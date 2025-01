https://www.middleeasteye.net/discover/maus-author-art-spiegelman-announces-collaboration-palstine-writer-joe-succo-new-comic



Maus-Autor Art Spiegelman arbeitet mit dem palästinensischen Schriftsteller Joe Sacco an einem neuen Comic über Gaza

Von Fleur Hargreaves

3. Januar 2025

Spiegelman und Sacco sind renommierte Graphic Novelists, deren Beiträge durchweg zu den besten des Genres zählen

Der demokratische Fraktionsführer im US-Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, hält während einer Pressekonferenz am 24. März 2023 in Washington, D.C., ein Exemplar von Maus von Art Spiegelman hoch, das kürzlich in einem Schulbezirk in Tennessee verboten wurde

Art Spiegelman, Autor des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Comics Maus, hat angekündigt, dass er mit Joe Sacco, dem Schöpfer des Dokumentar-Comics Palestine, an einem neuen Projekt über Gaza zusammenarbeiten wird.

Spiegelman machte die Bemerkungen während der Premiere eines Dokumentarfilms über sein Leben, Art Spiegelman: Disaster is My Muse, in New York.

Er sagte, dass es angesichts der anhaltenden Welle der Zensur in der westlichen Kunst zu Palästina wahrscheinlich schwierig sein wird, in den USA einen Verleger für den neuen Comicroman zu finden, fügte aber hinzu: „Ich werde das Ding fertigstellen oder beim Versuch sterben.“

Spiegelman ist ein amerikanischer Cartoonist, Mitherausgeber der Comic-Magazine Arcade und Raw und beitragender Künstler für den New Yorker.

Er wurde als Sohn polnischer Juden geboren, die die deutsche Besetzung Polens erlebten und nach Auschwitz geschickt wurden.

Von 85 seiner Verwandten, die zu Beginn des Zweiten Weltkriegs am Leben waren, überlebten nur 13 den Holocaust, darunter auch seine Eltern.

Spiegelmans Maus wurde von 1980 bis 1991 als Fortsetzungsgeschichte veröffentlicht und illustriert seine Interviews mit seinem Vater über dessen Erfahrungen als Holocaust-Überlebender.

Gemeinsamkeit der Menschen

In dem Comic stellt er Juden als Mäuse und Deutsche als Katzen dar. Er erklärte, dass die Entscheidung durch die Art und Weise beeinflusst wurde, wie die Nazi-Propaganda ein Bild von Juden als „Ungeziefer der Menschheit“ verbreitete.

„Tatsächlich war Zyklon B, das Gas, das in Auschwitz und anderswo als Tötungsmittel verwendet wurde, ein Pestizid, das zur Vernichtung von Ungeziefer hergestellt wurde“, sagte er 2011 in einem Interview für The New York Review.

Für Spiegelman dienten diese Symbole dazu, solche Unterschiede zwischen Juden und Deutschen zu ironisieren.

Den Krieg im Gazastreifen verstehen: Neun Lektüren, die Ihnen helfen, die Notlage der Palästinenser zu verstehen

Mehr lesen »

In einem Artikel für The Comics Journal argumentierte er, dass es in dem Buch um „die Gemeinsamkeit der Menschen“ geht, trotz der Bemühungen, bestimmte Gruppen zu entmenschlichen.

„Diese Metaphern, die in meinem Buch eigentlich dazu gedacht sind, sich selbst zu zerstören – und ich denke, sie zerstören sich selbst – haben immer noch eine Restkraft, die es ihnen ermöglicht, als Metaphern ihren Beitrag zu leisten“, erklärte er.

Spiegelman wird oft zugeschrieben, die Verwendung der Comic-Form als ernstzunehmendes Medium populär gemacht zu haben, indem er die übermäßige Vereinfachung des Bildes untergrub, um auf die Art und Weise aufmerksam zu machen, wie Menschen aufgrund von Religion, Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit als Untermenschen behandelt werden.

Sacco, mit dem Spiegelman zusammenarbeiten wird, ist ein maltesisch-amerikanischer Cartoonist und Journalist.

Er schrieb seinen bahnbrechenden Comicroman Palestine, nachdem er während der ersten Intifada Ende der 1980er Jahre Israel und die besetzten Gebiete besucht hatte.

Obwohl es vor über 30 Jahren veröffentlicht wurde, ist die Nachfrage nach dem Buch laut Gary Groth, dem Mitbegründer des amerikanischen Verlags Fantagraphics, seit der Eskalation der Bombardierung der palästinensischen Enklave durch Israel nach dem 7. Oktober stark gestiegen.

Saccos Verschmelzung von Journalismus und der Form des Graphic Novels ist „als großartiger, einfühlsamer Beitrag zur Kunst anerkannt worden“, so Groth.

„Zur Hölle geworden“

Der ausgebildete Journalist Sacco begann, Palästinenser zu interviewen, um die „Struktur der Besatzung und ihre Auswirkungen“ zu verstehen, und fasste die Aussagen in einem Beitrag des „Grafikjournalismus“ zusammen.

In einem Interview mit Haaretz zu seinem neuen Comic „War on Gaza“, der im Dezember veröffentlicht wurde, erklärte Sacco, dass er für dieses Projekt nicht die gleichen Recherchen vor Ort durchführen konnte und daher „auf meine satirischen Wurzeln zurückgreifen“ musste.

„Gaza wurde in eine Hölle verwandelt, ja, und wenn meine Comics dies in irgendeiner kleinen, abstrakten Weise widerspiegeln – umso besser“, fügte er hinzu.

In Bezug auf die ‚traditionelle Superheldenästhetik‘ von Schurken und Helden sagte Sacco: “Ich denke selten an Superhelden oder Superschurken. Ich sehe nur Soziopathen, die über eine Menge Macht verfügen.“

„Halt den Mund und füge dich„: Israel, Palästina und der Beginn einer neuen Zensur in der westlichen Kunst

Mehr lesen »

„Amerika hatte gerade einen sanfteren Völkermord erfunden“, heißt es in einem Bild seines Comics: „Das Patent ist angemeldet.“

Die neue Zusammenarbeit zwischen Sacco und Spiegelman wird sich erneut auf Gaza konzentrieren und sich mit Widerstand und Nationalismus befassen.

Sacco ist in Spiegelmans biografischem Dokumentarfilm zu sehen, in dem er den Comic-Veteranen lobt.

„Er ist sehr gut in Comics, die aus aufeinanderfolgenden Bildern bestehen, aber er ist auch sehr gut in einem einzigen Bild – das ist wie Poesie“, sagte er.

„Ein einzelnes Bild kann verwendet werden, um Emotionen oder Gedanken hervorzurufen, und es kann auch verwendet werden, um Menschen wirklich zu verärgern, und manchmal sind das ein und dasselbe.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …