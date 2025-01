https://www.palestinechronicle.com/10-israelis-dead-wounded-in-shooting-near-kedumim-settlement-east-of-qalqilya/



10 Israelis bei Schießerei in der Nähe der Siedlung Kedumim östlich von Qalqilya getötet und verwundet

6. Januar 2025

Bei einer Schießerei in Kedumim wurden mindestens drei Israelis getötet. (Foto: Videograb)

Von Palestina Chronicle Staff

Bei einer Schießerei in der Nähe der illegalen Siedlung Kedumim im nördlichen Westjordanland wurden drei Israelis getötet und sieben verletzt, was zu weit verbreiteten Durchsuchungen durch das israelische Militär und heftigen politischen Reaktionen führte.

Die israelischen Rettungsdienste haben den Tod von drei Menschen bei einer Schießerei in der Nähe der Siedlung Kedumim östlich von Qalqilya im nördlichen Westjordanland bestätigt.

Israelische Medien berichteten, dass es sich bei den Opfern um zwei Frauen und einen Mann handelte, die alle in zwei Privatwagen unterwegs waren. Bei dem Vorfall wurden außerdem acht weitere Personen verletzt, eine davon schwer.

Der israelische Militärfunk zitierte eine Sicherheitsquelle, die angab, dass die Operation von drei bewaffneten Palästinensern durchgeführt wurde, die das Feuer auf einen Bus und mehrere Autos eröffneten.

Lokale palästinensische Plattformen sendeten Aufnahmen vom Ort der Schießerei und berichteten, dass sich der Vorfall in der Nähe des Dorfes al-Funduq östlich der besetzten Stadt Qalqilya ereignete.

Israelische Besatzungstruppen wurden zum Ort des Angriffs entsandt und leiteten eine groß angelegte Suchaktion nach den Angreifern ein. Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Anadolu, dass die israelische Armee die Zufahrtsstraßen nach Qalqilya und mehreren Städten im nördlichen Westjordanland sowie eine Hauptverkehrsstraße zwischen Nablus und Qalqilya gesperrt habe.

Sie fügten hinzu, dass die Armee zusätzliche militärische Verstärkung in das Dorf Al-Funduq geschickt habe und mit der Suche nach Beweisen begonnen habe, einschließlich der Auswertung von Überwachungskameras in der Stadt und den umliegenden Dörfern.

Quellen berichteten Al-Jazeera, dass illegale israelisch-jüdische Siedler nach dem Angriff in Kedumim palästinensische Fahrzeuge in der Nähe des Dorfes Burin südlich von Nablus angriffen.

Die Quellen bestätigten auch, dass israelische Streitkräfte nach dem Angriff mehrere Arbeiter einer Fabrik im Dorf Imatin östlich von Qalqilya festnahmen.

Reaktionen

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu kommentierte den Angriff mit den Worten: „Wir werden die Mörder fassen und zur Rechenschaft ziehen, ebenso wie alle, die ihnen geholfen haben. Niemand wird verschont bleiben.“

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich erklärte, dass ‚der Terrorismus im Westjordanland, im Gazastreifen und im Iran derselbe ist und besiegt werden muss.‘ Er forderte eine ‚dringende Regierungssitzung, um den Ansatz zu ändern und den Terrorismus im Westjordanland zu beseitigen‘.

Unterdessen sagte der nationale Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir: „Diejenigen, die den Krieg in Gaza beenden wollen, werden einen Krieg im Westjordanland bekommen.“ Er forderte den israelischen Energieminister Eli Cohen auf, „Dschenin und Nablus wie Schudschaija und Bet Hanun zu behandeln“.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant warnte, dass „diejenigen, die dem Weg der Hamas in Gaza folgen und die Tötung und Schädigung von Juden unterstützen“, „einen hohen Preis zahlen“ würden. Er sagte, er habe die Armee angewiesen, „stark zu handeln, wo immer die Mörder hinsteuern“.

Andererseits wandte sich der israelische Oppositionsführer Yair Lapid an die Minister und sagte: „Sie sind die Regierung, und Sie führen Israel von einer Katastrophe in die nächste.“

Erfolglose Taktiken

Seit Beginn des völkermörderischen Krieges Israels gegen Gaza, der seit dem 7. Oktober 2023 Zehntausende Menschenleben gefordert hat, haben die israelische Armee und Siedler ihre Gewalt im Westjordanland eskalieren lassen, wobei sie Tausende Menschen getötet und verwundet und über 11.000 Palästinenser verhaftet haben.

Die Angriffe des israelischen Militärs und die von Siedlern angeführten Pogrome haben eine starke Reaktion palästinensischer Widerstandsgruppen hervorgerufen, insbesondere in den Städten und Flüchtlingslagern im Norden des Westjordanlands.

Unter dem Druck Israels hat sich auch die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) an den Bemühungen zur Unterdrückung des Widerstands beteiligt. Während sich die Gewalt der PA in erster Linie auf das Flüchtlingslager Dschenin konzentrierte, führten die Sicherheitskräfte der PA Razzien in anderen palästinensischen Gebieten im gesamten Westjordanland durch.

Dieser jüngste Angriff folgt auf das harte Vorgehen der Israelis und der Palästinensischen Autonomiebehörde und wirft Fragen über die Wirksamkeit solcher gewalttätigen Taktiken auf, die auch in Gaza trotz des seit 15 Monaten andauernden Völkermords keinen strategischen Sieg für Israel gebracht haben.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

