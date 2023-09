Großen Dank an Joseph Massad für die sofortige Zusendung seeines aktuellen Artkel für die Leser der Hochblauen Seite

From Oslo to the end of Israeli settler-colonialism The ongoing Palestinian struggle to defeat the Zionist project is a war between two groups of Palestinians: the hopefuls and the hopeless

Demonstranten versammeln sich am 8. April 2023 vor dem Rathaus Neukölln, um gegen die Al-Aqsa-Kämpfe in Berlin zu demonstrieren (Reuters)

Von Oslo zum Ende des israelischen Siedlerkolonialismus

von Joseph Massad

14. September 2023

Der anhaltende palästinensische Kampf gegen das zionistische Projekt ist ein Krieg zwischen zwei Gruppen von Palästinensern: den Hoffnungsvollen und den Hoffnungslosen

In diesem Monat jährt sich zum 30. Mal die Kapitulation der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) vor Israel im Rahmen des sogenannten Osloer Abkommens.

Im September 1993 war das palästinensische Volk voller Hoffnung, weil es sich erfolgreich gegen die israelische Besatzung gewehrt hatte, gegen die es seit Dezember 1987 einen anhaltenden Aufstand geführt hatte, der weltweit als Intifada bekannt wurde.

Die in Tunis ansässige PLO war jedoch hoffnungslos.

Nachdem sie nach dem Zusammenbruch der UdSSR die diplomatische Unterstützung des Ostblocks und nach dem Golfkrieg 1990/91 die finanzielle Unterstützung der arabischen Golfautokratien verloren hatte, blieb der hoffnungslosen PLO nur noch eine letzte Möglichkeit: die Zusammenarbeit mit Israel, seinen arabischen Freunden und seinen imperialen Sponsoren zur Unterdrückung der Intifada.

Der anhaltende palästinensische Kampf gegen das zionistische Siedler-Kolonialprojekt ist ein Krieg zwischen den Hoffnungsvollen und den Hoffnungslosen. Es ist das Kräfteverhältnis zwischen diesen beiden Gruppen, das den palästinensischen Widerstand seit seinen Anfängen in den frühen 1880er Jahren, als er auf die ersten europäisch-jüdischen Kolonisten traf, lange Zeit geprägt hat.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den Newslettern von MEE

Melden Sie sich an, um die neuesten Warnungen, Einblicke und Analysen zu erhalten, beginnend mit Turkey Unpacked

Die palästinensischen Hoffnungsträger standen immer an der Spitze des Widerstands, der sich in den 1920er Jahren stärker organisierte. Aber auch die hoffnungslosen Palästinenser, die mit den Briten kollaborierten, und die noch hoffnungsloseren, die mit den Zionisten kollaborierten, waren mächtig und gut organisiert.

In den 1930er Jahren leisteten die hoffnungsvollen Palästinenser den bisher größten Widerstand, der sich in der Großen Palästinensischen Revolte von 1936-1939 manifestierte. Schon damals bildeten die hoffnungslosen Palästinenser, die von den Briten und Zionisten unterstützt wurden, konterrevolutionäre Banden, die so genannten „Friedensbanden“, um Mitglieder des hoffnungsvollen Widerstands zu töten.



Die Hoffnung auslöschen

Von Anfang an setzte die zionistische Bewegung auf die Duldung nicht nur der Landeliten Palästinas, sondern auch der Bauern und Intellektuellen bei ihren Plänen, das palästinensische Volk zu enteignen und ihm seine Heimat zugunsten jüdischer Siedler zu rauben, die es ersetzen sollten.

Die palästinensischen Hoffnungsträger standen immer an der Spitze des Widerstands. Aber auch die hoffnungslosen Palästinenser, die mit den Briten kollaborierten, und die noch hoffnungsloseren, die mit den Zionisten zusammenarbeiteten, waren mächtig und gut organisiert

Wladimir Jabotinsky, der zionistische Führer und spätere Begründer des rechtsgerichteten revisionistischen Zionismus, erkannte bereits 1923, dass die palästinensische Duldung nur dann erreicht werden konnte, wenn es den Zionisten gelang, in den Herzen der Palästinenser jede Hoffnung auszulöschen, dass sie jemals einen erfolgreichen antikolonialen Kampf führen und die Kolonisten besiegen könnten. „Jedes einheimische Volk wird sich fremden Siedlern widersetzen, solange es die Hoffnung hat, sich von der Gefahr einer fremden Besiedlung zu befreien“, schrieb er.

Da sich die Palästinenser bereits gegen die jüdische Kolonisierung wehrten, „werden sie dies so lange tun, wie es noch einen Funken Hoffnung gibt, dass sie die Umwandlung von ‚Palästina‘ in das ‚Land Israel‘ verhindern können“.

Jabotinskys Verständnis der langfristigen Strategie des Zionismus ist sehr aufschlussreich: „All dies bedeutet nicht, dass jede Art von Abkommen [mit den Palästinensern] unmöglich ist, nur ein freiwilliges Abkommen ist unmöglich.“ Dies ist so, weil: „Solange es einen Funken Hoffnung gibt, dass sie uns loswerden können, werden sie diese Hoffnung nicht aufgeben.“

Er fügte hinzu: „Ein lebendiges Volk macht nur dann so enorme Zugeständnisse in so schicksalhaften Fragen, wenn es keine Hoffnung mehr hat.“ Die Aufgabe des Zionismus bestand also darin, die Hoffnung in den Herzen der Palästinenser – und sogar anderer Araber -, das koloniale Siedlerprojekt des Zionismus jemals zu besiegen, immer wieder auszulöschen.

So sehr sich der Zionismus seit seinen Anfängen auch bemüht hat, es ist ihm letztlich nicht gelungen, die palästinensische Hoffnung auf Befreiung auszulöschen.

Der zionistische Plan, der unter anderem vorsah, dass „wenn es unmöglich ist, eine Zustimmung zum Zionismus von den Arabern Palästinas zu erhalten, dann muss sie von den Arabern Syriens, Iraks, Saudi-Arabiens und vielleicht Ägyptens erlangt werden“, war für Jabotinsky nicht überzeugend.

„Selbst wenn dies möglich wäre, würde es an der grundlegenden Situation nichts ändern. Es würde die Haltung der Araber im Lande Israel uns gegenüber nicht ändern“, was bedeutet, dass die Palästinenser weiterhin hoffen würden, den Zionismus zu besiegen, unabhängig davon, ob die Ägypter, Saudis, Iraker oder Syrer Frieden mit Israel schließen.

Jabotinsky führt weiter aus, dass „ein Abkommen mit Arabern außerhalb des Landes Israel ebenfalls eine Illusion ist“. Um die Hoffnung der arabischen Länder auf einen Sieg über den Zionismus auszulöschen, „müssten wir ihnen etwas ebenso Wertvolles anbieten. Wir können nur zwei Dinge anbieten: entweder Geld oder politische Unterstützung oder beides.“

Hier irrte sich der scharfsinnige Jabotinsky, denn er glaubte, dass „wir weder das eine noch das andere anbieten können“, da das Geld für das zionistische Projekt selbst kaum ausreichte. Er fügte hinzu: „Zehnmal illusorischer ist die politische Unterstützung der arabischen politischen Bestrebungen.“

Jabotinsky gab sich der Illusion hin, dass die arabischen Länder von arabischen Antikolonialisten geführt würden, die den Kolonialismus loswerden wollten, und nicht von Herrschern, die bereits mit dem westlichen Imperialismus kollaborierten.

Deshalb vertrat er die Ansicht, dass man angesichts der Allianz des Zionismus mit dem Kolonialismus „nicht intrigieren kann, um Großbritannien vom Suezkanal und vom Persischen Golf zu entfernen und die französische und italienische Kolonialherrschaft über arabische Gebiete zu beseitigen. Ein solches doppeltes Spiel kann auf keinen Fall in Betracht gezogen werden.“

Was Jabotinsky nicht erkannte, war, dass die Zionisten den arabischen Ländern politische Hilfe anbieten konnten, nicht um sich dem kolonialen Einfluss zu widersetzen, sondern um ihre Rolle beim Schutz der Throne der monarchischen arabischen Regime aufrechtzuerhalten und zu verstärken.

Selbst die neu gegründeten Republiken in der Region suchten sofort nach dem Sturz ihrer fortschrittlicheren Gründer die Unterstützung des Imperiums. Dies gilt für Sadats Ägypten ebenso wie für die jordanischen, marokkanischen und die meisten Golfmonarchien.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich auch die Regierungen von Libyen, Irak, Sudan und Tunesien entweder bereits mit Israel verbündet oder geheime Gespräche mit dem Ziel einer Normalisierung geführt. Es war diese politische Unterstützung, die die Hoffnungen der arabischen Regime auf eine Befreiung Palästinas zunichte machte und ihre Hoffnungen weckte, dem Imperium richtig zu dienen.

Jabotinskys Ausführungen zu den Plänen der zionistischen Bewegung stützen sich jedoch auf eine klare Analyse des politischen Kontextes der frühen 1920er Jahre. Da die „freiwillige Zustimmung der Palästinenser nicht in Frage kommt. Die zionistische Kolonisierung, selbst die beschränkteste, muss entweder beendet oder gegen den Willen der einheimischen Bevölkerung durchgeführt werden. Diese Kolonisation kann daher nur unter dem Schutz einer von der einheimischen Bevölkerung unabhängigen Kraft fortgesetzt und weiterentwickelt werden.“

Diese Kraft war natürlich Großbritannien und der Völkerbund, und später, nach dem Zweiten Weltkrieg, waren es die Vereinigten Staaten, die Vereinten Nationen und große Teile Europas.

Zugeständnisse machen

Als Israel 1948 die Erklärung über die Gründung des jüdischen Staates herausgab, behauptete es, seine Errungenschaft sei die Verwirklichung der zionistischen Hoffnungen, die angeblich immer „jüdische“ Hoffnungen gewesen seien. „Das jüdische Volk, das aus Palästina vertrieben wurde, blieb ihm in allen Ländern seiner Zerstreuung treu und hörte nie auf, für seine Rückkehr und die Wiederherstellung seiner nationalen Freiheit zu beten und zu hoffen.

Was den Ausgang des palästinensischen Kampfes gegen den Siedlerkolonialismus bestimmen wird, ist die Hoffnung, die die widerständigen Palästinenser weiterhin inspiriert

In der Tat ist „Hoffnung“ im Titel der zionistischen Nationalhymne Ha-Tikvah verankert, was „Die Hoffnung“ bedeutet, in der die Zionisten bekräftigen: „Unsere Hoffnung – die 2000 Jahre alte Hoffnung – ist nicht verloren: ein freies Volk zu sein in unserem Land, dem Land von Zion und Jerusalem.“

Zum Leidwesen der Zionisten wurde Ha-Tikvah von einem gescheiterten Zionisten geschrieben, dem ukrainisch-österreichischen jüdischen Kolonisten Naphtali Herz Imber. Er kam 1882 in Palästina an und arbeitete mit dem britischen protestantischen Zionisten Lawrence Oliphant zusammen, der Pläne zur Schaffung landwirtschaftlicher Kolonien für europäische Juden entwickelt hatte.

Sieben Jahre später, 1889, verlor Herz Imber die Hoffnung in die Pläne der protestantischen und jüdischen Zionisten für den Siedlerkolonialismus und verließ das Land, um in der anderen europäischen Siedlerkolonie, den USA, seinen Lebensabend zu verbringen. Die übrigen Zionisten blieben jedoch hoffnungsvoll, dass sie die Hoffnung der Palästinenser auf Widerstand gegen sie auslöschen könnten.

Jabotinsky sagte die Bedingungen voraus, die zum Untergang der PLO in Oslo führen würden, und bestand darauf, dass, wenn die Hoffnung vollständig ausgelöscht sei, „erst dann die extremen Gruppen ihre Macht verlieren und der Einfluss auf die gemäßigten Gruppen übergeht. Erst dann würden diese gemäßigten Gruppen mit Vorschlägen für gegenseitige Zugeständnisse zu uns kommen. Und erst dann werden die Gemäßigten Vorschläge für Kompromisse in praktischen Fragen wie einer Garantie gegen Vertreibung oder Gleichberechtigung und nationale Autonomie machen.“

Dies war im Wesentlichen das, was die PLO und die ihr angeschlossenen palästinensischen Intellektuellen als Zugeständnisse für den Oslo-Prozess anboten, obwohl Israel ihnen keine Garantien für irgendetwas gab.

PA-Protest

Menschen protestieren gegen Verhaftungen durch die Palästinensische Autonomiebehörde in Jenin im israelisch besetzten Westjordanland am 17. Juli 2023 (Reuters)

Jabotinsky hat den Wandel der palästinensischen Nationalbewegung, der Anfang bis Mitte der 1970er Jahre begann und 1994 zur endgültigen Degradierung der PLO zur kollaborierenden Palästinensischen Autonomiebehörde führte, klar vorausgesehen.

Was er jedoch nicht bedachte, war das Versagen Israels, seiner arabischen Verbündeten und seiner Kollaborateure in der Palästinensischen Autonomiebehörde, die Hoffnung in den Herzen der Palästinenser auszulöschen.

Seit den späten 1980er Jahren haben die „extremen Gruppen“ – d. h. jene hoffnungsvollen Widerstandsgruppen, die das Ende des zionistischen Siedlerkolonialismus fordern – an Popularität gewonnen und gewinnen bei den Palästinensern, die hoffen und glauben, dass das zionistische Projekt wirklich besiegt werden kann, weiter an Schwung.

Es stimmt, dass ein Großteil der hoffnungslosen liberalen palästinensischen Intellektuellen Oslo und das darauf folgende Regime der Palästinensischen Autonomiebehörde von Anfang an unterstützte, und viele dienten sogar jahrelang als Minister in deren Kabinetten, bevor sie ausstiegen und sie kritisierten, während andere weiterhin mit ihr zusammenarbeiteten. Andere Befürworter wurden in den letzten dreißig Jahren langsam aber sicher desillusioniert.

In dieser Woche sahen sich einige palästinensische Intellektuelle, die der Palästinensischen Autonomiebehörde kritisch gegenüberstehen, veranlasst, Mahmoud Abbas‘ beleidigende Ansichten über die europäischen Juden kollektiv zu verurteilen, sahen sich aber in den letzten zwei Monaten nicht in der Lage, seine verstärkte Zusammenarbeit mit Israel seit dem Einmarsch in Dschenin und der anschließenden mörderischen Kampagne der Palästinensischen Autonomiebehörde im Namen Israels gegen den palästinensischen Widerstand kollektiv zu verurteilen. Ihr Schreiben wurde von anderen Palästinensern kritisiert.

Entscheidend für den Ausgang des palästinensischen Kampfes gegen den Siedlerkolonialismus ist jedoch die Hoffnung, die die widerständigen Palästinenser weiterhin beseelt, eine Hoffnung, die durch die grausame und nicht enden wollende Unterdrückung des palästinensischen Volkes durch Israel immer wieder neu entfacht wird.

Es sind diese hoffnungsvollen Palästinenser, die Israel im Gazastreifen, im Westjordanland und sogar innerhalb Israels selbst seit der Unterzeichnung des Osloer Abkommens Widerstand leisten, und sie sind es, die die hoffnungslosen Palästinenser, die Israelis, ihre arabischen kollaborierenden Freunde und die imperialen Sponsoren nicht besiegen konnten. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …