Demonstranten schwenken palästinensische Flaggen während einer Demonstration am 20. Mai 2023 in Berlin, Deutschland [Craig Stennett/Gettyimages]

Arabische Kollaboration mit Israel gibt es schon seit Jahrzehnten

von Motasem A Dalloul

13. September 2023

Als kleiner Junge liebte ich es, von meinen Eltern Geschichten aus der Vergangenheit zu hören. Einmal fragte ich meinen Vater, der damals 60 Jahre alt war, warum er sein zweistöckiges Haus und seinen großen Olivenhain in der Stadt Lod verlassen hatte. Er legte die Hände auf die Augen und holte tief Luft. Er schwieg so lange, dass ich dachte, er würde nicht mehr sprechen.

Plötzlich hob er den Kopf und sagte: „Ich habe mein Haus und meinen Hof nicht verlassen, aber mir wurde gesagt, dass ich mit meiner Familie für eine Weile weggehen müsse, um den arabischen Armeen Raum zu geben, die zionistischen Banden zu bekämpfen und sie aus Palästina zu vertreiben. Dann würden wir nach Hause gehen.“

Nakba-Tag 1948 – Karikatur [Carlos Latuff/MiddleEastMonitor]

Er packte ein paar kleine Habseligkeiten, und die ganze Familie ging nach Gaza, außer meiner älteren Tante, die mit ihrem Mann und ihren Geschwistern nach Ramallah ging. „Nach der Nakba konnten wir nicht mehr in unsere Häuser zurückkehren. Sie ging nach Jordanien. Wir blieben in Gaza.“

Als ich ihn nach dem Ausgang der Kämpfe zwischen den arabischen Armeen und den zionistischen Banden fragte, seufzte er. „Sie haben nicht gekämpft. Es war eine Scharade. Die arabischen Regime hinderten die Palästinenser daran, Waffen zu tragen und versprachen, für sie zu kämpfen. Sie haben den Freiwilligen, die hier und da ein paar Waffen hatten, wie Abdul Kader Al-Husseini und dem ägyptischen Kommandanten Ahmad Abdul Aziz, nicht geholfen.“

Mein Vater und seine Familie, so erzählte er mir, warteten in Gaza Monat für Monat auf die Erklärung des Sieges über die zionistischen Banden, um nach Hause zu gehen. „Nichts geschah, außer Massakern und Besatzung. Dann entdeckten wir, dass die arabischen Regime uns verraten hatten. Sie versuchten, so viele Palästinenser wie möglich zu neutralisieren, indem sie sie aus ihren Häusern vertrieben, um den Zionisten freien und leichten Zutritt zu unserem Land zu verschaffen. Viele derjenigen, die in ihren Häusern blieben, wurden massakriert.

Obwohl er in Lod geboren wurde und als Flüchtling in Gaza lebte, wusste mein Vater genau, was in jedem Winkel Palästinas vor, während und nach der Nakba geschah. Er erzählte mir von der Verschwörung zur Ermordung von Ahmad Abdul Aziz durch die ägyptische Armee, der Freiwillige – meist von der Muslimbruderschaft – anführte, die mehrere jüdische Siedlungen im Gazastreifen und im Negev befreiten, und wie er Jerusalem erreicht und den israelischen Besatzungstruppen unter der Führung von Moshe Dayan viele Verluste zugefügt hatte.

„Abdul Aziz. wurde aufgefordert, sich an einen von der UNO vermittelten Waffenstillstand zu halten, und dann wurde er in das ägyptische Armeelager in Al-Majdal gerufen. Auf seinem Rückweg wurde er erschossen. Der Schuss kam aus dem ägyptischen Lager, aber niemand hat jemals die Verantwortung für seine Ermordung übernommen. Aber wir kennen die Mörder; wir kennen die Ägypter, die an dem Verrat beteiligt waren. Nachdem Abdul Aziz getötet wurde, besetzte Moshe Dayan Jerusalem. Die UNO und die arabischen Regime gaben Dayan Zeit und entledigten sich seines Hauptgegners.“

Mein Vater erzählte mir von der Schlacht von Al-Qastal, die von Abdul Kader al Husseini angeführt wurde, der die Arabische Liga um Waffen bat, was diese jedoch ablehnte und ihn mit seinen Freiwilligen ohne genügend Waffen in die Schlacht ziehen ließ. Sie wurden alle getötet. „Mein Sohn“, sagte er, „es war ein gut inszenierter Verrat durch die UN und die arabischen Regime“.

In der Schule wurde uns der ägyptische Lehrplan unter der israelischen Besatzung beigebracht; uns wurde gesagt, dass die Araber ihr Bestes taten, um die zionistische Besetzung Palästinas zu verhindern, und dass es die internationale Gemeinschaft war, die sie im Stich ließ. Diese Darstellung wurde von den Palästinensern nicht als selbstverständlich angesehen, obwohl sie nach wie vor die offizielle Version ist. Wie ich haben die meisten Palästinenser die wahre Geschichte von Augenzeugen erfahren.

Mein Großvater kämpfte vor der Nakba gegen die britische Besatzung und die zionistischen Banden. Mein Vater, mein Onkel und meine Tanten waren Flüchtlinge, und von ihnen habe ich das wahre Bild unserer Geschichte erhalten. Dennoch gab es einige rätselhafte Aspekte, die sich erst im Laufe der Zeit geklärt haben.

Als ich las, was neu veröffentlichte Dokumente aus dem israelischen Staatsarchiv über den verstorbenen jordanischen König Hussein und seine Zusammenarbeit mit der israelischen Besatzung enthüllten, erinnerte ich mich an das, was mein Vater mir über den arabischen Verrat erzählt hatte. Die Dokumente aus dem israelischen Archiv belegen, dass Hussein von klein auf mit dem israelischen Geheimdienst zusammenarbeitete und seine eigenen Codenamen hatte, darunter einen, der mit „Kind“ übersetzt wurde.

„Die Aufzeichnungen enthüllen die Codenamen des Königs [Hussein] und werfen ein weiteres Licht auf die geheimen Beziehungen zwischen Jordanien und Israel“, so Haaretz.

Einer seiner Codenamen war „Lift“, der um die Zeit des Oktoberkriegs 1973 verwendet wurde, als er Israel Informationen über einen geplanten syrisch-ägyptischen Angriff auf den Besatzungsstaat schickte, der die besetzten syrischen Golanhöhen und die ägyptische Sinai-Halbinsel befreien sollte. Aus den Dokumenten geht hervor, dass er mit hochrangigen israelischen Beamten zusammentraf.

Die Beweise aus den israelischen Dokumenten legen nahe, dass Hussein schon mit der zionistischen Besatzung zusammenarbeitete, bevor er König wurde. Dies verleiht der Erzählung, die ich in meiner Jugend gehört habe, dass Husseins Vater Talal, der nach nur 13 Monaten als König gezwungen war, den Thron an seinen Sohn zu übergeben, psychische Probleme gehabt haben soll, noch mehr Glaubwürdigkeit.

Diese Geschichte war nicht überzeugend. Während seiner kurzen Regierungszeit führte Talal eine moderne, liberale Verfassung ein, die größtenteils auch heute noch in Kraft ist. Wäre er geisteskrank gewesen, hätte das jordanische Parlament, das ihn zum Rücktritt gezwungen hat, ihm gar nicht erst erlaubt, den Thron zu besteigen.

Dies könnte erklären, warum Hussein, der die Harrow School und die Königliche Militärakademie Sandhurst in Großbritannien besuchte, seinem Großvater Abdullah, von dem wir wissen, dass er mit den Zionisten kooperierte, näher stand als seinem Vater.

Es ist klar, dass die Beziehung zwischen den arabischen Regimen und dem zionistischen Staat Israel viel tiefer und komplizierter ist, als man uns glauben machen will. Ebenso klar ist, dass die Beziehung durch Kollaboration belastet war und auch heute noch ist. Die Dokumente aus dem israelischen Staatsarchiv brachten keine neuen Erkenntnisse. Sie bestätigen jedoch das palästinensische Narrativ, das den Arabern in der Schule nicht beigebracht wird: Die arabischen Herrscher sind Kollaborateure Israels. Die „Normalisierung“ der Beziehungen zum Besatzungsstaat ist nichts Neues; sie bringt lediglich ans Licht, was seit Jahrzehnten hinter verschlossenen Türen geschieht. Übersetzt mit Deepl.com

