verrohung, die sich in einigen Individuen niederschlägt. Aber man kommt nicht umhin festzustellen, die Gewalt und das Leiden, das vom Westen einschließlich Europas in Europas Umgebung erzeugt wird, übertrifft das leiden, dass durch wenige bösartige oder psychisch kranke Migranten in Europa erzeugt wird, bei Weitem!

Insgesamt muss man feststellen, die Art und Weise, wie im westlichen Diskurs der Charakter und die Vorgeschichte der existierenden Kriege und Konflikte ausgeblendet, ja, von den Füßen auf den Kopf gestellt werden, erschrickt zutiefst!

Die Logik scheint auf den Kopf gestellt. Europa, aus dem die größte Migrations- und Eroberungswelle völkermordend in die Welt geströmt ist, präsentiert sich als Opfer gewalttätiger Invasoren, wie lächerlich, historisch gesehen! Ein weißer US-Präsident kann nicht genug über „illegal immigrants“ schwadronieren, von denen viele aus den von den USA systematisch zerstörten lateinamerikanischen Gesellschaften kommen, und von denen nicht wenige doch immerhin Teile indigener Vorfahrenschaft aufweisen.

Natürlich schaffen die großen Migrations- und Fluchtwellen in den europäischen Gesellschaften, gerade auch in Deutschland, erhebliche gesellschaftliche Probleme. Aber man muss sich endlich zu den schon fast vergessenen „Fluchtursachen“ ehrlich machen. Man kann diese nicht durch Kriege in den Herkunftsländern bekämpfen, sondern man erzeugt sie eben gerade durch diese Kriege. Und die entstehenden Probleme, die nicht weg zu diskutieren sind, erfordern Ressourcen. Ist man aber politisch gewillt, das wirtschaftliche Potenzial für die Unterstützung der US-Geopolitik zu verfeuern, anstatt die Gesellschaft zu sanieren, hat man ein noch größeres Problem. Und gerade die sogenannte „Hilfe für die Ukraine“ hilft nur, das Leiden der Ukrainer zu verlängern, ja sie eben auch endgültig für die US-Interessen zu verfeuern!

Um diese Fragen sollte das politische Ringen gerade in Deutschland sich drehen, gerade angesichts der deutschen Geschichte! Kein Gelaber über „Kriegstüchtigkeit“ ist nötig, sondern der Kampf für wirkliche Friedenspolitik! Keine Unterstützung für die US-geführte Kriegspolitik gegen Russland und China, keine neuen US-Waffen auf deutschem Boden, Schluss mit der Unterstützung für die rassistische Kriegspolitik Israels! Dies sollte auch für die bevorstehenden Bundestagswahlen in Deutschland entscheidend sein!

Ein Kanzler Merz würde uns noch dichter an die große Katastrophe führen! Es scheint so, als wenn das BSW (bei aller möglichen Kritik) die einzige Kraft ist, die eine Chance hat, in den Bundestag zu kommen, und dort parlamentarischen Widerstand gegen den Kriegswahn entfalten könnte.

Sorgen wir dafür, dass der nötige Kampf gegen den Kriegswahn sich entfaltet! Arbeiten wir dafür, dass nicht ein dumpfes „Rassenkampf“-Denken (wie bei der AfD, aber auch bis in andere Parteien hinein) sich weiter verbreitet, sondern Menschen wieder begreifen, dass die Macht- und die Klassenfrage von entscheidender Bedeutung sind. Nur dann gibt es die Chance, die finsteren Aussichten nicht in endgültigem Untergang von Frieden, Gerechtigkeit und sozialem Miteinander enden zu lassen!

Andreas Schlüter

