The Flood from Gaza Israel’s elites and public have been dealt the biggest blow to their morale in 50 years.

Photo Credit: The Cradle

Israels Eliten und Öffentlichkeit haben den größten Schlag gegen ihre Moral seit 50 Jahren erlitten.

Die Flut aus Gaza

Von Abdel Bari Atwan

8. Oktober 2023

Jetzt wissen wir, warum Mohammad Deif, der Anführer des militärischen Flügels der Hamas im Gazastreifen, nach der Kampagne „Schwert von Jerusalem“ vor fast zwei Jahren aus der Öffentlichkeit verschwand. Er hatte Pläne und Vorbereitungen für einen Gegenschlag gegen Israel getroffen. Am Samstag tauchte er zusammen mit dem Hamas-Sprecher Abu-Obaida auf, um diesen anzukündigen.

Sie erklärten den Beginn der „Operation al-Aqsa-Flut“ und bezeichneten sie als einen Kampf zur Beendigung der längsten Besatzung der Welt. Innerhalb weniger Minuten wurden Tausende von Raketen abgefeuert, die Israels viel gepriesene Luftabwehrsysteme durcheinander brachten, während palästinensische Widerstandskämpfer aus dem belagerten Gebiet ausbrachen und israelische Siedlungen im Gaza-Streifen stürmten.

Die Bilder der Operation, die in den sozialen Medien gepostet wurden, waren erstaunlich: Merkava-Panzer in Flammen; israelische Besatzungssoldaten, die herausgezerrt werden und um Gnade flehen; israelische Siedler, die in Panik fliehen und deren Hilferufe ungehört verhallen. Zu diesem Zeitpunkt wurden mehr als 100 Israelis (inzwischen sind es weit über 700) getötet, Tausende verletzt und viele gefangen genommen, um sie als Druckmittel für die Freilassung palästinensischer Gefangener in Tel Aviv zu verwenden.

Die Auswirkungen auf die Moral der israelischen Eliten und der Öffentlichkeit waren enorm. Das politische, sicherheitspolitische und militärische Establishment des Landes hat den schwersten Schlag seit dem Krieg vom Oktober 1973 vor 50 Jahren erlitten. Wenn eine Armee, die als die viertstärkste der Welt gilt, nicht in der Lage ist, Angriffe auf vermeintlich sichere Siedler in Israel selbst zu verhindern oder darauf zu reagieren, ist das ein Zeichen für einen ernsthaften Niedergang.

Unabhängig davon, wie sich die Ereignisse in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln werden, hat der Widerstand einen großen Sieg errungen. Dies ist ein langer Krieg. Israel mag Tod und Zerstörung in gigantischem Ausmaß entfesseln, aber es wird selbst nicht unbeschadet daraus hervorgehen. Und wenn er sich zu einem regionalen Krieg an mehreren Fronten ausweitet, wird die Schrift an der Wand deutlich zu lesen sein.

Die Überlegungen, die Planung und das Management, die in diese Operation eingeflossen sind, entsprechen allem, was an den besten Militärakademien der Welt gelehrt wird. Als Videos von Kämpfern, die dafür trainieren, in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, wurden sie von Israel und seinen „normalisierten“ arabischen Verbündeten lächerlich gemacht. So viel zu all den Sandhurst- und West Point-Absolventen. Mohammad Deif hat nie einen militärischen Titel beansprucht, aber er verdient den Rang eines „Generals“ weit mehr als jeder der mit Medaillen überhäuften und übergewichtigen Kommandeure arabischer Armeen, die kaum mehr tun, als Paraden zu veranstalten und korrupte Provisionen für Waffengeschäfte zu kassieren.

Merken Sie sich das Datum – den 7. Oktober. Er könnte einen historischen Wendepunkt in der arabischen Welt markieren, von einer Zeit der Unterwerfung, der Kapitulation, der Normalisierung und der Illusionen über den Feind als Beschützer zu einer Zeit der Würde und der Befreiung: in diesem Fall der vollständigen Befreiung Palästinas.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat den Kriegszustand ausgerufen, mit einem verheerenden Gegenschlag gedroht und die Reservisten seiner Armee einberufen. Aber was kann er tun, was er nicht schon getan hat? Weitere Hunderte unschuldiger Zivilisten in Gaza töten? Es wäre nicht das erste Mal. Aber dieses Mal könnte es eine verheerende Reaktion auslösen, die bis nach Tel Aviv, Haifa und Jerusalem reicht.

Der palästinensische Islamische Dschihad hat sich der Hamas in diesem Kampf angeschlossen, ebenso wie alle bewaffneten Widerstandsflügel der großen palästinensischen Gruppierungen. Die Widerstandsbrigaden im Westjordanland – in Dschenin, Nablus, Tulkarem und möglicherweise auch in Hebron – haben sich inspirieren lassen und mit ihrer soliden Basis an Unterstützung in der Bevölkerung begonnen, sich dem Kampf anzuschließen. Und es ist nicht auszuschließen, dass sich auch Teile der Widerstandsachse im Libanon und in Syrien und sogar im Jemen und im Irak in absehbarer Zeit, wenn nicht schon früher, dem Kampf anschließen werden. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …