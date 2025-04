https://english.almayadeen.net/news/politics/36-israeli-strikes-on-gaza-killed–only-women–children—un



36 israelische Angriffe auf Gaza töteten „nur Frauen und Kinder“: UN

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

11. April 2025

Das UN-Menschenrechtsbüro hat schwere Bedenken hinsichtlich der israelischen Aggression gegen Gaza geäußert und enthüllt, dass 36 bestätigte israelische Luftangriffe nur zum Tod von Frauen und Kindern führten.

Die Vereinten Nationen haben am Freitag Alarm geschlagen wegen der menschlichen Opfer der israelischen Aggression gegen Gaza und enthüllt, dass ihre Analyse von 36 israelischen Luftangriffen ergab, dass nur Frauen und Kinder massakriert wurden; d. h. es waren keine Kämpfer beteiligt, was die wiederholten israelischen Behauptungen widerlegt, bei jedem Angriff auf Widerstandskämpfer gezielt zu haben.

Die UNO verurteilte auch die sich zuspitzende humanitäre Krise und warnte, dass die Evakuierungsbefehle „Israels“ die Zivilbevölkerung praktisch in kleinere, gefährlichere Gebiete zwingen.

„Diese Militärschläge lassen keinen Ort sicher“, sagte Ravina Shamdasani, Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros, während einer Pressekonferenz in Genf.

Zwischen dem 18. März und dem 9. April 2025 verzeichneten die Vereinten Nationen rund 224 israelische Angriffe auf Wohngebäude und Unterkünfte für Binnenvertriebene. Bei etwa 36 dieser Angriffe, zu denen das UN-Menschenrechtsbüro Informationen bestätigte, waren bisher ausschließlich Frauen und Kinder zu beklagen“, sagte Shamdasani. “Insgesamt sind ein großer Teil der Todesopfer Kinder und Frauen.“

Sie bezog sich auf einen Luftangriff vom 6. April auf das Haus der Familie Abu Issa in Deir al-Balah, bei dem ein Mädchen, vier Frauen und ein vierjähriger Junge getötet wurden.

Shamdasani kritisierte auch die israelischen „Evakuierungsbefehle“ und sagte, dass sie die Zivilbevölkerung nicht schützen, sondern stattdessen zu ihrer anhaltenden Vertreibung beitragen.

„Trotz israelischer Militärbefehle, die Zivilisten anweisen, in das Gebiet al-Mawasi in Khan Younis umzuziehen, wurden die Angriffe auf Zelte in diesem Gebiet, in denen Vertriebene untergebracht sind, fortgesetzt. Seit dem 18. März wurden mindestens 23 solcher Vorfälle vom Büro registriert“, sagte sie.

Mit Bezug auf die Ausweitung der Kontrolle „Israels“ über das Territorium in Gaza warnte sie: „Große Gebiete werden beschlagnahmt und den Sicherheitszonen Israels hinzugefügt, wodurch Gaza kleiner und isolierter wird“, und zitierte dabei den israelischen Sicherheitsminister Yoav Gallant.

Shamdasani nahm kein Blatt vor den Mund und erklärte: „Lassen Sie uns eines klarstellen: Diese sogenannten Evakuierungsbefehle sind in Wirklichkeit Vertreibungsbefehle, die dazu führen, dass die Bevölkerung von Gaza in immer kleinere Räume verdrängt wird. Die dauerhafte Vertreibung der Zivilbevölkerung innerhalb besetzter Gebiete kommt einer Zwangsumsiedlung gleich, was einen schweren Verstoß gegen die Vierte Genfer Konvention darstellt und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist.“

Das UN-Menschenrechtsbüro warnte außerdem, dass die kumulative Wirkung der Handlungen „Israels“ die Existenz des palästinensischen Volkes in Gaza gefährden könnte.

„Der Tod, die Zerstörung, die Vertreibung, die Verweigerung des Zugangs zu grundlegenden Gütern in Gaza und die wiederholte Aufforderung an die Bewohner von Gaza, das Gebiet vollständig zu verlassen, geben Anlass zu echter Sorge um die Zukunftsfähigkeit der Palästinenser als Gruppe in Gaza“, sagte Shamdasani.

Israelische Aggression auf Gaza tötet 40 Palästinenser in 24 Stunden

Das Gesundheitsministerium in Gaza gab am Donnerstag bekannt, dass innerhalb von 24 Stunden 40 Palästinenser getötet und 146 weitere verletzt wurden, als Folge der anhaltenden israelischen Luftangriffe.

Das Ministerium fügte hinzu, dass die Gesamtzahl der Todesopfer durch die israelische Aggression gegen Gaza auf über 50.886 gestiegen ist, wobei seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 115.875 Menschen verletzt wurden.

Es wurde dringend dazu aufgerufen, die medizinischen Vorräte in Krankenhäusern und Zentren für die medizinische Grundversorgung aufzufüllen, da ein kritischer und beispielloser Mangel an lebenswichtigen Medikamenten und medizinischen Verbrauchsmaterialien gemeldet wurde. Der Mangel hat ein alarmierendes Ausmaß erreicht, da 37 % der lebenswichtigen Medikamente und 59 % der medizinischen Verbrauchsmaterialien aufgebraucht sind.

Das Ministerium stellte insbesondere fest, dass 80.000 Diabetiker und 110.000 Menschen mit hohem Blutdruck ihre benötigten Medikamente nicht in den Zentren für medizinische Grundversorgung erhalten können. Darüber hinaus sind 54 % der Medikamente gegen Krebs und Blutkrankheiten derzeit nicht vorrätig, was die Gesundheitskrise weiter verschärft.

„Israel“ lehnte 68 % von 170 humanitären Hilfsanfragen ab

UN-Sprecher Stephane Dujarric sagte am Mittwoch, dass „die israelischen Behörden acht von 14 Versuchen von Helfern, den Zugang zu Menschen zu koordinieren, die dringend Hilfe benötigen, abgelehnt haben“.

Er fügte hinzu, dass „Israel“ seit Beginn der jüngsten Eskalation 68 % von insgesamt 170 Koordinierungsanfragen der UN abgelehnt hat, was die Lieferung lebensrettender Hilfe an mehr als zwei Millionen Palästinenser stark einschränkt.

Die Erklärung folgt auf die Äußerungen von Generalsekretär António Guterres, der Gaza Anfang dieser Woche als „Todesfeld“ bezeichnete und feststellte, dass die Vereinten Nationen sich an keinem Hilfsmechanismus beteiligen würden, der die humanitären Grundsätze gefährdet oder es „Israel“ ermöglicht, Hilfsmaßnahmen zu kontrollieren und zu politisieren.

Die Hilfsblockade kommt zu einem Zeitpunkt, an dem „Israel“ seine Militäroperationen intensiviert, darunter ein Bodenangriff, der am vergangenen Freitag in Shejaiya, einem dicht besiedelten Stadtteil im Norden des Gazastreifens, gestartet wurde.

Der Angriff begann kurz nachdem „Israel“ am 18. März die Luftangriffe wieder aufgenommen hatte, nachdem die Hamas einen von den USA unterstützten Waffenstillstandsvorschlag abgelehnt hatte, der den wichtigsten palästinensischen Forderungen nicht gerecht wurde: ein dauerhaftes Ende der Feindseligkeiten, der vollständige Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen und die Aufhebung der Blockade.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …