1000 tote Israelis und über 150 von der Hamas gefangen genommene Personen: Israelische Medien

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

9. Oktober 2023

Israelische Medien enthüllen, dass „Israel“ schätzt, dass bisher 1.000 Israelis tot sind, während die Zahl der gefangenen Israelis 150 übersteigt.

Die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth berichtet, dass nach jüngsten Schätzungen die Zahl der israelischen Todesopfer 1.000 und die Zahl der vom palästinensischen Widerstand im Gazastreifen gefangen genommenen Gefangenen 150 überschritten hat.

Der Zeitung zufolge sind unter den Toten 73 Soldaten, darunter fünf der Golani-Elitebrigade, und mehrere hochrangige Militärkommandeure wie Oberst Roi Levy und Oberst Jonathan Steinberg, der als Kommandeur der Nahal-Brigade diente, sowie der Kommandeur des Kommunikationsbataillons, der stellvertretende Kommandeur der Maglan-Einheit, ein Kompaniekommandeur, ein Zugkommandeur des Heimatfrontkommandos, der Kommandeur des 481. Computerbataillons und ein Mannschaftskommandeur der Duvdovan-Einheit.

Darüber hinaus bestätigten israelische Medien, dass sich unter den vom palästinensischen Widerstand entführten Israelis auch hochrangige Offiziere befinden, die die Zahl von mindestens 150 Gefangenen erreicht haben.

US-Flugzeugträger steuert „Israel“ an

Angesichts der sich verschärfenden Situation im besetzten Palästina, die die Existenz und Macht Israels bedroht, gab das israelische Kommando bekannt, dass es die nachrichtendienstliche und operative Koordinierung mit dem US Central Command (US CENTCOM) verstärkt hat.

In einer Erklärung stellte das US CENTCOM am 8. Oktober fest, dass „die Vereinigten Staaten damit begonnen haben, die USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group in das östliche Mittelmeer zu verlegen“.

Dazu gehörten „der Flugzeugträger USS Gerald R. Ford (CVN-78), der Lenkwaffenkreuzer USS Normandy (CG 60) der Ticonderoga-Klasse sowie die Lenkwaffenzerstörer USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) und USS Roosevelt (DDG 80) der Arleigh-Burke-Klasse“, so die Erklärung.

Darüber hinaus hob das CENTCOM hervor, dass es Ausrüstung und Maschinen mobilisiert hat, die in Militärbasen in der Nähe von „Israel“ stationiert sind, um „die F-15-, F-16- und A-10-Kampfflugzeugstaffeln der US-Luftwaffe in der Region zu verstärken“, und bekräftigte, dass Washington „weltweit einsatzbereite Kräfte unterhält, um diese Stellung bei Bedarf weiter zu verstärken.“ Übersetzt mit Deepl.com



