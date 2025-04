https://www.palestinechronicle.com/10-family-members-including-seven-children-killed-in-israeli-airstrike-on-khan-yunis/



10 Familienmitglieder, darunter sieben Kinder, bei israelischem Luftangriff auf Khan Yunis getötet

11. April 2025 News

Israel verübte weiterhin Massaker in Gaza. (Foto: Social Media, via QNN)

Von Palestina Chronicle Staff

Die israelischen Angriffe auf Gaza nehmen zu, während die Zivilbevölkerung mit Massenvertreibungen, steigenden Kindersterblichkeitsraten und einer sich verschärfenden humanitären Blockade konfrontiert ist.

Der Zivilschutz in Gaza berichtete, dass bei einem israelischen Luftangriff vor Tagesanbruch am Freitag zehn Mitglieder einer einzigen Familie, darunter sieben Kinder, in der Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen getötet wurden.

Nach Angaben des Zivilschutzes wurden die Leichen der Opfer in das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis gebracht, nachdem das Haus der Familie Al-Farra im Stadtteil Al-Mahta im Zentrum von Khan Yunis angegriffen worden war.

Unterdessen berichteten palästinensische Quellen, dass bei einem israelischen Angriff auf das Gebiet Al-Mawasi westlich von Rafah im südlichen Gaza-Streifen eine Person getötet und mehrere weitere verletzt wurden. Israelische Kampfflugzeuge flogen auch einen Luftangriff auf das Gebiet Qizan al-Najjar südlich von Khan Yunis.

Ein Kind wurde getötet und weitere verletzt, als israelische Streitkräfte ein Haus in Jabaliya al-Balad im nördlichen Gaza-Streifen bombardierten, so Al-Jazeera. Unterdessen dauern die israelischen Bombenangriffe und Artilleriebeschüsse in den nördlichen Teilen von Rafah an.

Vorgestern sollen israelische Besatzungstruppen Berichten von Al-Jazeera zufolge palästinensische Häuser in Rafah, ebenfalls im südlichen Gaza, zerstört haben.

Evakuierungswarnungen

Die israelische Armee hat die Bewohner mehrerer Stadtviertel von Gaza-Stadt – Zaytoun, Shejaiya und Tuffah – gewarnt und sie aufgefordert, ihre Häuser vor geplanten Angriffen zu evakuieren.

Ein Sprecher der israelischen Armee gab auf X bekannt, dass das Militär eine „dringende und ernsthafte Warnung“ an die Bewohner von Shejaiya, Al-Jadida, Al-Turkman, Tasbe’at Infud, Al-Zeitoun Al-Sharqi, Al-Nour und Al-Tuffah herausgegeben habe. Er erklärte, dass die israelischen Streitkräfte in diesen Gebieten „mit äußerster Härte“ vorgehen, und wies die Zivilbevölkerung an, in ausgewiesene Schutzräume im Westen von Gaza-Stadt zu ziehen – obwohl es derzeit keine solchen Schutzräume gibt.

Gleichzeitig schließen die israelischen Streitkräfte weiterhin alle Übergänge nach Gaza und schneiden so den Zugang zu Nahrungsmitteln und lebensnotwendigen Gütern ab.

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten im besetzten palästinensischen Gebiet warnte, dass die anhaltenden Einschränkungen der Hilfe die Unterernährung verschlimmern und die Kindersterblichkeit erhöhen könnten.

Das Gesundheitsministerium von Gaza gab an, dass 60.000 Kinder aufgrund von Unterernährung nun von schweren gesundheitlichen Komplikationen bedroht sind.

Vier Palästinenser wurden getötet und viele weitere verletzt, nachdem ein Haus nördlich von Khan Yunis im Süden des Gazastreifens von israelischen Granaten getroffen wurde. pic.twitter.com/eTxiUmdc9C

— The Palestine Chronicle (@PalestineChron) 11. April 2025

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bestätigte, dass Israel 75 % der humanitären UN-Missionen daran hindert, nach Gaza einzureisen. Auf einer Pressekonferenz in Genf sagte er, dass die seit dem 2. März verhängte totale Blockade die Lieferung aller Lebensmittel und medizinischen Hilfsgüter gestoppt habe.

Tedros betonte, dass die Blockade die Familien in Gaza in extremen Hunger zwingt, sie von sauberem Wasser, Unterkunft und medizinischer Versorgung abschneidet und das Risiko von Krankheit und Tod erheblich erhöht.

Andauernder Völkermord

Die erneute israelische Gewalt am 18. März hat einen Waffenstillstand gebrochen, der am 19. Januar begann. Bei den jüngsten Militäraktionen wurden Hunderte Palästinenser getötet und viele weitere verletzt, vor allem Zivilisten, darunter Frauen und Kinder.

Während die Verstöße von zahlreichen Ländern und Menschenrechtsgruppen verurteilt wurden, haben die USA ihre Unterstützung für Israel fortgesetzt und behauptet, dass die Militäraktion mit vorheriger Kenntnis und Zustimmung Washingtons durchgeführt wurde.

Seit Oktober 2023 hat Israel über 50.000 Palästinenser, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet und Gaza in Trümmern hinterlassen.

Im November 2024 erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant und beschuldigte sie der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza.

Israel droht außerdem ein Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof wegen seiner Handlungen in der belagerten Enklave.

(PC, AJA)

